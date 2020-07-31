Лікаря, який переховувався від покарання за смерть породіллі, затримали на Закарпатті, - Нацполіція

Лікаря Хустської районної лікарні, який переховувався від покарання за смерть породіллі, затримано і буде доставлено до установи виконання покарань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпатської області.

Попередньо суд виніс чоловікові вирок, за яким його було визнано винним у неналежному виконанні професійних обов'язків. Йдеться про смерть породіллі, яка була пацієнткою цього лікаря. Судом медикові було призначено покарання - 1 рік позбавлення волі. Також чоловіка зобов’язали виплатити моральну та матеріальну шкоду родичам померлої. Проте медик переховувався від виконання вироку суду.

Вчора, 30 липня, працівники Хустського відділу поліції отримали інформацію, що розшукуваний може перебувати в місцевій лікарні, де його й виявили. Зараз, через незадовільний стан здоров’я лікаря, він перебуває під наглядом медиків. Також чоловік перебуває під охороною поліцейських. Як тільки стан чоловіка покращиться, його буде доставлено до установи виконання покарань.

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