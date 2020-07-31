УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7803 відвідувача онлайн
Новини
4 689 4

Лікаря, який переховувався від покарання за смерть породіллі, затримали на Закарпатті, - Нацполіція

Лікаря, який переховувався від покарання за смерть породіллі, затримали на Закарпатті, - Нацполіція

Лікаря Хустської районної лікарні, який переховувався від покарання за смерть породіллі, затримано і буде доставлено до установи виконання покарань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпатської області.

Попередньо суд виніс чоловікові вирок, за яким його було визнано винним у неналежному виконанні професійних обов'язків. Йдеться про смерть породіллі, яка була пацієнткою цього лікаря. Судом медикові було призначено покарання - 1 рік позбавлення волі. Також чоловіка зобов’язали виплатити моральну та матеріальну шкоду родичам померлої. Проте медик переховувався від виконання вироку суду.

Вчора, 30 липня, працівники Хустського відділу поліції отримали інформацію, що розшукуваний може перебувати в місцевій лікарні, де його й виявили. Зараз, через незадовільний стан здоров’я лікаря, він перебуває під наглядом медиків. Також чоловік перебуває під охороною поліцейських. Як тільки стан чоловіка покращиться, його буде доставлено до установи виконання покарань.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція в Кривому Розі затримала банду, що пограбувала на Закарпатті ювелірний магазин на 2 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

затримання (4355) Нацполіція (15276) смерть (6778) лікарі (1290) породілля (15) Закарпатська область (2078)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
какого еще такого *неудавлетворительного состояния здоровья* ?
показати весь коментар
31.07.2020 15:08 Відповісти
дружище..ты пойми-врач не бандит.и суд над ним вполне мог подорвать здоровье..а вообще жаль и его,и женщину.наверняка есть немало мамочек,которые ему благодарны за его работу.но вот один неудачный случай-и такой результат..
показати весь коментар
31.07.2020 16:35 Відповісти
пусть "неудачный случай" будет и твоей жены или дочери.
показати весь коментар
31.07.2020 22:11 Відповісти
Зеленский?
показати весь коментар
01.08.2020 03:54 Відповісти
 
 