У Київраді пояснили, що щоденне виконання Гімну в школах - не вимога, а рекомендація
Київська міська рада рекомендувала столичним школам починати день з гімну України, а також виконувати його під час проведення урочистих заходів.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міськради, відповідне рішення підтримали 64 депутати Київради на пленарному засіданні 30 липня.
"Завдання цього рішення – популяризувати та виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління. Аналогічне рішення вже ухвалили в Тернополі та Вінниці", - зазначив співавтор рішення, депутат Київради Олег Бондарчук.
Згідно з правовим висновком Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, жоден Закон України не передбачає повноважень Київради доручати Департаменту освіти та науки забезпечувати виконання Державного Гімну України. З огляду на це, Київрада рекомендує столичним закладам освіти щоденно виконувати Гімн, але жодним чином не зобов’язує цього робити.
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здоровый патриотизм надо воспитывать с детства
Политинформации, например, раз в неделю, как в школах и институтах в СССР.
Это будет способствовать тому, что гимн замусолят ежедневным распеванием и вообще перестанут обращать на него внимание.
Это плохая рекомендация.
А учитывая, что в школах из страха рекомендации рассматривают как приказы...
Ещё флаг в обнимку с родиной матерью и дурачье будет писат кипятком.
Докладаю, на Подольский мост уже забили, увидели, что к выборам не поспевают, а сделать временный сезд под грушу к какому-нибудь дядьке и поставить там трибуну для педалика, народ не позволил.
І так, на рагулях кацап спалився!
что тут не так???
P.S. Превращают все в обязаловку. Еще чуть-чуть и получится вторая пионерская организация...