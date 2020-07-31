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У Київраді пояснили, що щоденне виконання Гімну в школах - не вимога, а рекомендація

У Київраді пояснили, що щоденне виконання Гімну в школах - не вимога, а рекомендація

Київська міська рада рекомендувала столичним школам починати день з гімну України, а також виконувати його під час проведення урочистих заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міськради, відповідне рішення підтримали 64 депутати Київради на пленарному засіданні 30 липня.

"Завдання цього рішення – популяризувати та виховувати у маленьких киян шанобливе ставлення і повагу до державних символів України. Це буде сприяти вихованню патріотизму серед підростаючого покоління. Аналогічне рішення вже ухвалили в Тернополі та Вінниці", - зазначив співавтор рішення, депутат Київради Олег Бондарчук.

Згідно з правовим висновком Управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, жоден Закон України не передбачає повноважень Київради доручати Департаменту освіти та науки забезпечувати виконання Державного Гімну України. З огляду на це, Київрада рекомендує столичним закладам освіти щоденно виконувати Гімн, але жодним чином не зобов’язує цього робити.

Також читайте: Київрада зобов'язала школи столиці починати день з виконання гімну України

У Київраді пояснили, що щоденне виконання Гімну в школах - не вимога, а рекомендація 01

Автор: 

гімн (95) Київрада (802)


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Топ коментарі
+12
Ну и зря.
здоровый патриотизм надо воспитывать с детства
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31.07.2020 15:11 Відповісти
+8
пример нездорового патриотизма - кацапия. да и твоя страна тоже не особо от них отстает
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31.07.2020 15:18 Відповісти
+8
как же всем зебаранам гимн Украины поперек горла стоит... типичные манкурты продажные
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31.07.2020 15:40 Відповісти
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Ну и зря.
здоровый патриотизм надо воспитывать с детства
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31.07.2020 15:11 Відповісти
А как по Вашему выглядел был бы "нездоровый" патриотизм?
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31.07.2020 15:16 Відповісти
пример нездорового патриотизма - кацапия. да и твоя страна тоже не особо от них отстает
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31.07.2020 15:18 Відповісти
У кацапів нема свого власного національно територіального утворення, тому слово патріотизм для неприйнятне.
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31.07.2020 15:53 Відповісти
Уголовное производство против Петра Порошенко за получение Томоса о признании ПЦУ закрыли. Следственные органы так и не смогли установить признаки нарушения закона, которые могли попадать под статью о разжигании межрелигиозной розни. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление пресс-службы ГБР.
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31.07.2020 16:16 Відповісти
Новині більше години! Чому мовчить "Цензор"!
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31.07.2020 16:17 Відповісти
ну так например?
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31.07.2020 16:46 Відповісти
Какой странный вопрос.
Политинформации, например, раз в неделю, как в школах и институтах в СССР.
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31.07.2020 16:37 Відповісти
А в савєцкарусскую армію тебе примусили йти служити?
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31.07.2020 16:04 Відповісти
Ну и зря. Он в это время наверное поезда под откос пускал
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31.07.2020 21:15 Відповісти
даже при совке гимн в школах никто не пел по утрам.... бредовая идея в духе шариковых и их домкома...
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31.07.2020 16:08 Відповісти
а где написано "петь"? написано "исполнять" - дети петь будут по желанию кто хочет. но гимн страны должен звучать по внутришкольному радио или просто на улице
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31.07.2020 16:24 Відповісти
Гімн савєцкава саюза просто так співати було заборонено. І держаний прапор носити, чи встановлювати з власної ініціативи теж було заборонено.
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31.07.2020 16:32 Відповісти
А я бы так сказал: в школах, где государство платит за обучение, исполнение гимна должно быть ежедневным и обязательным, в том числе, для учителей.
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31.07.2020 15:16 Відповісти
И что это даст? Думаю, что кроме отвращения к принудительной процедуре - ничего.
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31.07.2020 17:42 Відповісти
"Задача этого решения - популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма...

Это будет способствовать тому, что гимн замусолят ежедневным распеванием и вообще перестанут обращать на него внимание.
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31.07.2020 15:18 Відповісти
Гімн з 1996 року щодня звучить о 6.00 і о 0.00 на Українському радіо (і в 7.30 на Радіо Рокс в останні роки) і від цього нічого поганого не сталося!
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31.07.2020 16:00 Відповісти
Та ради бога. И каждый у себя на кухне вскакивает и начинает подпевать.
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31.07.2020 16:06 Відповісти
В тебе алергія на Державний Гімн України?
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31.07.2020 16:34 Відповісти
Не. Слушай, хоть круглосуточно.
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31.07.2020 16:40 Відповісти
Уже отмазываются.
Это плохая рекомендация.
А учитывая, что в школах из страха рекомендации рассматривают как приказы...
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31.07.2020 15:23 Відповісти
А чем эта рекомендация плоха?
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31.07.2020 16:11 Відповісти
Тем, что заставляя детей каждодневно петь гимн, доведут их до отвращения к гимну.
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31.07.2020 16:14 Відповісти
У Київраді пояснили, що щоденне виконання Гімну в школах - не вимога, а рекомендація - Цензор.НЕТ 6595
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31.07.2020 15:35 Відповісти
как же всем зебаранам гимн Украины поперек горла стоит... типичные манкурты продажные
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31.07.2020 15:40 Відповісти
Шесть лет груши околачивали, но перед выборами надо рагулям хоть патриотизм продемонстрировать.
Ещё флаг в обнимку с родиной матерью и дурачье будет писат кипятком.
Докладаю, на Подольский мост уже забили, увидели, что к выборам не поспевают, а сделать временный сезд под грушу к какому-нибудь дядьке и поставить там трибуну для педалика, народ не позволил.
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31.07.2020 15:41 Відповісти
А міст ніколи і не обіцяли до виборів, за найоптимістичнішим прогнозом Віталя обіцяв у грудні автомобільне сполучення відкрити (а не метро)...
І так, на рагулях кацап спалився!
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31.07.2020 15:59 Відповісти
Лахта, пошщел в зад!
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31.07.2020 18:34 Відповісти
Москалику, відкрию секрет, справжні кияни десятиліттями використовували слово "кугут", а не "рагуль"...
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31.07.2020 18:56 Відповісти
Да уж, бычье рагулю не товарищ.
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31.07.2020 16:15 Відповісти
Облажалась, а теперь дают заднюю. Хорошо хоть ума хватило на это.
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31.07.2020 15:44 Відповісти
ну во-первых на всех торжественных мероприятиях в украинской школе на украинской земле украинский Гимн обязан звучать (не рекомендован - а именно обязан!)
что тут не так???
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31.07.2020 15:48 Відповісти
Гімн - це один з національних державних символів. Тут слово рекомендація аж ніяк не можливе.
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31.07.2020 15:56 Відповісти
А от державну мову Російської Федерації громадянам України не рекомендують, а зобов'язують знати. Інакше не було би в Україні російськомовного нєдаразумєнія.
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31.07.2020 16:00 Відповісти
Еще бы и депутатов отправить на сдачу экзамена на исполнения гимна, и так каждое утро! Многие )(уйловцы сразу бы отсеялись.
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31.07.2020 16:02 Відповісти
Включили задню зрозумівши яку впороли дурню...
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31.07.2020 16:04 Відповісти
Це щоб дітлахи почали гидувати гімном. Досить співати в час коли є державні свята. А якщо дорослі олігофрени вже вирішили дітей нагнути, то тоді кожен день: в ОПУ, КМУ, ДПС, ДМСУ, СБУ, НАБУ, ОГП, ДБР, ВР, НАЗК і на держпідприєствах всі повинні співати гімн як у Північній Кореї.
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31.07.2020 16:04 Відповісти
И целый день.
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31.07.2020 16:26 Відповісти
Краще б запровадити в школах програму "100 пісень". Щоб діти за час навчання в школі навчилися співати кілька десятків українських народних пісень, у тому числі й тих, що записані в їхній місцевості. Це дасть більше для патріотичного виховання, аніж щоденне бездумне вислуховування гімну. Гімн повинен асоціюватися з урочистістю, зі святом, а не з буденністю.
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31.07.2020 16:09 Відповісти
Ага, и в вышиванках пускай приходят в школу. Мальчики пусть будут с осэлэдцями, а девочки с венками и разноцветными лентами.

P.S. Превращают все в обязаловку. Еще чуть-чуть и получится вторая пионерская организация...
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31.07.2020 16:10 Відповісти
Після того як винищили Київ варварською забудовою, вирішили пограти в патріотів.
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31.07.2020 16:11 Відповісти
Ну вот это другое дело!
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31.07.2020 16:12 Відповісти
Да и правильно, шоб исты не просили. как всегда, не прижевется.
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31.07.2020 16:29 Відповісти
та з березня вже знаємо, які у Вас рекомендації: за невиконання - штрафи
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31.07.2020 16:38 Відповісти
Ну и правильно. Патриотизм это не пение гимна и ношение вышиванок. Всё это примитивно на уровне хохломанкуртов. Патритизм это когда готов идти на риск ради своей страны
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31.07.2020 16:44 Відповісти
Росіяни українського походження у Росії всі поголовно ходять у вишиванках та співають Гімн України?
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31.07.2020 17:04 Відповісти
А хтось проти виконання гімну? Так ви напишить хто проти, щоб ми всі знали.
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31.07.2020 17:08 Відповісти
Повторяюсь. Наш гимн, к сожалению, это гимн угнетенных украинцев, написанный еще в середине ІХ века. "Ще не вмерла.." может дать кому-то повод думать, что все таки может и "померти". Нам нужен, особенно молодежи, новый однозначно оптимистичный текст без тоски о воле.
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31.07.2020 17:53 Відповісти
Каждый день начинать в школах с гимна - это уже перегиб. В самый раз негативизм воспитать.
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31.07.2020 17:55 Відповісти
Еще раз обращаю внимание, что все пафосно обсуждают сам процесс гимнопения, но не видят главное - это популистское решение принято в момент "борьбы" с коронавирусом и после принятия маразматичного постановления минздрава о порядке работы школ в условиях распространения коронавируса. Так вот напоминаю, что по результатам изучения причин распространения заражения в разных странах, признано, что коллективное пение входит в перечень основных причин распространения массового заражения наряду с посещениями ночных клубов и религиозных хуралов. А если еще детей маразматики заставят петь в масках, то опасность для их здоровья будет еще выше.
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31.07.2020 17:58 Відповісти
Понятное дело, это же не их деткам в "лондонах / цюрихах" гимны распевать день и ночь
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31.07.2020 21:22 Відповісти
С мудаками не хочется дискутировать, а их на сайте все больше и больше.
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31.07.2020 22:36 Відповісти
Гімн для урочистостей,щоденне примусове виконання нівелює закладену сакралність.
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02.08.2020 20:56 Відповісти
 
 