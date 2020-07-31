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Новини Захоплення заручників у Луцьку
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Справа "луцького терориста" Кривоша: слідство призначило 30 експертиз і допитало 16 потерпілих

Справа

Слідство допитало понад 30 свідків, 16 потерпілих і призначило 30 експертиз у межах розслідування кримінального провадження за обвинуваченням Максима Кривоша, який утримував заручників в автобусі у Луцьку.

Про це повідомив начальник слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області Олександр Хитрик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Кривоша, якого підозрюють у захопленні заручників, терористичному акті, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч.ч. 1, 2 ст. 263 КК України).

"Зокрема, в кримінальному провадженні допитано 16 потерпілих, призначено 30 експертиз (вибухотехнічна, судово-балістична, експертиза холодної зброї, автотоварознавча, лінгвістична тощо) допитано як свідків 33 осіб, проведено низку обшуків у місцях перебування підозрюваного", - сказав Хитрик.

Також керівник слідчого відділу продемонстрував журналістам фотографії сувенірних купюр, які було вилучено у підозрюваного під час затримання, - Кривош пропонував їх водієві автобуса як оплату за проїзд.

Хитрик зазначив, що досудове розслідування триває, перевіряють усі зв'язки підозрюваного, встановлюють походження зброї. Всі заяви, зроблені Кривошем, також буде перевірено.

Читайте також: Харківський спільник терориста Кривоша вийшов під заставу, - адвокат

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко

Автор: 

Луцьк (426) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+3
простите конечно, а кто еще кроме пассажиров автобуса может находится в статусе "потерпевший"? их же было от 15 до 20 человек всего
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31.07.2020 15:20 Відповісти
+3
Далее в тексте речь о 16. Хотя может и Бубочку допросили, его же видосик "заставили" записать - он тоже потерпевший...
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31.07.2020 15:26 Відповісти
+2
Они размножаются почкованием ..))))))
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31.07.2020 15:24 Відповісти
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откуда там столько потерпевших или бубочка - вечный потерпевший , тоже заяву накатал?
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31.07.2020 15:19 Відповісти
-- "Потерпевшие", благодарю за службу !
-- Рады стараться, гражданин министр !
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31.07.2020 16:06 Відповісти
простите конечно, а кто еще кроме пассажиров автобуса может находится в статусе "потерпевший"? их же было от 15 до 20 человек всего
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31.07.2020 15:20 Відповісти
Они размножаются почкованием ..))))))
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31.07.2020 15:24 Відповісти
Далее в тексте речь о 16. Хотя может и Бубочку допросили, его же видосик "заставили" записать - он тоже потерпевший...
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31.07.2020 15:26 Відповісти
Справа "луцького терориста" Кривоша: слідство призначило 30 експертиз і допитало 16 потерпілих - Цензор.НЕТ 3124
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31.07.2020 16:07 Відповісти
а що там чути про Полтавського террориста ...блюдолиз обіцяв що знайдуть "самозгубленим" ...але більше ніяких "новин" немає
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31.07.2020 15:32 Відповісти
О,сувенирные купюры...это явно мулька от бубочки под грибочками...
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31.07.2020 15:33 Відповісти
зачем такие сложности ?Что тут еще доказывать ?
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31.07.2020 15:35 Відповісти
доказать что это был террорист а не артист задрипаного театра ))))
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31.07.2020 15:40 Відповісти
Какая разница ? Этот урод держал в страхе людей . А на счёт артиста , так и с игрушечным автоматом можно получить такой же срок .
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31.07.2020 15:52 Відповісти
и в страхе и в напряжении - согласен
только много не понятного и мутного...(постановочно-неправдивого... но мы то этого не знали)
боюсь...отвлекали этим о чего-то паршивого... и не хороший толчок дали для придурков и террористов (показав как работают СМИ и аккуратничают спецы и конечно же уступка (смешная до позору) преЗЕдента... это мое мнение - Ваше может быть другим
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31.07.2020 16:02 Відповісти
Справа "луцького терориста" Кривоша: слідство призначило 30 експертиз і допитало 16 потерпілих - Цензор.НЕТ 818
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31.07.2020 16:08 Відповісти
Ну потерпілі насправді Є, а вот справу треба заводити на зєлєпукіна і його шоблу, бо це вони розіграли нову серію свого дебільного серіала!!! рейтинг це зєлєпукіна проблема яку йому допомагають влаштовувати таки як тімошенко і єрмак, шоумени та режисери!!!
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31.07.2020 15:45 Відповісти
а что там про житомирского стрелка? который лишил жизни семерых человек! а с этим клоуном и так всё понятно.
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31.07.2020 15:45 Відповісти
Самая главная экспертиза - экспертиза междуушной области.
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31.07.2020 15:58 Відповісти
Люблю мусорские рассказы, о том, шо опитано 800 осіб, спаскуджено 10000 листів паперу, продивлено 1300 годин видеозапису, і проведено 450 експертиз.

Приятно, шо пол зарплаты на налоги для мусоров не просто так уходят.
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31.07.2020 16:28 Відповісти
"Также руководитель следственного отдела продемонстрировал журналистам фотографии сувенирных купюр, которые были изъяты у подозреваемого при задержании, - Кривош предлагал их водителю автобуса в качестве оплаты за проезд."
Однако как подготовился террорист!
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31.07.2020 16:56 Відповісти
еще "террорист" был в автобусе, а у меня уже были подозрения, что какая-то подстава.. но кто нам правду скажет?
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02.08.2020 18:30 Відповісти
 
 