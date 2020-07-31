Справа "луцького терориста" Кривоша: слідство призначило 30 експертиз і допитало 16 потерпілих

Слідство допитало понад 30 свідків, 16 потерпілих і призначило 30 експертиз у межах розслідування кримінального провадження за обвинуваченням Максима Кривоша, який утримував заручників в автобусі у Луцьку.

Про це повідомив начальник слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області Олександр Хитрик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, триває досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо Кривоша, якого підозрюють у захопленні заручників, терористичному акті, замаху на вбивство працівника правоохоронного органу, незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами (ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258, ст. 348 та ч.ч. 1, 2 ст. 263 КК України).

"Зокрема, в кримінальному провадженні допитано 16 потерпілих, призначено 30 експертиз (вибухотехнічна, судово-балістична, експертиза холодної зброї, автотоварознавча, лінгвістична тощо) допитано як свідків 33 осіб, проведено низку обшуків у місцях перебування підозрюваного", - сказав Хитрик.

Також керівник слідчого відділу продемонстрував журналістам фотографії сувенірних купюр, які було вилучено у підозрюваного під час затримання, - Кривош пропонував їх водієві автобуса як оплату за проїзд.

Хитрик зазначив, що досудове розслідування триває, перевіряють усі зв'язки підозрюваного, встановлюють походження зброї. Всі заяви, зроблені Кривошем, також буде перевірено.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

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