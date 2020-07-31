Санавіацією з Харкова до Києва евакуйовано трьох поранених і хворих військовослужбовців. ФОТО
Сьогодні, 31 липня, санавіація з Харкова до Києва здійснила планову медичну евакуацію поранених і хворих військовослужбовців ЗСУ. Воїни проходили лікування в Харкові, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували до наступного етапу лікування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Військово-транспортним літаком Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "Віта" один поранений і двоє хворих військовослужбовців прибули на військовий майданчик аеродрому Бориспіль, а потім спеціалізованим транспортом їх доставили в Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" в Києві.
Зараз українських воїнів розмістили в профільних відділеннях центру, вони проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. В даний час вони забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.
За словами військових медиків стан здоров'я пацієнтів задовільний.
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"Жартував про Кучму і запросив до Києва: Кравчук дав інтерв'ю російській пропагадистці Скабєєвій". Перший президент України та голова української делегації в мінській ТКГ щодо Донбасу Леонід Кучма дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на програму, яка є на Youtube-каналі "Россия 24"
Приблизно 20 хвилин у ефірі на каналу "Росія 1" Кравчук жартував про свого попередника Кучму та сперечався хто розпочав війну.
Він також розповідав про свою місію у Тристоронній контактній групі, а також про діалог із "ДНР" та "ЛНР" і припинення вогню. Він запросив Скабєєву до Києва. https://espreso.tv/news/2020/07/31/zhartuvav_pro_kuchmu_i_zaprosyv_do_kyyeva_kravchuk_dav_intervyu_rosiyskiy_propagadystci_skabyeyeviy
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на програму, яка є на Youtube-каналі "Россия 24"
Приблизно 20 хвилин у ефірі на каналу "Росія 1" Кравчук жартував про свого попередника Кучму та сперечався хто розпочав війну.
Він також розповідав про свою місію у Тристоронній контактній групі, а також про діалог із "ДНР" та "ЛНР" і припинення вогню. Він запросив Скабєєву до Києва.https://espreso.tv/news/2020/07/31/zhartuvav_pro_kuchmu_i_zaprosyv_do_kyyeva_kravchuk_dav_intervyu_rosiyskiy_propagadystci_skabyeyeviy