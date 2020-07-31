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Новини Агресія Росії проти України
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Санавіацією з Харкова до Києва евакуйовано трьох поранених і хворих військовослужбовців. ФОТО

Сьогодні, 31 липня, санавіація з Харкова до Києва здійснила планову медичну евакуацію поранених і хворих військовослужбовців ЗСУ. Воїни проходили лікування в Харкові, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували до наступного етапу лікування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Санавіацією з Харкова до Києва евакуйовано трьох поранених і хворих військовослужбовців 01

Військово-транспортним літаком Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "Віта" один поранений і двоє хворих військовослужбовців прибули на військовий майданчик аеродрому Бориспіль, а потім спеціалізованим транспортом їх доставили в Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" в Києві.

Санавіацією з Харкова до Києва евакуйовано трьох поранених і хворих військовослужбовців 02

Санавіацією з Харкова до Києва евакуйовано трьох поранених і хворих військовослужбовців 03

Зараз українських воїнів розмістили в профільних відділеннях центру, вони проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. В даний час вони забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.

Санавіацією з Харкова до Києва евакуйовано трьох поранених і хворих військовослужбовців 04

За словами військових медиків стан здоров'я пацієнтів задовільний.

Читайте також: 13 воїнів, поранених на Донбасі, евакуювали до Київського військового госпіталю, - Командування Медсил. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія (3779) Київ (19663) поранення (2815) евакуація (2342) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Швидкого одужання нашим хлопцям !!
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31.07.2020 16:02 Відповісти
+10
"раненых"?? та ви шо?? может это загадочное "резкое ухудшение здоровья"?
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31.07.2020 16:01 Відповісти
+10
кроме тебя, тут скота не замечено
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31.07.2020 16:12 Відповісти
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"раненых"?? та ви шо?? может это загадочное "резкое ухудшение здоровья"?
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31.07.2020 16:01 Відповісти
Швидкого одужання нашим хлопцям !!
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31.07.2020 16:02 Відповісти
Здоровья вам ребятки. Выздоравливайте поскорее.
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31.07.2020 16:04 Відповісти
Порохоскот не понимает термина "плановая эвакуация"! Бутусов, ты разъясняй своим троллякам, что ли.
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31.07.2020 16:04 Відповісти
кроме тебя, тут скота не замечено
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31.07.2020 16:12 Відповісти
Кустя, имбицЫл ты петрово-бабахнутский, как там "зона цвета хаки", подготовился к приемы бурятских братушек? Тушняк ворованный перепрятал уже???
Дебилоид, ******** подобный...
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31.07.2020 16:24 Відповісти
Откуда раненые? Там же плановые обстрелы, по мнению охвыса зезедента.
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31.07.2020 16:04 Відповісти
Они проходили лечение в Харькове, а попасть туда могли и месяц назад.
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31.07.2020 16:24 Відповісти
От. Но откуда это знать порохоскоту?
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31.07.2020 17:11 Відповісти
найскорішого одужання і пораненим і хворим...
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31.07.2020 16:10 Відповісти
откуда? перемирие же? зе ты что?
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31.07.2020 16:12 Відповісти
Судя по виду и подключённому аппарату - там серьёзное ранение. Это называется - нет обстрелов!
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31.07.2020 16:17 Відповісти
Сейчас там начнётся эпидемия.
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31.07.2020 16:19 Відповісти
Это уже перемирие, Зеля? Воду в Крым уже можно подавать?
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31.07.2020 16:25 Відповісти
Ну "що какая разница" зелені дауни .
"Жартував про Кучму і запросив до Києва: Кравчук дав інтерв'ю російській пропагадистці Скабєєвій". Перший президент України та голова української делегації в мінській ТКГ щодо Донбасу Леонід Кучма дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на програму, яка є на Youtube-каналі "Россия 24"

Приблизно 20 хвилин у ефірі на каналу "Росія 1" Кравчук жартував про свого попередника Кучму та сперечався хто розпочав війну.

Він також розповідав про свою місію у Тристоронній контактній групі, а також про діалог із "ДНР" та "ЛНР" і припинення вогню. Він запросив Скабєєву до Києва. https://espreso.tv/news/2020/07/31/zhartuvav_pro_kuchmu_i_zaprosyv_do_kyyeva_kravchuk_dav_intervyu_rosiyskiy_propagadystci_skabyeyeviy
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31.07.2020 16:39 Відповісти
Ну що гниди зелені " только не Порошенко".Горіть у пеклі дауни. "Жартував про Кучму і запросив до Києва: Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабєєвій". Перший президент України та голова української делегації в мінській ТКГ щодо Донбасу Леонід Кучма дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на програму, яка є на Youtube-каналі "Россия 24"

Приблизно 20 хвилин у ефірі на каналу "Росія 1" Кравчук жартував про свого попередника Кучму та сперечався хто розпочав війну.

Він також розповідав про свою місію у Тристоронній контактній групі, а також про діалог із "ДНР" та "ЛНР" і припинення вогню. Він запросив Скабєєву до Києва.https://espreso.tv/news/2020/07/31/zhartuvav_pro_kuchmu_i_zaprosyv_do_kyyeva_kravchuk_dav_intervyu_rosiyskiy_propagadystci_skabyeyeviy
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31.07.2020 16:45 Відповісти
Бл#, ну вы что, не понимаете, что это операция - прикрытие. Теперь, сколько бы бортов не пошло - "а это плановая эвакуация сильнохворых".
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31.07.2020 16:48 Відповісти
 
 