Санавіацією з Харкова до Києва евакуйовано трьох поранених і хворих військовослужбовців. ФОТО

Сьогодні, 31 липня, санавіація з Харкова до Києва здійснила планову медичну евакуацію поранених і хворих військовослужбовців ЗСУ. Воїни проходили лікування в Харкові, де військові лікарі стабілізували їхній стан і підготували до наступного етапу лікування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Військово-транспортним літаком Повітряних Сил ЗСУ Ан-26 "Віта" один поранений і двоє хворих військовослужбовців прибули на військовий майданчик аеродрому Бориспіль, а потім спеціалізованим транспортом їх доставили в Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" в Києві.

Зараз українських воїнів розмістили в профільних відділеннях центру, вони проходять діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. В даний час вони забезпечені всім необхідним для лікування і реабілітації.

За словами військових медиків стан здоров'я пацієнтів задовільний.

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