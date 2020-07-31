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Новини Коронавірус і карантин
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З 1 серпня набувають чинності нові правила адаптивного карантину: що заборонено. СПИСОК

З 1 серпня набувають чинності нові правила адаптивного карантину: що заборонено. СПИСОК

З 1 серпня в Україні починають діяти нові правила карантинних обмежень, згідно з якими всі регіони буде розділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Згідно з постановою Кабміну адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.

Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Зелена зона передбачає:

— перебування у громадських будівлях в масках або респіраторах;
— проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;
— кінотеатри із заповненістю на 50%;
— перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:

— відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

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Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:

— діяльність закладів розміщення (хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів;
— діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;
— планові госпіталізації в лікарнях;
— спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
— прийом нових змін в дитячі табори;
— обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та не більше 100 людей.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:

— робота громадського транспорту;
— відвідування закладів освіти;
— діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Перетин кордону: з країн "зеленої зони" – потрібен тільки страховий поліс. Для країн із "червоної зони" – потрібен поліс + самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:

  1.  Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків;
  2.  Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
  3.  Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків;
  4.  Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків.
  5.  Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Автор: 

Кабмін (14153) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+59
Перед выборами зеленое стадо будет рулить цветами зон...как дядя Степа милицонер светофором...
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31.07.2020 16:07 Відповісти
+33
Короче - пока дед-коллаборант подписывает капитуляцию в Минске, протестовать нельзя и передвигаться между регионами нельзя.
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31.07.2020 16:09 Відповісти
+26
Ни один Закон...но Конституция...не обязывают вас иметь при себе документы всегда...а карантин не может быть выше Закона и Конституции..
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31.07.2020 16:10 Відповісти
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Читаю коментарі, чомусь не бачу оптимізму. Якісь всі сумні. А сьогодні ж свято, яке преЗЕдент, як і ще 5 інших, планує зробити загальнодержавними. Це ж так прикольно. І більшість мріяла про це. А преЗЕдент так старається, щоб всім було весело. Кольорова Україна, зелено-жовто-помаранчово-червона, нові святкові дні, аж ШІСТЬ нових свят - гуляй від душі. На сайті преЗЕдента читайте про його нову ініціативу, тепер не тільки 73%, а всі матимуть такі вихідні дні і святкуватимуть 1. Рош-ха-Шана. Свято початку нового року в іудеїв. Зазвичай воно припадає на кінець вересня - початок жовтня. 2. Песах. Головне свято в Іудаїзмі. У цей день євреї, караїми, самаритяни та частково месіанські євреї відзначають свій Вихід з Єгипту. Святкування триває 7 днів в Ізраїлі і 8 днів за його межами. 3. Ханука. Ще одне наше свято, яке триває 8 днів. Це свято дива і перемоги у війні між святістю і нечистотою.
4. Курбан-Байрам. Триває святкування жертвопринесення 3 - 4 дні.5. Рамазан-Байрам.
До речі, всіх вітаю зі святом Курбан-байрам яке цьогоріч святкується з 31 липня по 2 серпня.
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31.07.2020 19:27 Відповісти
1. ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНЕ святкування свят КОРІННИХ народів України має бути 1 день. А що, планується більше?
2. Не загальнодержавне (місцеве) може продовжуватися і більше, це - на на розсуд місцевої громади. Хай місцева громада вирішує, святкувати 7 днів і не ходити на роботу, не платити податки за ці дні, чи 1 день, а далі працювати. З одного боку - це демократія місцевого самоуправління, з іншого боку, якщо всі регіони довго святкують - це погано для економіки країни в цілому. Негативний приклад - це Греція, що любить святкувати все підряд. Це привело її до боргової ями. Її виручив Євросоюз тим, що пробачив їй величезний борг. Україні такі великі борги не пробачать.
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31.07.2020 20:16 Відповісти
Да еще вчера была эта дебильная новость. Это ж надо до такого додуматься . Хотят внедрить мультикультурализм и размазать славянскую, и прежде всего украинскую идентичность
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31.07.2020 21:28 Відповісти
...какой выгодный этот лжевирус, можно вертеть страной как цыган солнцем.
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31.07.2020 22:24 Відповісти
- деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

прямо таки ночной ужас на крыльях ночи это уже средневековье какое то нужно срочно 2 бтр-а и нацгвардию на лысую гору, там говорят по ночам жИнкы такое творят ...Калигула с "вопросительным знаком стоит"
такие дела, мои маленькие бобики
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01.08.2020 00:27 Відповісти
З 1 серпня вступають в силу нові правила адаптивного карантину: що заборонено - Цензор.НЕТ 4218
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01.08.2020 03:13 Відповісти
Пока полиця не будет штрафовать за неношение масок в общественних местах - все єто до одного места, вчера ехал с моря - транспорт забитий, никто не в масках....
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01.08.2020 03:31 Відповісти
Даже если и будут маски, никто их не будет менять и стирать как положено, а потому и проку от них скорее всего мало. Тут в Великобритании только неделю назад вдруг сделали обязательным ношение масок в магазинах.
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01.08.2020 08:23 Відповісти
и то, честно говоря, после того, как эти маски вдруг стали продаваться на каждом углу и даже специальные автоматы с масками вдруг появились вместо автоматов с кофе или сникерсами... как-то на ум пришла мысль, a является ли это требование мед необходимостью или просто продиктовано каким-то хитро*опым лобби, которое вложилось в пошив или перепродажу масок и через купленныx Ыкспертов продавило это требование через кабинет Джонсона. После наблюдения за тем, как римейнеры из истэблишмента пытались подорвать Брекзит в течении многих лет и до сих пор действуюt вопреки интересам своей страны, я не удивлюсь такомy "схематозy".
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01.08.2020 08:33 Відповісти
При том, что цены на эти маски отнюдь не социальные и во много раз превышают их себестоимость.
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01.08.2020 08:35 Відповісти
Маски носять не для того чтоби не заразиться, а чтоби не заражать....
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01.08.2020 09:35 Відповісти
И не ждя того и не для другого, а для того, чтоб отстали
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01.08.2020 10:50 Відповісти
Ещё вопрос как их будут носить . У нас оставляют открытым нос.
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01.08.2020 12:58 Відповісти
так модно. А вот у ФСБешных засланцев в демонстрантов в Хабаровске мода другая - нахлобучивать до глаз, вместо балаклавы, чтобы не расшифровали.
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01.08.2020 19:52 Відповісти
Сравнение с тем, как Премьер Великобритании обосновывает временное усиление карантинным мер на той или иной территории, честно говоря наводит на мысль, что в Украине занимаются каким-то систематическим и многоплановым очковтирательством. Удивляет лишь то, что это еще не привело к эпидемиологической катастрофе. Или и ее покрыли очковтирательством. Есть данные по сравнению общей смертности в первой половине 2020 и предыдущих лет, например?
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01.08.2020 08:16 Відповісти
90% украинцев сейчас даже в магазинах ,на рынках и т. д. одевая маску оставляют
открытым нос ,это относится даже к продавцам и кассирам .
Контроля нет .
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01.08.2020 12:53 Відповісти
Непонятно какие правила при пересечении границ из жёлтой и оранжевой зоны.
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01.08.2020 12:57 Відповісти
Да кому они со своими зонами нужны. Напомнило игру "Prototype 2" там тоже все инфецированные были и тоже поделено все на зоны как у нас) ай да квартал, ай да юмористы. тьху.
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01.08.2020 14:48 Відповісти
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