З 1 серпня набувають чинності нові правила адаптивного карантину: що заборонено. СПИСОК
З 1 серпня в Україні починають діяти нові правила карантинних обмежень, згідно з якими всі регіони буде розділено на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Згідно з постановою Кабміну адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.
Залежно від епідеміологічної ситуації всі регіони буде поділено на декілька зон: зелену, жовту, помаранчеву і червону за рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Зелена зона передбачає:
Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:
— відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.
Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:
Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:
Перетин кордону: з країн "зеленої зони" – потрібен тільки страховий поліс. Для країн із "червоної зони" – потрібен поліс + самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.
Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна одна з таких ознак:
- Завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків;
- Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить менше ніж 24 на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;
- Коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить більш як 11 відсотків;
- Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10 відсотків.
- Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.
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4. Курбан-Байрам. Триває святкування жертвопринесення 3 - 4 дні.5. Рамазан-Байрам.
До речі, всіх вітаю зі святом Курбан-байрам яке цьогоріч святкується з 31 липня по 2 серпня.
2. Не загальнодержавне (місцеве) може продовжуватися і більше, це - на на розсуд місцевої громади. Хай місцева громада вирішує, святкувати 7 днів і не ходити на роботу, не платити податки за ці дні, чи 1 день, а далі працювати. З одного боку - це демократія місцевого самоуправління, з іншого боку, якщо всі регіони довго святкують - це погано для економіки країни в цілому. Негативний приклад - це Греція, що любить святкувати все підряд. Це привело її до боргової ями. Її виручив Євросоюз тим, що пробачив їй величезний борг. Україні такі великі борги не пробачать.
прямо таки ночной ужас на крыльях ночи это уже средневековье какое то нужно срочно 2 бтр-а и нацгвардию на лысую гору, там говорят по ночам жИнкы такое творят ...Калигула с "вопросительным знаком стоит"
такие дела, мои маленькие бобики
открытым нос ,это относится даже к продавцам и кассирам .
Контроля нет .