Голова ПА ОБСЄ Церетелі про ситуацію на Донбасі: "Дуже розчарований тим, що заходи з припинення вогню були порушені так швидко"

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі висловив глибоку стурбованість у зв'язку з недавніми повідомленнями про порушення припинення вогню в Донецькій області

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в пресрелізі ПА ОБСЄ, поширеному 31 липня.

Зазначається, що Церетелі також наголосив на важливості підтримки припинення військових дій і закликав сторони дотримуватися наказів про припинення вогню та виконувати свої зобов'язання, передбачені Мінськими угодами.

"Угода про припинення вогню, досягнута під час зустрічі Тристоронньої контактної групи, стала важливим кроком на шляху до реалізації Мінських угод. Стале політичне врегулювання конфлікту на сході України має ґрунтуватися насамперед на припиненні збройних зіткнень. Для людей у зонах конфлікту, які найбільшою мірою постраждали від військових операцій, ця довгоочікувана тиша стала сигналом сподівання на припинення їхніх страждань у найближчому майбутньому", - сказав голова ПА ОБСЄ.

Висловлюючи співчуття у зв'язку з ескалацією ситуації на східній Україні та порушенням угод про припинення вогню, про що повідомила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, президент Церетелі закликав сторони утримуватися від провокаційних дій і дотримуватися міжнародних зобов'язань.

"Я дуже розчарований тим, що заходи із припинення вогню були порушені так швидко. Всеосяжне врегулювання може бути досягнуто лише через взаємну довіру до угод. Неповага до зобов'язань із припинення вогню ставить під загрозу майбутні переговори і зусилля із врегулювання конфлікту. Всі слова, висловлені сторонами конфлікту, мають відповідати їхнім діям. Я закликаю сторони конфлікту негайно припинити порушення режиму припинення вогню і неухильно виконувати свої зобов'язання", - зазначив він.

Водночас Церетелі також відзначив зусилля, зроблені в рамках ТКГ, наголосивши, що "покласти край конфлікту може лише дипломатичний діалог, орієнтований на результати і заснований на політичній волі до імплементації Мінських угод".

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