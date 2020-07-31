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Новини Агресія Росії проти України
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Голова ПА ОБСЄ Церетелі про ситуацію на Донбасі: "Дуже розчарований тим, що заходи з припинення вогню були порушені так швидко"

Голова ПА ОБСЄ Церетелі про ситуацію на Донбасі:

Голова Парламентської асамблеї ОБСЄ Георгій Церетелі висловив глибоку стурбованість у зв'язку з недавніми повідомленнями про порушення припинення вогню в Донецькій області

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в пресрелізі ПА ОБСЄ, поширеному 31 липня.

Зазначається, що Церетелі також наголосив на важливості підтримки припинення військових дій і закликав сторони дотримуватися наказів про припинення вогню та виконувати свої зобов'язання, передбачені Мінськими угодами.

"Угода про припинення вогню, досягнута під час зустрічі Тристоронньої контактної групи, стала важливим кроком на шляху до реалізації Мінських угод. Стале політичне врегулювання конфлікту на сході України має ґрунтуватися насамперед на припиненні збройних зіткнень. Для людей у зонах конфлікту, які найбільшою мірою постраждали від військових операцій, ця довгоочікувана тиша стала сигналом сподівання на припинення їхніх страждань у найближчому майбутньому", - сказав голова ПА ОБСЄ.

Висловлюючи співчуття у зв'язку з ескалацією ситуації на східній Україні та порушенням угод про припинення вогню, про що повідомила Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні, президент Церетелі закликав сторони утримуватися від провокаційних дій і дотримуватися міжнародних зобов'язань.

"Я дуже розчарований тим, що заходи із припинення вогню були порушені так швидко. Всеосяжне врегулювання може бути досягнуто лише через взаємну довіру до угод. Неповага до зобов'язань із припинення вогню ставить під загрозу майбутні переговори і зусилля із врегулювання конфлікту. Всі слова, висловлені сторонами конфлікту, мають відповідати їхнім діям. Я закликаю сторони конфлікту негайно припинити порушення режиму припинення вогню і неухильно виконувати свої зобов'язання", - зазначив він.

Водночас Церетелі також відзначив зусилля, зроблені в рамках ТКГ, наголосивши, що "покласти край конфлікту може лише дипломатичний діалог, орієнтований на результати і заснований на політичній волі до імплементації Мінських угод".

Читайте також: За минулу добу найманці РФ двічі відкривали провокаційний вогонь біля Оріхового і Новотошківського, втрат немає, - штаб ОС

Автор: 

ОБСЄ (3512) обстріл (29195) Церетелі (15) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Никогда такого не было, и вот опять
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31.07.2020 16:42 Відповісти
+17
навіть зкасаплене ОБСЄ, виявляється, бачить порушення касапами та їхніми орками "домовленостей Мінськ-3 ім.бубочки" по припиненню вогню. А ні бубочка, ні хомчак, ні кравченко, ні інша зебільна мразь цього "не бачать"... І категорично забороняють відповідати адекватно!

Якщо це не капітуляція - то що це? Ну, явно не сліпота...
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31.07.2020 16:46 Відповісти
+15
А наша бубочка этого в упор не видит. Ослепла, однако.
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31.07.2020 16:43 Відповісти
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Никогда такого не было, и вот опять
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31.07.2020 16:42 Відповісти
Председатель ПА ОБСЕ Церетели о ситуации на Донбассе: "Очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро" - Цензор.НЕТ 4850
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31.07.2020 16:46 Відповісти
Какая оплата у наблюдателей ?
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31.07.2020 17:09 Відповісти
а вы у зебильной власти спросили ?))
они каркают что все тихо и спокойно и 3 воина погибли от резкого ухудшения здоровья ..
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31.07.2020 16:42 Відповісти
Председатель ПА ОБСЕ Церетели о ситуации на Донбассе: "Очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро" - Цензор.НЕТ 7001
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31.07.2020 16:43 Відповісти
А наша бубочка этого в упор не видит. Ослепла, однако.
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31.07.2020 16:43 Відповісти
Ух ты какая игривая - бубочка , булочка,пирожочек Давно не шпилилась булочка бубочка ананасик ?
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31.07.2020 16:56 Відповісти
спитай у свого гемороя
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31.07.2020 16:58 Відповісти
Свои игривые сексуальные фантазии оставь при себе. Здесь им не место и они никому не интересны, девочка.
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31.07.2020 18:03 Відповісти
Так это ж ты мальчик называешь кого то бубочкой . А насколько мне известно , такая лексика только у определённой категрии людей .Прочитай свой первый коментарий.Я только продолжил ход твоих мыслей.
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31.07.2020 18:16 Відповісти
Каждый понимает в меру своего интеллекта. Ты свой интеллект показала во всей красе, девочка.
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31.07.2020 18:31 Відповісти
Председатель ПА ОБСЕ Церетели - кусок говна.
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31.07.2020 16:43 Відповісти
Чому?
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31.07.2020 16:44 Відповісти
Тому що бубачке диферамбы нэ спивае..и говорит то что есть...а не то во что осел верит..
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31.07.2020 16:46 Відповісти
о каком-то уважении говорит. Пьяный может
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31.07.2020 16:50 Відповісти
тому що читати треба уважно
"Я призываю стороны конфликта немедленно прекратить нарушения режима прекращения огня и неукоснительно выполнять свои обязательства"
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31.07.2020 16:54 Відповісти
В порівнянні із типу верховним головнокомандуючим та штабом цей Церетелі ще правдоруб!
Вони не визнають порушення перемир'я.
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31.07.2020 16:59 Відповісти
потому что обвиняет все стороны , церетели кусок зеленого говна.
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31.07.2020 16:55 Відповісти
Председатель ПА ОБСЕ Церетели о ситуации на Донбассе: "Очень разочарован тем, что меры по прекращению огня были нарушены так быстро" - Цензор.НЕТ 5197
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31.07.2020 16:44 Відповісти
Глубоко разочарован?
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31.07.2020 16:44 Відповісти
навіть зкасаплене ОБСЄ, виявляється, бачить порушення касапами та їхніми орками "домовленостей Мінськ-3 ім.бубочки" по припиненню вогню. А ні бубочка, ні хомчак, ні кравченко, ні інша зебільна мразь цього "не бачать"... І категорично забороняють відповідати адекватно!

Якщо це не капітуляція - то що це? Ну, явно не сліпота...
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31.07.2020 16:46 Відповісти
Мабуть, у наших "керманичів" далекозорість - ніц не бачать, що під носом коїться, зате в очах кремлівської криси мир побачили...
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31.07.2020 16:47 Відповісти
что-то не помогают эти дипломатические диалоги, дипломаты о своем договариваются, но солдату сложно объяснить, как сидя на войне, рискуя жизней и не стрелять
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31.07.2020 16:48 Відповісти
Ну тупые в этой ОБСЕ. Не отличают когда провокационный, когда несистемный огонь, а когда нарушение перемирия.. Звоните бубочке, он вам расскажет.
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31.07.2020 16:51 Відповісти
так он-же, самый тупейших, из всех тупых...
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31.07.2020 17:10 Відповісти
Текст повторять зеленую шмарклю научили, шпаргалку кацапы написали. Неужели настолько туп, шо не смогет?
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31.07.2020 17:15 Відповісти
что он себе позволяет?? на что он намекает?
нас же уверяют... что стабильно и продолжительно (одиночные и хаотичные - мираж)
так что получается? нас обманывают? и кто-то там таки нарушает??? не выполняет?
(главное, чтоб "невыполнение" не пришили нашим мягкотелым и перепуганным своей тени военноначхальникам (начхальникам на боевой дух и гордость своей Армии)
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31.07.2020 16:52 Відповісти
"Я призываю СТОРОНЫ конфликта немедленно прекратить нарушения режима прекращения огня и неукоснительно выполнять свои обязательства"

Зверніть увагу, ОБСЄ знову звинувачує у порушенні перемир'я обидві сторони. Це ЗМОВА!
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31.07.2020 16:55 Відповісти
слепое убогое ущербное ОБСЕ в очередной раз показало что оно несостоятельно лживо и ублюдочно ..снова обвиняют Украину в нарушениях ..если кто не понял еще из текста - а там "стороны конфликта" ..а у нас 3 воина умерли от резкого ухудшения здоровья.
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31.07.2020 16:56 Відповісти
Церетели грузин.
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31.07.2020 16:58 Відповісти
Так Кадырка ж может пригрозить, страшновато, ещё и извиняться придется. А на Украину можно безбоязненно "переть", утрётся.
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31.07.2020 17:27 Відповісти
И кто ТАКИХ лохов в ОБСЕ и ООН понабирал?
Есть хоть один аргумент за то что ты надеялся что не будет как в предыдущие перемирия?
Ну хоть один?
Да и кстати бубочка - как идут наказания стреляющих с ТОЙ стороны? Ты их на горох, плетьми или на кол?
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31.07.2020 18:00 Відповісти
Хіба це обстріли? просто пострєлівают. А режим припинення вогню не було порушено
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31.07.2020 19:23 Відповісти
зебаран, ты че говнокомандующий не в окопах на передке ?
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31.07.2020 20:57 Відповісти
 
 