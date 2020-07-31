Пошуки "полтавського терориста" Скрипника тривають дев'ятий день: відпрацьовується кілька версій того, де він може переховуватися

Поліція продовжує пошуки Романа Скрипника, який дев’ятий день переховується від правоохоронців у Полтавській області. Територію пошуків трохи змістили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив пресофіцер Полтавського обласного управління Національної поліції Роман Грішин.

Він уточнив, що пошуки все ще відбуваються на території Полтавщини, хоча початкова територія була відкорегована.

"Пошуки не припинялися, вони тривають. Можливо не в такій масштабній фазі. Зараз більше зроблено акцент на оперативну роботу і роботу з оперативною інформацією", - повідомив Грішин.

За його словами, наразі правоохоронці відпрацьовують кілька версій того, де може переховуватися Скрипник і що з ним могло трапитися. Грішин додав, що версія про самогубство Скрипника також не виключається.

Читайте також: Пошуки "полтавського терориста" Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко. ВIДЕО

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.