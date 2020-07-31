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Новини
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Пошуки "полтавського терориста" Скрипника тривають дев'ятий день: відпрацьовується кілька версій того, де він може переховуватися

Пошуки

Поліція продовжує пошуки Романа Скрипника, який дев’ятий день переховується від правоохоронців у Полтавській області. Територію пошуків трохи змістили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомив пресофіцер Полтавського обласного управління Національної поліції Роман Грішин.

Він уточнив, що пошуки все ще відбуваються на території Полтавщини, хоча початкова територія була відкорегована.

"Пошуки не припинялися, вони тривають. Можливо не в такій масштабній фазі. Зараз більше зроблено акцент на оперативну роботу і роботу з оперативною інформацією", - повідомив Грішин.

За його словами, наразі правоохоронці відпрацьовують кілька версій того, де може переховуватися Скрипник і що з ним могло трапитися. Грішин додав, що версія про самогубство Скрипника також не виключається.

Читайте також: Пошуки "полтавського терориста" Скрипника: Роботу поліцейських ускладнюють персональні навички розшукуваного і специфіка ландшафту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зловмисник у Полтаві обміняв поліцейського на начальника карного розшуку Шияна і поїхав з ним на наданому автомобілі, - Геращенко. ВIДЕО

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Автор: 

Нацполіція (15276) Полтава (564) розшук (656) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+37
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 3753

...
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31.07.2020 16:53 Відповісти
+28
я представляю сколько это стоило налогоплательщикам

а мусора уже и отступить не могут - ибо обосрались.
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31.07.2020 16:48 Відповісти
+18
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 7247
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31.07.2020 16:50 Відповісти
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я представляю сколько это стоило налогоплательщикам

а мусора уже и отступить не могут - ибо обосрались.
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31.07.2020 16:48 Відповісти
А ще декілька днів тому це було "черговою постановкою Авакова".
Як різко змінюються оцінки в залежності від результату.
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31.07.2020 17:08 Відповісти
террорист, по версии Антошки Геращенко, уже умер и даже мумифицировался
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31.07.2020 17:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YBgqTlcTgQ8 - Видишь суслика? - Нет. - И я не вижу, а он есть! (с)
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31.07.2020 16:49 Відповісти
Так ведь антошка еще позавчера на ромашке погадал...и вынес вердикт что он уже вроде как и не живой уже...
Зачем ищите??
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31.07.2020 16:49 Відповісти
найдется в РАДЕ НА ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЗЕЛЕНСКИМ КАК НОВЫЙ МИНИСТРА МВС....
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31.07.2020 17:03 Відповісти
Ученья, сэр.
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31.07.2020 17:15 Відповісти
Полтавский Рэмбо, его так просто не взять
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31.07.2020 16:49 Відповісти
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 7247
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31.07.2020 16:50 Відповісти
так и не объяснили как он умудрился управлять машиной с гранатой в руке . насколько понимаю с выдернутой чекой одновременно сторожа заложника полковника . что бы не сбежал .
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31.07.2020 16:51 Відповісти
Короче, история о том, как, никому неизвестный Скрипник, нае2ал всю украинскую милицию.
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31.07.2020 16:51 Відповісти
ну не нае2ал а вые2ал и не украинскую а авакянскую милицию
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31.07.2020 16:56 Відповісти
Да повесился где то в лесу .Потом грибники найдут.
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31.07.2020 16:52 Відповісти
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 3753

...
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31.07.2020 16:53 Відповісти
Мусора опущенные.
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31.07.2020 16:54 Відповісти
А тех на бамбасе уже не пытаются словить,они уже не террористы,а сторона переговоров?
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31.07.2020 16:54 Відповісти
У Санчи гАнтон Пансы на даче искали?
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31.07.2020 16:54 Відповісти
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 4640

...
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31.07.2020 16:55 Відповісти
Беги Рома, беги.
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31.07.2020 16:55 Відповісти
оце рівень теперишніх мусорів, це вам не діду руки крутити, який городиною торгував в недозволеному місці.
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31.07.2020 16:57 Відповісти
кукурудзяний рембо похєрив всю структуру мвс
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31.07.2020 16:57 Відповісти
Парню - жизни желаю.
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31.07.2020 16:58 Відповісти
Спросите у Авакова.
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31.07.2020 16:58 Відповісти
Та он уже в Луцкой области. Хрен его там найдут.
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31.07.2020 16:59 Відповісти
Ну да, сначала область надо найти...
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31.07.2020 21:25 Відповісти
видать перископы на подлодках,бороздивших лесопосадку,засрались...
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31.07.2020 17:00 Відповісти
Да напишите уже, что покончил собой. И не морочьте голову.
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31.07.2020 17:02 Відповісти
Пока что ищут более менее похожий труп бомжа.
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31.07.2020 17:19 Відповісти
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 7077
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31.07.2020 17:03 Відповісти
Можливо,його вже немає на планеті...
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 6351
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31.07.2020 17:09 Відповісти
...або так :
Поиски "полтавского террориста" Скрипника продолжаются девятый день: отрабатывается несколько версий того, где он может скрываться - Цензор.НЕТ 6422
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31.07.2020 17:14 Відповісти
Пацан уже в добробатах скорей всего. Я бы на его месте так сделал а там бы исправил документы
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31.07.2020 17:10 Відповісти
Это пипец, как нужно себя не уважать, что бы терпеть такое. В Польше на 130 человек один чиновник, в Украине один чиновник на 30 человек населения. Это и МВД считается, 200000 человек. Где смысл, какой от них толк? Театр абсурда, а они врачей и учителей сокращают. Страна не пуганных идиотов...
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31.07.2020 17:15 Відповісти
Он уже в Одессе на пляже
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31.07.2020 17:16 Відповісти
Може он тоже где-то стоит и ждет?Ну,как тот,"луцкий"
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31.07.2020 17:16 Відповісти
зачем его так активно ловить, разошлите фейс и пусть ловится, нет надо самолетами вертолетами горючку палить
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31.07.2020 17:28 Відповісти
Під час втечі полковника і терориста супроводжували машини МВС і навіть гелікоптер. І.... він зник. Схоже Аваков тримає українців за повних лохів.
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31.07.2020 17:35 Відповісти
В дупло заглядывали? В кукурузе смотрели?
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31.07.2020 17:43 Відповісти
От так
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31.07.2020 17:53 Відповісти
Так отож.
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01.08.2020 01:42 Відповісти
Пора вже тому "терористу" Скрипнику об"явитись десь в сітях і розповісти свою версію всього того двіжу...А то мусора стільки бабла спишуть на його "поіскі",що справді дешевше буде розігнати всю полтавську мусарню...
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31.07.2020 17:56 Відповісти
«Йшов 100500-й день пошуків полтавського терориста.»
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31.07.2020 18:03 Відповісти
Может он под землю ушёл?
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31.07.2020 18:18 Відповісти
после обеда ужин затянулся.
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31.07.2020 18:22 Відповісти
срочно фильм - спонсор тот-же, от инвестиционной няни отказываюсь.
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31.07.2020 18:45 Відповісти
Он метро на Троещину копает
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31.07.2020 19:22 Відповісти
З кукурудзи перебрався в соняшник? Ну і хітрющий
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31.07.2020 19:22 Відповісти
Сценарист "АвакOFF Фильм Пикчерис", явно затянул сцену с поиском "террориста".
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31.07.2020 19:59 Відповісти
І дев"ять днів, як Аваков набрав мочі в рот. Знайдіть Авакова!!! Поїхав в Луцьк на кіно відбілити свої штанці, але ніж доїхав до Київа, то обісрався по самі кісточки!!!
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31.07.2020 20:03 Відповісти
В глубокой яме прикиданный землей, мабуть.
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31.07.2020 20:07 Відповісти
а тоня сказала шо нах він треба -- сам здохне... тоня бесдіть не буде -- прахвесіоналка...
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31.07.2020 20:57 Відповісти
А він пішов у кукурудзу......і пропав.
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31.07.2020 21:09 Відповісти
смотрю я на весь этот цирк шапито, на то что происходит стране и офигиваю )))))
зебаран, собаков, дерьмак и шобла слуг сброда творят чудеса , превратили Украину окончательно в цирк , только что то не смешно)))) мусора , тупые бараны могут только пенсионеров и женщин прессовать, слезоточивым газом лица заливать. если кто по круче попадается, обсираются по самые не балуй. ))))

пипец, вопрос когда этот гребанный цирк закончится, зебаран?))))
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31.07.2020 21:15 Відповісти
Неуловимый Джо...
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31.07.2020 21:16 Відповісти
Это ж надо два раза подряд так облажатся - в Луцке "штурмували" пустой автобус, а теперь 9 дней какого-то балбеса в кукурузе не могут поймать! Ой позорище!!!
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31.07.2020 21:22 Відповісти
а що якщо чекісти його вже замочили і шифруються, бо знають, що буде скандал!!!??
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31.07.2020 22:22 Відповісти
Вбили тварюки хлопця.
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01.08.2020 05:58 Відповісти
І таке може бути.
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01.08.2020 07:54 Відповісти
 
 