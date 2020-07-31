Арбітраж у Парижі почав розглядати справу про захоплення РФ об'єктів "Укренерго" в окупованому Криму

Арбітражний суд в Парижі з 16 липня розглядає справу щодо незаконного захоплення Російською Федерацією (РФ) інфраструктурних об’єктів НЕК "Укренерго" на території окупованого Криму.

Про це в п'ятницю повідомила пресслужба "Укренерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Укренерго" вимагає компенсації за захоплення Росією під час анексії Криму магістральних мереж та інших об’єктів, які належать компанії.

Вартість активів, щодо яких подано позов, буде встановлено після проведення оцінки.За попередніми оцінками "Укренерго", тільки вартість електромереж компанії на Кримському півострові становить близько $ 1 млрд.

До склад суду увійшли Головуючий арбітр — суддя Лоуренс Коллінз; призначений НЕК "Укренерго" арбітр — Д. Браян Кінг; та призначений РФ арбітр — Габріель Боттіні.

Інтереси НЕК "Укренерго" у спорі з Росією представляє міжнародна юридична фірма Lalive S.A. (Швейцарія), договір вартістю EUR 1,537 млн із якою було підписано в лютому 2019 року.

Lalive представляла в суперечках проти РФ щодо втрачених інвестицій інтереси таких компаній, як "Укрнафта", "Стабіл", Yukos Capital.

"Укренерго" здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередачі, а також централізовану диспетчеризацію роботи ОЕС.

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