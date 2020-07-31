ДБР закрило "справу про Томос", але хто понесе відповідальність за витрату держресурсів на її "розслідування"? - адвокат Головань
Державне бюро розслідувань повідомило про закриття "справи про Томос", проте не повідомило, хто буде нести відповідальність за витрату державних ресурсів на її розслідування.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.
"ДБР повідомляє про закриття однієї з найбільш одіозних з кількох десятків сфабрикованих проти П’ятого Президента України Петра Порошенка справ – стосовно Томосу про автокефалію Православної церкви України. Більше восьми місяців ДБР мало не повному складі шукало ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Не знайшли. Навіть ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 161 КК України, не виявили.
І змушені були закрити явно не тому, що відсутність події злочину очевидна для всього світу", - зазначив адвокат.
За словами захисника, якби ДБР дійсно керувалася у своїй діяльності не забаганками замовників з високих кабінетів, а законом, провадження закрили б через кілька днів після реєстрації.
"Однак, повідомивши про закриття провадження, в.о. Директора ДБР Соколов (який вже давно зберігає свій статус в.о. за допомогою сумнівних махінацій), нічого не сказав про те, хто ж понесе відповідальність за багатомісячне марнування державних ресурсів на "розслідування" явно порожньої справи?" - додав адвокат.
"Більше 8 місяців тільки на Томос! А є ще десятки таких же порожніх проваджень, з якими десятки слідчих і прокурорів вовтузяться скоро півтора року, витрачаючи мільйони і мільйони гривень платників податків виключно з метою продовження політично мотивованих переслідувань лідера опозиції, П’ятого Президента України Петра Порошенка.
Вони сподіваються залишитися непокараними.
Але відповідати доведеться. І за багатьма статтями Кримінального кодексу. Зокрема, за ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча), 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності). І це далеко не все", - підсумував Головань.
Будь ласка, зачекайте...
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Вот, что крест животворящий делает.
Подольский районный суд Киева вынес решение, которым признал недостоверной распространенную Bihus.Info информацию о причастности президента корпорации Богдан Игоря Гладковского к вымыванию денег из украинского оборонного комплекса, и обязал журналистов опровергнуть ее. Об этом говорится в решении суда, которое опубликовал в https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=157524249183110&id=100047766070111&hc_location=ufi Facebook адвокат Гладковского Руслан Волынец.
Отсюда:
https://news.liga.net/politics/news/sud-obyazal-bigusinfo-oprovergnut-zayavlenie-o-shemah-gladkovskogo-v-oboronke
"ГБР сообщает о закрытии (...) дел - про Томос об автокефалии Православной церкви Украины. (...) ГБР почти в полном составе искало признаки разжигания религиозной вражды и ненависти. Не нашли. Даже признаков уголовного преступления, предусмотренного ст. 161 УК Украины, не обнаружили." Источник: https://censor.net/n3211293
Або хохломанкурту Лугандона.
Воно Вам тре?
" если бы ГБР действительно руководствовалось в своей деятельности не прихотями заказчиков из высоких кабинетов, а законом, производство закрыли бы через несколько дней после регистрации."
Об этом сообщает Хвиля со ссылкой на https://www.facebook.com/dbr.gov.ua/ пресс-службу ведомства.
По словам Соколова, речь идет об уголовном производстве, связанном с отменой регистрации Украинской православной церкви Киевского патриархата.
«Указанное производство было открыто по заявлению верующих этой общины и поднимало вопрос, что они лишены возможности свободного пользования храмами этой общины. После проведения досудебного расследования, оценки всех возможных фактов и проведения всех необходимых розыскных действий это дело пока закрыто», - сказал Соколов.
По словам главы ГБР, это дело следует рассматривать в рамках гражданского или административного судопроизводства.
''ГБР действует исключительно в рамках действующего закона и не вмешивается в вопрос религии. По этому вопросу мы провели консультации с представителями разных религиозных общин, для которых доведена позиция Государственного бюро расследований",- резюмировал Соколов.
=== А в принципе в таких случаях обращаются в прокуратуру и в суд, а не на ЦН
- крики про неймовірне збагачення Порошенка;
- «офшори» Порошенка, з нулем на рахунку;
- підлі розмови про те, що «війна продовжується, бо це вигідно Порошенку» і «нада просто пєрєстть стрєлять»;
- розвалилася справа Гладковських (привіт кремлівським нацжонам);
- розвалилася справа з бронежилетами;
- Ротердам+ виявився правильною,економічно виправданою формулою, без якої «посипалася» вугільна галузь (привіт дівчинці легкої поведінки Герусу та іншим борцунам);
- в справі по «Кузні на Рибальському» не виявили порушень.
Все це і багато іншого виявилося банальною і підлою брехнею.
Так само брехнею рано чи пізно виявляться і «плівки Деркача» і маніпуляції про «Порошенко і Зеленський одінаковиє» і весь інший бруд, згенерований луб'янкою чи прихвоснями коломойських-фірташей. Все те,з чим зараз продовжують носитися платні «експерти», «політологи», «журналісти» та «націоналісти». І що продовжує в'яло жувати стадо покірних дурників.
Натомість правдою виявилося:
- зменшення статків Порошенка на 40% протягом каденції;
- 1,5 млрд гривень власних коштів, витрачених на армію та благочинність;
- зростання ВВП, мінімальної заробітної плати та пенсії у 2016-19 роках;
- зростання витрат на оборону з 19 млрд у 2013-му до 210млрд у 2019-му;
- українці з совєцьких кріпаків стали вільними людьми вільного світу,завдяки безвізовому режиму;
- українці отримали ПРАВО молитися в українській національній церкві.
І ще дуже багато чого є і назавжди залишиться в історії України. Правдою.
Отже з цього маємо два висновки:
1. Зелена влада прийшла до влади на тотальній брехні. І ігноруванні очевидної правди. А те, що базується на брехні, ніколи не породить нічого доброго.
2. Ми ЗОБОВ'ЯЗАНІ мати гарну пам'ять. Ми маємо пам'ятати кожного брехливого експерта, журналіста , політолога чи націоналіста. А це дуже просто: досить лише підняти їх дописи, статті чи інтерв'ю до березня 2019 року. Про Ротердам+. Про неймовірне збагачення. Про голі-босі. Про Іловайськ. Про бронежилети. Про пів-вареника. Про «хужє нє будєт». Про «нового нашєго Рєйгана». Кожен, хто долучився до поширення цієї брехні та маніпуляцій, вибачте - в**бав козу. Інакше на жаль не скажеш. Вони втратили репутацію. Ці продажні люди не мають права називатись експертом, політологом, журналістом, націоналістом. А ми не маємо права їм це пробачити, прочитавши один-два «правильних», «опозиційних» дописа.
Рукописи не горять. Вважаю, цю роботу необхідно зробити. Підняти всі виступи та дописи Бутусових, Берез, Дроздових, Томенок, Фесенок, Золотарьових, Кошулінських, Білецьких та їм подібних, які зараз знову пнуться в «лідери опозиції». Інакше вони знову будуть брехати. І ми з цієї брехні не виберемося ніколи.
(c)Костюк Олександр
А "клятий барига" посивів та постарішав на цій самій посаді... Бо в нього не було Богдана, д'Єрмака і кортежів з підгузками, охороною та їдлом у 20-40 машин. Не вмів Петя керувать! Ще й біднішим став за час свого президенства. А от "новьіє ліца", на чолі з найвеличнішим - "праХфесіанальі" - за рік на держслужбі заробили мільйони та повідїдали такі харі, що в телевізор не влазять!
В смысле НЕ гуглпереводом?
Это типа "надбавка за знание иностранного языка"?
Хоча, може, я в чомусь помиляюсь, бо не є дуже релігійною людиною...