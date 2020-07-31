ДБР закрило "справу про Томос", але хто понесе відповідальність за витрату держресурсів на її "розслідування"? - адвокат Головань

Державне бюро розслідувань повідомило про закриття "справи про Томос", проте не повідомило, хто буде нести відповідальність за витрату державних ресурсів на її розслідування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань.

"ДБР повідомляє про закриття однієї з найбільш одіозних з кількох десятків сфабрикованих проти П’ятого Президента України Петра Порошенка справ – стосовно Томосу про автокефалію Православної церкви України. Більше восьми місяців ДБР мало не повному складі шукало ознаки розпалювання релігійної ворожнечі та ненависті. Не знайшли. Навіть ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 161 КК України, не виявили.

І змушені були закрити явно не тому, що відсутність події злочину очевидна для всього світу", - зазначив адвокат.

За словами захисника, якби ДБР дійсно керувалася у своїй діяльності не забаганками замовників з високих кабінетів, а законом, провадження закрили б через кілька днів після реєстрації.

"Однак, повідомивши про закриття провадження, в.о. Директора ДБР Соколов (який вже давно зберігає свій статус в.о. за допомогою сумнівних махінацій), нічого не сказав про те, хто ж понесе відповідальність за багатомісячне марнування державних ресурсів на "розслідування" явно порожньої справи?" - додав адвокат.

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"Більше 8 місяців тільки на Томос! А є ще десятки таких же порожніх проваджень, з якими десятки слідчих і прокурорів вовтузяться скоро півтора року, витрачаючи мільйони і мільйони гривень платників податків виключно з метою продовження політично мотивованих переслідувань лідера опозиції, П’ятого Президента України Петра Порошенка.

Вони сподіваються залишитися непокараними.

Але відповідати доведеться. І за багатьма статтями Кримінального кодексу. Зокрема, за ст. 344 (втручання у діяльність державного діяча), 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності). І це далеко не все", - підсумував Головань.