КМДА повідомила про завершення весняного призову в Києві: 603 особи вже виконують свій військовий обов'язок

Весняна військова призовна кампанія 2020 року завершилася в Києві. Всього в столиці 603 особи було призвано до військових частин Збройних сил України.

Про це повідомив в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт КМДА.

"Спільно з Київським міським військовим комісаріатом та районними військовими комісаріатами Київ виконав на 100% весняну призовну кампанію 2020-го року. 600 юнаків уже виконують свій військовий обов'язок і тільки троє - відмовилися. Загалом весняний військовий призов пройшов успішно і ми вже почали співпрацю в рамках наступного, осіннього, призову", - наводить слова Мондрієвського пресслужба КМДА.

Також він повідомив, що рішенням Київської міської призовної комісії 88 призовників отримали відстрочку від призову на строкову військову службу для вступу до навчальних закладів. Не з'явилися на відправку у війська без поважних причин 109 призовників.

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