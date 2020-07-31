У Хмельницькому судитимуть продавця супермаркету, що крав гроші з банківських карток покупців, - кіберполіція

У Хмельницькому судитимуть продавця супермаркету, який знімав гроші з банківських карток покупців. За допомогою спеціального пристрою він непомітно копіював реквізити карткових рахунків покупців, а потім знімав всі кошти. PIN-коди карт зловмисник отримував, уважно спостерігаючи за тим, як клієнти вводили їх в POS-терміналі, розплачуючись за товар.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції.

Правоохоронці встановили, що для реалізації своєї злочинної діяльності фігурант тимчасово працевлаштувався на посаду продавця-консультанта одного з супермаркетів. Готуючись до злочину, він через інтернет придбав спеціальний пристрій для зчитування інформації з магнітних стрічок банківських карт (скімінгове обладнання). З його допомогою комунікабельний продавець, відвертаючи увагу клієнта, здійснював копіювання реквізитів їхніх карткових рахунків.

У подальшому зловмисник за допомогою спеціальних програм записував отриману банківську інформацію на пластикові картки, фактично, виготовляючи дублікат карти ошуканого покупця, і знімав гроші з рахунків потерпілих через банкомати. Загальна сума збитку склала близько 30 тисяч гривень.

Читайте також: Двоє хмельничан можуть сісти на 6 років за створення онлайн-обмінника валют

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт за чч. 1, 2 ст. 185 (Крадіжка) та чч. 1,2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України вже скеровано на розгляд Хмельницького міськрайонного суду.