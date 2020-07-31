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Новини Силовики
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У Хмельницькому судитимуть продавця супермаркету, що крав гроші з банківських карток покупців, - кіберполіція

У Хмельницькому судитимуть продавця супермаркету, що крав гроші з банківських карток покупців, - кіберполіція

У Хмельницькому судитимуть продавця супермаркету, який знімав гроші з банківських карток покупців. За допомогою спеціального пристрою він непомітно копіював реквізити карткових рахунків покупців, а потім знімав всі кошти. PIN-коди карт зловмисник отримував, уважно спостерігаючи за тим, як клієнти вводили їх в POS-терміналі, розплачуючись за товар.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції.

Правоохоронці встановили, що для реалізації своєї злочинної діяльності фігурант тимчасово працевлаштувався на посаду продавця-консультанта одного з супермаркетів. Готуючись до злочину, він через інтернет придбав спеціальний пристрій для зчитування інформації з магнітних стрічок банківських карт (скімінгове обладнання). З його допомогою комунікабельний продавець, відвертаючи увагу клієнта, здійснював копіювання реквізитів їхніх карткових рахунків.

У подальшому зловмисник за допомогою спеціальних програм записував отриману банківську інформацію на пластикові картки, фактично, виготовляючи дублікат карти ошуканого покупця, і знімав гроші з рахунків потерпілих через банкомати. Загальна сума збитку склала близько 30 тисяч гривень.

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Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт за чч. 1, 2 ст. 185 (Крадіжка) та чч. 1,2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України вже скеровано на розгляд Хмельницького міськрайонного суду.

Автор: 

хабар (4736) кіберзлочин (810) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) Хмельницький (410) кіберполіція (413)


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забавно, сейчас от приватбанка типа "акция" - на сайте ввести данные карточек, причем не только 16 цифр, но и дату и ...CVV
мол, лотерея - и без сививи вас туда не возьмут))
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31.07.2020 17:29 Відповісти
Не от ПриватБанка, а от псевдо ПриватБанка.
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31.07.2020 18:22 Відповісти
Ну и что? На многих сайтах расплачиваясь картой нужно вводить CVV, от банка приходит сообщение с кодом, который затем нужно ввести для подтверждения платежа, так что злоумышленнику нужен ещё и ваш телефон.
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31.07.2020 18:41 Відповісти
вводь, виграєш 100500%
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31.07.2020 23:00 Відповісти
Ваші карточки ще й дотепер без чіпа?
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31.07.2020 17:43 Відповісти
Тут такі: В Хмельницком будут судить продавца супермаркета, кравшего деньги с банковских карт покупателей, - киберполиция - Цензор.НЕТ 2516
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31.07.2020 17:45 Відповісти
є й такі, привєт за таку додаткову плату бере, а звичайні з магнітною стрічкою ще дуже поширені
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31.07.2020 23:02 Відповісти
А за що там брати, чіп декілька центів коштує, думаю що менше 5-ти. Сімки до телефона напр. даром дають деякі оператори, досить попросити в магазинах TABAC.
Але для таких карточок треба мати відповідні термінали, карта всовується на стільки щоб чіп прочитати. Незважаючи на то один молодик знайшов спосіб чіпи надувати і брати в банкоматі скільки завгодно грошей, і повідомив банку. А банк подав на нього в суд і хлопця посадили на 2 роки. Думаю що на час поки на карточках помилку виправлять. То було кілька років тому.
Є карточки які "контакт" називаються, досить прикласти до терміналу щоб заплатити покупку, не всовуючи в термінал і не набираючи код.

Я думав що у вас то всьо є і навіть крутіше як тут, бо ви любите електронні новинки і дуже швидко до них пристосовуєтесь.
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31.07.2020 23:43 Відповісти
пацан к успеху шёл
Не фартануло (с)
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31.07.2020 17:44 Відповісти
 
 