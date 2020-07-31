У Хмельницькому судитимуть продавця супермаркету, що крав гроші з банківських карток покупців, - кіберполіція
У Хмельницькому судитимуть продавця супермаркету, який знімав гроші з банківських карток покупців. За допомогою спеціального пристрою він непомітно копіював реквізити карткових рахунків покупців, а потім знімав всі кошти. PIN-коди карт зловмисник отримував, уважно спостерігаючи за тим, як клієнти вводили їх в POS-терміналі, розплачуючись за товар.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту кіберполіції.
Правоохоронці встановили, що для реалізації своєї злочинної діяльності фігурант тимчасово працевлаштувався на посаду продавця-консультанта одного з супермаркетів. Готуючись до злочину, він через інтернет придбав спеціальний пристрій для зчитування інформації з магнітних стрічок банківських карт (скімінгове обладнання). З його допомогою комунікабельний продавець, відвертаючи увагу клієнта, здійснював копіювання реквізитів їхніх карткових рахунків.
У подальшому зловмисник за допомогою спеціальних програм записував отриману банківську інформацію на пластикові картки, фактично, виготовляючи дублікат карти ошуканого покупця, і знімав гроші з рахунків потерпілих через банкомати. Загальна сума збитку склала близько 30 тисяч гривень.
Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт за чч. 1, 2 ст. 185 (Крадіжка) та чч. 1,2 ст. 200 (Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України вже скеровано на розгляд Хмельницького міськрайонного суду.
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мол, лотерея - и без сививи вас туда не возьмут))
Але для таких карточок треба мати відповідні термінали, карта всовується на стільки щоб чіп прочитати. Незважаючи на то один молодик знайшов спосіб чіпи надувати і брати в банкоматі скільки завгодно грошей, і повідомив банку. А банк подав на нього в суд і хлопця посадили на 2 роки. Думаю що на час поки на карточках помилку виправлять. То було кілька років тому.
Є карточки які "контакт" називаються, досить прикласти до терміналу щоб заплатити покупку, не всовуючи в термінал і не набираючи код.
Я думав що у вас то всьо є і навіть крутіше як тут, бо ви любите електронні новинки і дуже швидко до них пристосовуєтесь.
Не фартануло (с)