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20 українських моряків застрягли в Туреччині: їм обіцяли роботу, але посередник виявився шахраєм

20 українських моряків застрягли в Туреччині: їм обіцяли роботу, але посередник виявився шахраєм

Посередник обіцяв морякам працевлаштування на 2 судна, але перестав виходити на зв'язок. Моряки не можуть повернутися в Україну, вони заборгували за готель і у них немає грошей навіть на їжу.

Про це "Громадському радіо" розповів представник Фонду допомоги морякам "Ассоль" Андрій Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, моряки прибули до турецького міста Карасу 7 липня. Посередник Артур Харатьян обіцяв їм працевлаштування на суднах "ARIF KAPTAN" (під прапором Туреччини) і "RICHARD BORCHARD" (під прапором Маршаллових островів), але перестав відповідати на дзвінки.

"До нас звернулися 20 українців, яких найняли для посадки на судно в одному з портів Турецької Республіки. За отриманою від них інформацією, ми знаємо, у них закінчились власні кошти, а посередник з працевлаштування не відповідає на їхні дзвінки. Кажуть, що мають великий борг за готель і вже не мають грошей на їжу. Тому просять допомоги у поверненні додому", — розповів Шевченко.

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За останніми даними, 13 українцям вдалося отримати матеріальну підтримку від рідних та діаспори, але 7 моряків перебувають у скрутному становищі: не мають коштів, щоб погасити борг за проживання та харчування і оплатити повернення на Україну.

Профспілка працівників морського транспорту повідомляє, що посередник Артур Харатьян не вперше дурить українців. "Уже кілька років як проти Артура Харатьяна ведуться кримінальні провадження за вимагання та отримання від моряків неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за оформлення документів і відправку в рейс", - повідомили в профспілці.

Автор: 

моряки (927) Туреччина (3627) українці (2547)


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Топ коментарі
+2
Доверчивые как дети?
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31.07.2020 17:33 Відповісти
+2
Моряки, зарабатывающие немалые деньги и не платившие ни копейки налогов в Украине просят помощи у государства? А то, что домой из предыдущих рейсов привозили жена забрала?
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31.07.2020 17:52 Відповісти
+1
Эка невидаль,у нас президент-мошенником оказался.
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31.07.2020 17:37 Відповісти
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В Турции полно работы.
20 украинских моряков застряли в Турции: им обещали работу, но посредник оказался мошенником - Цензор.НЕТ 5117
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31.07.2020 17:32 Відповісти
Доверчивые как дети?
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31.07.2020 17:33 Відповісти
Тут одна хабалка с салоном свадебным с Пододессы кричала как много её морячок зарабатывает, наверное Артурчик-сказочник ей все мозги загадил...
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31.07.2020 17:34 Відповісти
Эка невидаль,у нас президент-мошенником оказался.
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31.07.2020 17:37 Відповісти
Моряки, зарабатывающие немалые деньги и не платившие ни копейки налогов в Украине просят помощи у государства? А то, что домой из предыдущих рейсов привозили жена забрала?
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31.07.2020 17:52 Відповісти
Отсутствие правовых норм и ответственности крюингов за предоставление работы морякам,приводит к печальным последствиям.Большинство агентств работает честно и выполняет функции кадровиков в рамках закона,но отсутствие ответственности порождает преступления.Крюинг обязан нести ответственность за моряка от отправки до его возвращения домой
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31.07.2020 18:48 Відповісти
 
 