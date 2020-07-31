20 українських моряків застрягли в Туреччині: їм обіцяли роботу, але посередник виявився шахраєм

Посередник обіцяв морякам працевлаштування на 2 судна, але перестав виходити на зв'язок. Моряки не можуть повернутися в Україну, вони заборгували за готель і у них немає грошей навіть на їжу.

Про це "Громадському радіо" розповів представник Фонду допомоги морякам "Ассоль" Андрій Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, моряки прибули до турецького міста Карасу 7 липня. Посередник Артур Харатьян обіцяв їм працевлаштування на суднах "ARIF KAPTAN" (під прапором Туреччини) і "RICHARD BORCHARD" (під прапором Маршаллових островів), але перестав відповідати на дзвінки.

"До нас звернулися 20 українців, яких найняли для посадки на судно в одному з портів Турецької Республіки. За отриманою від них інформацією, ми знаємо, у них закінчились власні кошти, а посередник з працевлаштування не відповідає на їхні дзвінки. Кажуть, що мають великий борг за готель і вже не мають грошей на їжу. Тому просять допомоги у поверненні додому", — розповів Шевченко.

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За останніми даними, 13 українцям вдалося отримати матеріальну підтримку від рідних та діаспори, але 7 моряків перебувають у скрутному становищі: не мають коштів, щоб погасити борг за проживання та харчування і оплатити повернення на Україну.

Профспілка працівників морського транспорту повідомляє, що посередник Артур Харатьян не вперше дурить українців. "Уже кілька років як проти Артура Харатьяна ведуться кримінальні провадження за вимагання та отримання від моряків неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за оформлення документів і відправку в рейс", - повідомили в профспілці.