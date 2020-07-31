УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10078 відвідувачів онлайн
Новини Коронавирус и карантин
1 636 3

С 1 сентября школы будут закрывать лишь в "красной" эпидемической зоне, - Кабмин

С 1 сентября школы будут закрывать лишь в "красной" эпидемической зоне, - Кабмин

В правительстве заявили, что с 1 сентября на карантин будут закрывать школы только в районах, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.

"С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Министерства здравоохранения, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах "красной зоны" - где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией", - говорится в сообщении правительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Учебный год во всех школах Украины начнется вовремя, несмотря на карантин, - Шмыгаль

Автор: 

Кабмин (14384) карантин (18172) школа (2271) COVID-19 (19768) коронавирус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://timeze2019.blogspot.com/2020/07/blog-post_31.html

Это собственно третья попытка вразумить дилетантов пришедших к управлению страной в принципиальных вопросах медицины и эпидемиологической безопасности.
Задолго до официального признания властями факта наличия эпидемической опасности мы предупреждали об имеющихся случаях и необходимости принятия мер.
...
В случае открытия учебного процесса школьного обучения в течении последующего месяца Украину ждет резкая вспышка заболеваемости COVID-19 и массовый рост контагиозного инфицирования взрослого населения Украины. Это связано с особенностями протекания этой вирусной инфекции у детей от 6 да 15 лет, которая в основном проходит в форме скрытого, бессимптомного вирусоносительства.

На правах "...гласа вопиющих в пустыне..."

Есть простые административные меры для предотвращения этого. Например - перенос начала учебного года на период 2 месяцев и начало его по статистике результатов падения случаев заболеваемости.

Мы уверены, что не будем услышаны.
Шкарkету нужны деньги "на ремонт", родителям - спихнуть надоевших детей куда-нибудь, власти - пасторальная картинка в телевизоре....
показати весь коментар
31.07.2020 17:34 Відповісти
Согласен, плюсую. Но с одной поправкой: наряду с формально принятыми админ. мерами нужна воля к их реализации. Нужно принять решение, чтобы на улицах не собираться большими группами (кроме оговоренных случаев типа сопровождения детей и выхода большой семьи), но это окажется бесполезным, если полиция будет таких пофигистов игнорировать.
показати весь коментар
31.07.2020 17:50 Відповісти
С 1 сентября дети идут в школу, те кому это не нравится идут НХ. И это самый мягкий способ, не надо дразнить людей, впереди ОКТЯБРЬ, который все ещё помнят.
показати весь коментар
01.08.2020 00:41 Відповісти
 
 