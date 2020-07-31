1 636 3
С 1 сентября школы будут закрывать лишь в "красной" эпидемической зоне, - Кабмин
В правительстве заявили, что с 1 сентября на карантин будут закрывать школы только в районах, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.
"С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Министерства здравоохранения, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах "красной зоны" - где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией", - говорится в сообщении правительства.
Это собственно третья попытка вразумить дилетантов пришедших к управлению страной в принципиальных вопросах медицины и эпидемиологической безопасности.
Задолго до официального признания властями факта наличия эпидемической опасности мы предупреждали об имеющихся случаях и необходимости принятия мер.
...
В случае открытия учебного процесса школьного обучения в течении последующего месяца Украину ждет резкая вспышка заболеваемости COVID-19 и массовый рост контагиозного инфицирования взрослого населения Украины. Это связано с особенностями протекания этой вирусной инфекции у детей от 6 да 15 лет, которая в основном проходит в форме скрытого, бессимптомного вирусоносительства.
На правах "...гласа вопиющих в пустыне..."
Есть простые административные меры для предотвращения этого. Например - перенос начала учебного года на период 2 месяцев и начало его по статистике результатов падения случаев заболеваемости.
Мы уверены, что не будем услышаны.
Шкарkету нужны деньги "на ремонт", родителям - спихнуть надоевших детей куда-нибудь, власти - пасторальная картинка в телевизоре....