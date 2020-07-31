С 1 сентября школы будут закрывать лишь в "красной" эпидемической зоне, - Кабмин

В правительстве заявили, что с 1 сентября на карантин будут закрывать школы только в районах, где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабинета Министров Украины.

"С 1 сентября 2020 года в Украине откроются все школы. Однако, если эпидемиологическая ситуация в районе не будет удовлетворять требованиям Министерства здравоохранения, образовательные учреждения будут вынуждены закрыть на карантин. Закрывать школы будут только в районах "красной зоны" - где высокий показатель заболеваемости атипичной пневмонией", - говорится в сообщении правительства.

