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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь біля Водяного і Південного, втрат немає - пресцентр ОС

Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь біля Водяного і Південного, втрат немає - пресцентр ОС

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"На ділянках відповідальності більшості підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим тиші – постріли з автоматичного станкового гранатомету пролунали біля Водяного, а неподалік Південного ворог використав стрілецьку зброю.

Вогневі провокації противника були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил, немає", - говориться в повідомленні.

Підсумки за минулу добу

30 липня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник здійснив провокативні постріли з підствольного гранатомету і стрілецької зброї у районі населених пунктів Новотошківське і Оріхове. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих провокацій, не було.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 78 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5936 транспортних засоби та 5072 особи. Також було затримано 8 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 746 осіб. В зворотному напрямку – 750 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" з вини окупантів не функціонують.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Голова ПА ОБСЄ Церетелі про ситуацію на Донбасі: "Дуже розчарований тим, що заходи з припинення вогню були порушені так швидко"

Автор: 

обстріл (29195) Донбас (22357) перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+14
Новый тренд: неприцельные провокационные обстрелы!
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31.07.2020 17:43 Відповісти
+13
А завтра жду новости о внезапных смертях от ухудшения здоровья и раненых до перемирия.
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31.07.2020 17:45 Відповісти
+12
Потерь нет...но солдаты умирают от болезней сердца...вот такое оно зеленое перемирие от осла...
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31.07.2020 17:51 Відповісти
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31.07.2020 17:42 Відповісти
Новый тренд: неприцельные провокационные обстрелы!
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31.07.2020 17:43 Відповісти
угум... нарушение тишины... это все равно, как испортили воздух...
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31.07.2020 17:54 Відповісти
Це ніщітаіцца. ЗЕ перемирюється.
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31.07.2020 17:45 Відповісти
А завтра жду новости о внезапных смертях от ухудшения здоровья и раненых до перемирия.
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31.07.2020 17:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YjpPzw--c6M А вот я люблю песню про зайцев.
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31.07.2020 17:47 Відповісти
Я не верю ни в кол-во обстрелов ни в то что они не прицельные! Ещё наверняка беспилотники кацапов летают и они подвигают позиции к нашему переднему краю!
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31.07.2020 17:47 Відповісти
Потерь нет...но солдаты умирают от болезней сердца...вот такое оно зеленое перемирие от осла...
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31.07.2020 17:51 Відповісти
Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь біля Водяного і Південного, втрат немає - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3234
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31.07.2020 18:03 Відповісти
Не правда ли как две капли воды?Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь біля Водяного і Південного, втрат немає - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5418
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31.07.2020 18:07 Відповісти
потерь нет в офисе зебила...пока.
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31.07.2020 17:53 Відповісти
Ждут пока кто-то из наших бойцов заплатит жизнью, за очередное перемирье.
Ему ж не жалко еще раз поэкспериментировать
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31.07.2020 18:07 Відповісти
Так это уже да, или ещё нет?
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31.07.2020 18:09 Відповісти
це поодинокі провокаційні постріли, поки зеленські відлизують скабєтовим
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31.07.2020 18:14 Відповісти
Наших військовиків перетворили на нерухомі мішені, по яких вчаться стріляти сєпари та московити.
За місяць таких навчань ті, кого б вже знищили, пристріляються, звикнуть до зброї і тоді, на жаль, будуть і поранені, і загиблі. Але ж зелена бубочка бачила "бажання миру" в очах кремліна, та й війна в його голові вже закінчена, а на вогні у відповідь багатів "клятий папєрєднік-барьіга"... Коли ж всі ці недолугі та пустоголові зрозуміють, що "просто пєрєстать стрєлять" - є загибель! Хоча, мабуть, я погарячкував - "зрозуміють"... Вони не розуміють, що роблять, а зрозуміти те, що коїться навколо - то для них все одно що теормех для балерини!
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31.07.2020 18:39 Відповісти
головне не забувайте дописувати "несистемно" до кожного повідомлення про обстріл і тоді буде все НОРМ! бо "несистемні" обстріли не рахуються і приймаються. Потім почнуться "несистемні" втрати в ЗСУ, а з часом ********* спробує "несистемно" захопити ще більше української землі....
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31.07.2020 19:08 Відповісти
Отже, зе-перемир*я не дотримується: порушене з першого ж дня.
Де реакція тлі і решти кагалу ?
Нашим повернули зброю ? використання безпілотників, розвідку і т.д. вже дозволено ?
Чому ми маємо це тримати, коли уроди чхати хотіли ?
Це зараз вони, типу, =неприцільно= стріляють ... Перевіряють просто.
Уроди кагальні, будуть тиснути виборами і змінами до Конституції.
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31.07.2020 20:58 Відповісти
 
 