Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь біля Водяного і Південного, втрат немає - пресцентр ОС

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"На ділянках відповідальності більшості підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим тиші – постріли з автоматичного станкового гранатомету пролунали біля Водяного, а неподалік Південного ворог використав стрілецьку зброю.

Вогневі провокації противника були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил, немає", - говориться в повідомленні.

Підсумки за минулу добу

30 липня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник здійснив провокативні постріли з підствольного гранатомету і стрілецької зброї у районі населених пунктів Новотошківське і Оріхове. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих провокацій, не було.

За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 78 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5936 транспортних засоби та 5072 особи. Також було затримано 8 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 746 осіб. В зворотному напрямку – 750 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" з вини окупантів не функціонують.

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