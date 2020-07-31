Від початку доби найманці РФ двічі відкривали вогонь біля Водяного і Південного, втрат немає - пресцентр ОС
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"На ділянках відповідальності більшості підрозділів, які виконують завдання у районі проведення операції, обстрілів з боку противника не зафіксовано. Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим тиші – постріли з автоматичного станкового гранатомету пролунали біля Водяного, а неподалік Південного ворог використав стрілецьку зброю.
Вогневі провокації противника були неприцільними, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих обстрілів у лавах Об’єднаних сил, немає", - говориться в повідомленні.
Підсумки за минулу добу
30 липня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник здійснив провокативні постріли з підствольного гранатомету і стрілецької зброї у районі населених пунктів Новотошківське і Оріхове. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожих провокацій, не було.
За минулу добу представниками Національної поліції України зі складу Об'єднаних сил виявлено 78 адміністративних правопорушень. Протягом доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 5936 транспортних засоби та 5072 особи. Також було затримано 8 осіб, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об’єднаними силами територію прибуло 746 осіб. В зворотному напрямку – 750 осіб. КПВВ "Новотроїцьке" та "Мар’їнка" з вини окупантів не функціонують.
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Ему ж не жалко еще раз поэкспериментировать
За місяць таких навчань ті, кого б вже знищили, пристріляються, звикнуть до зброї і тоді, на жаль, будуть і поранені, і загиблі. Але ж зелена бубочка бачила "бажання миру" в очах кремліна, та й війна в його голові вже закінчена, а на вогні у відповідь багатів "клятий папєрєднік-барьіга"... Коли ж всі ці недолугі та пустоголові зрозуміють, що "просто пєрєстать стрєлять" - є загибель! Хоча, мабуть, я погарячкував - "зрозуміють"... Вони не розуміють, що роблять, а зрозуміти те, що коїться навколо - то для них все одно що теормех для балерини!
Де реакція тлі і решти кагалу ?
Нашим повернули зброю ? використання безпілотників, розвідку і т.д. вже дозволено ?
Чому ми маємо це тримати, коли уроди чхати хотіли ?
Це зараз вони, типу, =неприцільно= стріляють ... Перевіряють просто.
Уроди кагальні, будуть тиснути виборами і змінами до Конституції.