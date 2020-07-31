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Суд дозволив екснардепу Тетяні Чорновол їздити за межі Києва та області, - адвокат Кузіна

Суд дозволив екснардепу Тетяні Чорновол їздити за межі Києва та області, - адвокат Кузіна

Суд у Києві зняв з екснардепа Тетяни Чорновол територіальні обмеження по пересуванню і встановив новий час початку її нічного домашнього арешту – з 23:00.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила її адвокат Ірина Кузіна, передає Цензор.НЕТ.

"І не тільки (суд встановив початок нічного домашнього арешту з 23:00 – ред.). Окрім того, полегшенням умов домашнього арешту є те, що в денний час Тетяна Миколаївна більше не обмежена містом Києвом та Київською областю. Вона може пересуватися Україною", - сказала Кузіна.

За її словами, такий запобіжний захід для Чорновол діє у рамках справи, яка об’єднана - щодо подій 2014 року щодо офісу Партії регіонів і щодо перешкоджання Дмитру Кучеру (його ЗМІ пов’язують із "Правовим контролем" і сайтом "Шарій.нет", які пов'язують із блогером Анатолієм Шарієм – ред.) у журналістській діяльності.

"У неї (Чорновол – ред.) зараз одна справа, вона є об’єднаною: це офіс Партії регіонів плюс перешкоджання журналістській діяльності пана Кучера", - повідомила Кузіна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР порушило проти мене ще одну справу через нагородний автомат, - Чорновол

Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте також: Стерненка визнали потерпілим, але залишаються питання у справах проти Кузьменко, Антоненка та Чорновол, - Тетерук

16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для екснардепки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Автор: 

Київ (19663) суд (11740) Чорновол Тетяна (254)


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Топ коментарі
+7
правильно, гуманно. Больничка-то под Киевом в Глевахе находится.
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31.07.2020 18:09 Відповісти
+5
Я считаю это правильно, пусть ездит, ей мозги нужно регулярно проветривать
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31.07.2020 18:24 Відповісти
+4
Было бы что проветривать... ))
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31.07.2020 18:32 Відповісти
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Намёк, мол гоняйся за Портновым до 23-00?
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31.07.2020 17:45 Відповісти
теперь в табличку суда добавят слово "демократический"...
талоны на усиленное питание пожизненные судэйкам не забудьте.
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31.07.2020 17:50 Відповісти
И что?
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31.07.2020 17:55 Відповісти
а разве бесноватое животное может без намордника гулять?
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31.07.2020 17:56 Відповісти
тсссс ,не говори про её дефекты , она любимая ЦА ЦН
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31.07.2020 18:15 Відповісти
та к она же соска пашинскага, соратника и однопартийца яйценюка, пастора и прочих
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31.07.2020 18:31 Відповісти
правильно, гуманно. Больничка-то под Киевом в Глевахе находится.
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31.07.2020 18:09 Відповісти
Татьяне в этой больничке делать нечего.
Она психически здорова, просто истероид, а это вариант нормы и это не лечится, как и любой другой вариант психической нормы.
У нас вон целый президент такого же типа, как Татьяна и ничего, истероидность даже помогает играть роль президента.
Кстати, артисты в большинстве своём вообще принадлежат к этому психотипу.
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31.07.2020 19:22 Відповісти
Не согласен с диагнозом Черновол. Согласен с диагнозом про потужного сывочолого.
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31.07.2020 19:30 Відповісти
Соглашаться или нет с диагнозом Черновол, это ваше дело.
Я просто психиатр и понимаю о чем говорю.
Про какого сивочолого Вы пишите, не поняла. Зеленский вроде бы еще не седой, только начинает пробиваться первая седина.
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01.08.2020 00:53 Відповісти
Ничего себе "просто истероид". Видал я девиц с истерически расстройством личности, их терпеть можно. Эта же на людей нападает регулярно, там, видать, ещё и диссоциальное расстройство.
Короче, если пока не в Глевазу, то в Павловку в хорошее чистенькое женское отделение.
Для не очень острых больных.
Понаблюдают, поспит месяцок-другой. Не помешает.
Второй вопрос - сывочолый потужный попередник - тот еще артист, народный.
Зе до него, как куцому до зайца.
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01.08.2020 07:16 Відповісти
Да успокойтесь вы уже со своими фантазиями.
Я как раз в Павловке и работаю и говорю вам, Татьяна не наш пациент.
Ну а ваши познания видны даже в ваших предложениях о том, куда её помещать.
Больница в Глевахе и Павловская больницы абсолютно идетнтичны по профилю и перечню обслуживаемых пациентов, просто наша киевская городская, а Глеваха обслуживает пациентов из области.
А здоровых людей никакая психбольница не госпитализирует, а если у них есть личностные проблемы или трудности адаптации, они могут обращаться к психологам.
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01.08.2020 12:14 Відповісти
у меня нет фантазий. я спокоен.
в вот вы уже успокойтесь со своими фантазиями.
Действительно, чтоб поместить её в Павловку не нужно снимать подписку о невыезде.
Глеваха пока не нужна, туда лет 25 назад, помню, совсем уже овощей отвозили.
Павловка справится, возьмите под её крылышко.
Хотя, нет, политической вони много будет, главврач не возьмёт её.
А психолог с болтовнёй ей не поможет, там нужен психиатр, пилюльки принимать курсами, стабилизировать, химию мозга улучшать.
Это пожизненно.
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01.08.2020 22:35 Відповісти
Не нужен Татьяне никакой психиатр.
А здоровых людей никто не разрешит помещать в психбольницу.
Да и чтобы человек прошел курс лечения в психбольнице, нужно его добровольное согласие, которое он подписывает, никто никого в психбольницу просто так не помещает.
Вы, как я понимаю, никаких представлений ни о правилах оказания психиатрической помощи, ни о показаниях для её оказания не имеете, вот и перестаньте здесь писать всякие глупости.
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02.08.2020 00:12 Відповісти
У меня тётушка была психиатр.
На полке библиотека её стоит.
А я в студенчестве в 90-е напрактиковался в нескольких отделениях в Павловке.
А Вас я просто поддразниваю.
А своего соседа-психиатра я прям до бреда преследования довёл своими подшучиваниями.
Так, что психиатр иногда нужен всем, в том числе и психиатрам (профдеформация).
Давайте глотнём что-нибудь мягенькое, например гидазепамчик и баяньки.
Шутим.
Без обид.
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02.08.2020 08:14 Відповісти
Ну да, психические заболевания могут быть у кого угодно, они не спрашивают ни о социальном статусе, ни о профессии, ни о возрасте манифеста.
Ну а чтение психиатрической литературы без знаний общей медицины и основ высшей нервной деятельности может сформировать только поверхностный взгляд на психиатрию, что и порождает такие легковесные как у вас суждения о том, кто чем болен и кому какая помощь нужна.
Ну слава Богу, пока вопросы оказания психиатрической помощи решаются все-таки врачами-психиатрами, а не широкими народными массами.
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02.08.2020 13:21 Відповісти
Согласен с Вами полностью.
А что бы Вы ей посоветовали амбулаторно попить, от мишигаса. чтоб остроту истерических припадков снять? Чтоб по заборам не прыгала и на людей с когтями не кидалась?
Тизерцинчик не помешает?
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02.08.2020 20:09 Відповісти
Психиатрвы заочно никому ничего принимать не советуют и не имеют права этого делать.
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02.08.2020 21:30 Відповісти
Скучно... зеваю....
Встречал я психиатров и поюмористее.
.
Короче, назначаю лечение.
Всех этих депутатов да провластных паразитов клептоманов, нарциссов, истеричек, социопатов, психопатов, пограничников, нариков, эротоманов, извращенцев всех мастей -
всех на принудлечение.
Всех зафиксировать грязными детскими колготками к пружинным продавленным загаженным кроватям и колоть, колоть, пилюльки, пилюльки.
И электрошок, электрошок.
А кто не будет исправляться - подключить методы лечения душевнобольных из 18-19 века.

.
Да здравствует карательная психиатрия на благо прогресса и благополучия человечества!
.
Глядя на это всё вокруг - вот такой юмор сегодня, увы...
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04.08.2020 00:29 Відповісти
Как юмор годится. Но как врач могу сказать, что принудительное лечение возможно только по решению суда после преступления, если выяснится, что человек, его совершивший психически болен.
Всех душегубов обязательно проверяют на вменяемость, если здоров - в тюрьму, если болен - принудка.
А для фиксации применяются специальные мягкие фиксаторы, причем ТОЛЬКО врач имеет право назначить их применение.
Ну и пружинных загаженных кроватей в наших больницах найти уже невозможно.
Вот такая реальность.
А методами из 18-19 века мы уже не владеем, сейчас такому в мединститутах не обучают. Увы.
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04.08.2020 01:14 Відповісти
Уже повеселее.
Что-то Вы не спите в ночь глухую, на суточном дежурстве?
.
Детскими колготками и кроватями обеспечим, чай не на курорте.
Методики прошлых веков есть в моей библиотеке.
Судебные решения наша тайная тоталитарная ложа берёт на себя.
Нам нужны надёжные грамотные психиатры, с последующим
посвящением в магистры нашей организации.
.
Будем строить светлое счастливое будущее психического здоровья.
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04.08.2020 01:52 Відповісти
Я считаю это правильно, пусть ездит, ей мозги нужно регулярно проветривать
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31.07.2020 18:24 Відповісти
Было бы что проветривать... ))
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31.07.2020 18:32 Відповісти
Так таких порохоботы как она очень много
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31.07.2020 18:32 Відповісти
Без намордника???
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31.07.2020 18:42 Відповісти
Скільки зелених подонків вже відмітились. Ви, чорнороті, нігтя її не вартуєте.
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31.07.2020 18:52 Відповісти
Шо в Києві чи області немає дурдому, аби вона нікуди не їздила... не повірю.
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02.08.2020 20:13 Відповісти
 
 