Суд дозволив екснардепу Тетяні Чорновол їздити за межі Києва та області, - адвокат Кузіна
Суд у Києві зняв з екснардепа Тетяни Чорновол територіальні обмеження по пересуванню і встановив новий час початку її нічного домашнього арешту – з 23:00.
Про це у коментарі Укрінформу повідомила її адвокат Ірина Кузіна, передає Цензор.НЕТ.
"І не тільки (суд встановив початок нічного домашнього арешту з 23:00 – ред.). Окрім того, полегшенням умов домашнього арешту є те, що в денний час Тетяна Миколаївна більше не обмежена містом Києвом та Київською областю. Вона може пересуватися Україною", - сказала Кузіна.
За її словами, такий запобіжний захід для Чорновол діє у рамках справи, яка об’єднана - щодо подій 2014 року щодо офісу Партії регіонів і щодо перешкоджання Дмитру Кучеру (його ЗМІ пов’язують із "Правовим контролем" і сайтом "Шарій.нет", які пов'язують із блогером Анатолієм Шарієм – ред.) у журналістській діяльності.
"У неї (Чорновол – ред.) зараз одна справа, вона є об’єднаною: це офіс Партії регіонів плюс перешкоджання журналістській діяльності пана Кучера", - повідомила Кузіна.
Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.
16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для екснардепки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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Она психически здорова, просто истероид, а это вариант нормы и это не лечится, как и любой другой вариант психической нормы.
У нас вон целый президент такого же типа, как Татьяна и ничего, истероидность даже помогает играть роль президента.
Кстати, артисты в большинстве своём вообще принадлежат к этому психотипу.
Я просто психиатр и понимаю о чем говорю.
Про какого сивочолого Вы пишите, не поняла. Зеленский вроде бы еще не седой, только начинает пробиваться первая седина.
Короче, если пока не в Глевазу, то в Павловку в хорошее чистенькое женское отделение.
Для не очень острых больных.
Понаблюдают, поспит месяцок-другой. Не помешает.
Второй вопрос - сывочолый потужный попередник - тот еще артист, народный.
Зе до него, как куцому до зайца.
Я как раз в Павловке и работаю и говорю вам, Татьяна не наш пациент.
Ну а ваши познания видны даже в ваших предложениях о том, куда её помещать.
Больница в Глевахе и Павловская больницы абсолютно идетнтичны по профилю и перечню обслуживаемых пациентов, просто наша киевская городская, а Глеваха обслуживает пациентов из области.
А здоровых людей никакая психбольница не госпитализирует, а если у них есть личностные проблемы или трудности адаптации, они могут обращаться к психологам.
в вот вы уже успокойтесь со своими фантазиями.
Действительно, чтоб поместить её в Павловку не нужно снимать подписку о невыезде.
Глеваха пока не нужна, туда лет 25 назад, помню, совсем уже овощей отвозили.
Павловка справится, возьмите под её крылышко.
Хотя, нет, политической вони много будет, главврач не возьмёт её.
А психолог с болтовнёй ей не поможет, там нужен психиатр, пилюльки принимать курсами, стабилизировать, химию мозга улучшать.
Это пожизненно.
А здоровых людей никто не разрешит помещать в психбольницу.
Да и чтобы человек прошел курс лечения в психбольнице, нужно его добровольное согласие, которое он подписывает, никто никого в психбольницу просто так не помещает.
Вы, как я понимаю, никаких представлений ни о правилах оказания психиатрической помощи, ни о показаниях для её оказания не имеете, вот и перестаньте здесь писать всякие глупости.
На полке библиотека её стоит.
А я в студенчестве в 90-е напрактиковался в нескольких отделениях в Павловке.
А Вас я просто поддразниваю.
А своего соседа-психиатра я прям до бреда преследования довёл своими подшучиваниями.
Так, что психиатр иногда нужен всем, в том числе и психиатрам (профдеформация).
Давайте глотнём что-нибудь мягенькое, например гидазепамчик и баяньки.
Шутим.
Без обид.
Ну а чтение психиатрической литературы без знаний общей медицины и основ высшей нервной деятельности может сформировать только поверхностный взгляд на психиатрию, что и порождает такие легковесные как у вас суждения о том, кто чем болен и кому какая помощь нужна.
Ну слава Богу, пока вопросы оказания психиатрической помощи решаются все-таки врачами-психиатрами, а не широкими народными массами.
А что бы Вы ей посоветовали амбулаторно попить, от мишигаса. чтоб остроту истерических припадков снять? Чтоб по заборам не прыгала и на людей с когтями не кидалась?
Тизерцинчик не помешает?
Встречал я психиатров и поюмористее.
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Короче, назначаю лечение.
Всех этих депутатов да провластных паразитов клептоманов, нарциссов, истеричек, социопатов, психопатов, пограничников, нариков, эротоманов, извращенцев всех мастей -
всех на принудлечение.
Всех зафиксировать грязными детскими колготками к пружинным продавленным загаженным кроватям и колоть, колоть, пилюльки, пилюльки.
И электрошок, электрошок.
А кто не будет исправляться - подключить методы лечения душевнобольных из 18-19 века.
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Да здравствует карательная психиатрия на благо прогресса и благополучия человечества!
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Глядя на это всё вокруг - вот такой юмор сегодня, увы...
Всех душегубов обязательно проверяют на вменяемость, если здоров - в тюрьму, если болен - принудка.
А для фиксации применяются специальные мягкие фиксаторы, причем ТОЛЬКО врач имеет право назначить их применение.
Ну и пружинных загаженных кроватей в наших больницах найти уже невозможно.
Вот такая реальность.
А методами из 18-19 века мы уже не владеем, сейчас такому в мединститутах не обучают. Увы.
Что-то Вы не спите в ночь глухую, на суточном дежурстве?
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Детскими колготками и кроватями обеспечим, чай не на курорте.
Методики прошлых веков есть в моей библиотеке.
Судебные решения наша тайная тоталитарная ложа берёт на себя.
Нам нужны надёжные грамотные психиатры, с последующим
посвящением в магистры нашей организации.
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Будем строить светлое счастливое будущее психического здоровья.