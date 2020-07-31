Суд дозволив екснардепу Тетяні Чорновол їздити за межі Києва та області, - адвокат Кузіна

Суд у Києві зняв з екснардепа Тетяни Чорновол територіальні обмеження по пересуванню і встановив новий час початку її нічного домашнього арешту – з 23:00.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила її адвокат Ірина Кузіна, передає Цензор.НЕТ.

"І не тільки (суд встановив початок нічного домашнього арешту з 23:00 – ред.). Окрім того, полегшенням умов домашнього арешту є те, що в денний час Тетяна Миколаївна більше не обмежена містом Києвом та Київською областю. Вона може пересуватися Україною", - сказала Кузіна.

За її словами, такий запобіжний захід для Чорновол діє у рамках справи, яка об’єднана - щодо подій 2014 року щодо офісу Партії регіонів і щодо перешкоджання Дмитру Кучеру (його ЗМІ пов’язують із "Правовим контролем" і сайтом "Шарій.нет", які пов'язують із блогером Анатолієм Шарієм – ред.) у журналістській діяльності.

"У неї (Чорновол – ред.) зараз одна справа, вона є об’єднаною: це офіс Партії регіонів плюс перешкоджання журналістській діяльності пана Кучера", - повідомила Кузіна.

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Нагадаємо, 10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй висунули підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

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16 квітня Печерський районний суд Києва обрав для екснардепки Тетяни Чорновол запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.