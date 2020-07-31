Заступник генпрокурора Мамедов про розслідування катастрофи МАУ в Ірані: "Немає іншого шляху, ніж знайти компроміс і продуктивні форми співпраці"
Офіс генерального прокурора і військова прокуратура Тегерана 31 липня обговорили хід кримінальної частини розслідування про катастрофу українського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Зазначається, що за ініціативою заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова відбулися переговори з прокурором Військової прокуратури м. Тегеран Голамаббасом Торкі та заступником керівника Апарату Віце-президента Ісламської Республіки Іран Пежманом Махаммаді.
Так, українська та іранська делегації обговорили конкретні види та умови співробітництва для налагодження оперативного та ефективного двостороннього процесуального зв’язку.
"Україна не може відмовитися від права розслідувати цей злочин, адже він особливо тяжкий і вчинений проти українських громадян. І це наш обов’язок як перед Україною та суспільством, так і зобов’язання в рамках міжнародного права. Тому немає іншого шляху, ніж знайти компроміс та продуктивні форми співробітництва, поважаючи принципи суверенітету та законів наших країн", - заявив Мамедов.
Він також поінформував представників Ірану про досвід прокурорів та слідства у розслідуванні кримінальних проваджень з обмеженим доступом до території, де відбувся злочин, на кшталт збиття літака MH17.
"Сторони висловили готовність до співробітництва та надання необхідної для слідства інформації в межах національного законодавства обох країн", - говориться в повідомленні.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справний.
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На заседании Иран заявил, что расшифровка данных "черных ящиков" дает право Ирану утверждать что гибель авиалайнера связана с аварией на борту, в следствии чего самолет изменил курс и по "трагической ошибке" стал жертвой иранского ПВО. Потому уровень компенсаций еще предстоит решить с учетом эти обстоятельств в соответствии с законами Ирана.
в общем, за долю "малую" - примут на себя ответственность/вину, как в своем время кучма.
Российский суд решил выплатить моральной компенсации около 520 тысяч долларов для 148 семей жертв, которые судятся с авиакомпаниями и страховщиками --то есть по 3,5 тыс. долларов на семью.
азербайджанцы (мамедов) и Иран - шииты...
для украинцев Вера не важна как оказалось.., а для мусульман одного течения это очень и очень важно...
Ця фраза тіко мені нагадує "сойтісь где-то посєрєдінє"?
Іран вибачається, а Україна сплачує компенсації загиблим
"Нада сайтісь гдє-та па сєрєдінє" /хтось із вєлічнєйших/