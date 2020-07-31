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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Заступник генпрокурора Мамедов про розслідування катастрофи МАУ в Ірані: "Немає іншого шляху, ніж знайти компроміс і продуктивні форми співпраці"

Заступник генпрокурора Мамедов про розслідування катастрофи МАУ в Ірані:

Офіс генерального прокурора і військова прокуратура Тегерана 31 липня обговорили хід кримінальної частини розслідування про катастрофу українського літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Зазначається, що за ініціативою заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова відбулися переговори з прокурором Військової прокуратури м. Тегеран Голамаббасом Торкі та заступником керівника Апарату Віце-президента Ісламської Республіки Іран Пежманом Махаммаді.

Так, українська та іранська делегації обговорили конкретні види та умови співробітництва для налагодження оперативного та ефективного двостороннього процесуального зв’язку.

"Україна не може відмовитися від права розслідувати цей злочин, адже він особливо тяжкий і вчинений проти українських громадян. І це наш обов’язок як перед Україною та суспільством, так і зобов’язання в рамках міжнародного права. Тому немає іншого шляху, ніж знайти компроміс та продуктивні форми співробітництва, поважаючи принципи суверенітету та законів наших країн", - заявив Мамедов.

Читайте: Іран включився в переговорний процес щодо встановлення обставин катастрофи літака МАУ, - Кулеба

Він також поінформував представників Ірану про досвід прокурорів та слідства у розслідуванні кримінальних проваджень з обмеженим доступом до території, де відбувся злочин, на кшталт збиття літака MH17.

"Сторони висловили готовність до співробітництва та надання необхідної для слідства інформації в межах національного законодавства обох країн", - говориться в повідомленні.

Також читайте: Переговори з Іраном щодо компенсації родинам загиблих у катастрофі МАУ в Тегерані завершилися в Києві, - МЗС

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Читайте: Кулеба підтвердив візит іранської делегації в Україну для переговорів щодо компенсацій 29-30 липня

У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада просить оприлюднити розшифровку записів бортових самописців збитого над Тегераном літака МАУ, - голова МЗС Шампань

Автор: 

Іран (2068) Мамедов Гюндуз (102) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+7
Компромисс-- сдача интересов своих сограждан, а просто -- капитуляция.
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31.07.2020 18:02 Відповісти
+4
Нынешняя власть-это коллаборантская власть. Нужны новые выборы и президента и ВР.
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31.07.2020 18:21 Відповісти
+3
Суки компромисные...за бабки компромисят...
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31.07.2020 18:13 Відповісти
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Компромисс-- сдача интересов своих сограждан, а просто -- капитуляция.
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31.07.2020 18:02 Відповісти
Вчера в Киеве поздно ночью, завершилось совещание координационной группы при участии Афганистана, Британии, Канады, Украины и Швеции по вопросам компенсации семьям жертв катастрофы рейса PS752.
На заседании Иран заявил, что расшифровка данных "черных ящиков" дает право Ирану утверждать что гибель авиалайнера связана с аварией на борту, в следствии чего самолет изменил курс и по "трагической ошибке" стал жертвой иранского ПВО. Потому уровень компенсаций еще предстоит решить с учетом эти обстоятельств в соответствии с законами Ирана.

в общем, за долю "малую" - примут на себя ответственность/вину, как в своем время кучма.
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31.07.2020 18:25 Відповісти
В 2018 году суд Каира отклонил иск родственников жертв , ответчиком по которому являлся Египет. Суд сделал вывод, что с обеспечением безопасности А321 в аэропорту Шарм-эш-Шейха документально не подтверждено "совершение непосредственных личных ошибок" чиновников, которые стали бы причиной катастрофы. После взлета лайнер был технически исправен, но потерпел крушение в результате неких "незаконных действий" третьих лиц.
Российский суд решил выплатить моральной компенсации около 520 тысяч долларов для 148 семей жертв, которые судятся с авиакомпаниями и страховщиками --то есть по 3,5 тыс. долларов на семью.
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31.07.2020 20:00 Відповісти
Для начала пусть заплатят компенсации родственникам погибших.
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31.07.2020 18:04 Відповісти
Суки компромисные...за бабки компромисят...
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31.07.2020 18:13 Відповісти
мамед получил от иранцев свою доляху и теперь готов к любым компромиссам...
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31.07.2020 18:20 Відповісти
единоверцы..
азербайджанцы (мамедов) и Иран - шииты...
для украинцев Вера не важна как оказалось.., а для мусульман одного течения это очень и очень важно...
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31.07.2020 18:41 Відповісти
Нынешняя власть-это коллаборантская власть. Нужны новые выборы и президента и ВР.
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31.07.2020 18:21 Відповісти
Через год когда будет другой президент эти соглашения с Ираном тоже отменим.
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31.07.2020 19:16 Відповісти
"Поэтому нет другого пути, чем найти компромисс и продуктивные формы сотрудничества" Источник: https://censor.net/n3211315
Ця фраза тіко мені нагадує "сойтісь где-то посєрєдінє"?
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31.07.2020 18:29 Відповісти
Чуркун, який на-й компроміс? Ти з дуба упав? Компроміс будеш шукати, як свою дружину з сусідом застукаєш. Аятоли повинні стати раком, возити гроші вагонами і слізно просити пробачення. А також признатись, хто там із кацапні лупонув по літаку і по чиєму розпорядженню.
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31.07.2020 19:38 Відповісти
кампраміс:
Іран вибачається, а Україна сплачує компенсації загиблим
"Нада сайтісь гдє-та па сєрєдінє" /хтось із вєлічнєйших/
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31.07.2020 23:15 Відповісти
 
 