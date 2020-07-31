Україна проситиме Білорусь про видачу 28 затриманих бойовиків, - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора України поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройної агресії РФ на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора.

Так, Офіс генпрокурора звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, яких 29 липня затримали правоохоронні органи цієї держави.

"28 особам, із яких дев’ятеро громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України)", - повідомили правоохоронці.

Як пояснили агентству в Офісі генпрокурора, Україна проситиме про видачу 28 затриманих, яким пред'явлено підозри.

Читайте також: Кремль назвав безпідставним затримання 33 бойовиків у Білорусі: Вони співробітники ПОП, загрози не становлять, їхали в Стамбул

"Отже, українська сторона висловила намір вимагати видачі цих осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі", - додали в Офісі генпрокурора.

За інформацією правоохоронців, наразі триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію зазначених осіб. Питання про їх видачу вирішуватимуть компетентні органи Білорусі.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

Також читайте: Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.