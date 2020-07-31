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Новини
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Україна проситиме Білорусь про видачу 28 затриманих бойовиків, - Офіс генпрокурора

Україна проситиме Білорусь про видачу 28 затриманих бойовиків, - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора України поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройної агресії РФ на Донбасі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Офісі генпрокурора.

Так, Офіс генпрокурора звернувся до Генеральної прокуратури Республіки Білорусь із запитами про тимчасовий арешт осіб, яких 29 липня затримали правоохоронні органи цієї держави.

"28 особам, із яких дев’ятеро громадян України, оголошено про підозру за фактом участі у терористичній організації (ст. 258-3 КК України)", - повідомили правоохоронці.

Як пояснили агентству в Офісі генпрокурора, Україна проситиме про видачу 28 затриманих, яким пред'явлено підозри.

Читайте також: Кремль назвав безпідставним затримання 33 бойовиків у Білорусі: Вони співробітники ПОП, загрози не становлять, їхали в Стамбул

"Отже, українська сторона висловила намір вимагати видачі цих осіб в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з незаконною участю у збройному конфлікті на Донбасі", - додали в Офісі генпрокурора.

За інформацією правоохоронців, наразі триває підготовка документів, необхідних для направлення запитів про екстрадицію зазначених осіб. Питання про їх видачу вирішуватимуть компетентні органи Білорусі.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

Також читайте: Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Білорусь (7969) екстрадиція (437) ПВК Вагнер (1542) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+11
А потом бубочка их подарит хутину?

Пусть в Белоруси срок отсидят сначала
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31.07.2020 18:14 Відповісти
+9
Никогда не выдадут кацапов не будьте наивными ...
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31.07.2020 18:13 Відповісти
+7
допустим . даже предположим ( фантастика конечно ) беларусы нам их передадут . так Зеля их при первой же возможности на донбасских таксистов и любопытных путешественников обменяет . ситуация такова что в ватной Белоруси у них больше шансов получить срок чем в воюющей с москалями Украине
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31.07.2020 18:22 Відповісти
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а бенядиктовна знает об этом?
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31.07.2020 18:12 Відповісти
вот и проверим, постановка это или нет.
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31.07.2020 18:12 Відповісти
28 панфиловцев, касабьськи герои ихнего часу
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31.07.2020 18:13 Відповісти
Никогда не выдадут кацапов не будьте наивными ...
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31.07.2020 18:13 Відповісти
А потом бубочка их подарит хутину?

Пусть в Белоруси срок отсидят сначала
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31.07.2020 18:14 Відповісти
На грубость нарываетесь
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31.07.2020 18:20 Відповісти
та да,будут просить...бубочка обещал на коленях..
бредятина.
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31.07.2020 18:14 Відповісти
Сообщил о ..намерениях требовать..😃
А сразу потребовать...что религия не позволила???
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31.07.2020 18:16 Відповісти
А чому лише будуть, а не вже вимагають?
"Таким образом, украинская сторона выразила намерение требовать выдачи этих лиц Украине для привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным участием в вооруженном конфликте на Донбассе", - добавили в Офисе генпрокурора. Источник: https://censor.net/n3211319
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31.07.2020 18:17 Відповісти
За кадром остался вопрос - КАК ТУРКИ ПРОРЕАГИРОВАЛИ О ЖЕЛАНИИ 29 боевиков слетать в Стамбул ???

МИД Украины может это объяснить ?
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31.07.2020 18:19 Відповісти
Никто не собирался ни куда лететь. Кстати пусть покажут контракты с фирмой заявление о приеме на работу и тд... Я думаю что так глубоко им легенду не создавали!
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31.07.2020 18:34 Відповісти
А чего МИД Украины будет рассказывать о реакции турок. Нашему МИДу нужно совместно с компетентными органами работать над тем чтоб те орки попали в Украину под конвоем в наручниках.
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31.07.2020 18:51 Відповісти
Лукашенко никого не выдаст.
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31.07.2020 18:20 Відповісти
И правильно сделает. Тут 100% вероятность что их просто обменяют на всякую шваль!
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31.07.2020 18:22 Відповісти
Як то кажуть "Не кажи гоп пака не перскочиш". Час покаже. І так вже там в Білорусі зроблено більше чим тут більша частина думала.
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31.07.2020 18:53 Відповісти
Пусть сидят в Белоруси! Ватная Венедиктова отдаст их *****! Отсидят в Белоруси потом можно и в Украину выдать. Тогда я думаю у нас будет Украинская власть!
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31.07.2020 18:21 Відповісти
допустим . даже предположим ( фантастика конечно ) беларусы нам их передадут . так Зеля их при первой же возможности на донбасских таксистов и любопытных путешественников обменяет . ситуация такова что в ватной Белоруси у них больше шансов получить срок чем в воюющей с москалями Украине
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31.07.2020 18:22 Відповісти
А что он не правильно сказал? В последнем обмене разве были военнопленные? были таксисты и прочая шваль! А отдали матерых боевиков!
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31.07.2020 18:32 Відповісти
Да ты что а ты вспомни Агеева и ещё одного кацапа (серии вдв рассеи) на кого обменяли. И это кстати было при бариге?
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31.07.2020 18:36 Відповісти
Обменяли на депутата ВР и героя Украины Савченко! Что не так?
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31.07.2020 18:40 Відповісти
что прям небыло военых?
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31.07.2020 18:58 Відповісти
Прям не было из 20 человек последнего обмена при бубочке, где Сивохо пицей объедался там только один мусор был и всё!
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31.07.2020 19:15 Відповісти
Мусор это милиционер!
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31.07.2020 19:16 Відповісти
А тебе говорили что врать это плохо?
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31.07.2020 19:25 Відповісти
А что я соврал?
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31.07.2020 20:06 Відповісти
Те що при обміні не було жодного війскового з тиз 19 осіб, поліціанта не вважаємо війсковим.
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31.07.2020 20:57 Відповісти
Требовать выдачи.
Это граждане Украины, совершившие преступление на территории Украины.
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31.07.2020 18:22 Відповісти
так у них и срузькие паспорта есть, ********* тоже будет требовать
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31.07.2020 18:31 Відповісти
Краще видати їх сирійцям ("вусатим", Демократичній опозиції.)
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31.07.2020 18:23 Відповісти
І буде на випередження,хто скорше їх ********* ***** ,лука чи зеля.
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31.07.2020 18:25 Відповісти
Лукашенко не отдаст! Могу поспорить!
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31.07.2020 18:32 Відповісти
Да никто и не спорит)
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31.07.2020 18:35 Відповісти
По результатам останніх обмінів полонених ,то нехай краще не віддає
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31.07.2020 22:29 Відповісти
Не выдадут.Там у всех российские паспорта в кармане.«А вы в курсе, что мы из России? А вы в курсе, что вы в Беларуси?» На БТ рассказали о задержании «боевиков»
Читать полностью: https://news.tut.by/economics/694810.html
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31.07.2020 18:34 Відповісти
какое развитие событий? Что объясняют задержанные?
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31.07.2020 18:38 Відповісти
Допрашивают в СИЗО КГБ)Оттуда информации нет)Скорее всего отправят в РФ после выборов.Лукашенко взял заложников,можно сказать,шобы братья не слишком наглели)))
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31.07.2020 18:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YxcLKCzw6tk&feature=youtu.be Задержание боевиков под Минском: россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков. Панорама 1 канал Беларусь
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31.07.2020 18:37 Відповісти
Трудно представить, что сделает ***** с Лукашенко если батько Украине вагнеровцев отдаст.
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31.07.2020 18:55 Відповісти
как обычно отсосет твое *****
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31.07.2020 20:30 Відповісти
За Зеленского голосовал?
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31.07.2020 21:22 Відповісти
Бенедиктова своих будет выручать?
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31.07.2020 18:56 Відповісти
Панараме першага канала БТ нельга давяраць як і усяму БТ, што ім у вушы увялі тоя яны і плеўуць.
Запрасілі трупу на выступ, яны адыгралі пастаноуку і цераз некаторы час іх ціхенька адпусцяуь.
Гарвыканкамы , абвесцілі аб тым, што пад час галасавання на кабінках шторкі не будуць зачыняцца і фатаграфаваць бюлетэнь нельга.
Вось як улада баіцца страціць сваи месцы пры лукашэнкауским карыце, з якога их вельми смачна кормяць.
Некаторыя тут у каментах распавядаюць пра тоя, што лкуа гэта гарант незалежнасци, так, ён дэкларуе яе, але гэта да тых пор пакуль яму не выпадзе шанец узлезци на улуски трон. Вось кошт яго незалежнасци.
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31.07.2020 19:03 Відповісти
конкретно по \той банде, что будет
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31.07.2020 19:31 Відповісти
Там им срок повесят, а в Украине их отпустят.
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31.07.2020 19:09 Відповісти
За што іх за краты? Дзе доказы іх супрацьпраўных дзей ? Няма.усё тое што плешча кгб гэта бла бла бла. Не пасвдзяць іх і не спадзявайцеся. Зроблена гэта і ужо па троху пачынаюць прывязваць да гэтых турыстау альтэрнатыуных і арыштаваных прэтэндэнтау на пасаду прэзыдэнта.
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31.07.2020 19:21 Відповісти
та ладно, найдут патроны от нагана и карту укреплений полосы Сталина
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31.07.2020 19:32 Відповісти
Охренеть.Белнационалисты-за Вагнера и его собак,а я-сторонник Луки против..Все смешалось в доме Облонских..И это,товарисч-рекомендую на Цензоре писать по русски.Украинцы нашу мову слабо понимают Тем более-с грамматическими ошибками)
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31.07.2020 21:01 Відповісти
Охренеть.Белнационалисты-за Вагнера и его собак,а я-сторонник Луки против

----------------------------------
Очень дёшево.
Номерной, тебя устраивает всё.?
Ну конечно, вы же сударь пашете стирая пот с лица на ОАЦ, ГБ, троллей рф или бырысымы.
Вы за таракана, вкусно и сытно хрюкать с корыта от усатого?
Вы из той гогорты, что прикрываясь красивыми словами оправдывают беспредел властей.
Что свято верит в ложь вашего кумира и его лживой пропаганде. И причисляет людей говорящих на Роднай матчынай мове к белнационалистам.
Я ещё раз вам повторю. Эти 33 барбоса, действо спектакля под названием "Кругом ураги".
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01.08.2020 08:51 Відповісти
Я разумєю.
Навіть з "очіпатками".
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03.08.2020 12:34 Відповісти
"СЛУГА" должен требовать, а не кто-то просить!
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31.07.2020 19:12 Відповісти
Почему будет?
Уже должна была запросить.
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31.07.2020 19:23 Відповісти
ьудуть "просити" для блюзіру. Бо бубочка дуже боїться образити чи чимось незадоволити *****.
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31.07.2020 19:25 Відповісти
То 28 панфіловців чи бакинських комісарів чи ще якась примара
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31.07.2020 20:25 Відповісти
ЗеМразь хочет им ордена дать???
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31.07.2020 21:23 Відповісти
иди голубей корми, раб кацапский
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01.08.2020 06:51 Відповісти
Почему просить. Нужно требовать.
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01.08.2020 06:49 Відповісти
 
 