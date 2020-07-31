УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10049 відвідувачів онлайн
Новини
1 920 11

За прошлые сутки за перегруз автомобилей начислено штрафов на 500 тыс. грн, - Мининфраструктуры

За прошлые сутки за перегруз автомобилей начислено штрафов на 500 тыс. грн, - Мининфраструктуры

За минувшие сутки, 30 июля, инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией были остановлены и проверены 5 064 грузовика, составлены 73 акта нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 500 тыс. гривен платы за перегрузки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

В разрезе регионов лидерами по количеству проверенных транспортных средств стали Киевская, Одесская и Херсонская области. Больше всего платы за проезд начислено в Запорожской, Одесской и Черкасской областях.

В Мининфраструктуры также назвали ТОП-3 нарушителей габаритно-весовых норм за предыдущие сутки:

1. На автодороге Н-30 - автомобиль САМС (перевозчик - Трунов Ю.В.) с перегрузкой на 80%. Общий вес транспортного средства составил 72,15 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 5 481,30 евро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил МВД и СБУ бороться с перегруженностью грузовых автомобилей, разрушающей украинские дороги. ФОТО

2. На автодороге М-05 - автомобиль Mercedes-Benz (перевозчик - ООО "ФИНБИЗНЕСГРУП") с перегрузкой на 32%. Общий вес транспортного средства составил 52,7 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 561,60 евро.

3. На автодороге Т-1206 - авто VOLVO (перевозчик - ООО "Строительная компания "Ескадор") с перегрузкой на 18%. Общий вес транспортного средства составил 47,15 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 236,40 евро.

Читайте также: Зеленский поручил тщательно контролировать передвижение грузовиков: Формула "здесь строят - там разрушают" не сработает

Автор: 

дороги (3100) штраф (1924) Укртрансбезопасность (164)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Зробіть справжній ваговий контроль біля бахматюкових елеваторів - цифра зросте в десятки разів.
показати весь коментар
31.07.2020 18:40 Відповісти
+2
вот здесь Бабченко психанул чет...
пишет что зеленые ******..

https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAHHLYT1Y0GGAvl1qI_wxFJIb6xfx_Z3IoDp4qiMoYy5uBjxrduXtH7Iwckeniw_fYcPzEcau8u-vYL&hc_ref=ARSpbABc48Ovv_MU6yqTQAbPNj49iotuR58YGi1-qVdvHuq2rnoSYlMcddlmnBBZ11M&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAHHLYT1Y0GGAvl1qI_wxFJIb6xfx_Z3IoDp4qiMoYy5uBjxrduXtH7Iwckeniw_fYcPzEcau8u-vYL&hc_ref=ARSpbABc48Ovv_MU6yqTQAbPNj49iotuR58YGi1-qVdvHuq2rnoSYlMcddlmnBBZ11M&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2737768239656725 2 год ·

Все это, конечно, здорово. Но курс евро сегодня перевалил за тридцать три гривны.
Падение за месяц - десять процентов. Этот месяц начинали по курсу тридцать.
За год падение составило что-то в районе тридцати процентов. Когда я уезжал, было 27-28 гривень за евро.
Просадка национальной валюты за год на тридцать процентов - да Порошенко бы сейчас просто ****** был бы. Из каждого утюга. Каждый говномет. Каждое сраное белое пальто свой рот бы открыло. И не закрывало бы месяцами.
А тут тишь да гладь.
Хоть бы хрен по деревне.
Подумаешь, обрушение валюты.
Фигня-то какая.
Ну, оно и верно. Как говорят в одной там соседней бензоколонии - зачем вам евро, если ездить некуда.
Помните, год назад, когда вы, не очень умные зелефилы, орали об укреплении гривны, вам умные люди - и даже примкнувший к ним тупой я, у которого на месте экономики дыра в голове, у меня юридическое образование (блин, надо было в премьеры идти), но все же даже мне хватало мозгов это понять - говорили, что укрепление это искусственное, что оно обязательно будет прекращено, что курс будет отпущен и обязательно поползет вверх?
Ваш выход, идиоты. Давайте, рассказывайте.
Зробили, *****, разом.
Вы спросите, конечно, почему я такой злой. И потребуете уважать ваш выбор.
А я не просто злой. Я в бешенстве.
Потому что в бензоколонии мои счета забанены за терроризм, квартиру, которую оставался хотя бы гипотетический шанс продать в будущем, ни сегодня завтра отберут-арестуют, разрешения на работу у меня нет и, я так думаю, еще в течение так лет полутора при оптимальном раскладе, не предвидится, и единственным источником дохода оставалась "Журналистика без посредников" в гривнах.
Которая и так-то из-за кризиса не сказать чтоб цвела пышным цветом.
А теперь вы мне её еще и на треть ********.
А уехал я сдуру нихера не в самую дешевую страну. Один репетитор ребенку по языку стоит, ****, как две трети моей зарплаты на ATR.
Нет. Я не уважаю ваш выбор.
Я его на херу вертел, этот ваш тупой выбор, ваш идиотизм и вашу инфантильную веру в клоунов на розовых пони, которые придут и накакают вам радугой слово "счастье".
И теперь у меня реально встает вопрос.
А, понимая, что это только начало радостного падения курса национальной валюты, этот вопрос у меня встает вдвое, втрое, впятеро - не знаю, насколько они там собираются ******** гривну - реальнее.
Ну что, *****, довольны?
Зробили их разом?
Поздравляю.
Нет, я понимаю, что все эти обращения к семидесяти терм процентам - как об стенку горох. И что разговоры о стране, и о том, что клоун у руля ******* в первую очередь именно её, не доходят. За год я это уже понял.
Но, может, хоть на своей шкуре-то хотя бы?
Как считаете?
Удачных всем выходных.
показати весь коментар
31.07.2020 18:47 Відповісти
+1
ось вам и ответ на кортеж вылупка со скоростью 140 км/час.
показати весь коментар
31.07.2020 18:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ось вам и ответ на кортеж вылупка со скоростью 140 км/час.
показати весь коментар
31.07.2020 18:31 Відповісти
Вовка вышел на тропу войны с "засранцами".
показати весь коментар
31.07.2020 18:33 Відповісти
500 тысяч - это в переводе на километры строящихся дорог сколько ?

сантиметров 14 ?
показати весь коментар
31.07.2020 18:34 Відповісти
500 тис. а вкарман 2 ляма)))
показати весь коментар
31.07.2020 18:50 Відповісти
За прошлые сутки за перегруз автомобилей начислено штрафов на 500 тыс. грн,

=======================
Это гуд! Теперь засранцы не будут портить дороги! или платить за испорченные.
показати весь коментар
31.07.2020 19:27 Відповісти
Зробіть справжній ваговий контроль біля бахматюкових елеваторів - цифра зросте в десятки разів.
показати весь коментар
31.07.2020 18:40 Відповісти
вот здесь Бабченко психанул чет...
пишет что зеленые ******..

https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAHHLYT1Y0GGAvl1qI_wxFJIb6xfx_Z3IoDp4qiMoYy5uBjxrduXtH7Iwckeniw_fYcPzEcau8u-vYL&hc_ref=ARSpbABc48Ovv_MU6yqTQAbPNj49iotuR58YGi1-qVdvHuq2rnoSYlMcddlmnBBZ11M&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAHHLYT1Y0GGAvl1qI_wxFJIb6xfx_Z3IoDp4qiMoYy5uBjxrduXtH7Iwckeniw_fYcPzEcau8u-vYL&hc_ref=ARSpbABc48Ovv_MU6yqTQAbPNj49iotuR58YGi1-qVdvHuq2rnoSYlMcddlmnBBZ11M&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2737768239656725 2 год ·

Все это, конечно, здорово. Но курс евро сегодня перевалил за тридцать три гривны.
Падение за месяц - десять процентов. Этот месяц начинали по курсу тридцать.
За год падение составило что-то в районе тридцати процентов. Когда я уезжал, было 27-28 гривень за евро.
Просадка национальной валюты за год на тридцать процентов - да Порошенко бы сейчас просто ****** был бы. Из каждого утюга. Каждый говномет. Каждое сраное белое пальто свой рот бы открыло. И не закрывало бы месяцами.
А тут тишь да гладь.
Хоть бы хрен по деревне.
Подумаешь, обрушение валюты.
Фигня-то какая.
Ну, оно и верно. Как говорят в одной там соседней бензоколонии - зачем вам евро, если ездить некуда.
Помните, год назад, когда вы, не очень умные зелефилы, орали об укреплении гривны, вам умные люди - и даже примкнувший к ним тупой я, у которого на месте экономики дыра в голове, у меня юридическое образование (блин, надо было в премьеры идти), но все же даже мне хватало мозгов это понять - говорили, что укрепление это искусственное, что оно обязательно будет прекращено, что курс будет отпущен и обязательно поползет вверх?
Ваш выход, идиоты. Давайте, рассказывайте.
Зробили, *****, разом.
Вы спросите, конечно, почему я такой злой. И потребуете уважать ваш выбор.
А я не просто злой. Я в бешенстве.
Потому что в бензоколонии мои счета забанены за терроризм, квартиру, которую оставался хотя бы гипотетический шанс продать в будущем, ни сегодня завтра отберут-арестуют, разрешения на работу у меня нет и, я так думаю, еще в течение так лет полутора при оптимальном раскладе, не предвидится, и единственным источником дохода оставалась "Журналистика без посредников" в гривнах.
Которая и так-то из-за кризиса не сказать чтоб цвела пышным цветом.
А теперь вы мне её еще и на треть ********.
А уехал я сдуру нихера не в самую дешевую страну. Один репетитор ребенку по языку стоит, ****, как две трети моей зарплаты на ATR.
Нет. Я не уважаю ваш выбор.
Я его на херу вертел, этот ваш тупой выбор, ваш идиотизм и вашу инфантильную веру в клоунов на розовых пони, которые придут и накакают вам радугой слово "счастье".
И теперь у меня реально встает вопрос.
А, понимая, что это только начало радостного падения курса национальной валюты, этот вопрос у меня встает вдвое, втрое, впятеро - не знаю, насколько они там собираются ******** гривну - реальнее.
Ну что, *****, довольны?
Зробили их разом?
Поздравляю.
Нет, я понимаю, что все эти обращения к семидесяти терм процентам - как об стенку горох. И что разговоры о стране, и о том, что клоун у руля ******* в первую очередь именно её, не доходят. За год я это уже понял.
Но, может, хоть на своей шкуре-то хотя бы?
Как считаете?
Удачных всем выходных.
показати весь коментар
31.07.2020 18:47 Відповісти
Цыфра для очковтерательства.с таким движением грузовиков и 500косарей с такими штрафами ?
показати весь коментар
31.07.2020 18:56 Відповісти
Можно узнать, почему в евро? Или только я зарплату в гривнах получаю?
показати весь коментар
31.07.2020 18:58 Відповісти
Зерно направлением в Николаев продолжают возить с перегрузом. А эти новости - видимость борьбы с этим явлением.
показати весь коментар
31.07.2020 19:07 Відповісти
А на сколько миллиардов разрушено дорог? А почему не наказаны ХОЗЯЕВА авто на миллионы или даже миллиарды? После ТАКИХ штрафов все соблюдали бы закон,а сейчас "дрючите"водителей,толк какой, придурки? Создаете более жесткую коррупционную кормушку?
показати весь коментар
01.08.2020 06:34 Відповісти
 
 