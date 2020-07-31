За прошлые сутки за перегруз автомобилей начислено штрафов на 500 тыс. грн, - Мининфраструктуры
За минувшие сутки, 30 июля, инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией были остановлены и проверены 5 064 грузовика, составлены 73 акта нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 500 тыс. гривен платы за перегрузки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
В разрезе регионов лидерами по количеству проверенных транспортных средств стали Киевская, Одесская и Херсонская области. Больше всего платы за проезд начислено в Запорожской, Одесской и Черкасской областях.
В Мининфраструктуры также назвали ТОП-3 нарушителей габаритно-весовых норм за предыдущие сутки:
1. На автодороге Н-30 - автомобиль САМС (перевозчик - Трунов Ю.В.) с перегрузкой на 80%. Общий вес транспортного средства составил 72,15 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 5 481,30 евро.
2. На автодороге М-05 - автомобиль Mercedes-Benz (перевозчик - ООО "ФИНБИЗНЕСГРУП") с перегрузкой на 32%. Общий вес транспортного средства составил 52,7 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 561,60 евро.
3. На автодороге Т-1206 - авто VOLVO (перевозчик - ООО "Строительная компания "Ескадор") с перегрузкой на 18%. Общий вес транспортного средства составил 47,15 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 236,40 евро.
Это гуд! Теперь засранцы не будут портить дороги! или платить за испорченные.
пишет что зеленые ******..
https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAHHLYT1Y0GGAvl1qI_wxFJIb6xfx_Z3IoDp4qiMoYy5uBjxrduXtH7Iwckeniw_fYcPzEcau8u-vYL&hc_ref=ARSpbABc48Ovv_MU6yqTQAbPNj49iotuR58YGi1-qVdvHuq2rnoSYlMcddlmnBBZ11M&fref=nf Аркадий Бабченко https://www.facebook.com/babchenkoa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAHHLYT1Y0GGAvl1qI_wxFJIb6xfx_Z3IoDp4qiMoYy5uBjxrduXtH7Iwckeniw_fYcPzEcau8u-vYL&hc_ref=ARSpbABc48Ovv_MU6yqTQAbPNj49iotuR58YGi1-qVdvHuq2rnoSYlMcddlmnBBZ11M&fref=nf
https://www.facebook.com/babchenkoa/posts/2737768239656725 2 год ·
Все это, конечно, здорово. Но курс евро сегодня перевалил за тридцать три гривны.
Падение за месяц - десять процентов. Этот месяц начинали по курсу тридцать.
За год падение составило что-то в районе тридцати процентов. Когда я уезжал, было 27-28 гривень за евро.
Просадка национальной валюты за год на тридцать процентов - да Порошенко бы сейчас просто ****** был бы. Из каждого утюга. Каждый говномет. Каждое сраное белое пальто свой рот бы открыло. И не закрывало бы месяцами.
А тут тишь да гладь.
Хоть бы хрен по деревне.
Подумаешь, обрушение валюты.
Фигня-то какая.
Ну, оно и верно. Как говорят в одной там соседней бензоколонии - зачем вам евро, если ездить некуда.
Помните, год назад, когда вы, не очень умные зелефилы, орали об укреплении гривны, вам умные люди - и даже примкнувший к ним тупой я, у которого на месте экономики дыра в голове, у меня юридическое образование (блин, надо было в премьеры идти), но все же даже мне хватало мозгов это понять - говорили, что укрепление это искусственное, что оно обязательно будет прекращено, что курс будет отпущен и обязательно поползет вверх?
Ваш выход, идиоты. Давайте, рассказывайте.
Зробили, *****, разом.
Вы спросите, конечно, почему я такой злой. И потребуете уважать ваш выбор.
А я не просто злой. Я в бешенстве.
Потому что в бензоколонии мои счета забанены за терроризм, квартиру, которую оставался хотя бы гипотетический шанс продать в будущем, ни сегодня завтра отберут-арестуют, разрешения на работу у меня нет и, я так думаю, еще в течение так лет полутора при оптимальном раскладе, не предвидится, и единственным источником дохода оставалась "Журналистика без посредников" в гривнах.
Которая и так-то из-за кризиса не сказать чтоб цвела пышным цветом.
А теперь вы мне её еще и на треть ********.
А уехал я сдуру нихера не в самую дешевую страну. Один репетитор ребенку по языку стоит, ****, как две трети моей зарплаты на ATR.
Нет. Я не уважаю ваш выбор.
Я его на херу вертел, этот ваш тупой выбор, ваш идиотизм и вашу инфантильную веру в клоунов на розовых пони, которые придут и накакают вам радугой слово "счастье".
И теперь у меня реально встает вопрос.
А, понимая, что это только начало радостного падения курса национальной валюты, этот вопрос у меня встает вдвое, втрое, впятеро - не знаю, насколько они там собираются ******** гривну - реальнее.
Ну что, *****, довольны?
Зробили их разом?
Поздравляю.
Нет, я понимаю, что все эти обращения к семидесяти терм процентам - как об стенку горох. И что разговоры о стране, и о том, что клоун у руля ******* в первую очередь именно её, не доходят. За год я это уже понял.
Но, может, хоть на своей шкуре-то хотя бы?
Как считаете?
Удачных всем выходных.