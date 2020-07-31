За прошлые сутки за перегруз автомобилей начислено штрафов на 500 тыс. грн, - Мининфраструктуры

За минувшие сутки, 30 июля, инспекторами Укртрансбезопасности в сотрудничестве с Нацполицией были остановлены и проверены 5 064 грузовика, составлены 73 акта нарушений габаритно-весовых параметров и начислено более 500 тыс. гривен платы за перегрузки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

В разрезе регионов лидерами по количеству проверенных транспортных средств стали Киевская, Одесская и Херсонская области. Больше всего платы за проезд начислено в Запорожской, Одесской и Черкасской областях.

В Мининфраструктуры также назвали ТОП-3 нарушителей габаритно-весовых норм за предыдущие сутки:

1. На автодороге Н-30 - автомобиль САМС (перевозчик - Трунов Ю.В.) с перегрузкой на 80%. Общий вес транспортного средства составил 72,15 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 5 481,30 евро.

2. На автодороге М-05 - автомобиль Mercedes-Benz (перевозчик - ООО "ФИНБИЗНЕСГРУП") с перегрузкой на 32%. Общий вес транспортного средства составил 52,7 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 561,60 евро.

3. На автодороге Т-1206 - авто VOLVO (перевозчик - ООО "Строительная компания "Ескадор") с перегрузкой на 18%. Общий вес транспортного средства составил 47,15 т при норме 40 т. Начислена плата за проезд - 236,40 евро.

