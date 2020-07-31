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Новини Агресія Росії проти України
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Аваков про затримання бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі: "У нас теж все починалося з "зелених чоловічків" і "іхтамнетів"

Аваков про затримання бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі:

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що правоохоронні органи України передадуть білоруським колегам інформацію, яка підтверджує злочинну діяльність бойовиків ПВК "Вагнер" на території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Голова МВС підкреслив, що розцінює інформацію про затримання під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" як вкрай небезпечний прецедент, який свідчить про намір іноземного втручання в справи незалежної Білорусі.

"Це дуже небезпечна ситуація - коли 33 іноземних найманця, які проливали кров і влаштовували збройні провокації в Сирії, Судані, Лівії і на українському Донбасі, влаштовують свою базу в 1,5 км від резиденції Президента країни", - підкреслив Аваков.

"За інформацією наших джерел, офіційно виселившись з готелю і нібито прямуючи в аеропорт з метою покинути в країну, вагнеровци розмістилися на спеціальній базі під Мінськом, недалеко від резиденції Президента Лукашенко. Тобто, очевидно, мова йде про якусь операцію спецслужб, очевидно, Російської федерації", - зазначив міністр.

Читайте також: Україна проситиме Білорусь про видачу 28 затриманих бойовиків, - Офіс генпрокурора

"Звертаюся до дружнього білоруського народу із закликом з усією серйозністю поставитися до цієї провокації. Ми, українці, отримали надто багато горя і жертв від дій російських провокаторів і терористів, в тому числі - найманців ПВК "Вагнер" в Україні в 2014 році.

Представники цієї компанії воювали і лютували не тільки в Сирії, Судані та Лівії, а й у нас на Донбасі. Найманці вбивали, катували і калічили захисників України, в тому числі, під Донецьком, в Слов'янську і Горлівці. Національна поліція України розслідує цілий ряд кримінальних справ за цими злочинами, за участю, в тому числі, затриманих на території Республіки Білорусь найманців.

МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Весь масив інформації буде нами переданий білоруській стороні. Ми сподіваємося, що це допоможе незалежній Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій найманців ПВК "Вагнер".

Україна також зацікавлена ​​в екстрадиції на нашу територію ряду затриманих в Білорусі найманців, які вчинили злочини в Україні. Про що повідомлено компетентним органам Білорусі ", - сказав глава МВС.

Міністр також підкреслив, що провів ряд консультацій про взаємодію з офіційними представниками Республіки Білорусь.

"Нестабільність і спровокована напруженість в Білорусі нами розцінюється як ситуація, яка загрожує Україні в тому числі. У нас теж все починалося з "зелених чоловічків" і "іхтамнетов", а потім прийшли загони Гиркина, Безлера і інших, хто розв'язав в Україні гібридну війну, що забрала десятки тисяч життів, яка триває більше шести років. Ми за незалежну, успішну Білорусь! ", - підкреслив міністр внутрішніх справ України.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

Також читайте: Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.

Автор: 

Аваков Арсен (2191) Білорусь (7969) ПВК Вагнер (1542)


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Топ коментарі
+10
Вот зелёных человечков и посадил бы за убийство Шеремета.
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31.07.2020 19:07 Відповісти
+8
у нас и нарушений ПДД кортежем Зеленского ИХТАМНЕТ
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31.07.2020 19:08 Відповісти
+5
Аваков уже звільнив Марківа? Ні? А тем р береться за "вагнерівців"?
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31.07.2020 19:09 Відповісти
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Вот зелёных человечков и посадил бы за убийство Шеремета.
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31.07.2020 19:07 Відповісти
у нас и нарушений ПДД кортежем Зеленского ИХТАМНЕТ
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31.07.2020 19:08 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YxcLKCzw6tk&feature=youtu.be «А вы в курсе, что мы из России? А вы в курсе, что вы в Беларуси?»Задержание боевиков под Минском: россияне подозреваются в подготовке массовых беспорядков. Панорама 1 канал Беларусь.Вот как происходило задержание вагнеровцев группой А КГБ Беларуси)
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31.07.2020 19:09 Відповісти
https://censor.net/user/471728, неужели БТ, в конце концов, стало правду говорит!?
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31.07.2020 19:19 Відповісти
БТ в основном правду говорит,но не всю)Ну,до российских пропагандистских каналов им еще далеко,конечно.
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31.07.2020 19:22 Відповісти
Я так и понял, что ты - ТВ-головый.
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31.07.2020 19:28 Відповісти
Я телевизор вообще не смотрю.Некоторые ролики БТ на ночь-да.Успокаивает)
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31.07.2020 19:30 Відповісти
https://censor.net/user/471728, я так и понял, что ты телевизор не смотришь, а ссылку на 1 канал БТ кошка на клавиатуре нассала.
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31.07.2020 19:33 Відповісти
В ютубе смотрю.Ссылка ведь на ютуб.А телевизор-не..
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31.07.2020 19:38 Відповісти
ты - даун ?

ты считаешь, что просмотр телепередачи на ютьюбе отличается от просмотра этой же телепередачи на телевизоре ?
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31.07.2020 20:05 Відповісти
Аваков уже звільнив Марківа? Ні? А тем р береться за "вагнерівців"?
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31.07.2020 19:09 Відповісти
Там и без твоих советов справятся.
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31.07.2020 19:10 Відповісти
гвынтокрыл за орками высылай...министр фейсьбука...
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31.07.2020 19:10 Відповісти
Куда же без Авакова? Его и сюда занесло? Психа в Полтаве уже нашли?
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31.07.2020 19:13 Відповісти
нет, но уже получили гнорар за сценарий к "Дети кукурузы"
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31.07.2020 19:35 Відповісти
Авакян - чёрт, а чёрт, как известно, всюду свой шнобель сунет.
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31.07.2020 20:28 Відповісти
У нас тоже всё начиналось с нарушения Конституции, разгона Верховного совета и преследования оппозиции как лидеров, так и прессы (я не персонально о Шеремете сейчас говорю)...
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31.07.2020 19:13 Відповісти
И правильно сделал Лука,что разогнал.Иначе ты бы жил сейчас в Белорусском федеральном округе и пописывал на Руссвесне То же самое произошло бы,если бы победил Кебич.Тихо бы слил страну РФии и дело с концом)
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31.07.2020 19:25 Відповісти
https://censor.net/user/471728, разгонять Лука Мудищев начал, когда в здании Верховного совета избивали депутатов оппозиции?

Не подскажешь, эти вопросы на референдум Кебич подкинул?

На референдум 1995 года вынесено 4 вопроса:О придании русскому языку статуса государственного;
Об изменении государственной символики;
О поддержке действий президента, направленных на экономическую интеграцию с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерацией ;
О необходимости внесения изменений в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 конституцию , которые предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Верховного Совета президентом в случаях систематического или грубого нарушения Конституции.

Кстати, возврат советской символики был поперёк горла сРувесне?
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31.07.2020 19:32 Відповісти
А ты спроси местных,будут ли они против,чтобы Раду дубиналами и слезоточивым газом разогнали.Резульат тебя удивит.Да,в то время Лука пытался занять московский трон.Но все изменилось,как видишь)Теперь он гарант независимости)
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31.07.2020 19:49 Відповісти
https://censor.net/user/471728, где же я твоих местных найду, если БТ 1 у тебя только на youtube!?
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31.07.2020 19:52 Відповісти
Начиналось у нас с портнова, писавшего "конституцию" Крыма под анексию.
Которому теперь вы выделили госохрану вместо пасадить.
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31.07.2020 19:14 Відповісти
Зря плешивый всех против себя настраивает, этот вабанк ему боком вылезет) Высокосный же)
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31.07.2020 19:15 Відповісти
Через 10 дней сам убедишься.Лука останется.Ну,взял в заложники несколько десятков,чтобы братья не сильно вы.бывались.Это не Янык-в Ростов эвакуироваться не будет)
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31.07.2020 19:28 Відповісти
https://censor.net/user/471728, расскажи конкретно про судьбу вагнеровцев, которых взяли почти полтора года назад.
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31.07.2020 19:54 Відповісти
«ЧВК Вагнера», для Луки з Путіним, те ж, що «Луцький терорист».
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31.07.2020 19:18 Відповісти
Редактор білоруської мовної версії сайту InformNapalm Денис Івашин на своїй сторінці у https://www.facebook.com/denys.ivashyn/posts/10223140258445325 Facebook виклав цікаву карту, де прокоментував, що санаторій «Белорусочка», у якому затримали російських диверсантів, знаходиться на березі водосховища Дрозди на відстані всього 5200 метрів від резиденції президента Білорусі. Неузгоджене розміщення умовно біля подвір'я Лукашенка російських найманців та снайперів також могло спровокувати паніку у президента Білорусі і цим також може бути обумовлена така жорстка реакція на дії росіян та винесення цих подій у публічну площину.

Аваков про задержание боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси: "У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов" - Цензор.НЕТ 1658
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31.07.2020 19:44 Відповісти
https://censor.net/user/471728 и https://censor.net/user/278725 такой вопрос к вам. Как-то обозначила свою позицию Тихановская и др. опозиционеры по поводу наемников Вагнера?
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31.07.2020 19:54 Відповісти
она заскулила что ни сама ни ее муж не имеют отношения к вагнеровцам . кандидату в президенты не обязательно знать что происходит за кадром . ее назначение обещать райскую жизн после избрания .

..
..
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01.08.2020 02:16 Відповісти
У нас і кончілось всьо ЗЕЛЕНИМ НЕЛОХОМ
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31.07.2020 20:00 Відповісти
в Беларуси все кончиться очередным сроком лукашенко .

..
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01.08.2020 02:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yhc0aYActW0 война РБ и РФ вот мнение
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31.07.2020 20:18 Відповісти
В пятницу Путин собирает Совет безопасности и там говорят о «безосновательном задержании российских граждан». То есть, это просто какие-то обычные граждане, которые поехали в Беларусь собирать грибы или копать бульбу, а их задержали злобные белорусы. Как их коллеги поехали в Англию просто посмотреть «Солсберецкий собор». Еще отмечено, что белорусская сторона не предоставила информацию, обосновывающую задержание.
Итак, Путин вступает в игру. Его позиция в том, что террорист - Лукашенко, что именно он захватил невинных граждан. И можно быть уверенными, что какие бы доказательства и признания не положит на стол президент Беларуси, позиция Путина не изменится.
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31.07.2020 22:30 Відповісти
Лукашенко показал как должен был действовать Турчинов в 2014 году.
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31.07.2020 20:46 Відповісти
Рюкзаков, куда ти свій смердячий ніс пхаєш!!! Ти вже "терориста" тиждень ловеш!!! Хоча це тоже не твоя парафія. Ти можеш тільки яйця Медведчукові і Ко лизати і бюджет грабити!!!
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31.07.2020 20:48 Відповісти
Как по мне, то это дело СБУ и МИД, авакову бы за скоростным режимом кортежей наблюдать. Чё ты лезешь в каждую дырку?
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31.07.2020 22:26 Відповісти
мне кажется есть более реалистичное обьяснение появлению боевиков в Беларуси
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №227, которым ООО "ГардСервис" предоставлено право оказывать охранные услуги. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Директором ООО «ГардСервис» значится Евгений Чанов - бывший военнослужащий 5-й бригады специального назначения, базирующейся в Марьиной Горке под Минском. Неофициальный сайт бригады сообщает, что Чанов создал эмблему и отличительный нарукавный знак военнослужащих особой роты специального назначения - «Черную лису», которая используется и по сей день. Там же рассказывается, что капитан запаса Евгений Чанов является председателем общественного объединения фонда ветеранов специальных подразделений «АСА».
https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/05/86156-v-belarusi-poyavilsya-pervyy-chop-s-ognestrelnym-oruzhiem
к компании имеет отношение Виктор Шейман( пансионатом в котором задержали вагнеров руководит друг Шеймана)
по мнению опозиционных сми структура специально создавалась под выборы так как Лука не верит что милиция будет стрелять......согласно опозиционным сми в компанию планировалось нанимать боевиков из ЛНР-ДНР, Абхазии,кавказа
можно предположить что группа приехала по преглашению белоруских властей подзаработать на выборах но потом Лука переиграл и решил их использовать иначе
PS это только версия
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31.07.2020 23:42 Відповісти
начиналось? оно и продолжается! Все ветки власти захвачены зелеными человечками, ихтамнетами и тойстороной
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01.08.2020 00:49 Відповісти
Арсене Борисовичу, як так сталося, що ви при Зеленському перетворилися на корупційну смердючку?
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01.08.2020 03:46 Відповісти
 
 