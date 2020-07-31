Аваков про затримання бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі: "У нас теж все починалося з "зелених чоловічків" і "іхтамнетів"
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що правоохоронні органи України передадуть білоруським колегам інформацію, яка підтверджує злочинну діяльність бойовиків ПВК "Вагнер" на території України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Голова МВС підкреслив, що розцінює інформацію про затримання під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" як вкрай небезпечний прецедент, який свідчить про намір іноземного втручання в справи незалежної Білорусі.
"Це дуже небезпечна ситуація - коли 33 іноземних найманця, які проливали кров і влаштовували збройні провокації в Сирії, Судані, Лівії і на українському Донбасі, влаштовують свою базу в 1,5 км від резиденції Президента країни", - підкреслив Аваков.
"За інформацією наших джерел, офіційно виселившись з готелю і нібито прямуючи в аеропорт з метою покинути в країну, вагнеровци розмістилися на спеціальній базі під Мінськом, недалеко від резиденції Президента Лукашенко. Тобто, очевидно, мова йде про якусь операцію спецслужб, очевидно, Російської федерації", - зазначив міністр.
"Звертаюся до дружнього білоруського народу із закликом з усією серйозністю поставитися до цієї провокації. Ми, українці, отримали надто багато горя і жертв від дій російських провокаторів і терористів, в тому числі - найманців ПВК "Вагнер" в Україні в 2014 році.
Представники цієї компанії воювали і лютували не тільки в Сирії, Судані та Лівії, а й у нас на Донбасі. Найманці вбивали, катували і калічили захисників України, в тому числі, під Донецьком, в Слов'янську і Горлівці. Національна поліція України розслідує цілий ряд кримінальних справ за цими злочинами, за участю, в тому числі, затриманих на території Республіки Білорусь найманців.
МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Весь масив інформації буде нами переданий білоруській стороні. Ми сподіваємося, що це допоможе незалежній Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій найманців ПВК "Вагнер".
Україна також зацікавлена в екстрадиції на нашу територію ряду затриманих в Білорусі найманців, які вчинили злочини в Україні. Про що повідомлено компетентним органам Білорусі ", - сказав глава МВС.
Міністр також підкреслив, що провів ряд консультацій про взаємодію з офіційними представниками Республіки Білорусь.
"Нестабільність і спровокована напруженість в Білорусі нами розцінюється як ситуація, яка загрожує Україні в тому числі. У нас теж все починалося з "зелених чоловічків" і "іхтамнетов", а потім прийшли загони Гиркина, Безлера і інших, хто розв'язав в Україні гібридну війну, що забрала десятки тисяч життів, яка триває більше шести років. Ми за незалежну, успішну Білорусь! ", - підкреслив міністр внутрішніх справ України.
Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.
Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.
Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.
Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".
У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.
У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.
СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.
Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.
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ты считаешь, что просмотр телепередачи на ютьюбе отличается от просмотра этой же телепередачи на телевизоре ?
Не подскажешь, эти вопросы на референдум Кебич подкинул?
На референдум 1995 года вынесено 4 вопроса:О придании русскому языку статуса государственного;
Об изменении государственной символики;
О поддержке действий президента, направленных на экономическую интеграцию с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерацией ;
О необходимости внесения изменений в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 конституцию , которые предусматривают возможность досрочного прекращения полномочий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Верховного Совета президентом в случаях систематического или грубого нарушения Конституции.
Кстати, возврат советской символики был поперёк горла сРувесне?
Которому теперь вы выделили госохрану вместо пасадить.
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Итак, Путин вступает в игру. Его позиция в том, что террорист - Лукашенко, что именно он захватил невинных граждан. И можно быть уверенными, что какие бы доказательства и признания не положит на стол президент Беларуси, позиция Путина не изменится.
20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №227, которым ООО "ГардСервис" предоставлено право оказывать охранные услуги. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Директором ООО «ГардСервис» значится Евгений Чанов - бывший военнослужащий 5-й бригады специального назначения, базирующейся в Марьиной Горке под Минском. Неофициальный сайт бригады сообщает, что Чанов создал эмблему и отличительный нарукавный знак военнослужащих особой роты специального назначения - «Черную лису», которая используется и по сей день. Там же рассказывается, что капитан запаса Евгений Чанов является председателем общественного объединения фонда ветеранов специальных подразделений «АСА».
https://novayagazeta.ru/articles/2020/07/05/86156-v-belarusi-poyavilsya-pervyy-chop-s-ognestrelnym-oruzhiem
к компании имеет отношение Виктор Шейман( пансионатом в котором задержали вагнеров руководит друг Шеймана)
по мнению опозиционных сми структура специально создавалась под выборы так как Лука не верит что милиция будет стрелять......согласно опозиционным сми в компанию планировалось нанимать боевиков из ЛНР-ДНР, Абхазии,кавказа
можно предположить что группа приехала по преглашению белоруских властей подзаработать на выборах но потом Лука переиграл и решил их использовать иначе
PS это только версия