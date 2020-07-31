Аваков про затримання бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі: "У нас теж все починалося з "зелених чоловічків" і "іхтамнетів"

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що правоохоронні органи України передадуть білоруським колегам інформацію, яка підтверджує злочинну діяльність бойовиків ПВК "Вагнер" на території України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Голова МВС підкреслив, що розцінює інформацію про затримання під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії "Вагнер" як вкрай небезпечний прецедент, який свідчить про намір іноземного втручання в справи незалежної Білорусі.

"Це дуже небезпечна ситуація - коли 33 іноземних найманця, які проливали кров і влаштовували збройні провокації в Сирії, Судані, Лівії і на українському Донбасі, влаштовують свою базу в 1,5 км від резиденції Президента країни", - підкреслив Аваков.

"За інформацією наших джерел, офіційно виселившись з готелю і нібито прямуючи в аеропорт з метою покинути в країну, вагнеровци розмістилися на спеціальній базі під Мінськом, недалеко від резиденції Президента Лукашенко. Тобто, очевидно, мова йде про якусь операцію спецслужб, очевидно, Російської федерації", - зазначив міністр.

Читайте також: Україна проситиме Білорусь про видачу 28 затриманих бойовиків, - Офіс генпрокурора

"Звертаюся до дружнього білоруського народу із закликом з усією серйозністю поставитися до цієї провокації. Ми, українці, отримали надто багато горя і жертв від дій російських провокаторів і терористів, в тому числі - найманців ПВК "Вагнер" в Україні в 2014 році.

Представники цієї компанії воювали і лютували не тільки в Сирії, Судані та Лівії, а й у нас на Донбасі. Найманці вбивали, катували і калічили захисників України, в тому числі, під Донецьком, в Слов'янську і Горлівці. Національна поліція України розслідує цілий ряд кримінальних справ за цими злочинами, за участю, в тому числі, затриманих на території Республіки Білорусь найманців.

МВС та інші правоохоронні органи України мають достатню кількість матеріалів за цими злочинами. Весь масив інформації буде нами переданий білоруській стороні. Ми сподіваємося, що це допоможе незалежній Білорусі захиститися від загрози тероризму і диверсійних дій найманців ПВК "Вагнер".

Україна також зацікавлена ​​в екстрадиції на нашу територію ряду затриманих в Білорусі найманців, які вчинили злочини в Україні. Про що повідомлено компетентним органам Білорусі ", - сказав глава МВС.

Міністр також підкреслив, що провів ряд консультацій про взаємодію з офіційними представниками Республіки Білорусь.

"Нестабільність і спровокована напруженість в Білорусі нами розцінюється як ситуація, яка загрожує Україні в тому числі. У нас теж все починалося з "зелених чоловічків" і "іхтамнетов", а потім прийшли загони Гиркина, Безлера і інших, хто розв'язав в Україні гібридну війну, що забрала десятки тисяч життів, яка триває більше шести років. Ми за незалежну, успішну Білорусь! ", - підкреслив міністр внутрішніх справ України.

Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

Також читайте: Пєсков про затримання бойовиків у Білорусі: у РФ де-юре такого поняття, як ПВК, немає. Обвинувачень в участі цих росіян у бойових діях на Донбасі не чули

СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.