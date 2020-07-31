Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80%

Є висока ймовірність того, що восени Росія почне військові дії на Чорному морі.

Про це під час Міжнародного круглого столу "Виклики і загрози Чорноморського регіону" заявив головний редактор BlackSeaNews, координатор Морської експертної платформи Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми оцінюємо вірогідність війни в цьому році, за нашими відчуттями, на Чорному морі близько 70-80%, у всякому разі більше 50%. Терміни коли це буде: кінець вересня-жовтень, коли збігається цілий ряд факторів", - зазначив Клименко.

Зокрема, йдеться про активну фазу та концентрацію всіх військових сил РФ в Чорноморському регіоні під час навчань "Кавказ 2020" та місцеві вибори в України.

"Жовтень – це новий фактор ризику, це місцеві вибори. І ми побачимо, як на цих місцевих виборах проросійські сили в Україні, які все ще існують, будуть розхитувати ситуацію в окремих місцевих громадах, а ці місцеві громади у нас всі на узбережжі Азовського та Чорного морів, і звідти будуть кричати і вимагати допомоги від Путіна", - вважає Клименко.

Ситуацію в Чорноморському регіоні загострює і відкриття залізниці через Керченський міст, збудований окупантами, вважає експерт.

"Після того, як з’явилось залізничне сполучення Керченським мостом, ця ситуація може змінитись протягом декількох днів шляхом перекидання (військ – ред.) залізницею на північ Криму до Джанкою, до Армянська, до Красноперекопська", - зазначив Клименко, додавши, що треба пам’ятати про докорінну зміну політичного режиму в Росії з "авторитарної демократії на персоналістську диктатуру".

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