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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80%

Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80%

Є висока ймовірність того, що восени Росія почне військові дії на Чорному морі.

Про це під час Міжнародного круглого столу "Виклики і загрози Чорноморського регіону" заявив головний редактор BlackSeaNews, координатор Морської експертної платформи Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми оцінюємо вірогідність війни в цьому році, за нашими відчуттями, на Чорному морі близько 70-80%, у всякому разі більше 50%. Терміни коли це буде: кінець вересня-жовтень, коли збігається цілий ряд факторів", - зазначив Клименко.

Зокрема, йдеться про активну фазу та концентрацію всіх військових сил РФ в Чорноморському регіоні під час навчань "Кавказ 2020" та місцеві вибори в України.

"Жовтень – це новий фактор ризику, це місцеві вибори. І ми побачимо, як на цих місцевих виборах проросійські сили в Україні, які все ще існують, будуть розхитувати ситуацію в окремих місцевих громадах, а ці місцеві громади у нас всі на узбережжі Азовського та Чорного морів, і звідти будуть кричати і вимагати допомоги від Путіна", - вважає Клименко.

Ситуацію в Чорноморському регіоні загострює і відкриття залізниці через Керченський міст, збудований окупантами, вважає експерт.

"Після того, як з’явилось залізничне сполучення Керченським мостом, ця ситуація може змінитись протягом декількох днів шляхом перекидання (військ – ред.) залізницею на північ Криму до Джанкою, до Армянська, до Красноперекопська", - зазначив Клименко, додавши, що треба пам’ятати про докорінну зміну політичного режиму в Росії з "авторитарної демократії на персоналістську диктатуру".

Читайте також: "Окопна війна": "Я не вірю в перемир'я, не вірю Путіну. Я довіряю тільки своїм командирам, які мене ведуть у бій", - командир взводу 74 ОРБ Таліб. ВIДЕО

Автор: 

Чорне море (1678) Клименко Андрій журналіст (61)


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Топ коментарі
+15
Украине пора перебрасывать туда свой Средиземноморский флот....)
Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80% - Цензор.НЕТ 6550
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31.07.2020 19:37 Відповісти
+13
При шмаркле будет происходить только сдача и суши и моря, отступление, капитуляция и репарации.
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31.07.2020 19:18 Відповісти
+7
А вероятность ...засухи на море?
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31.07.2020 19:15 Відповісти
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А вероятность ...засухи на море?
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31.07.2020 19:15 Відповісти
стопроцентная!
В КРЫМУ НЕТ ВОДЫ !

нынешняя ситуация кардинально отличается от того, что было 100, 20 или даже 10 лет назад.
Сейчас в Крыму зимой нет снега и в результате воды стало нехватать не только в степном Крыму, что нормально, но и в Горном.

Мои знакомые из предгорного Крыма говорят о пересохших ставках, водоемах и реках !!!!

война будет.......
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31.07.2020 19:34 Відповісти
Ну выйдут они к Днепру, но канал-то до зимы 100% восстановить не успеют. А зимой он всё-равно не работал никогда. А в следующем году может весь Крым снегом засыпет и дождями тропическими зальёт - никто не знает. Так что вероятность нового вторжения в районе 0,1%.
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31.07.2020 19:50 Відповісти
А в следующем году может весь Крым снегом засыпет и дождями тропическими зальёт

дядя, все меняется в одну сторону - ЗАСУХИ !
ты еще не понял ?
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31.07.2020 20:28 Відповісти
Поки існує московія вірогідність війни завжди висока.
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01.08.2020 16:23 Відповісти
ПНХ рашист
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31.07.2020 19:41 Відповісти
а кто этот так называемый координатор? он то хоть море видел?
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31.07.2020 21:46 Відповісти
Нападать когда холодно, классика жанра. Особенно если еще и на рассвете, когда все уставшие. Опять короче страсти сгущают.
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31.07.2020 19:17 Відповісти
Этот "эксперт" не думает что для войны на море, нужен хотя бы флот?
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31.07.2020 19:17 Відповісти
Он же не говорит, что мы будем наступать. Для наступлени нужен флот. А если отступление и капитуляция, то флот не нужен.
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31.07.2020 19:19 Відповісти
Смысл кацапам начинать "Войну на Черном море"?
Есть все условия продвинуться вдоль побережья Азовского к Крыму.
Тут и десант не нужен: просто снабдить быдлоту из лугандонии еще большим количеством оружия и погнать вперед!
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31.07.2020 19:23 Відповісти
Да еще назвать это "вынужденными мерами", тк Украина "воду перекрыла".
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31.07.2020 19:25 Відповісти
А фуйло не напало?
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31.07.2020 19:43 Відповісти
Да тошна нада так, а то чирваки сгаладалисся кушамц хатят, а с лугандонов кампост гарный.
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01.08.2020 00:26 Відповісти
"босфор" будуть "брать" ...
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31.07.2020 20:11 Відповісти
На ржавых расейских корытах могут разместить обезьян с ядерными дубинками, рогатками и батутами.
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31.07.2020 20:47 Відповісти
При шмаркле будет происходить только сдача и суши и моря, отступление, капитуляция и репарации.
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31.07.2020 19:18 Відповісти
Он уже давно президент.Нет доллара по сто.Нет малороссийского округа.Или ты вместе с лайкателями об этом мечтаешь?А теперь(голосом покойного Ворошилова),внимание,правильный ответ:это работа на петю.постыдно,но деньги не пахнут.Правильный ответ!
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31.07.2020 21:37 Відповісти
Зато по-прежнему идет война, которую он обещал закончить, прекратив стрелять, зато не снижены тарифы, которые он обещал понизить. Экономика в )(опе, безработица растет семимильными шагами, продукты и товары дорожают, повытаскивал кравчуков и пискунов из нафталина, в правительстве и раде - дилетанты, сдает территории на донбасе, сажает патриотов и добровольцев...и т.д.
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01.08.2020 09:03 Відповісти
Не буду даже всей хрени уделять внимание.Принципиально:Какие территории он сдал?Каких патриотов посадил?Этого с головой хватит.
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01.08.2020 13:21 Відповісти
Ну так что по принципиальным вопросам?Авдеевка сдана?Ярош сидит?Фактаж в студию.
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01.08.2020 22:45 Відповісти
приблизительно такая же вероятность,шо эксперт к осени сменит ориентацию..."по нашим ощущениям"
мож яку медаль, чы орден для клоунов запровадыты?
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31.07.2020 19:19 Відповісти
А Ослик только мир видет в глазах у *****!
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31.07.2020 19:19 Відповісти
Он просто не в ту дырку заглянул, и там не просто мир был, а "рюсский мир", он там всегда и находился.
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31.07.2020 19:38 Відповісти
Нужно подводную лодку солярой начинать заправлять.
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31.07.2020 19:20 Відповісти
Потім посадить тебе у підводний човен і залягти на дно.
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31.07.2020 19:53 Відповісти
зелёные эксперды и курс мырыканського шекеля по ощущениям устанавливают..
пора ощущала укорачивать.
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31.07.2020 19:25 Відповісти
Не пильна робота у ексертів)
Так і я можу прогнозувати що завгодно
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31.07.2020 19:31 Відповісти
У ЧФ есть возможности обстрелять побережье, но совершенно недостаточно сил для хоть сколько то масштабной десантной операции. Так что война на море это очередной экспертный бред.
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31.07.2020 19:35 Відповісти
Почему не достаточно сил для десанта?
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31.07.2020 20:25 Відповісти
Да потому что на ходу 4-5 БДК. Это допустим 60-70 танков + пехота, которые нужно погрузить и осуществить морской переход. Разумеется сделать это незаметно не получится. Так что нет никакого смысла усложнять вторжение привлечением флота - выхлоп ничтожный, проблем куча.
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31.07.2020 21:11 Відповісти
70-тьма танками можна пів побережжя захопити
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31.07.2020 23:40 Відповісти
Дешевле, быстрее, безопасней, скрытней их пригнать по земле.
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31.07.2020 23:52 Відповісти
У мардовии на мехесрань мудянскам палоте. Адын залп смирча.
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01.08.2020 00:28 Відповісти
Х*ня, скоро получим джавелины.
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01.08.2020 01:48 Відповісти
Бойові дії на Чорному морі? Без бойових дій на суходолі? Московити, звичайно, хворі на своє "вялічіє", але не такі тупі, як нам намагаються розповісти. Яка мета бойових дій на морі, якщо це не збільшить територію володінь московії? Що там, на узбережжі моря? Туреччина, Болгарія, Румунія (в жодну з цих країн вони не сунуться) і Грузія, Україна. Захоплення територальних вод? А як зберегти над ними контроль? Солдата не поставиш, "Гради" не розвернеш, арту не вкопаєш...
Але мене не це бентежить, а те, що й ця "говорящая голова" каже про жовтень. Саме тоді, коли в Україні вибори...
Чекаю на воплі "То Порошенко Зєлєнський домовився з Путіним, щоб виграти вибори!"
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31.07.2020 19:36 Відповісти
Украине пора перебрасывать туда свой Средиземноморский флот....)
Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80% - Цензор.НЕТ 6550
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31.07.2020 19:37 Відповісти
Если эти игрушечки олигархов отжать, и правильно нафаршировать под оффициальным статусом пассажирского судна...то можно поиметь гешефт в гибридной войне...
Например набрать на борт подешевле российской ваты для круиза, и установить средства разведки и связи..и пусть только ***** откроет по ним огонь
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31.07.2020 21:17 Відповісти
Что имели - не ценили ...
Корабль управления "Славутич" U510. Был заложен, как большой разведывательный корабль проекта 12884 на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в июле 1988 года. Был спущен на воду в октябре 1990 года
"Славутич" - уникальное, единственное в своем роде судно. Это целый завод со своей электростанцией, хлебозаводом, общежитием для сменных вахт. На судне размещается зона строгого режима, где должна идти работа над внутренним содержимым атомных реакторов. В зоне мощнейшая свинцовая защита, специальные сплавы из стали, трубы особой прокатки и высшей степени чистоты."

Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80% - Цензор.НЕТ 5579
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31.07.2020 21:47 Відповісти
По ощущениям? Каким, интересно - у икспердов где-то свербит? Подмыться не пробовали?
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31.07.2020 19:40 Відповісти
Як одразу рашкоботи все на *********** почали списувати. Зараз іде дестабілізація по всім напрямках, якщо дебіл Зеленський, піде на анти-українські поступки Путлеру - агентура ініціює новий Майдан 3 - це буду означати втрату ще декількох областей.
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31.07.2020 19:40 Відповісти
_Ну так враг действует прогнозируемо и старается усыпить бтительность. Кроме всего прочего.
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31.07.2020 19:44 Відповісти
А мы у них ХНР, БНР и чукоцкую ымперию.
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01.08.2020 00:30 Відповісти
Шо прогноз погоди прочитав...
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31.07.2020 19:54 Відповісти
Идет компания по втюхиванию лохам нужды покупки французских катеров.
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31.07.2020 20:08 Відповісти
Хер они будут сосать, а не на море воевать...ах да а теперь - вопрос а с кем?
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31.07.2020 20:17 Відповісти
Осенью будет война с Хабаровском, а не с Крымом.
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31.07.2020 20:54 Відповісти
Именно поэтому мы получим от США самое современное морское вооружение.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/18/7256125/
зрада опять не состоялась.
меня в спам.
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31.07.2020 20:54 Відповісти
А кто воевать собирается? Десептиконы против рептилоидов?
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31.07.2020 20:57 Відповісти
Вот теперь то и повоюем на Черном Море новой техникой !
https://www.segodnya.ua/ukraine/ssha-peredali-vsu-pyat-vysokoskorostnyh-naduvnyh-lodok-genshtab-588336.html
*****

США передали ВСУ пять высокоскоростных надувных лодок - Генштаб

Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80% - Цензор.НЕТ 6573
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31.07.2020 21:52 Відповісти
вот чего у нас дофига , так это всевозможных экспердов))))
как по мне ,этим экспердам надо морды лица полировать, что бы знали, за базар надо отвечать))))
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31.07.2020 22:02 Відповісти
Только за деньги на яхту, что сп.здило чмо Бородатая Баба Беня можно было приобрести не менее 100!!! единиц торпедных и ракетных катеров, которые дали бы по гнилым зубам паРаши в Черном и Азовском море.
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31.07.2020 22:19 Відповісти
Как кузя басфор и дарданелы прайдёть ниприменна ваина путет.
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01.08.2020 00:23 Відповісти
Кацахи відпрацьовують морську блокаду Українських портів (Чорного моря)

https://mil.in.ua/uk/rosiya-perekryla-chvert-chornogo-morya/ Росія перекрила чверть Чорного моря 2019

https://mind.ua/news/20187814-rosiyani-zablokuvali-pivnichno-zahidnu-chastinu-chornogo-morya Росіяни заблокували північно-західну частину Чорного моря 2018
Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80% - Цензор.НЕТ 4670

Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80% - Цензор.НЕТ 2037
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01.08.2020 02:03 Відповісти
 
 