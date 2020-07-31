Координатор Морської експертної платформи Клименко: Ймовірність війни на Чорному морі восени - 70-80%
Є висока ймовірність того, що восени Росія почне військові дії на Чорному морі.
Про це під час Міжнародного круглого столу "Виклики і загрози Чорноморського регіону" заявив головний редактор BlackSeaNews, координатор Морської експертної платформи Андрій Клименко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Ми оцінюємо вірогідність війни в цьому році, за нашими відчуттями, на Чорному морі близько 70-80%, у всякому разі більше 50%. Терміни коли це буде: кінець вересня-жовтень, коли збігається цілий ряд факторів", - зазначив Клименко.
Зокрема, йдеться про активну фазу та концентрацію всіх військових сил РФ в Чорноморському регіоні під час навчань "Кавказ 2020" та місцеві вибори в України.
"Жовтень – це новий фактор ризику, це місцеві вибори. І ми побачимо, як на цих місцевих виборах проросійські сили в Україні, які все ще існують, будуть розхитувати ситуацію в окремих місцевих громадах, а ці місцеві громади у нас всі на узбережжі Азовського та Чорного морів, і звідти будуть кричати і вимагати допомоги від Путіна", - вважає Клименко.
Ситуацію в Чорноморському регіоні загострює і відкриття залізниці через Керченський міст, збудований окупантами, вважає експерт.
"Після того, як з’явилось залізничне сполучення Керченським мостом, ця ситуація може змінитись протягом декількох днів шляхом перекидання (військ – ред.) залізницею на північ Криму до Джанкою, до Армянська, до Красноперекопська", - зазначив Клименко, додавши, що треба пам’ятати про докорінну зміну політичного режиму в Росії з "авторитарної демократії на персоналістську диктатуру".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В КРЫМУ НЕТ ВОДЫ !
нынешняя ситуация кардинально отличается от того, что было 100, 20 или даже 10 лет назад.
Сейчас в Крыму зимой нет снега и в результате воды стало нехватать не только в степном Крыму, что нормально, но и в Горном.
Мои знакомые из предгорного Крыма говорят о пересохших ставках, водоемах и реках !!!!
война будет.......
дядя, все меняется в одну сторону - ЗАСУХИ !
ты еще не понял ?
Есть все условия продвинуться вдоль побережья Азовского к Крыму.
Тут и десант не нужен: просто снабдить быдлоту из лугандонии еще большим количеством оружия и погнать вперед!
мож яку медаль, чы орден для клоунов запровадыты?
пора ощущала укорачивать.
Так і я можу прогнозувати що завгодно
Але мене не це бентежить, а те, що й ця "говорящая голова" каже про жовтень. Саме тоді, коли в Україні вибори...
Чекаю на воплі "То
ПорошенкоЗєлєнський домовився з Путіним, щоб виграти вибори!"
Например набрать на борт подешевле российской ваты для круиза, и установить средства разведки и связи..и пусть только ***** откроет по ним огонь
Корабль управления "Славутич" U510. Был заложен, как большой разведывательный корабль проекта 12884 на Черноморском судостроительном заводе в Николаеве в июле 1988 года. Был спущен на воду в октябре 1990 года
"Славутич" - уникальное, единственное в своем роде судно. Это целый завод со своей электростанцией, хлебозаводом, общежитием для сменных вахт. На судне размещается зона строгого режима, где должна идти работа над внутренним содержимым атомных реакторов. В зоне мощнейшая свинцовая защита, специальные сплавы из стали, трубы особой прокатки и высшей степени чистоты."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/06/18/7256125/
зрада опять не состоялась.
меня в спам.
https://www.segodnya.ua/ukraine/ssha-peredali-vsu-pyat-vysokoskorostnyh-naduvnyh-lodok-genshtab-588336.html
*****
США передали ВСУ пять высокоскоростных надувных лодок - Генштаб
как по мне ,этим экспердам надо морды лица полировать, что бы знали, за базар надо отвечать))))
https://mil.in.ua/uk/rosiya-perekryla-chvert-chornogo-morya/ Росія перекрила чверть Чорного моря 2019
https://mind.ua/news/20187814-rosiyani-zablokuvali-pivnichno-zahidnu-chastinu-chornogo-morya Росіяни заблокували північно-західну частину Чорного моря 2018