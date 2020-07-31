УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8803 відвідувача онлайн
Новини Коронавирус и карантин
1 460 3

Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи с соблюдением некоторых ограничительных мер

Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи с соблюдением некоторых ограничительных мер

Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи.

Как передает Цензор,НЕТ, об этом 31 июля в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

По его словам, несмотря на постепенное привлечение зрителей на стадионы, во время футбольных поединков будет действовать ряд карантинных ограничений.

В частности, заполнение секторов стадиона не должно превышать 25% от общего количества мест, а зрителям необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Помимо этого, на стадионах установят дезинфекторы, а при входе болельщикам будут измерять температуру тела

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 обнаружили у 12 игроков ивано-франковского футбольного клуба "Ураган"

Автор: 

карантин (18172) футбол (1595) фанаты (133) COVID-19 (19768) коронавирус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
плюс зелёные намордники в стоимость абонемента...
показати весь коментар
31.07.2020 19:52 Відповісти
Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи с соблюдением некоторых ограничительных мер - Цензор.НЕТ 8615
показати весь коментар
31.07.2020 20:26 Відповісти
Тепер можна організувати конкурс на звання "українського Бергамо".
показати весь коментар
31.07.2020 22:20 Відповісти
 
 