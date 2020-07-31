1 460 3
Украинским болельщикам разрешат посещать футбольные матчи с соблюдением некоторых ограничительных мер
Как передает Цензор,НЕТ, об этом 31 июля в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.
По его словам, несмотря на постепенное привлечение зрителей на стадионы, во время футбольных поединков будет действовать ряд карантинных ограничений.
В частности, заполнение секторов стадиона не должно превышать 25% от общего количества мест, а зрителям необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Помимо этого, на стадионах установят дезинфекторы, а при входе болельщикам будут измерять температуру тела
