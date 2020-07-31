Мер Тростянця Бова боїться за своє життя напередодні виборчої кампанії: у 2006 і 2018 на нього вже були замахи

Голова Тростянецької об'єднаної територіальної громади Сумської області від ПП "Сила Людей" Юрій Бова двічі пережив замахи - в 2006 і 2018 році. Зараз йому теж надходить інформація про загрозу для життя.

Про це Бова розповів Цензор.НЕТ.

"Ці люди не підбирають засоби. Мене джерела попередили: "Буде все". Я з 2018 року - з моменту повідомлення поліції про підготовлюваний замах на моє життя - перебуваю під охороною спецпідрозділу поліції. Були моменти, коли правоохоронці мене навіть просили виїхати з країни, оскільки загроза ставала дуже високою і вони не могли дати гарантій", - розповів Бова.

За словами мера, схожа історія була і в 2006 році.

"Тоді був перший замах: двоє людей напали ззаду вночі з битами, завдавали удари в голову. Якби не повернув голову, не вижив би, а так основний удар прийняв лоб. 7 років тривало слідство, і вдалося встановити замовника, який найняв людей за 3 000 доларів", - говорить Бова.

Деталі нападу, що стався в 2018 році, мер розкрити не може, оскільки слідство триває, і він дав підписку про нерозголошення інформації.

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"Сьогодні я знову боюся за своє життя. Перед місцевими виборами це може бути вигідно одному нашому проросійському діячеві, який вже відкрито заявив, що піде на вибори і його завдання - не допустити мене за всяку ціну до участі у виборах", - говорить Бова.

При цьому він стверджує, що почастішали випадки чорного піару і провокацій. Так 29 липня кілька людей увірвалися в кабінет мера з невідомими намірами, довелося викликати поліцію.

"Є побоювання, що затримані хотіли щось підкинути в кабінет. Пізніше ці ж люди спробували зірвати мою пресконференцію і звинуватити мене в корупції, посилаючись на складені адмінпротоколи за те, що міськрада надрукувала оголошення в газеті моєї дружини на 1000 грн. Абсурдність у тому, що це було рішення сесії міськради про укладення угоди з цим виданням на друк офіційних матеріалів, тому що воно надало найнижчі ціни. Наші адвокати працюють, ми оскаржуватимемо це в суді. Слідчий, навіть не дочекавшись усіх наявних документів з міськради, швидко склав чотири протоколи. Важливо також, що в будь-якому випадку це була закрита інформація, яку "злили" з обласного управління поліції проросійським діячам у нашому місті. Це почалася системна робота з очорнення мого імені, про яку мене попереджали, можливі радикальніші дії", - прокоментував Бова ситуацію.

Він також зазначає, що проти нього почала роботу Тростянецька райадміністрація, голова якої, що нібито також готується брати участь у виборах міського голови, недавно опублікував матеріал про те, що Юрій Бова з волонтерами незаконно розчищує русло річки Боромля, прибирає сміття і т.д. Це звернення передано в місцеву поліцію для реагування. Суботник місцевих жителів інтерпретувався їм в контексті того, що "збір бурелому на території лісового фонду підпадає під ознаки кримінального злочину передбаченого статтею 185 Кримінального кодексу України (крадіжка)". Хоча річка жодного стосунку до лісового фонду не має. Однак дії поліції зараз непередбачувані.

У 2019 Юрій Бова був відзначений виданням "Новий Час" у проєкті "Люди нового часу" за зміну стандартів життя у своєму місті. У 2017 році Юрій Бова був одним із лідерів рейтингу мерів-інноваторів міст з населенням до 500 тис. осіб, підготовленого "Українською Правдою" і Міжнародним самітом мерів. У Тростянецькій ОТГ реалізується багато успішних проєктів з індивідуального опалення, ремонту водопостачання, побудовані нова бібліотека, стадіон, пологовий будинок, відремонтовані історичні пам'ятки "Круглий двір" і "Палац Голіцина", проводяться щорічні фестивалі "Чайковський Fest", "Схід-Рок", залучаються інвестори, зокрема, активно розвивається шоколадна фабрика, яка вже вклала в розвиток підприємства понад 200 мільйонів доларів США. Очікується, що в нинішній виборчій гонці Юрій Бова буде одним із лідерів. До цього він п'ять разів із 2005 року вигравав вибори міського голови Тростянця.