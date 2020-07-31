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Мер Тростянця Бова боїться за своє життя напередодні виборчої кампанії: у 2006 і 2018 на нього вже були замахи

Мер Тростянця Бова боїться за своє життя напередодні виборчої кампанії: у 2006 і 2018 на нього вже були замахи

Голова Тростянецької об'єднаної територіальної громади Сумської області від ПП "Сила Людей" Юрій Бова двічі пережив замахи - в 2006 і 2018 році. Зараз йому теж надходить інформація про загрозу для життя.

Про це Бова розповів Цензор.НЕТ.

"Ці люди не підбирають засоби. Мене джерела попередили: "Буде все". Я з 2018 року - з моменту повідомлення поліції про підготовлюваний замах на моє життя - перебуваю під охороною спецпідрозділу поліції. Були моменти, коли правоохоронці мене навіть просили виїхати з країни, оскільки загроза ставала дуже високою і вони не могли дати гарантій", - розповів Бова.

За словами мера, схожа історія була і в 2006 році.

"Тоді був перший замах: двоє людей напали ззаду вночі з битами, завдавали удари в голову. Якби не повернув голову, не вижив би, а так основний удар прийняв лоб. 7 років тривало слідство, і вдалося встановити замовника, який найняв людей за 3 000 доларів", - говорить Бова.

Деталі нападу, що стався в 2018 році, мер розкрити не може, оскільки слідство триває, і він дав підписку про нерозголошення інформації.

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"Сьогодні я знову боюся за своє життя. Перед місцевими виборами це може бути вигідно одному нашому проросійському діячеві, який вже відкрито заявив, що піде на вибори і його завдання - не допустити мене за всяку ціну до участі у виборах", - говорить Бова.

При цьому він стверджує, що почастішали випадки чорного піару і провокацій. Так 29 липня кілька людей увірвалися в кабінет мера з невідомими намірами, довелося викликати поліцію.

"Є побоювання, що затримані хотіли щось підкинути в кабінет. Пізніше ці ж люди спробували зірвати мою пресконференцію і звинуватити мене в корупції, посилаючись на складені адмінпротоколи за те, що міськрада надрукувала оголошення в газеті моєї дружини на 1000 грн. Абсурдність у тому, що це було рішення сесії міськради про укладення угоди з цим виданням на друк офіційних матеріалів, тому що воно надало найнижчі ціни. Наші адвокати працюють, ми оскаржуватимемо це в суді. Слідчий, навіть не дочекавшись усіх наявних документів з міськради, швидко склав чотири протоколи. Важливо також, що в будь-якому випадку це була закрита інформація, яку "злили" з обласного управління поліції проросійським діячам у нашому місті. Це почалася системна робота з очорнення мого імені, про яку мене попереджали, можливі радикальніші дії", - прокоментував Бова ситуацію.

Він також зазначає, що проти нього почала роботу Тростянецька райадміністрація, голова якої, що нібито також готується брати участь у виборах міського голови, недавно опублікував матеріал про те, що Юрій Бова з волонтерами незаконно розчищує русло річки Боромля, прибирає сміття і т.д. Це звернення передано в місцеву поліцію для реагування. Суботник місцевих жителів інтерпретувався їм в контексті того, що "збір бурелому на території лісового фонду підпадає під ознаки кримінального злочину передбаченого статтею 185 Кримінального кодексу України (крадіжка)". Хоча річка жодного стосунку до лісового фонду не має. Однак дії поліції зараз непередбачувані.

У 2019 Юрій Бова був відзначений виданням "Новий Час" у проєкті "Люди нового часу" за зміну стандартів життя у своєму місті. У 2017 році Юрій Бова був одним із лідерів рейтингу мерів-інноваторів міст з населенням до 500 тис. осіб, підготовленого "Українською Правдою" і Міжнародним самітом мерів. У Тростянецькій ОТГ реалізується багато успішних проєктів з індивідуального опалення, ремонту водопостачання, побудовані нова бібліотека, стадіон, пологовий будинок, відремонтовані історичні пам'ятки "Круглий двір" і "Палац Голіцина", проводяться щорічні фестивалі "Чайковський Fest", "Схід-Рок", залучаються інвестори, зокрема, активно розвивається шоколадна фабрика, яка вже вклала в розвиток підприємства понад 200 мільйонів доларів США. Очікується, що в нинішній виборчій гонці Юрій Бова буде одним із лідерів. До цього він п'ять разів із 2005 року вигравав вибори міського голови Тростянця.

Автор: 

замах (560) Сумська область (3878) Сила людей (10)


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Топ коментарі
+4
я сам родом из Тростянца, заслуги нынешнего мэра не соизмеримо высокие по сравнению с предыдущими мэрами, город перестал быть похож на кучу мусора, Бову по праву переизбирали тростянчане на новые срока.
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31.07.2020 20:25 Відповісти
+3
Шелупонь это скорее в вашем городе, Бова нормальный мэр и город содержится на много в лучшем порядке, чем какой либо в области. Обсирая конкретного человека поинтересуйтесь его деятельностью. Тростянчане его переизбирают на новые срока не зря, он сделал для города много
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31.07.2020 20:28 Відповісти
+2
Що ти прочитав і кого? Приїдь у Тростянець і подивися!
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31.07.2020 20:38 Відповісти
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Накануне выборов угроза для жизни всякой шелупони всегда увеличивается в геометрической прогрессии. А как по мне,так подобные субъекты после успешных для себя выборов скорее подыхают. Пьяный..обкуренный..да в сауне..да под шлюхой..Не каждый переживет.
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31.07.2020 20:08 Відповісти
Шелупонь это скорее в вашем городе, Бова нормальный мэр и город содержится на много в лучшем порядке, чем какой либо в области. Обсирая конкретного человека поинтересуйтесь его деятельностью. Тростянчане его переизбирают на новые срока не зря, он сделал для города много
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31.07.2020 20:28 Відповісти
почитал о нем - одни стажировки и обучение на гранты.... о работе ( реальной работе) ни слова....грантоед?
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31.07.2020 20:35 Відповісти
Що ти прочитав і кого? Приїдь у Тростянець і подивися!
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31.07.2020 20:38 Відповісти
А вы, Сережа из Словакии лучше видите?
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31.07.2020 21:28 Відповісти
Ушльопок, ти навіть не знаєш хто такий Бова! Спочатку через гугл запитай, що Бова зробив для свого міста (починаючи із 2004 року), а ще приїдь в це місто та спитай міцевих про нього! Я кби всім такого мера - Україна давно б була квіточкою Східної Європи!
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31.07.2020 20:37 Відповісти
а как дела у предприятия * Меркурий*, зарегистрированным на жену Бовы?
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31.07.2020 20:51 Відповісти
А як справи у ботоферми? "Меркурій"?! А що ти знаєш про це? А нічого!
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31.07.2020 20:55 Відповісти
а чего вы так засуетились, пан Бова?)
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31.07.2020 20:57 Відповісти
"бомж", у мене справжнжнє ім`я, на відміну від тебе!
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31.07.2020 21:00 Відповісти
Чомусь я так і підозрював,що якась тупа мерзота на кшталт тебе буде плюватися лайном. Нічого писати не буду про бову. Час все розставить на свої місця.
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31.07.2020 21:26 Відповісти
Так. Даже "долугі" 73% теж зробили вибір. Ви теж з них.
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31.07.2020 21:35 Відповісти
Тільки не смерди про "даже". Я знаю що це "навіть") Моє навчання в кацапській школі за часів "совка"все одно дає про себе знати.))
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31.07.2020 21:39 Відповісти
А чому тебе так бомбить-то? Мені байдуже на "слова-суржики" - це ж інет і тут можна писати як заманецця)
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31.07.2020 21:44 Відповісти
Мене бомбить що ми-українці на суржику балакаємо. Я намагаюся хоча б для себе це виправляти і дітей вчу.)
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31.07.2020 21:47 Відповісти
До речі-"бомбить-ТО"-це вже не то)))
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31.07.2020 21:49 Відповісти
Розумієш, я буду за Тростянець дупу рвати будь-кому бо я тут живу! Тому можилво я тебе образив, але це моє місто і я знаю хто його зробив таким - і будь-хто в Тростянці знає це! Те що моє місто найкраще і воно змінилося за 15 років до європейського - це правда на всі 100%! Я пишаюся тим, що я живу у Тростянці і бажаю всім жити так само, як ми тут жевемо!
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31.07.2020 21:57 Відповісти
Тут я можу тільки одне написати-СЛАВА УКРАЇНІ!!!
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31.07.2020 23:49 Відповісти
Героям Слава!
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01.08.2020 09:46 Відповісти
Ні, я голосував за Порошенка!
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31.07.2020 21:39 Відповісти
Тут +
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31.07.2020 21:45 Відповісти
Бандити якої партії нападали на Бову?
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31.07.2020 20:09 Відповісти
Дорогенький, менше побрехеньками займайся. Як було селом ваше Смородіно - так і лишилось. Що 30 років тому, що зараз. Лише вокзал змінився, але то не заслуга Бови.
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31.07.2020 20:48 Відповісти
от дурне. Село страшнюче. Люди бідні, пилюка й бур'ян. Кому ті пару алей треба, й садиба мера, в бур'яні.
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31.07.2020 21:03 Відповісти
сам соси, Серожа. Я тобі скажу таке - люди повинні в подібному жити, а не туристи їздити. Те, що за чуже бабло він зробив ремонта - в тому його заслуги нема. Будь-хто за чуже бабло може зробити ремонт. Та, й нарешті, усі міста й села в Україні, більш-менш "чисті". Захищай свій свинюшник, а пеніс соси сам, як в тебе про нього думка.
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01.08.2020 00:42 Відповісти
Ті, Серьожа, не можеш жити в чистоті. Бо ти свиня. Як в голові, так і фізично. Там в Сумській обл. є хороші психлікарні. Дарма тебе випустили.
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01.08.2020 11:55 Відповісти
таких як ти лікував, бачу недолікував
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01.08.2020 15:01 Відповісти
з тебе хіба сміятися, якщо б не було таке вонюче й чорнороте
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01.08.2020 16:30 Відповісти
Серожа-дебил
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01.08.2020 16:36 Відповісти
Серожа-дебил
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01.08.2020 16:45 Відповісти
або вчись варити зелений шоколад,або будуй завод набоїв...
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31.07.2020 20:11 Відповісти
в частности, активно развивается шоколадная фабрика, которая уже вложила в развитие предприятия более 200 миллионов долларов США. Источник: https://censor.net/n3211345

Вон оно что, Михалыч...
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31.07.2020 20:18 Відповісти
Ні, трішки не так! Шоколадна фабрика звісно ж дає місту основний податок (+з/д) та іноді допогає місту благодійно, але в основному всі ініціативи та розвиток суто на ньому!
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31.07.2020 20:46 Відповісти
я сам родом из Тростянца, заслуги нынешнего мэра не соизмеримо высокие по сравнению с предыдущими мэрами, город перестал быть похож на кучу мусора, Бову по праву переизбирали тростянчане на новые срока.
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31.07.2020 20:25 Відповісти
Це каже той, хто не хоче показувати своє справжнє прізвище?!
Ти би спочатку приїхав у Тростянець і подивився на власні очі та спитав БУДЬ-КОГО про Бову і можливо змінив би свою "фантазію"!
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31.07.2020 20:49 Відповісти
дорогой мой бомж, с 2004 г. известного как кидалово ющенко, я ВООБЩЕ не хожу на выборы и вам не советую. результат будет один - вы останетесь мягко говоря лузерами....тк появятся нафталиновые деды нащадков клованов, кравчуков, морозов, фокиных, юрушевых и вкинут вам очередного клована....и вы его схаваете
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31.07.2020 21:11 Відповісти
Судя по всему Sergey Stolyarenko-это Бова и есть)
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31.07.2020 21:32 Відповісти
100% пиар сорвался
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31.07.2020 21:35 Відповісти
100% ти "бомж"! Прізвища немає - значить "бомж"!
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31.07.2020 21:37 Відповісти
Сергію, якщи Ви з Тростянця, може назвете тих, кому Бова кістка в горлі?
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31.07.2020 21:45 Відповісти
Якщо чесно, не хочу називати тут прізвища! Пропоную зайти на ФБ і там почитати на "подслушано тростянец", "тростянецька міська рада", "тростянець інфо" (почитати коментарі мешканців) - просто зробити свої висновки!
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31.07.2020 21:52 Відповісти
Який жде ти кумедний ідіот! Я точно не Бова) Покажу друзям - нехай посміються із тебе)))
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31.07.2020 21:35 Відповісти
Кому? медведчуку? Чи шуфричу?
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31.07.2020 21:43 Відповісти
Утирок я тобі вже відписався за кого я) Я голосував за Порошенка! Облом?!
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31.07.2020 21:45 Відповісти
вопрос закрыт. ты никому не интересен
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31.07.2020 21:41 Відповісти
Бова - один з найкращих мерів в Україні. Якщо не найкращий. Не дивоно, що слугам такі є німим докором їхній бездарності. До Цензора претензія давня. Чому немає прізвищ, хто організовував напад на Бову? Чому немає прізвища сепаратиста, який рветься до влади? Чому немає прізвищ слуг, котрі вже бачать себе на місці Бови? Добре заню настрої людей у Тростянці. В будь якого кандидата немає жодних шансів перемогти Юрія Бову. Скільки бабла не закачай у вибори. І що б там слуги н6е еписали в пресі, це ніяк не вплине на виборців. Єдине, що може запинити Бову, це вбивство, або брутальне усунення від виборчого процесу.
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31.07.2020 21:42 Відповісти
 
 