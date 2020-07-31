Перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ, - Кравчук

87-річний Вітольд Фокін, який очолював уряд України з 1990 по 1992 рр., може увійти до складу української делегації в Тристоронній контактній групі.

Про це в ефірі "України 24" сказав новий глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Мені відомо, що ведуться перемовини з людиною, яка відома в Україні. Це Вітольд Фокін, його знають на Донбасі, він з 16 років у шахті. І ми хотіли б мати у групі людину, яку знає Донбас, щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і будь-як люди, які там живуть", - сказав Кравчук.

За словами Кравчука, учасники делегації планують зібратися днями.

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"В понеділок о 15:00 будемо збиратися усією делегацією, поговоримо, познайомимося, кожен висловить свою думку, що він бачить, як він бачить. Тому що Зеленський має одну мету – активний наступ в усіх питаннях: політичних, ідеологічних. Це означає, що ми не можемо пасти задніх, що ми зацікавлені, що мир має бути не на словах, а на ділі", - зауважив політик.

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