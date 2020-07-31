Перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ, - Кравчук
87-річний Вітольд Фокін, який очолював уряд України з 1990 по 1992 рр., може увійти до складу української делегації в Тристоронній контактній групі.
Про це в ефірі "України 24" сказав новий глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Мені відомо, що ведуться перемовини з людиною, яка відома в Україні. Це Вітольд Фокін, його знають на Донбасі, він з 16 років у шахті. І ми хотіли б мати у групі людину, яку знає Донбас, щоб він міг сказати, чого хочуть стратегічно, національно і будь-як люди, які там живуть", - сказав Кравчук.
За словами Кравчука, учасники делегації планують зібратися днями.
"В понеділок о 15:00 будемо збиратися усією делегацією, поговоримо, познайомимося, кожен висловить свою думку, що він бачить, як він бачить. Тому що Зеленський має одну мету – активний наступ в усіх питаннях: політичних, ідеологічних. Це означає, що ми не можемо пасти задніх, що ми зацікавлені, що мир має бути не на словах, а на ділі", - зауважив політик.
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Да мы и без него знаем чего....русцкой водки и русцкого языка
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Вітаю всіх, хто так прагнув нових облич!
Якщо виросло нове покоління, то добре забуте старе виявиться абсолютно новим.
Пан Зеленський просуває країну назад в совок семимильними кроками...
...
https://youtu.be/k3QD8UYO6No
31.07.20 https://biz.censor.net/news/3211227/nabsovet_ukrnafty_naznachil_novogo_glavu_kompanii_bez_konkursa. Инициаторами такого решенияhttps://biz.censor.net/n3198279.
31.07.20 https://biz.censor.net/news/3211194/sovet_nbu_uvolil_esche_odnogo_zamestitelya_glavy_regulyatora.
https://biz.censor.net/news/3211194/sovet_nbu_uvolil_esche_odnogo_zamestitelya_glavy_regulyatora29.07.20 https://biz.censor.net/news/3210828/iz_natsbanka_uvolilsya_glavnyyi_yurist. Напомним, Национальный банк ведет сотни судебных процессов с бывшими владельцами обанкротившихся банков, а также с бывшими собственниками национализированного "Приватбанка" Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
29.07.20 https://biz.censor.net/news/3210823/sud_otmenil_poruchitelstvo_kolomoyiskogo_po_kreditam_refinansirovaniya_dlya_privatbanka
Это полный пипец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
зепоц, что там с новыми лицами, пардон мордами? )))) кого еще надо из нафталина вытащить ?))))
им бы о душе подумать, да место на кладбище подготовить а они в политику))))
такого недоумка клоуна у нас еще не было. всегда все бывает впервые))))
Якраз дуже гарно окреслене.
На букву ж.
Мене просто бать постійно за це літературне українське слово з трьох букв.
я помолчу......
-- He's Fokin, ex-Prime minister.
-- Excuse me, what?
(читати з кокні-акцентом )
До зебілів ніхто не хоче йти ?
Істерика ? криза ? запій ? кайф, чи, як там кажуть =прихід= на межі з овердозом ?
Зараз почитаю захоплення форумних зе-істот: мусять бути happy.
Так цікаво: на жінку 30+ ці самі зебіли кажуть =баба=, а тут - =пацанчики= під 90.
В зеУкраїні все шкереберть ...
Просто мрак.