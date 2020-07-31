Весняний призов на військову службу завершено, у війська вирушать понад 16 тисяч новобранців, - Генштаб

В Україні закінчився призов громадян на строкову військову службу "Весна 2020", всім 16 тис. призовників перед відправкою до війська були зроблені тести на виявлення коронавірусної інфекції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України з посиланням на Головне управління персоналу Генштабу ЗСУ.

"Призвано та відправлено до військ (сил) усього 16 460 осіб, із них до: Збройних Сил України – 9 тис. осіб; Національної гвардії України – 5 460 осіб; Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб; Державної прикордонної служби України – 1,3 тис. осіб", - сказано в повідомленні Генштабу ЗСУ на сторінці в Фейсбуці.

Зазначається, що весняний призов громадян на строкову військову службу з травня по липень проводився в умовах пов’язаних із заходами, які здійснюються у державі з метою недопущення розповсюдження хвороби СOVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

"Усім призовникам, перед відправкою у війська, за допомогою місцевих державних адміністрацій, проводилися відповідні тести на виявлення коронавірусної інфекції. Також, молоде поповнення, яке надходило у військові частини протягом двох тижнів розташовувалося окремо від іншого особового складу, з метою здійснення їхнього посиленого медичного спостереження, контролю та дотримання заходів протиепідеміологічної безпеки", - сказано в повідомленні.

Крім того, особливістю чергового призову стало відправлення до військових частин призовників у віці 18-19 років лише за їх власним бажанням (за відповідними заявами) та можливості надання відстрочок від призову на строкову військову службу випускникам закладів освіти цього року, які бажають навчатися для отримання наступного вищого рівня освіти.

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