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"Луцький терорист" Кривош оголосив голодування на знак протесту проти умов утримання в СІЗО, - адвокат

Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус із пасажирами в центрі Луцька і зараз перебуває в слідчому ізоляторі, оголосив голодування.

Про це інформагентству ВолиньPost заявив його адвокат Сергій Тиможинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергій Тиможинський повідомив, що Максим Кривош вирішив голодувати через порушення його прав, зокрема через невмотивоване, на його переконання, застосування наручників. Адвокат запевняє, що перші три дні перебування в СІЗО спецзасоби не застосовували. Тепер наручники надягають щоразу, коли випускають з камери. Мовляв, тепер у слідчому ізоляторі Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув’язненого", - пише видання.

Також захисник Кривоша стверджує, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених під час затримання речей.

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"Тим часом у пресслужбі прокуратури області повідомили, що прокурори систематично відвідують СІЗО - жодних скарг від ув’язненого на режим чи умови утримання не надходили", - пише видання.

Читайте також: Харківський спільник терориста Кривоша вийшов під заставу, - адвокат

Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Полтавського терориста" Скрипника досі розшукують, не намагайтеся затримати його самостійно, - прессекретар МВС Шевченко

Автор: 

голодування (426) СІЗО (728) тероризм (2868) Максим Кривош (38)


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Топ коментарі
+12
Хочет в платную камеру ????
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31.07.2020 21:09 Відповісти
+10
Третя серія: "Кривош балотується в президенти "
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31.07.2020 21:10 Відповісти
+9
но бесплатно )))
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31.07.2020 21:12 Відповісти
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та мабуть отримав не те що пообіцяли
"Рєбята ми так нє дагаваливались"
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31.07.2020 21:10 Відповісти
Пусть курва вип камеру берет с вип питанием. Зелю рекламировать заставил же.
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31.07.2020 21:07 Відповісти
Тогда получится только Зелёный слоник
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31.07.2020 21:08 Відповісти
Братишка покушать-то принесет... сладкого хлеба...

До речі, рекомендую - https://youtu.be/1TNBQBBakgk Зеленый Слоник (1999) | Украинский дубляж
(дубляж супер, фільм аж наповнився ґавтентичним українським колоритом)
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31.07.2020 23:21 Відповісти
Спасибо, но мне больше 5 бутылок водки у Басковой понравилось, там как-то поугарнее. Ну, или студия Алибастер.
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31.07.2020 23:30 Відповісти
"5 бутылок водки" теж тема. Але у "Слоніку" більше сюру та вище градус божевілля.
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01.08.2020 00:30 Відповісти
Друга серія: "За гратами".
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31.07.2020 21:07 Відповісти
Третя серія: "Кривош балотується в президенти "
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31.07.2020 21:10 Відповісти
Історія повторюється(?) .
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01.08.2020 00:32 Відповісти
Хочет в платную камеру ????
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31.07.2020 21:09 Відповісти
но бесплатно )))
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31.07.2020 21:12 Відповісти
Такой влегкую может платную хату захватить.
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31.07.2020 21:09 Відповісти
та не... там за сертификат на камеру или место... пасть порвут )))
оно ж денег стоит ))))
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31.07.2020 21:13 Відповісти
гонорар должны пересмотреть за книгу 2014 года, плюс роялти за землян, хватит что бы этаж выкупить.
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31.07.2020 21:15 Відповісти
та пагадите...преЗЕдент тоже как бы не за одну славу отработал))) там то секундное выступление (уже почти раритет, хрен найдешь))) тоже как бы не дворник блеял)))....
вот "землянне" ...это да...за прокат должно пожизненно капать ))) тут не поспоришь ))))
сертификат может и получиться у малюськи вымутить ))))
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31.07.2020 21:19 Відповісти
Пусть заставит нелоха рекламировать фильм "Недоумки"
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31.07.2020 21:09 Відповісти
приспіть його..
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31.07.2020 21:09 Відповісти
молодца )))). Обратил внимание на всю систему.
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31.07.2020 21:09 Відповісти
На языке кинематографии это называется: сиквел.
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31.07.2020 21:09 Відповісти
малюську сильно хочет...
вегитарианцы трахают либертарианцев...наживо и задарма.
сезон пэршый.
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31.07.2020 21:09 Відповісти
Он согласился сниматься в блокбастере "Президент спасает АВТОБУС".
А на сериал "Артист в СИЗО" не подписывался!!!
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31.07.2020 21:10 Відповісти
А співкамерників у заручники з вимогами слабо? З гранатами і стволами всі герої.
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31.07.2020 21:12 Відповісти
надо пару Хачиков подсадить,пусть кормят кацапсину через верхние и задние проходные отверстия
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31.07.2020 21:16 Відповісти
Всем смотреть фильм "Земляне".
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31.07.2020 21:17 Відповісти
Смотрел. Бред зоошизиков. Мне больше понравилась Подопытная свинка
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31.07.2020 21:24 Відповісти
Я,если честно фильма не смотрел и смотреть не буду.Я просто процитировал зепрезента.
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31.07.2020 21:30 Відповісти
Всю суть этой двух с четвертью часовой тягомотины можно описать словами Шекли:
Чикагские бойни закрылись, и скот в хлевах издыхал с голоду, потому что фермеры Среднего Запада не могли косить траву на сено и собирать урожай.
Никто с самого начала не объяснил Страж-птицам, что вся жизнь на Земле опирается на строго уравновешенную систему убийств.

Считай, что фильм посмотрел ))))
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31.07.2020 21:47 Відповісти
Спасибо за сэкономленное время.
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31.07.2020 22:47 Відповісти
Да я сам глянул на перемотке
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31.07.2020 23:04 Відповісти
«Также защитник Кривоша утверждает, что его подзащитному не дают сменной одежды, хотя она была среди изъятых при задержании вещей.Источник: https://censor.net/n3211352»

Порушення контракту?
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31.07.2020 21:17 Відповісти
Порушення райдеру.
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31.07.2020 21:22 Відповісти
Глянуть бы райдер.
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31.07.2020 21:24 Відповісти
Якийсь дивний "сценарій", за версією альтернативно обдарованих Кривош отримає срок і просидить декілька років у тюрмі також за сценарієм
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31.07.2020 21:25 Відповісти
Факт!
По всьому -дуже чемний та договороспроміжний "терорист"
Тому - класифікований по сумі дій та наслідків - може як "дрібне ***********"
На відміну від тих терористів - які несуть реальні смерті на сході України та зовсім недоговороспроміжні !
Доречі наша влада чомусь АТО вже перейменувала у ООС , де слово терористи - зрозуміле у всьому світі - пропало
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01.08.2020 21:52 Відповісти
Требует что бы перед сном ему бубочка сказочку читал, а мендель плясала.
Иначе, его подельники взорвут синагогу.
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31.07.2020 21:26 Відповісти
Дайте цьому актору з бродячого цирку сєльотку!
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31.07.2020 21:27 Відповісти
А також молока і солоний вогірок.
"Луцький терорист" Кривош оголосив голодування на знак протесту проти умов утримання в СІЗО, - адвокат - Цензор.НЕТ 9318
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01.08.2020 00:45 Відповісти
Кинул Ослик коллегу!
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31.07.2020 21:28 Відповісти
Зебіл-шоу маст гоу он!
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31.07.2020 21:30 Відповісти
Ну почему же? Это....перфоманс....
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31.07.2020 21:32 Відповісти
Похоже Студия квартал95 решила снять продолжение фильма Земляне ,но уже 2020 года!
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31.07.2020 21:34 Відповісти
Не пишите дурацкие комментарии, у мужика не все нормально с головой, но под психа не конает, значит пускай сидит, как все под страхом заражения туберкулёзом, СПИДом и гепатитом С.
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31.07.2020 21:37 Відповісти
Шо мусора контракт паприколу не выполняют?
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31.07.2020 21:46 Відповісти
Чувак, правильно!требуй плейстейшин и новый видосик от ЗЕбила
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31.07.2020 22:03 Відповісти
Администрации СИЗО остаётся только содействовать до полного издоха может давать бог и до суда пдло не дотянет, ну и какая не какая экономия на харчах.
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31.07.2020 22:27 Відповісти
Я так понял он уже заказал сертификат на платную камеру
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31.07.2020 22:53 Відповісти
рюкзак тяни!
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31.07.2020 23:32 Відповісти
сказал бы прямо: "мы так не договаривались.. обещали почти сразу отпустить")
будет дураку наука - мусорам нельзя верить, а беркут-овцы, авак-овцы - какая разница(с)?
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01.08.2020 08:39 Відповісти
а что черт-аваков, кинул?
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01.08.2020 13:30 Відповісти
 
 