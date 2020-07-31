"Луцький терорист" Кривош оголосив голодування на знак протесту проти умов утримання в СІЗО, - адвокат

Максим Кривош, який 21 липня захопив автобус із пасажирами в центрі Луцька і зараз перебуває в слідчому ізоляторі, оголосив голодування.

Про це інформагентству ВолиньPost заявив його адвокат Сергій Тиможинський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сергій Тиможинський повідомив, що Максим Кривош вирішив голодувати через порушення його прав, зокрема через невмотивоване, на його переконання, застосування наручників. Адвокат запевняє, що перші три дні перебування в СІЗО спецзасоби не застосовували. Тепер наручники надягають щоразу, коли випускають з камери. Мовляв, тепер у слідчому ізоляторі Кривоша утримують вже як засудженого, а не як ув’язненого", - пише видання.

Також захисник Кривоша стверджує, що його підзахисному не дають змінного одягу, хоча він був серед вилучених під час затримання речей.

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"Тим часом у пресслужбі прокуратури області повідомили, що прокурори систематично відвідують СІЗО - жодних скарг від ув’язненого на режим чи умови утримання не надходили", - пише видання.

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Нагадаємо, вранці 21 липня невідомий з вибухівкою захопив автобус у Луцьку та утримував людей у заручниках.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів, що підозрюваним у захопленні заручників у Луцьку є Кривош Максим, уродженець РФ, 1975 р.н., який загалом відбув близько 10 років ув'язнення.

Увечері Кривош дозволив поліцейським передати заручникам воду, а також відпустив трьох осіб.

Президент Володимир Зеленський виконав вимогу терориста, записавши короткий відеоролик. Після звільнення заручників запис видалили зі сторінки президента у фейсбуці.

У результаті спецоперації всіх заручників, які були в автобусі, звільнили, терориста затримали.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що у терориста Кривоша були спільники в інших містах, зокрема в Харкові. Їх затримали. Поліція Харківщини повідомила, що вдома у затриманого спільника терориста вилучили зброю та вибухівку.

Затриманому в Харкові чоловікові 44 роки, в 2014-2015 рр. він був волонтером у зоні АТО і привіз звідти зброю, виявлену під час обшуку. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Суд відправив Кривоша в СІЗО без права застави. На засіданні з обрання запобіжного заходу він заперечував наявність спільників.

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