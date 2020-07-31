Структура прикордонних загонів у 6 областях оптимізована з урахуванням децентралізації і скорочення апарату, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужбою оптимізовано ділянки відповідальності прикордонних загонів у Львівській, Волинській, Житомирській, Рівненській, Херсонській та Запорізькій областях.Реорганізація відбувається з урахуванням європейських норм і реформи децентралізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У Львівській області ліквідовано Мостиський прикордонний загін. Майже 280-кілометрова ділянка кордону з Польщею в межах Львівської області перейшла у відповідальність оновленого Львівського загону. Об’єднання двох загонів в один дозволило вивільнити близько півтисячі посад з управління для підрозділів, які здійснюють безпосередню охорону кордону.

Відділи прикордонної служби "Амбуків" та "Морозовичі", які були в складі Львівського загону, але дислокуються у Волинській області, перейшли в управління Луцького прикордонного загону. У свою чергу Луцький прикордонний загін передав в управління Житомирського загону підрозділи, які охороняли кордон з Білоруссю у Рівненській області (відділи "Березове", "Дубровиця", "Вичівка") та відділ "Рівне-аеропорт". Від тепер ділянка відповідальності Луцького загону – понад 440 кілометрів кордону з Польщею та Білоруссю в межах Волинської області, а Житомирського – понад 630 кілометрів кордону з Білоруссю в межах Рівненської, Житомирської та Київської областей, а також понад 140 кілометрів по тиловій межі "зони відчуження".

Оптимізація ділянок у Запорізькій та Херсонській областях дозволила передати в управління одного прикордонного загону усі КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Після реорганізації Бердянському загону визначено ділянку протяжністю майже 630 км по узбережжю Азова в межах Запорізької області. А відділи "Чонгар" та "Благовіщенка" відійшли від Бердянського до Херсонського загону, який сьогодні відповідає за ділянку адмінмежі та узбережжя, протяжністю понад 780 кілометрів в межах Херсонської та Миколаївської областей.

Оптимізація структури Державної прикордонної служби триває. Нагадаємо, раніше цього року ліквідовано Лисичанський прикордонний загін, ділянка відповідальності якого увійшла в управління Луганського загону. А минулого року масштабне скорочення управлінської складової відбувалося на рівні Адміністрації та регіональних управлінь Держприкордонслужби. Так, з 8 регіональних управлінь залишилось 4. У центральному апараті відомства кількість департаментів скоротилася з 15 до 5, самостійних структурних підрозділів на третину. Кількість генеральських посад зменшено на 21 %.

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