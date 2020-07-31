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Новини Силовики
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Структура прикордонних загонів у 6 областях оптимізована з урахуванням децентралізації і скорочення апарату, - Держприкордонслужба

Структура прикордонних загонів у 6 областях оптимізована з урахуванням децентралізації і скорочення апарату, - Держприкордонслужба

Держприкордонслужбою оптимізовано ділянки відповідальності прикордонних загонів у Львівській, Волинській, Житомирській, Рівненській, Херсонській та Запорізькій областях.Реорганізація відбувається з урахуванням європейських норм і реформи децентралізації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

У Львівській області ліквідовано Мостиський прикордонний загін. Майже 280-кілометрова ділянка кордону з Польщею в межах Львівської області перейшла у відповідальність оновленого Львівського загону. Об’єднання двох загонів в один дозволило вивільнити близько півтисячі посад з управління для підрозділів, які здійснюють безпосередню охорону кордону.

Відділи прикордонної служби "Амбуків" та "Морозовичі", які були в складі Львівського загону, але дислокуються у Волинській області, перейшли в управління Луцького прикордонного загону. У свою чергу Луцький прикордонний загін передав в управління Житомирського загону підрозділи, які охороняли кордон з Білоруссю у Рівненській області (відділи "Березове", "Дубровиця", "Вичівка") та відділ "Рівне-аеропорт". Від тепер ділянка відповідальності Луцького загону – понад 440 кілометрів кордону з Польщею та Білоруссю в межах Волинської області, а Житомирського – понад 630 кілометрів кордону з Білоруссю в межах Рівненської, Житомирської та Київської областей, а також понад 140 кілометрів по тиловій межі "зони відчуження".

Оптимізація ділянок у Запорізькій та Херсонській областях дозволила передати в управління одного прикордонного загону усі КПВВ на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом. Після реорганізації Бердянському загону визначено ділянку протяжністю майже 630 км по узбережжю Азова в межах Запорізької області. А відділи "Чонгар" та "Благовіщенка" відійшли від Бердянського до Херсонського загону, який сьогодні відповідає за ділянку адмінмежі та узбережжя, протяжністю понад 780 кілометрів в межах Херсонської та Миколаївської областей.

Оптимізація структури Державної прикордонної служби триває. Нагадаємо, раніше цього року ліквідовано Лисичанський прикордонний загін, ділянка відповідальності якого увійшла в управління Луганського загону. А минулого року масштабне скорочення управлінської складової відбувалося на рівні Адміністрації та регіональних управлінь Держприкордонслужби. Так, з 8 регіональних управлінь залишилось 4. У центральному апараті відомства кількість департаментів скоротилася з 15 до 5, самостійних структурних підрозділів на третину. Кількість генеральських посад зменшено на 21 %.

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) прикордонники (1109) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515)


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Топ коментарі
+2
Я начинал службу когда были заставы ещё по инерции от совка осталось,нас было 40 рыл на участок 20 км,но и у нас и вооружение было,4 СВД .4 РПГ-7 АГС17.2 пулемета станковых и ручные 3 или 4.И каждый знал что делать.А уже в 2010 были одни ПМ и то как придурки ходили с опломбированы и затворами))))))
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31.07.2020 21:47 Відповісти
+2
З поглибленням децентралізації свою прикордонну службу буде мати кожна область ...
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31.07.2020 22:27 Відповісти
+1
Одни реформы уже были,укрепляли западные границы,зато юговосточные дыра дырой была ) Заставы сократили,на участках где было 4 заставы и около 150- 200 рыл,сделали 3-4 пограничников инспекторов))Мы себя Бэтменами называли)) Тепловизоры выдали,ну видишь тело в море сетку снимает,делаешь доклад в Відділ,И поступает команда Задержать!!! Я шо Исус Хрестос по воде ходить не умею! Плюнул и пошёл своей дорогой))
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31.07.2020 21:35 Відповісти
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границы оптимизировали, пора территорию подгонять под границы.
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31.07.2020 21:31 Відповісти
Оптимізують Україну.
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31.07.2020 21:44 Відповісти
Глазам своим не верю, управленцев сокращать и охранять границу отправить? Покусились на святое. Главное, чтобы не было как наРаше при Нургалиеве, "сокращали" центральный аппарат МВД : было 3800, стало 5200. Сократили получается
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31.07.2020 21:31 Відповісти
Одни реформы уже были,укрепляли западные границы,зато юговосточные дыра дырой была ) Заставы сократили,на участках где было 4 заставы и около 150- 200 рыл,сделали 3-4 пограничников инспекторов))Мы себя Бэтменами называли)) Тепловизоры выдали,ну видишь тело в море сетку снимает,делаешь доклад в Відділ,И поступает команда Задержать!!! Я шо Исус Хрестос по воде ходить не умею! Плюнул и пошёл своей дорогой))
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31.07.2020 21:35 Відповісти
Сейчас придётся возвращаться к системе близкой к Совку : пограничник со своим Мухтаром и границу охраняет и обороняет от "ихтамнетных шахтёров-трактористов", и разведку ведёт, и контрразведку подавай, ещё и взятки не бери. Кароче 150 обязанностей за скромную зарплату и почётную грамоту
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31.07.2020 21:42 Відповісти
Раньше на одно региональное управление а их было всего 3 ,было 1-2 генерала при этом в Южное региональное ещё и Крым входил.После реформ сделали штук 7 плюс Борисполь отдельное ,и в каждом аж по 4 генерала)) На одного индейца пять вождей)))
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31.07.2020 21:39 Відповісти
31 июля 2020
В России нашли памятники неизвестно где погибшим с 2014 года военным.
«......на памятнике выбиты данные капитана Сил специальных операций Сергея Суслова. Его могилу в 2016 году обнаружила группа независимых расследователей вооруженных конфликтов Conflict Intelligence Team (CIT) в подмосковном Солнечногорске. «Русская служба Би-би-си» пишет, что при жизни Суслов был награжден медалями «За присоединение Крыма» и «За отвагу», посмертно стал кавалером ордена Мужества. Где погиб офицер, не указано, однако дата его смерти - 14 июня 2014 года, когда на востоке Украины шли бои за Мариуполь.»
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31.07.2020 21:42 Відповісти
На 91 рік був один Львівський на 31 заставу і справлявся цілком в усякому разі не шастали.
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31.07.2020 21:45 Відповісти
Я в 1994 на Ягодине начинал,а потом дебил Кастюк воспитатель метр с папахой,до меня и ещё там пару человек,Мол вы з юга і поїдете на юг служить ,запхали аж в Керчь)))
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31.07.2020 21:50 Відповісти
89-91 на заставі (29 -та,Сянки) ще фланги топтали і москвич ,і чечени)
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01.08.2020 06:16 Відповісти
Я начинал службу когда были заставы ещё по инерции от совка осталось,нас было 40 рыл на участок 20 км,но и у нас и вооружение было,4 СВД .4 РПГ-7 АГС17.2 пулемета станковых и ручные 3 или 4.И каждый знал что делать.А уже в 2010 были одни ПМ и то как придурки ходили с опломбированы и затворами))))))
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31.07.2020 21:47 Відповісти
З поглибленням децентралізації свою прикордонну службу буде мати кожна область ...
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31.07.2020 22:27 Відповісти
кино
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31.07.2020 23:31 Відповісти
 
 