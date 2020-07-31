Блогер Домбровський, який ударив ветерана, порізав собі горло в суді

Одеський блогер Станіслав Домбровський, за версією слідства, вдарив учасника бойових дій. Його затримали за хуліганство. Коли суд відправив Домбровського в СІЗО, той порізав собі горло.

Про це повідомляє Приморський відділ поліції в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік після оголошення йому підозри в скоєнні хуліганських дій самостійно прийшов до суду, де йому обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Почувши рішення суду, 41-річний підозрюваний лезом поранив собі шию. його госпіталізовано", - повідомили в поліції.

У пресслужбі Приморського райсуду зазначають, що Домбровський, за версією слідства, вдарив учасника бойових дій.

"20.07.2020 приблизно о 23 годині 40 хвилин, разом із іншою особою, він перебував біля кафе "Віват", розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 72, та, діючи з особливою зухвалістю, грубо порушуючи громадський порядок, гучно висловлюючись нецензурною лайкою на адресу оточуючих та погрожуючи застосуванням фізичного насильства, навмисно заподіяв тілесні ушкодження потерпілому П., який є учасником бойових дій, в результаті чого П. впав на землю і знепритомнів. В подальшому Д., продовжуючи свої противоправні хуліганські дії, з метою придушення волі оточуючих, погрожував застосуванням сльозогінного газу. Противоправні дії Д. продовжувались упродовж приблизно 15 – 20 хвилин", - повідомили в суді.

Сам Домбровський переконує, що вдарив чоловіка, оскільки заступався за свого товариша Євгенія Гавриленка, якого "били біля дому семеро за те, що він неправильно курив сигарету", пише "Громадське".

Блогер називає справу проти нього сфабрикованою. Пояснює це тим, що нещодавно записав відео з критикою президента Володимира Зеленського. На ньому блогер обговорює загибель під Зайцевим на Донбасі українського військового та у нецензурній формі засуджує дії президента. Також блогер звинуватив спецслужби у тому, що вони зрежисували захоплення заручників у Луцьку, аби підняти рейтинги президента.

Станіслав Домбровський - одеський активіст, поет, актор та блогер. Раніше мав 7 судимостей за крадіжки, шахрайство і грабіж. Нещодавно заявив, що балотуватиметься на крісло міського голови Одеси.