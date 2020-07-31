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Блогер Домбровський, який ударив ветерана, порізав собі горло в суді

Блогер Домбровський, який ударив ветерана, порізав собі горло в суді

Одеський блогер Станіслав Домбровський, за версією слідства, вдарив учасника бойових дій. Його затримали за хуліганство. Коли суд відправив Домбровського в СІЗО, той порізав собі горло.

Про це повідомляє Приморський відділ поліції в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловік після оголошення йому підозри в скоєнні хуліганських дій самостійно прийшов до суду, де йому обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Почувши рішення суду, 41-річний підозрюваний лезом поранив собі шию. його госпіталізовано", - повідомили в поліції.

У пресслужбі Приморського райсуду зазначають, що Домбровський, за версією слідства, вдарив учасника бойових дій.

"20.07.2020 приблизно о 23 годині 40 хвилин, разом із іншою особою, він перебував біля кафе "Віват", розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 72, та, діючи з особливою зухвалістю, грубо порушуючи громадський порядок, гучно висловлюючись нецензурною лайкою на адресу оточуючих та погрожуючи застосуванням фізичного насильства, навмисно заподіяв тілесні ушкодження потерпілому П., який є учасником бойових дій, в результаті чого П. впав на землю і знепритомнів. В подальшому Д., продовжуючи свої противоправні хуліганські дії, з метою придушення волі оточуючих, погрожував застосуванням сльозогінного газу. Противоправні дії Д. продовжувались упродовж приблизно 15 – 20 хвилин", - повідомили в суді.

Сам Домбровський переконує, що вдарив чоловіка, оскільки заступався за свого товариша Євгенія Гавриленка, якого "били біля дому семеро за те, що він неправильно курив сигарету", пише "Громадське".

Блогер називає справу проти нього сфабрикованою. Пояснює це тим, що нещодавно записав відео з критикою президента Володимира Зеленського. На ньому блогер обговорює загибель під Зайцевим на Донбасі українського військового та у нецензурній формі засуджує дії президента. Також блогер звинуватив спецслужби у тому, що вони зрежисували захоплення заручників у Луцьку, аби підняти рейтинги президента.

Станіслав Домбровський - одеський активіст, поет, актор та блогер. Раніше мав 7 судимостей за крадіжки, шахрайство і грабіж. Нещодавно заявив, що балотуватиметься на крісло міського голови Одеси.

Автор: 

арешт (2537) Одеса (5499) Нацполіція (15276) суд (11740) запобіжний захід (499)


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Топ коментарі
+54
В твоїй країні блазень за президента, ось де п..дець.
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31.07.2020 21:52 Відповісти
+41
"Поэт" с 7 судимостями в кресло главы Одессы... Пи...дец какой-то
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31.07.2020 21:47 Відповісти
+41
последний абзац - шедевр )))))))
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31.07.2020 21:48 Відповісти
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7 судимостей.
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01.08.2020 20:41 Відповісти
По факту пьяної драки і закривають ...
А за те , почав та не зміг закінчити самогубство
Тай цілі такої не було .... був церговий актор погорілого цирку
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01.08.2020 22:02 Відповісти
Станіслав Домбровський - одеський активіст, поет, актор та блогер. Раніше мав 7 судимостей за крадіжки, шахрайство і грабіж. Нещодавно заявив, що балотуватиметься на крісло міського голови Одеси. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3211357

А щоб не мав права балотуватися в мери потрібно 77 судимостей?😁
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01.08.2020 20:40 Відповісти
Советую посмотреть видео Домбровского с Арестовичем. Неоднозначный кадр
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01.08.2020 21:35 Відповісти
Никогда раньше про него не слышал. Поярков его прорекламировал. Наверное ошибся Поярков. Итересна причина смены риторики Домбровского, после того, как он высказывает свою "уважуху" шмарию в мае 2019. У меня есть своё объяснение. Домбровский, сделав интервью с Арестовичем, в мае 2020, решил последовать его рецепту про политику идентичности и наверное решил собрать себе аудиторию, по примеру шмария. Только шмарий собириает себе русскоязычных малоросов с необоснованной претензией на зачатки интеллекта, а Домбровский решил занять агресивно-патриотический сегмент: 1. Диванных борцов с соплёй 2. Тех, кто готов материть соплю и обвинять её во всех своих проблемах. 3. Тех кто хотел бы материть соплю жестко прилюдно, но так не может. Настоящим патриотам, которые делают реальные конструктивные дела, он интересен исключительно как пример, как делать не нужно. Призывы к вооруженному восстанию и смене власти, сопли приведут Украину к полному мракобесию, цивилизованный мир от нас отвернется, мы станем хуже Сирии. Домбровский решил хайпонуть. У нас есть только один конструктивный способ сменить власть на ту, которую хотят люди с проукраинской позицией: когда рейтинг власти упадет и у них не будет этой диванной поддержки, начать массовые акции протеста, против разрушения Украины, по аналогии с 2013-м. И когда эти зеленые сопли начнуть текти, они начнут дергаться и сделают глупости, после которых зеленскому придется сбежать из Украины. Патриотам останется "отловить" убегающих, слуг наркота, как в 2014 году партию рыгов, чтоб они законно проголосовали за парламентскую форму правления. Если Премьером выберут Порошенко, то у Украины есть шанс получить международную поддержку и сохранить страну. Иные сценарии очень непредсказуемые и опасные для сохранения реальной независимости и суверенитета.
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02.08.2020 20:04 Відповісти
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