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Новини Коронавірус і карантин
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Поїзди далекого прямування не зупинятимуться в Луцьку і Тернополі після їх входження в карантинну "червону зону", - "Укрзалізниця"

Поїзди далекого прямування не зупинятимуться в Луцьку і Тернополі після їх входження в карантинну

З 3 серпня поїзди далекого прямування тимчасово не зупинятимуться в Луцьку і Тернополі. Ці міста потрапили в "червону" зону за рівнем поширення COVID-19, а отже, там забороняється робота громадського транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрзалізниця.

Обмеження стосується таких поїздів:

№41/42 Дніпро - Трускавець,
№98/97 Ковель - Київ,
№88/87 Ковель - Новоолексіївка,
№12/11 Одеса - Львів,
№81/82 Київ - Ужгород,
№49/50 Київ - Трускавець,
№136/135 Чернівці - Одеса,
№108/107 Одеса - Ужгород,
№110/109 Львів - Херсон,
№86/85 Львів - Новоолексіївка,
№715/716 Київ - Львів.

Пасажирам, які мали їхати в або з Луцька чи Тернополя, повернуть повну вартість квитків. Укрзалізниця відновить зупинку на цих станціях після рішень регіональних комісій із надзвичайних ситуацій.

Читайте також: "Укрзалізниця" відновлює рух ще 17 регіональних поїздів. ПЕРЕЛІК

Автор: 

карантин (18172) Укрзалізниця (6904) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Які дрібниці. Головне що поїзд Київ-москва вже шість років регулярно курсує.
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31.07.2020 22:06 Відповісти
+2
Чергова «чудова» новина для західних областей.. спочатку автомобільні шляхи а тепер і залізницю . Далі напевно газ і електроенергія .
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31.07.2020 22:08 Відповісти
+2
Правильно. на ходу пускай спрыгивают. Ето и есть уже диджитализация, децентрализация и оптимизация? Идиоты.
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31.07.2020 22:08 Відповісти
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Кабы в Тернополе и так не останавливались.
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31.07.2020 22:02 Відповісти


Поезда дальнего следования не будут останавливаться в Луцке и Тернополе, после их вхождения в карантинную "красную зону", - "Укрзализныця" - Цензор.НЕТ 6445
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31.07.2020 22:05 Відповісти
как в поезде в Калининград....
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31.07.2020 22:18 Відповісти
Які дрібниці. Головне що поїзд Київ-москва вже шість років регулярно курсує.
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31.07.2020 22:06 Відповісти
спрос рождает предложение.
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31.07.2020 22:08 Відповісти
Ну і маразм( Та перекрийте вже адмінкордони Волинської області КПП і перевіряйте на температуру. Більше половини безсимптомних із 1 тис. за день, 15 померлих, в основному із хронічними захв.
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31.07.2020 22:07 Відповісти
Чергова «чудова» новина для західних областей.. спочатку автомобільні шляхи а тепер і залізницю . Далі напевно газ і електроенергія .
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31.07.2020 22:08 Відповісти
Правильно. на ходу пускай спрыгивают. Ето и есть уже диджитализация, децентрализация и оптимизация? Идиоты.
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31.07.2020 22:08 Відповісти
"Загалом у лікарнях Тернополя - 59 хворих на COVID-19" з te.20minut.ua Тобто 59 хворих в Тернополі - і його ЗАКРИЛИ, в той самий час в Києві ТИСЯЧІ хворих, але Київ в "зеленій" зоні???? НУ ЧО? ЛОГІЧНО!!! Продовжуйте в тому ж дусі....
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31.07.2020 22:30 Відповісти
Нормально...
В Ковелі більше коронавірусних, а поїзди в них ходять
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31.07.2020 22:39 Відповісти
У Луцьку на сьогодні 23 хворих
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31.07.2020 22:40 Відповісти
Якби це зробили Львову, тут логіка зрозуміла, але ж Луцьк і Тернопіль голосували правильно! За щьо ж ви так зі своїми людьми то так? 😁
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31.07.2020 22:45 Відповісти
Кажуть що в Тернополі лікарі придумали схему, писали діагноз ковід щоб підзаробити. Догралися!
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31.07.2020 23:25 Відповісти
Запрещена работа а не остановка по расписанию транспорта!
Должны останавливаться, и стоять до тех пор, пока не зона не позеленеет!
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01.08.2020 08:52 Відповісти
 
 