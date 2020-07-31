Поїзди далекого прямування не зупинятимуться в Луцьку і Тернополі після їх входження в карантинну "червону зону", - "Укрзалізниця"

З 3 серпня поїзди далекого прямування тимчасово не зупинятимуться в Луцьку і Тернополі. Ці міста потрапили в "червону" зону за рівнем поширення COVID-19, а отже, там забороняється робота громадського транспорту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрзалізниця.

Обмеження стосується таких поїздів:

№41/42 Дніпро - Трускавець,

№98/97 Ковель - Київ,

№88/87 Ковель - Новоолексіївка,

№12/11 Одеса - Львів,

№81/82 Київ - Ужгород,

№49/50 Київ - Трускавець,

№136/135 Чернівці - Одеса,

№108/107 Одеса - Ужгород,

№110/109 Львів - Херсон,

№86/85 Львів - Новоолексіївка,

№715/716 Київ - Львів.

Пасажирам, які мали їхати в або з Луцька чи Тернополя, повернуть повну вартість квитків. Укрзалізниця відновить зупинку на цих станціях після рішень регіональних комісій із надзвичайних ситуацій.

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