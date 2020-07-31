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Поїзди далекого прямування не зупинятимуться в Луцьку і Тернополі після їх входження в карантинну "червону зону", - "Укрзалізниця"
З 3 серпня поїзди далекого прямування тимчасово не зупинятимуться в Луцьку і Тернополі. Ці міста потрапили в "червону" зону за рівнем поширення COVID-19, а отже, там забороняється робота громадського транспорту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрзалізниця.
Обмеження стосується таких поїздів:
№41/42 Дніпро - Трускавець,
№98/97 Ковель - Київ,
№88/87 Ковель - Новоолексіївка,
№12/11 Одеса - Львів,
№81/82 Київ - Ужгород,
№49/50 Київ - Трускавець,
№136/135 Чернівці - Одеса,
№108/107 Одеса - Ужгород,
№110/109 Львів - Херсон,
№86/85 Львів - Новоолексіївка,
№715/716 Київ - Львів.
Пасажирам, які мали їхати в або з Луцька чи Тернополя, повернуть повну вартість квитків. Укрзалізниця відновить зупинку на цих станціях після рішень регіональних комісій із надзвичайних ситуацій.
Топ коментарі
+2 Доктор Фрейд
показати весь коментар31.07.2020 22:06 Відповісти Посилання
+2 Масімо Касетті
показати весь коментар31.07.2020 22:08 Відповісти Посилання
+2 ALEX SUROVV
показати весь коментар31.07.2020 22:08 Відповісти Посилання
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В Ковелі більше коронавірусних, а поїзди в них ходять
Должны останавливаться, и стоять до тех пор, пока не зона не позеленеет!