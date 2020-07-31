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Новини Розслідування злочинів на Майдані
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Справи Майдану: Обвинувальний акт стосовно 2 київських беркутівців направлено до суду, - Офіс генпрокурора

Справи Майдану: Обвинувальний акт стосовно 2 київських беркутівців направлено до суду, - Офіс генпрокурора

Слідчі Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох колишніх міліціонерів полку міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Експравоохоронцям інкримінується незаконне перешкоджання проведенню зборів та мітингів, вчинене групою осіб, перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, яке супроводжувалося насильством, та службове підроблення (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 28, ст. 340 КК України).

Слідством встановлено, що 30 листопада 2013 року правоохоронці перевищили свої службові повноваження та затримали учасника мирного зібрання на Майдані Незалежності. В ході затримання до потерпілого застосували фізичну силу, чим незаконно перешкодили проведенню зборів. У подальшому колишні міліціонери склали рапорти про затримання потерпілого, до яких внесли завідомо неправдиві відомості.

Також читайте: У справах Майдану повідомлено про підозру слідчому Нацполіції, - ДБР

Також за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими ДБР завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього міліціонера батальйону міліції особливого призначення "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в Дніпропетровській області у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів службовою особою, та надані завідомо неправдивих показань, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину та зі штучним створенням доказів обвинувачення (ст. 340, ч. 2 ст. 384 КК України).

За даними слідства, 22 січня 2014 року колишній правоохоронець з метою перешкоджання проведенню зборів та мітингів на вул. Грушевського в м. Києві та для штучного створення доказів вчинення потерпілим злочину, будучи допитаним слідчим у якості свідка, надав завідомо неправдиві показання про те, що потерпілий нібито вчиняв протиправні дії, а саме брав участь у масових заворушеннях на вул. Грушевського в м. Києві в січні 2014 року, що не відповідало дійсності.

Читайте також: Розгін Майдану 30 листопада: Завершено досудове розслідування щодо двох ексберкутівців, ще одному повідомлено про підозру

Автор: 

Беркут (533) злочини проти Майдану (309) ДБР (3558) Офіс Генпрокурора (3280)


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Топ коментарі
+4
нормально , чо .. тут головне - не поспішати
до речі - скільки їх посадили за останні 6 років ?
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31.07.2020 22:29 Відповісти
+3
скоро посивіє наймолодший та помре решта учасників Майдану..ой як не хоче "еліта" це розслідувати..стільки спливе кумів, братів та сватів..та і їх самих..
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31.07.2020 22:29 Відповісти
+3
Классика, чем дальше тем выше шанс во время следствия выйти на самих себя. Старые кадры прибывают...
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31.07.2020 22:32 Відповісти
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скоро посивіє наймолодший та помре решта учасників Майдану..ой як не хоче "еліта" це розслідувати..стільки спливе кумів, братів та сватів..та і їх самих..
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31.07.2020 22:29 Відповісти
нормально , чо .. тут головне - не поспішати
до речі - скільки їх посадили за останні 6 років ?
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31.07.2020 22:29 Відповісти
Тих кого посадили, сцикло виміняв на таксистів з даунбасу.
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31.07.2020 22:39 Відповісти
Скільки беркутівців пішли воювати проти росіїСкільки беркутівців втекло з України? ?Скільки беркутівців привселюдно просили пробачення у людей України? Так скільки беркутівців поміняло сцикло на даунбасітів?
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31.07.2020 22:48 Відповісти
Мабуть стілько ж, скільки й добробатів. От тіко з тих сотен тисяч посаджених добробатів (як казали прихильники ЗЕ! у його передвиборчий кампанії) найвеличніший (виходячи з новин у ЗМІ) не звільнив жодного...
NB_1: аргумент без підтвердження може бути відхилений (спростований) без обґрунтування
NB_2: Інформація про обмін "Беркутів" на таксистів була в загальних ЗМІ, а скільки з тих, що перебували під слідством, посаджені за останній рік - не було. Але регулярно є повідомлення про звільнення з-під варти їм подібних під різною мотивацією.
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31.07.2020 22:51 Відповісти
Классика, чем дальше тем выше шанс во время следствия выйти на самих себя. Старые кадры прибывают...
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31.07.2020 22:32 Відповісти
У кого то есть спецназ Полиции Корд.Найдите 10 отличий от Беркута
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31.07.2020 22:51 Відповісти
Зеля, справу лише двох ментів передали до суду? Повчись у Петра Олексійовича, який майже щодня по сто штук беркутів саджав!
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31.07.2020 22:58 Відповісти
 
 