Під час проведення ЗНО було допущено 268 порушень процедури тестування, - Центр якості освіти

Під час проведення ЗНО-2020 було виявлено 268 порушень процедури проходження тестування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

"У нас були порушники. Загалом виявлено 268 порушень процедури проходження тестування. Мобільний телефон, холодна зброя, засоби зчитування інформації, шпаргалка, намагання фотографувати зошити в аудиторії, щоб викласти їх потім в Інтернет, заважав іншому, намагався списати – це все фіксується в аудиторному протоколі, і такий абітурієнт дочасно припиняє роботу над тестом і його вилучають з аудиторії", - розповів він.

93 учасники не були допущені до пункту тестування через брак одного з обов’язкових документів.

За словами Бойка, для таких порушників в цьому році все закінчилося, фактично, вони втратили право на участь в конкурсі.

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"Особливо, якщо у тебе виявили порушення на українській мові та літературі, або на профільному предметі, то тобі треба у спішному порядку перебудовувати свій життєвій сценарій", - сказав Бойко.

Керівник Центру наголосив, що виявити всіх порушників вони просто не в змозі, оскільки на ЗНО працює 82 890 аудиторій в 5 185 пунктах тестування і перевірити кожного на наявність забороненого до використання в пункті тестування дуже складно.

127 осіб не було допущено до пункту тестування через виявлені ознаки гострого респіраторного захворювання, але ці діти змогли скористалися правом на додаткову сесію.

Дітей, які через хронічні захворювання мають субфібрильну температуру, але мали довідку, яка це підтверджувала, допускали до пункту тестування.