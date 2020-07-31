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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Чернівецькій області 89 нових випадків COVID-19, це найвищий показник за останні тижні, - ОДА

За добу в Чернівецькій області 89 нових випадків COVID-19, це найвищий показник за останні тижні, - ОДА

31 липня в Чернівецькій області зафіксували 89 нових випадків захворювання COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук голови Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"89 випадків за добу - це найвищий показник за останні кілька тижнів. Крім того, Кіцманський район потрапив у червону зону за рівнем поширення вірусу", - написав чиновник.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5 964 особи.

Також 31 липня 91 буковинець видужав, загалом 4 521 житель Буковини подолав коронавірус.

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Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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на конную тягу переведите паровозы из черновцов...чы то табу,бо там зюзя на выборах победило..
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31.07.2020 22:57 Відповісти
гастарбайтеры возвращаются с заработков.
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31.07.2020 22:59 Відповісти
и что?
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31.07.2020 23:28 Відповісти
мало на варили?
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31.07.2020 23:30 Відповісти
 
 