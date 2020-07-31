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За добу в Чернівецькій області 89 нових випадків COVID-19, це найвищий показник за останні тижні, - ОДА
31 липня в Чернівецькій області зафіксували 89 нових випадків захворювання COVID-19.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук голови Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
"89 випадків за добу - це найвищий показник за останні кілька тижнів. Крім того, Кіцманський район потрапив у червону зону за рівнем поширення вірусу", - написав чиновник.
Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5 964 особи.
Також 31 липня 91 буковинець видужав, загалом 4 521 житель Буковини подолав коронавірус.
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Don Bessam #359417
показати весь коментар31.07.2020 22:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Лаура Cинклер
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leshiy_com
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leshiy_com
показати весь коментар31.07.2020 23:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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