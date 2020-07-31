За добу в Чернівецькій області 89 нових випадків COVID-19, це найвищий показник за останні тижні, - ОДА

31 липня в Чернівецькій області зафіксували 89 нових випадків захворювання COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук голови Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"89 випадків за добу - це найвищий показник за останні кілька тижнів. Крім того, Кіцманський район потрапив у червону зону за рівнем поширення вірусу", - написав чиновник.

Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 5 964 особи.

Також 31 липня 91 буковинець видужав, загалом 4 521 житель Буковини подолав коронавірус.

Дивіться також: На Буковині ураган зірвав дахи і повалив дерева. ФОТО