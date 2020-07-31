Кулеба запросив главу МЗС Білорусі Макея на зустріч міністрів Люблінського трикутника
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Республіки Білорусь Володимиром Макеєм, під час якої співрозмовники обговорили питання торгово-економічного співробітництва, взаємодію в енергетичній сфері, підготовку до офіційного візиту в Республіку Білорусь президента України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.
"Міністри закордонних справ окремо зупинилися на питаннях торговельно-економічного співробітництва, зокрема взаємодії в енергетичній сфері... Очільники МЗС домовилися про проведення ближчим часом політичних консультацій на рівні заступників міністра. Очікується, що у ході переговорів сторони приділять увагу питанням підготовки до офіційного візиту до Республіки Білорусь президента України та проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі, (8-9 жовтня 2020 року у м.Гродно)", - говориться в повідомленні.
Міністр закордонних справ України зазначив, що Україна і Білорусь є "сусідами і друзями".
"Білорусь і Україна є не просто партнерами, а й сусідами і друзями. Ми підтримуємо Білорусь у питаннях захисту її суверенітету та економічної безпеки", - зазначив Кулеба.
Глава зовнішньополітичного відомства України поінформував білоруського колегу про започаткування ініціативи трьох країн "Люблінський трикутник" та запросив до Києва в якості почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви і Польщі.
Як повідомлялося, Польща, Литва і Україна заснували формат "Люблінський трикутник". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що цей формат стане важливим елементом зміцнення Центральної Європи і України, як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів.
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Лаборатория в штате Орегон, США выявила наличие остатков тротила во внутренних частях президентского самолёта Качинского.
Этот вывод подтвердили британская и польская экспертиза.
Вероятно, тротил был заложен во время ремонта Ту-154 в РФ в 2009 году.
Ребята, это писец как важно. Элиты всё могут обсуждать, кроме физического уничтожения себя.
Если Вову и пришьют тихонько в бункере, то именно за это.
Такое не прощают.
есть мнение, что она кремлевская консерва, выбор конечно за вами, просто интересно.
Как сказал Агафонов, показания задержанных были «не последовательны и противоречивы». По его словам, 11 из них собирались лететь в Венесуэлу, еще 15 человек направлялись в Турцию, двое - на Кубу и один - в Сирию. «Один вообще не знал, куда летит, трое от дачи показаний отказались», - рассказал он.
Агафонов также заявил, что задержанные россияне не собирались лететь в Стамбул. Наличие соответствующих авиабилетов, по его словам, должно было обеспечить алиби.
https://twitter.com/hu_lviv Каменяр @hu_lviv
https://twitter.com/hu_lviv https://twitter.com/hu_lviv
То єсть, ***** відрядив в Білорусь русняві гібридні війська щоб ті брали участь в дійствах проти проруснявого Бацьки і змогли привести до влади непрорусняву тьотку?
Вот єто я розумію ***** дімократ
https://twitter.com/OKazymov
https://twitter.com/OKazymov Veseliy Kyiv https://twitter.com/OKazymov @OKazymov https://twitter.com/OKazymov/status/1288778631096012800 30 июл.
так тетка проруснявая тоже) Там моча с говном воюют.
Один проруснявый несговорчивый и дорогой, вторые проруснявые но уже обо всем порешали и договорились.
Т.е рашку устраивает любой вариант, но если придет кто то из "оппозиции" ,то с ними в раз дешевле обходится "интеграция".
лукашенко там что то вроде кучмы, который считает государство своим, своей собственностью, за которую он бьется. Типа завода) Который хотят отжать другие.
Ему пох на беларусов и т.д, но вот на его актив не пох.
А в конкурентах те, кто так не думает, и готовы слиться норм не дорого
Как сказал Агафонов, показания задержанных были «не последовательны и противоречивы». По его словам, 11 из них собирались лететь в Венесуэлу, еще 15 человек направлялись в Турцию, двое - на Кубу и один - в Сирию. «Один вообще не знал, куда летит, трое от дачи показаний отказались», - рассказал он.
Агафонов также заявил, что задержанные россияне не собирались лететь в Стамбул. Наличие соответствующих авиабилетов, по его словам, должно было обеспечить алиби.
Вели́ке кня́зівство Лито́вське, Руське, Жемайтське та інших земель - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F монархічна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 держава у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Східній Європі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовіччя і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F нового часу . Існувала в https://uk.wikipedia.org/wiki/1236 1236 -https://uk.wikipedia.org/wiki/1795 1795 . У час найбільшого розширення території знаходилось на теренах ******** https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 Литви , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C Білорусі , більшої частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 України (Русі), крайньої західної частини https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%8F Росії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F Придністров'я , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Молдови , невеликої частини східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі та невеликої частини східної https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%8F Латвії . Одна з найбільших європейських держав пізнього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%87%D1%8F середньовіччя .
Відповідно до умов Кревської унії 1385 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE Польське королівство та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%96_%D0%96%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське залишались юридично двома окремими державами, але перебували під владою одного монарха. Пізніше монархами двох країн обиралась одна й та сама особа, або Великим князем Литовським обирався член польської королівської родини. Лю́блінська у́нія 1569 - угода про об'єднання https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Королівства Польського та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5 Великого князівства Литовського в єдину https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0 федеративну державу - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Річ Посполиту , що була затверджена у місті https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD Любліні https://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F 1 липня https://uk.wikipedia.org/wiki/1569 1569 року.