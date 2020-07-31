Кулеба запросив главу МЗС Білорусі Макея на зустріч міністрів Люблінського трикутника

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Республіки Білорусь Володимиром Макеєм, під час якої співрозмовники обговорили питання торгово-економічного співробітництва, взаємодію в енергетичній сфері, підготовку до офіційного візиту в Республіку Білорусь президента України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

"Міністри закордонних справ окремо зупинилися на питаннях торговельно-економічного співробітництва, зокрема взаємодії в енергетичній сфері... Очільники МЗС домовилися про проведення ближчим часом політичних консультацій на рівні заступників міністра. Очікується, що у ході переговорів сторони приділять увагу питанням підготовки до офіційного візиту до Республіки Білорусь президента України та проведення Третього форуму регіонів України та Білорусі, (8-9 жовтня 2020 року у м.Гродно)", - говориться в повідомленні.

Міністр закордонних справ України зазначив, що Україна і Білорусь є "сусідами і друзями".

"Білорусь і Україна є не просто партнерами, а й сусідами і друзями. Ми підтримуємо Білорусь у питаннях захисту її суверенітету та економічної безпеки", - зазначив Кулеба.

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Глава зовнішньополітичного відомства України поінформував білоруського колегу про започаткування ініціативи трьох країн "Люблінський трикутник" та запросив до Києва в якості почесного гостя на зустріч міністрів закордонних справ України, Литви і Польщі.

Як повідомлялося, Польща, Литва і Україна заснували формат "Люблінський трикутник". Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що цей формат стане важливим елементом зміцнення Центральної Європи і України, як повноправного члена європейської та євроатлантичної родини народів.