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Новини Коронавірус і карантин
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Луцьк, який потрапив у "червону зону" не зупинятиме транспорт і не закриватиме кафе і ресторани, - радник мера Поліщук

Луцьк, який потрапив у

Радник мера Луцька називає рішення держкомісії ТЕБ та НС "незрозумілим", говорить, що якщо влада хоче зупинити транспорт і закрити установи, то нехай вводить надзвичайний стан.

Свою позицію Ігор Поліщук виклав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Червоний" рівень означає, що має бути зупинений громадський транспорт, зачинені дитячі садки, заклади громадського харчування, готелі та ін., що в свою чергу призведе до відсутності роботи й засобів для прожиття у тисяч лучан та ще більші недонадходження до міського бюджету й спричинить величезні незручності та проблеми для десятків тисяч лучан", - написав Поліщук.

Дії центральної влади проти коронавірусу радник мера називає "недолугими, невчасними та непрофесійними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поїзди далекого прямування не зупинятимуться в Луцьку і Тернополі після їх входження в карантинну "червону зону", - "Укрзалізниця"

"Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням. Якщо центральна влада хоче працювати по закону - нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження", - додав Поліщук.

Нагадаємо, раніше 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) поділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинено громадський транспорт, закрито ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Луцьк, який потрапив у червону зону не зупинятиме транспорт і не закриватиме кафе і ресторани, - радник мера Поліщук 01
Луцьк, який потрапив у червону зону не зупинятиме транспорт і не закриватиме кафе і ресторани, - радник мера Поліщук 02

Автор: 

карантин (18172) Луцьк (426) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Ігор Поліщук (6)


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Топ коментарі
+19
А сейчас за чей счёт лечат? Ах да, за счёт пациента..так что высер не защитан((( Вычитай в методичке ЗЕрмака аргументы посерьёзней..
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31.07.2020 23:23 Відповісти
+13
Да вообще, современная зеленая власть несовместима с Украиной и жизнью украинцев. Зеленский на выборах уверял, что он с Беней не связан. Как оказалось - это была самая его большая ложь. Брехун привел в Украину Бенин анархиизм и лживый беспредел. Ну такой он есть - его не пределаешь, разве что в тюрьму.
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31.07.2020 23:37 Відповісти
+12
Луцька область бунтує?
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31.07.2020 23:20 Відповісти
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В прикордонних областях до 90тис родин живилися контрабандою та 15% тим що присилали заробітчани
СВЯТО ЗАКІНЧИЛОСЯ!! а тут ще й жебракувати забороняють... От і вилазять такі паскудні та хуцпаті популісти як полісчук.. Воно зараз "усім покаже як реагує потвора з спаплюженим дитинством і свавіллям вітчима"
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01.08.2020 06:58 Відповісти
У кожного своя Луцька область. Тут обісрався вже сайт цензор нет і помилку не виправляє. В новині що там щось коментує Поліщук його назвали мером Луцька. Ну хіба що він мер в Луцьку в Луцькій області. У місті Луцьку тому, що у Волинській області немає три роки мера. А той що помер, ще півроку підписував документи на землю та інші мутки.Наптшіть краще про цю детективну історію, як у нас захопили владу, знищують архітектурний заповідник навколо замку, знищують робочі місця.

А цього Поліщука ніхто не обирав сам він ніхто і звати його ніяк. А ви ще його мером називаєте. Ганьба.ви хоч за це з того поліщука гроші беріть за рекламу.
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01.08.2020 07:23 Відповісти
андґуша ЧИТАЙ КОНСТІТУЦІЮ УКРАЇНИ
В УКРАЇНІ "меґів-ґубіґнатоґів кбояр та князів" НЕІСНУЄ.
Ти шо з головою не товаришуєш?
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01.08.2020 07:30 Відповісти
вчора при "зонуванні" перемишлянський район назвали перемишльським.. )))

А Перемишль,як відомо,центр Воєводства у Польщі ))

Падіння рівня освіти в Україні триває не одне десятиліття (
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01.08.2020 07:37 Відповісти
Впарювання штучної "новомови" по Орвел1984 це один з елементів гібрідної війни фєдєрастії проти УКРАЇНИ.
САМЕ тому в Україні бидлота повторює слідом за ґєбельсами пукіна-"мери-ґубірнатари-смисли-сланци..."
Гібрідна ідеологічна війна для богатьх непомітна, бо Ж мізки недорозвинуті у 23% громадян України
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01.08.2020 07:46 Відповісти
Если Луцк это - Зона.
На зоне действуют другие законы.
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01.08.2020 08:49 Відповісти
Вибачте, але Ігор Поліщук не мер. Він радник виконуючого обов"язки міського голови. пана Пустовіта. А мера чи міського голоіи у луцьку немає вже більше трьох років. Якось так.)))))
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01.08.2020 08:59 Відповісти
Більш того! "мерів" в УКРАЇНІ НЕІСНУЄ
ти шо з головою не товаришуєш,? тоді читай КОНСТІТУЦІЮ УКРАЇНИ
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01.08.2020 09:07 Відповісти
США - культурный и тд. ориентир для многих людей. Там - "мэр", "губернатор" и тд. Этоже не российские термины как ты возможно знаешь. Потому люди и употребляют их вместо "міський голова" и "голова обласної державної адміністрації" (жесть вообще). Потому, понимая это, если ты конечно не бот и не дурак, не стоит переходить на оскорбления.
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01.08.2020 11:19 Відповісти
Изолировать на хрен этот иточник заразы, Луцк!! Ни воды, ни хлеба, транспорт ни туда ни обратно и они очень быстро успокоятся!! Эта дерьмо -кратия до добра не Украину доведёт.! Итак почти весь мир с нами не контактирует!! А полищука в каталажку и конец!!
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01.08.2020 14:11 Відповісти
Ти трохи недалекий, правда? Мабуть ще й за зєлю голосував
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01.08.2020 22:10 Відповісти
и правильно, коллективный иммунитет надо нарабатывать быстро

да и дешевле это
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01.08.2020 14:17 Відповісти
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