Луцьк, який потрапив у "червону зону" не зупинятиме транспорт і не закриватиме кафе і ресторани, - радник мера Поліщук
Радник мера Луцька називає рішення держкомісії ТЕБ та НС "незрозумілим", говорить, що якщо влада хоче зупинити транспорт і закрити установи, то нехай вводить надзвичайний стан.
Свою позицію Ігор Поліщук виклав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Червоний" рівень означає, що має бути зупинений громадський транспорт, зачинені дитячі садки, заклади громадського харчування, готелі та ін., що в свою чергу призведе до відсутності роботи й засобів для прожиття у тисяч лучан та ще більші недонадходження до міського бюджету й спричинить величезні незручності та проблеми для десятків тисяч лучан", - написав Поліщук.
Дії центральної влади проти коронавірусу радник мера називає "недолугими, невчасними та непрофесійними".
"Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням. Якщо центральна влада хоче працювати по закону - нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження", - додав Поліщук.
Нагадаємо, раніше 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) поділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинено громадський транспорт, закрито ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.
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СВЯТО ЗАКІНЧИЛОСЯ!! а тут ще й жебракувати забороняють... От і вилазять такі паскудні та хуцпаті популісти як полісчук.. Воно зараз "усім покаже як реагує потвора з спаплюженим дитинством і свавіллям вітчима"
А цього Поліщука ніхто не обирав сам він ніхто і звати його ніяк. А ви ще його мером називаєте. Ганьба.ви хоч за це з того поліщука гроші беріть за рекламу.
В УКРАЇНІ "меґів-ґубіґнатоґів кбояр та князів" НЕІСНУЄ.
Ти шо з головою не товаришуєш?
А Перемишль,як відомо,центр Воєводства у Польщі ))
Падіння рівня освіти в Україні триває не одне десятиліття (
САМЕ тому в Україні бидлота повторює слідом за ґєбельсами пукіна-"мери-ґубірнатари-смисли-сланци..."
Гібрідна ідеологічна війна для богатьх непомітна, бо Ж мізки недорозвинуті у 23% громадян України
На зоне действуют другие законы.
ти шо з головою не товаришуєш,? тоді читай КОНСТІТУЦІЮ УКРАЇНИ
да и дешевле это