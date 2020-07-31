Луцьк, який потрапив у "червону зону" не зупинятиме транспорт і не закриватиме кафе і ресторани, - радник мера Поліщук

Радник мера Луцька називає рішення держкомісії ТЕБ та НС "незрозумілим", говорить, що якщо влада хоче зупинити транспорт і закрити установи, то нехай вводить надзвичайний стан.

Свою позицію Ігор Поліщук виклав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Червоний" рівень означає, що має бути зупинений громадський транспорт, зачинені дитячі садки, заклади громадського харчування, готелі та ін., що в свою чергу призведе до відсутності роботи й засобів для прожиття у тисяч лучан та ще більші недонадходження до міського бюджету й спричинить величезні незручності та проблеми для десятків тисяч лучан", - написав Поліщук.

Дії центральної влади проти коронавірусу радник мера називає "недолугими, невчасними та непрофесійними".

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"Повідомляємо, що Луцька міська рада не буде приймати жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів у зв‘язку з вищевказаним незрозумілим рішенням. Якщо центральна влада хоче працювати по закону - нехай вводить надзвичайний стан та лише тоді зупиняє транспорт, закриває заклади та приймає інші обмеження", - додав Поліщук.

Нагадаємо, раніше 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) поділила Україну на 4 карантинні зони залежно від рівня захворюваності COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинено громадський транспорт, закрито ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.



