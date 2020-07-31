У Слідкомі Білорусі заявили, що найманці ПВК "Вагнер" плутаються у своїх свідченнях

Затримані під Мінськом найманці російської приватної військової компанії "Вагнер" дають суперечливі свідчення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це білоруському телеканалу ОНТ розповів керівник слідчої групи Олександр Агафонов.

"Всіх затриманих допитано за участю захисників. Їхні свідчення непослідовні, а про мету перебування в Білорусі - суперечливі. 11 осіб мали намір летіти [з Білорусі] до Венесуели, 15 прямували до Туреччини, два - на Кубу, один - у Сирію. Один взагалі не знав, куди летить. Троє від дачі свідчень відмовилися. Видається сумнівним, що на одному рейсовому літаку можна зробити переліт у країни різних континентів", - поділився своїми підозрами представник Слідкому.

Агафонов додав, що у затриманих при собі були квитки на рейс до Стамбула, проте вони проігнорували виліт. "Як з'ясувало слідство, летіти туди вони не мали наміру", - сказав він, заявивши, що купівля квитків була частиною підготовленого алібі.

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Нагадаємо, вночі 29 липня в Білорусі затримано 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК "Вагнер". Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати обстановку напередодні президентських виборів.

Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як такі, що воювали на Донбасі і в Сирії.

Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед спійманих у Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін запропонував видати затриманих у Білорусі бойовиків Україні.

Посольство Росії заявило, що не отримувало від Білорусі офіційних даних про затримання громадян РФ під Мінськом.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав у зв'язку із затриманням бойовиків екстрене засідання Ради безпеки. Він доручив звернутися до державних органів Росії з приводу затриманих під Мінськом російських бойовиків, "щоб вони пояснили, що відбувається", заявив про "брудні наміри" росіян і доручив звернутися до російських ЗМІ, щоб ті "пургу не гнали".

У зв'язку із затриманням МЗС Білорусі збирається запросити послів Росії та України. Українського дипломата хочуть бачити через те, що частина бойовиків раніше воювали на Донбасі.

У четвер вранці держсекретар СБ Білорусі Андрій Равков заявив, що затримані під Мінськом росіяни з ПВК "Вагнер" дають свідчення.

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СБУ ініціюватиме питання про екстрадицію затриманих у Білорусі бойовиків в Україну.

Крім цього, Білорусь попросила Україну перевірити, чи причетні затримані бойовики до скоєння злочинів на території нашої країни.