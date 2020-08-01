Катастрофа літака президента Польщі Качинського у 2010 році сталася через два вибухи на борту, - комісія Сейму

На борту літака сталися 2 вибухи. На уламках літака знайшли сліди тротилу, гексогену та пентриту. Російські слідчі намагалися це приховати.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Польське радіо". У Сеймі Польщі озвучили результати роботи парламентської комісії із повторного вивчення причин катастрофи 10 квітня 2010 року під Смоленськом.

Комісія з'ясувала, що на борту Ту-154М сталися два вибухи - в районі лівого крила і в центральному відсіку літака. На уламках літака було виявлено сліди тротилу, гексогену і пентриту. Факт вибухів підтверджується, з одного боку, характером пошкодження літака і тим, як розкидані його уламки, а з іншого, травмами загиблих.

Російські слідчі намагалися приховати докази вибухів на його борту, вважають у Сеймі Польщі.

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Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію було покладено на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи названо недостатньо кваліфіковану підготовку борту та екіпажу.

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Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення із землею.

Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського, який розбився під Смоленськом, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.