Катастрофа літака президента Польщі Качинського у 2010 році сталася через два вибухи на борту, - комісія Сейму
На борту літака сталися 2 вибухи. На уламках літака знайшли сліди тротилу, гексогену та пентриту. Російські слідчі намагалися це приховати.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Польське радіо". У Сеймі Польщі озвучили результати роботи парламентської комісії із повторного вивчення причин катастрофи 10 квітня 2010 року під Смоленськом.
Комісія з'ясувала, що на борту Ту-154М сталися два вибухи - в районі лівого крила і в центральному відсіку літака. На уламках літака було виявлено сліди тротилу, гексогену і пентриту. Факт вибухів підтверджується, з одного боку, характером пошкодження літака і тим, як розкидані його уламки, а з іншого, травмами загиблих.
Російські слідчі намагалися приховати докази вибухів на його борту, вважають у Сеймі Польщі.
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Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.
У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію було покладено на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи названо недостатньо кваліфіковану підготовку борту та екіпажу.
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Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення із землею.
Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качинського, який розбився під Смоленськом, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.
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Это - casus belli, повод к войне. Причём нападение сделано на страну НАТО, что должно поставить вопрос о применении ст. 5 договора, т.е. инициировать механизм коллективной безопасности.
Где это всё ?
Не будет, потому что у русских ядерное оружие.
Значит что делать ?
Единственный вариант - симметрично-гибридный ответ.
А обосРашка с пуйлом играют вдолгую, срут Западу по крайней мере с 2007 года, а уж соседям всегда... Усилия гэбни и шальные в прошлом 5 с лишним триллионов нефтебаксов паРаша потратила во многом на подрыв Запада и на коррумпирование его элиты.
Marshall Cohen, CNN, 29.07.2020
Примітка редактора: (Цю статтю вперше опубліковано 17.11.2019. Її оновлено, щоби додати 12 нових випадків, коли президент Трамп з легкістю пристав на бік Московії).
Президент Дональд Трамп щораз проявляє слабкість коли йдеться про Московію.
Протягом багатьох років Трамп довів, що у нього є слабкість щодо Московії та її авторитарного лідера, президента Владіміра Путіна. Трамп довів, що він є готовим відкинути загальноприйняті зовнішньополітичні погляди США та підлаштуватися до позицієї Кремля в усьому -- від втручання Московії в американські вибори до війни в Сирії.
Зовсім недавно Трамп заперечив правдивість звітів американської розвідки зі звинуваченням Московії в оплаті винагород бійцям "Талібану" за вбивство американських вояків в Афґаністані. Притиснутий цим питанням під час його останнього інтерв'ю з Axios, яке вийшло в етер у середу, Трамп заявив, що він не піднімав цієї теми під час нещодавнього телефонного дзвінка з Путіним, і продовжував говорити, що ці звіти є "фальшивою новиною".
Під час кампанії 2016 року зв'язки Трампа з московитами були настільки тривожними, що ФБР вважає, що є всі вагомі підстави розслідувати потенційну змову між його кампанією 2016 року та Кремлем. Слідчі контррозвідки також перевіряли, чи був колись сам Трамп московським активом (спецпрокурор Роберт Мюллер не встановив кримінальноості змови).
На думку Трампа, ці звинувачення є доказом змови проти нього з боку депутатів-демократів та інших ворогів "глибинної держави" всередині уряду США. Він пишномовно заявив: "В нас ніколи не було такого жорсткого президента щодо Московії, як я", -- це дуже підозріла заява, яку він кілька разів повторив під час скандалу стосовно винагород Московії талібам.
Та ця оповідка Трампа є просто брехливою, якщо згадати про його власні вчинки протягом останніх років. Ось перелік 37 випадків, коли Трамп занадто м'яко поставився до Московії чи навіть підтримав Путіна.
• Трамп неодноразово хвалив Путіна
• Трамп найняв Манафорта для ведення своєї кампанії
• Трамп припустив, що Московія може залишити собі Крим
• Трампові помічники пом'якшили політичну позицію республіканців щодо України
• Трамп дав згоду на злом московськими гакерами сервера демократів
• Трамп скористався московським втручаннями для своєї перемоги
• Трамп заперечив, що Московія втручалася у вибори у 2016 році
• Трампова перехідна адміністрація зірвала анти-московські санкції
• Трамп був готовим скасувати анти-московські санкції
• Трамп відмовився говорити, що Путін є вбивцею
• Трамп обдумував повернення шпигунських баз Московії
• Трамп передав Московії секретну інформацію
• Трамп критикував і відштовхував союзників по НАТО
• Трамп вкрай неохоче підписував анти-московські санкції
• Трамп запропонував створити спільний кібер-підрозділ з Московією
• Трамп подякував Путіну за витурення американських дипломатів
• Трамп послабив санкції проти Олєґа Дєріпаски
• Трамп привітав Путіна з його фіктивним переобранням президентом
• Трамп перешкоджав застосуванню санкцій за отруєння Скрипалів
• Трамп у 2018 заблокував заяву США щодо війни Московії проти Сакартвело 2008 року
• Трамп хвалив промосковських лідерів (Орбана та Ле Пен) в Европі
• Трамп публічно не засудив напад Московії на українські кораблі в листопаді 2018 року
• Трамп у січні 2019 захищав радянське вторгнення в Афґаністан 1979 року
• Трамп просив союзників повернути Московію до групи G7
• Трампа у жовтні 2019 оголосив про вихід вояків США з Сирії, чим підтримав там Путіна
• Трамп повторив кремлівські меми щодо «Ісламської Держави»
• Трамп поширював московські міфи про Україну протягом свого імпічменту
• Трамп тимчасово заморозив допомогу США для України
• Трамп зацькував і відкликав посла США в Україні (Марі Йовановіч)
• Трамп у листопаді 2019 всерйоз обдумував відвідати військовий парад Путіна у травні 2020
• Трамп дозволив Путіну пропіаритись на «московській допомозі США» з медпрепаратами
• Трамп запросив Московію на саміт G7, який мав відбутися у США у 2020 році
• Трамп наказав ЦРУ поділитися інформацією з Московією
• Трамп проігнорував попередження про московську винагороду талібам
• Трамп назвав історію з московськими винагородами «міфом»
• Трамп ніколи не піднімав питання московських винагород талібам у своїх розмовах з Путіним
• Трамп у червні 2020 наказав третині американських вояків покинути Німеччину
а подвернулся случай, когда на борту был цвет нации и взорвали, там же не только Качинский тогда погиб.
ваш географический атлас "Мир без проблем" - это нечто гениальное в плане политической сатиры. Смеялся до счастливых слёз. Респект.
Первая экспертиза тел погибших была много лет назад и уже тогда были обнаружены следы взрывчатки.
А теперь следим за руками - одним из выгодополучателей был тогдашний премьер-министр Польши Туск... и впоследствии именно он руководил ЕС, когда за агрессию РФ против Украины ЕС отделывалась легкими санкциями. Кроме того, можно вспомнить вялую реакцию других европейских лидеров... А еще не лишне вспомнить, что Качинскому, в отличии от руководителей других стран ЕС, удалось провести Польшу, через кризис 2009-го года почти без негативных последствий!
Да, и про все это писали аналитики еще в те давние времена...
Вот потому и такая реакция Европы. Однако в Польше победил Дуда и судя по тому, что информацию озвучили, то начнут чистить Туска и его пособников. Начнут с Польши и потянут весь клубок дерьмократов-пособниковКремля в других странах ЕС, потому как убийство Главы европейской страны, с практически всей его командою, это совсем не европейская норма ведения политики.
Разборки, в первую очередь, будут в самой Польше, а потом и в ЕС.
После этого, когда расставят все точки над "і", начнутся разборки по теме - "можно ли торговать со страною террористом, которая сбивает гражданские Боинги и взрывает самолеты руководителей европейских стран. В такой ситуации отдельным еврочиновникам будет крайне трудно лоббировать интересы Кремля и волей неволей слушать то, что им говорят из Вашингтона!
Надо быть безумцем чтоб имея полный контроль над самолётом, вплоть до проведения тех обслуживания - пытаться угробить его БОМБОЙ. Следы от которой непременно найдут.
Все обломки отмывали много лет, но первые следы взрывчатки, микроскопические следы, обнаружили на трупах, которые передала РФ для захоронения. Просто ваши технологии фуфло, а поляки могут себе позволить купить самые современные лаборатории и лучших в мире экспертов.
Именно бомба и не должна была оставить следы, в отличии от технического вмешательства, которое должно было РАЗРУШИТЬ самолет в воздухе, иначе пилоты могли и суметь спасти пассажиров.
Да и на ТАКИХ самолетах есть глушилки от сигналов, в тоже время подрыв на вашей территории взрывчатки, по радиосигналу при посадке, на малой высоте, как раз и давал максимально возможный вариант теракта.
Ну одалживали Трампу денег. Однако он в такой позиции, что может на это плевать через губу.
А может Кремль шампанским прикрывал свое поражение на выборах? Ведь ставили они тогда на Хиллари Клинтон, а Трампа почти никто не считал проходным....
Ну, и, конечно, "Раша тудэй" с Маргаритой Симоньян: https://twitter.com/m_simonyan/status/796281481874329600
Но главное не это. Главное - настроение избирателей. Когда Россия напала на Украину, ни в США, ни в других Западных странах не прокатились многотысячные митинги солидарности с Украиной, народы не требовали оказать нам военную помощь, как это было, например, во время Второй мировой войны. Власть - сладкий наркотик, и решения политиков зависят от мнения избирателей.
Меморандум - это международный договор, согласно действующего в тот год международного права, это Порошенко, подыгрывая Путину умышленно смазал этот момент.
А не помогли потому, что видели договорняки Яценюка, Турчинова, Порошенко, Авакова с агрессором!
И поймите: я не являюсь сторонником теорий заговоров, конспирология - не моя сфера.
Меморандум это дипломатический документ, демонстрирующий позицию действующего правительства по какому-либо вопросу, и только. Т.е. правительство, подписывая какой-либо меморандум, как бы заявляет: "Мы так считаем, это наше мнение". При этом, поскольку меморандумы не проходят ратификацию, они не имеют силы закона; другое правительство может иметь совершенно другое мнение, занимать другую позицию, оно может не разделять мнение своих предшественников по любому подобному вопросу. Лишь законы и другие акты, прошедшие ратификацию, являются обязательными к исполнению всеми гражданами, президентами и правительствами США, пока эти законы и акты не отменит (или не изменит) Конгресс (американская Верховна Рада)). Вы хотя бы в Википедию загляните, что ли, прочитайте, что это такое - меморандум.
Ну да ладно, считайте ошибочно, коль вам так нравится.
1- розвязування війн
2-вмішування у виборчі процеси демократичних країн
3-збройна , фінансова , інформаційна і т.п і т.д. підтримка злочинних режимів
4-упавші літаки ...
5-інші терористияні дії - і з полонієм , і з "новичком" і т.п. і т.д.
6-багато чого іншого - що є непризнаним у нормальному світі
https://ru.wikipedia.org/wiki/Катастрофа_Boeing_737_в_Перми
Ты просто не представляешь себе, что такое авиационное происшествие, иначе не писал бы здесь свои глупые комментарии.
Починаючи з 80-х років минулого століття на заході, і янкі в тому числі, почали активно застосовувати в авіабудуванні волоконні матеріали такі як, скловолокно, вуглеволокно. При чому із цих матеріалів виготовляють зараз силові елементи конструкції крила, фюзеляжу, лопаті гвинтів гелікоптерів. На сьогоднішній момент фірма Боїнг 60% силових елементів конструкції своїх літаків виготовляє із скло-, вуглецево- волоконних матеріалів. Робиться все це для зменшення ваги літального апарату при обов'язковому збереженні його механічних властивостей. Тому при падінні Боїнгу він при зіткненні із землею, вочевидь, сприймає при всіх інших рівних умовах менші перенавантаження, ніж "чіста" металеві літаки. Правда, це їм не дуже допомагає. Що допомагає,так це - в рази, а іноді, на порядок більша надійність блоків і агрегатів Боїнгів в порівнянні з радянськими, чи спаси боже кацапським чи,там, китайськими ліатаками. Напрацювання до відмови у літаків Боїнгу в (3-5) разів більше, ніж у косорилих і в 10 разів більше, ніж у китайців. Така от сумна для представників бувшого комуно-соцтабору статистика. Тому то й кількість аварій і катастроф у перерахунку на літакогодини в рази більша у кацапів і в 10 разів більша у Китайців.
П.С. Не читайте і не вірте пресі косорилих...