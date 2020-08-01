Командування ООС залишило чинною обов'язкову самоізоляцію для всіх, хто в'їжджає з окупованих територій
Командування операції Об'єднаних сил прийняло рішення продовжити дію карантину для тих, хто прибуває на підконтрольну українському уряду територію через лінію розмежування на Донбасі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба України.
"Крім того, громадяни, що слідують із тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла й опитування щодо контакту з хворими на COVID-19. Варто врахувати, що громадян України (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) пропускатимуть лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації", - йдеться в повідомленні Оперативно-військового управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби на офіційній сторінці у фейсбуці в п'ятницю ввечері.
Для перетину лінії розмежування у КПВВ громадяни будуть допускатися із засобами захисту органів дихання. Одночасно у контрольних пунктах зможе перебувати така кількість осіб, яка гарантуватиме дотримання соціальної дистанції.
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Звернення друзів та близьких нещодавно загинувших розвідників Красногрудь Д. та Журавель Я.
Нас обурює кількість неправдивої і перекрученої інформації в ЗМІ та соціальних мережах, яка виправдовує не лише підсупні дії російсько-терористичних бандформувань, а і некомпетентність командирів 137 ОБМП і 35 ОБРМП, що несуть пряму відповідальність за загибель військовослужбовців ЗСУ.
На відміну від журналістів телеканалу «1+1», брехати суспільству, прикриваючи своїх давніх друзів, нам сенсу немає! Тому ми провели детальний аналіз тих трагічних обставин і хочемо їх оприлюднити, спираючись виключно на факти та беззаперечні відео докази. Надії на те, що винних буде покарано, немає, але рідні та суспільство мають знати правду!
Правда шокуюча, тому неповнолітнім та людям зі слабкою психікою не рекомендуємо читати далі і передивлятися відео.
https://www.facebook.com/donikroman/posts/3319567464760916
Roman Donik - "Побратимы погибших разведчиков попросили выложить их обращение и видео произошедшего. Так же, все имеющиеся у них данные будут переданы в военную прокуратуру. Текст ниже без изменений...."
Повний текст під відео. Натисніть там (див. скрін, обведене червоним).
https://youtu.be/vePBCXLPNlM
Я прочитала текст, відео не дивилася.
Тепер треба поставити цю інформацію у статтю ЮБ (у лівій колонці).
Питань, в принципі, не було і нема.
Тільки цікаво, спецназівці прибули за чиїм наказом ? Свого командира
https://www.facebook.com/donikroman/?comment_id=Y29tbWVudDozMzE5NTY3NDY0NzYwOTE2XzMzMTk5OTUxNTEzODQ4MTQ%3D&__cft__[0]=AZXURmN1d3iEnfbtlnWT8_oDdPJsS0U15kAvcXTw9RXmxBefvfxVawG80T2LzLByXpP-e0YQvmN6M_UXvXdLT7AjFixddHKAkI8w41u08noNKujyvxFlBV4Gt8iReQdqjHRPkjIMzQO7sAEKAXGz6H24qT83vhZmls1MfpufH5OGcouL094kFBNlKVellcm-rAw&__tn__=R]-R Роман Донік - Roman Donik
******** как оно есть "За дорученням Президента України перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун виїхав у Дніпропетровську область для того, щоб поспілкуватися з батьком загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля та розповісти йому реальну історію загибелі сина" https://www.facebook.com/mva.gov.ua/videos/3409596269059927/?__cft__[0]=AZXURmN1d3iEnfbtlnWT8_oDdPJsS0U15kAvcXTw9RXmxBefvfxVawG80T2LzLByXpP-e0YQvmN6M_UXvXdLT7AjFixddHKAkI8w41u08noNKujyvxFlBV4Gt8iReQdqjHRPkjIMzQO7sAEKAXGz6H24qT83vhZmls1MfpufH5OGcouL094kFBNlKVellcm-rAw&__tn__=R]-R https://www.facebook.com/mva.gov.ua/videos/3409596269059927/