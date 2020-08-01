Командування ООС залишило чинною обов'язкову самоізоляцію для всіх, хто в'їжджає з окупованих територій

Командування операції Об'єднаних сил прийняло рішення продовжити дію карантину для тих, хто прибуває на підконтрольну українському уряду територію через лінію розмежування на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Крім того, громадяни, що слідують із тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла й опитування щодо контакту з хворими на COVID-19. Варто врахувати, що громадян України (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) пропускатимуть лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації", - йдеться в повідомленні Оперативно-військового управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби на офіційній сторінці у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

Для перетину лінії розмежування у КПВВ громадяни будуть допускатися із засобами захисту органів дихання. Одночасно у контрольних пунктах зможе перебувати така кількість осіб, яка гарантуватиме дотримання соціальної дистанції.

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