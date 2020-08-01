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Новини Окуповані території Коронавірус і карантин
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Командування ООС залишило чинною обов'язкову самоізоляцію для всіх, хто в'їжджає з окупованих територій

Командування ООС залишило чинною обов'язкову самоізоляцію для всіх, хто в'їжджає з окупованих територій

Командування операції Об'єднаних сил прийняло рішення продовжити дію карантину для тих, хто прибуває на підконтрольну українському уряду територію через лінію розмежування на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба України.

"Крім того, громадяни, що слідують із тимчасово окупованої території України, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла й опитування щодо контакту з хворими на COVID-19. Варто врахувати, що громадян України (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) пропускатимуть лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома", або обсервації", - йдеться в повідомленні Оперативно-військового управління Східного регіонального управління Держприкордонслужби на офіційній сторінці у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

Для перетину лінії розмежування у КПВВ громадяни будуть допускатися із засобами захисту органів дихання. Одночасно у контрольних пунктах зможе перебувати така кількість осіб, яка гарантуватиме дотримання соціальної дистанції.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) самоізоляція (62)


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Топ коментарі
+5
Командование ООС оставило в силе обязательную самоизоляцию для всех, кто в въезжает из оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 7498
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01.08.2020 07:32 Відповісти
+4
Побратимы погибших разведчиков попросили выложить их обращение и видео произошедшего. Так же, все имеющиеся у них данные будут переданы в военную прокуратуру. Текст ниже без изменений. Орфография сохранена.

......................
Звернення друзів та близьких нещодавно загинувших розвідників Красногрудь Д. та Журавель Я.

Нас обурює кількість неправдивої і перекрученої інформації в ЗМІ та соціальних мережах, яка виправдовує не лише підсупні дії російсько-терористичних бандформувань, а і некомпетентність командирів 137 ОБМП і 35 ОБРМП, що несуть пряму відповідальність за загибель військовослужбовців ЗСУ.

На відміну від журналістів телеканалу «1+1», брехати суспільству, прикриваючи своїх давніх друзів, нам сенсу немає! Тому ми провели детальний аналіз тих трагічних обставин і хочемо їх оприлюднити, спираючись виключно на факти та беззаперечні відео докази. Надії на те, що винних буде покарано, немає, але рідні та суспільство мають знати правду!

Правда шокуюча, тому неповнолітнім та людям зі слабкою психікою не рекомендуємо читати далі і передивлятися відео.
https://www.facebook.com/donikroman/posts/3319567464760916
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01.08.2020 01:39 Відповісти
+4
Дякую за інформацію.
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01.08.2020 02:09 Відповісти
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А зачем граждане, находящиеся в терминальной стадии "русского мира" головного мозга, вообще едут толпами к фашистам?
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01.08.2020 01:11 Відповісти
Чуток поправлю, толпы ездят в обе стороны и не один год!
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01.08.2020 01:30 Відповісти
Русичи едут к фашистам за многочисленными выплатами, жратвой и лекарствами ( сейчас ещё на халявную учёбу ломанутся ), а вот зачем бендеровцы мотаются в молодые республики?
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01.08.2020 01:51 Відповісти
Тільки ОРДЛОвці не русичи, а в основному потомки тих, кого заселяли на місце українців з усіх усюд. Їдуть у недореспубліки лише ті, хто там жив чи має родичів у цих бандустанах.
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01.08.2020 02:40 Відповісти
Некуй болтаться туда-сюда,было время определиться...
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01.08.2020 07:14 Відповісти
Короче , Степашка у военных доверия не заслуживает 😀😀😀
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01.08.2020 01:31 Відповісти
Побратимы погибших разведчиков попросили выложить их обращение и видео произошедшего. Так же, все имеющиеся у них данные будут переданы в военную прокуратуру. Текст ниже без изменений. Орфография сохранена.

......................
Звернення друзів та близьких нещодавно загинувших розвідників Красногрудь Д. та Журавель Я.

Нас обурює кількість неправдивої і перекрученої інформації в ЗМІ та соціальних мережах, яка виправдовує не лише підсупні дії російсько-терористичних бандформувань, а і некомпетентність командирів 137 ОБМП і 35 ОБРМП, що несуть пряму відповідальність за загибель військовослужбовців ЗСУ.

На відміну від журналістів телеканалу «1+1», брехати суспільству, прикриваючи своїх давніх друзів, нам сенсу немає! Тому ми провели детальний аналіз тих трагічних обставин і хочемо їх оприлюднити, спираючись виключно на факти та беззаперечні відео докази. Надії на те, що винних буде покарано, немає, але рідні та суспільство мають знати правду!

Правда шокуюча, тому неповнолітнім та людям зі слабкою психікою не рекомендуємо читати далі і передивлятися відео.
https://www.facebook.com/donikroman/posts/3319567464760916
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01.08.2020 01:39 Відповісти
Дякую за інформацію.
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01.08.2020 02:09 Відповісти
Упс, я теж нижче виклав не подивившись Ваше повідомлення. Видаляю його, тільки залишу посилання на відео: https://youtu.be/vePBCXLPNlM?t=2
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01.08.2020 02:15 Відповісти
Не видаляйте. Хай все буде.
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01.08.2020 02:18 Відповісти
Добре.
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01.08.2020 02:21 Відповісти
Прошу у всіх вибачення, що не за темою:

Roman Donik - "Побратимы погибших разведчиков попросили выложить их обращение и видео произошедшего. Так же, все имеющиеся у них данные будут переданы в военную прокуратуру. Текст ниже без изменений...."
Повний текст під відео. Натисніть там (див. скрін, обведене червоним).
https://youtu.be/vePBCXLPNlM
Командование ООС оставило в силе обязательную самоизоляцию для всех, кто в въезжает из оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 6909

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01.08.2020 01:56 Відповісти
Навіть не думайте перепрошувати.
Я прочитала текст, відео не дивилася.
Тепер треба поставити цю інформацію у статтю ЮБ (у лівій колонці).
Питань, в принципі, не було і нема.

Тільки цікаво, спецназівці прибули за чиїм наказом ? Свого командира
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01.08.2020 02:13 Відповісти
З Вашого дозволу, ще таке додам:

https://www.facebook.com/donikroman/?comment_id=Y29tbWVudDozMzE5NTY3NDY0NzYwOTE2XzMzMTk5OTUxNTEzODQ4MTQ%3D&__cft__[0]=AZXURmN1d3iEnfbtlnWT8_oDdPJsS0U15kAvcXTw9RXmxBefvfxVawG80T2LzLByXpP-e0YQvmN6M_UXvXdLT7AjFixddHKAkI8w41u08noNKujyvxFlBV4Gt8iReQdqjHRPkjIMzQO7sAEKAXGz6H24qT83vhZmls1MfpufH5OGcouL094kFBNlKVellcm-rAw&__tn__=R]-R Роман Донік - Roman Donik

******** как оно есть "За дорученням Президента України перший заступник міністра у справах ветеранів Олександр Порхун виїхав у Дніпропетровську область для того, щоб поспілкуватися з батьком загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля та розповісти йому реальну історію загибелі сина" https://www.facebook.com/mva.gov.ua/videos/3409596269059927/?__cft__[0]=AZXURmN1d3iEnfbtlnWT8_oDdPJsS0U15kAvcXTw9RXmxBefvfxVawG80T2LzLByXpP-e0YQvmN6M_UXvXdLT7AjFixddHKAkI8w41u08noNKujyvxFlBV4Gt8iReQdqjHRPkjIMzQO7sAEKAXGz6H24qT83vhZmls1MfpufH5OGcouL094kFBNlKVellcm-rAw&__tn__=R]-R https://www.facebook.com/mva.gov.ua/videos/3409596269059927/
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01.08.2020 02:17 Відповісти
Прокоментуйте хоч, тут тирнет роками відкриваєтся, хрін що подивися...
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01.08.2020 08:29 Відповісти
Командование ООС оставило в силе обязательную самоизоляцию для всех, кто в въезжает из оккупированных территорий - Цензор.НЕТ 7498
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01.08.2020 07:32 Відповісти
Ну да,донбасяни,що на кілька днів приїжджають зняти готівку,скупитись,оформити документи,будуть замість цього самокарантинитись два тижні.
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01.08.2020 08:48 Відповісти
Так выгоднее... Самоизоляция это не банкомат с пенсией, которую заработали жители ОРДЛО.
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01.08.2020 11:54 Відповісти
Из Лугандона вообще никого нельзя пропускать на территорию Украины, еще свободной от российских оккупантов , пока есть короновирус. Эти игрища с пропуском террористов и их марионеток, которые устроила зеленая власть, представляют громадную угрозу для здоровья всего населения Украины и есть несомненно преступлением.
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01.08.2020 12:16 Відповісти
 
 