Ворог за добу 4 рази порушив перемир'я, у ЗСУ без втрат
За минулу добу російські найманці вчинили 4 обстріли позицій українських військових на Донбасі.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї зафіксовано в районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське. Поодинокі неприцільні обстріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умови припинення вогню і були готові до адекватного реагування на можливі підступні дії противника.
Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.
Від початку поточної доби на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів із боку збройних формувань РФ не зафіксовано.
У цих умовах минулої доби військові медики одного з мобільних госпіталів зі складу ОС провели огляд цивільного населення прифронтового села Троїцьке на Луганщині. Терапевт, хірург і кардіолог оглянули місцевих жителів і дали рекомендації щодо лікування виявлених захворювань.
"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням", - наголосили в штабі ООС.
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а не радоваться нужно, что без потерь...договориться где-то посредине наш гуморист не може...
на открытии корпуса охмадита, гуморист на суржике донес, чем его так испугал путин - к первому числу сдадим самолет и он прилетит бомбить
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Где-то подобное я уже слышал. В московских историях про начало ВОВ.
А ответку не давали, потому что нечем (всё отвели или забрали) да и пугают уголовной ответственностью
ни для без одиночных и провокационных...
а так...устойчивое и стабильное перемирие
(бурные аплодисменты... занавес.. башку страуса отройте а то дышать не чем... нам)
Фєдєрасти як обстрілювали, так й обстрілюють, а українцям заборонено відповідати й навіть розвідку робити... І все це зветься перемірря???
На кого працює зє бубочка???
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https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html
https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html Леусенко (з криївки)
https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html @leusenko1
https://twitter.com/leusenko1/status/1289469429772935168?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html
Міноборони Таран обіцяв, що перемир'я скасують після перших обстрілів окупантів. Зеленський це теж казав. В 1-ий день т.з. тиші ОБСЄ зафіксувало 111 порушень. Сьогодні агресори 4 рази обстріляли позиції ЗСУ Брехло Зеленський, йди нах з посади або надягни цей шлем, він тобі личить