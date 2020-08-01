Ворог за добу 4 рази порушив перемир'я, у ЗСУ без втрат

За минулу добу російські найманці вчинили 4 обстріли позицій українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї зафіксовано в районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське. Поодинокі неприцільні обстріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умови припинення вогню і були готові до адекватного реагування на можливі підступні дії противника.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів із боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

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У цих умовах минулої доби військові медики одного з мобільних госпіталів зі складу ОС провели огляд цивільного населення прифронтового села Троїцьке на Луганщині. Терапевт, хірург і кардіолог оглянули місцевих жителів і дали рекомендації щодо лікування виявлених захворювань.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням", - наголосили в штабі ООС.