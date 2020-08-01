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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворог за добу 4 рази порушив перемир'я, у ЗСУ без втрат

Ворог за добу 4 рази порушив перемир'я, у ЗСУ без втрат

За минулу добу російські найманці вчинили 4 обстріли позицій українських військових на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Ворожі провокації з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї зафіксовано в районі населених пунктів Водяне, Південне та Луганське. Поодинокі неприцільні обстріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, підрозділи Об'єднаних сил дотримувалися умови припинення вогню і були готові до адекватного реагування на можливі підступні дії противника.

Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

Від початку поточної доби на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів обстрілів із боку збройних формувань РФ не зафіксовано.

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У цих умовах минулої доби військові медики одного з мобільних госпіталів зі складу ОС провели огляд цивільного населення прифронтового села Троїцьке на Луганщині. Терапевт, хірург і кардіолог оглянули місцевих жителів і дали рекомендації щодо лікування виявлених захворювань.

"Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою. Підрозділи Збройних сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням", - наголосили в штабі ООС.

Автор: 

Донбас (22357) перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+15
Нарушить перемирие можно только 1 раз, дальше перемирия уже не существует.
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01.08.2020 09:01 Відповісти
+12
От внезапного резкого ухудшения здоровья теперь потери?
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01.08.2020 08:21 Відповісти
+9
Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 6131
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01.08.2020 08:17 Відповісти
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Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерь - Цензор.НЕТ 6131
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01.08.2020 08:17 Відповісти
Оно, если под коксом в Киеве, то не страшно
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01.08.2020 08:18 Відповісти
если нарушил аж 4!!!! раза, то это уже не перемирие
а не радоваться нужно, что без потерь...договориться где-то посредине наш гуморист не може...
на открытии корпуса охмадита, гуморист на суржике донес, чем его так испугал путин - к первому числу сдадим самолет и он прилетит бомбить
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01.08.2020 10:06 Відповісти
І скільки померло від ;інсультів; та ;інфарктів;?
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01.08.2020 08:19 Відповісти
Провокативну загибель розпочато)))
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01.08.2020 08:24 Відповісти
Знаємо, шо таке "бєз потєрь": вже чьотирьох захиблих хлопців списали по категорії "раптова смерть від серцевої хвороби". Шкода, що немає у нас рішучих військових. Їх іще до зюзі зачистив сиволапий гетьман, скрізь розставивши лизоблюдів. А зюзя, вірніше, єрмаки, продовжують їх ставити на ключові посади,
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01.08.2020 08:20 Відповісти
https://ua.interfax.com.ua/news/general/678355.html "Полтавський терорист" Роман Скрипник, що взяв у заручники людину, ліквідований снайпером
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01.08.2020 08:21 Відповісти
Отримав бабки і вже за кордоном. Шоу для лохів.
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01.08.2020 08:22 Відповісти
.. от як би тобі дали бабки... ти би грам 10 мозку зміг би купити? Ну от подумай... тупою пустою коробкою!!! Навіщо платити гроші якійсь людині, якщо можна списати один патрон, та зарити у лісі, де ніхто ніколи не знайде.... І нащо ті шоу , якщо є такі тупі лохи як ти https://censor.net/user/473148??!!! Ти скоріш з зелених недоумків..))))
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01.08.2020 09:49 Відповісти
От внезапного резкого ухудшения здоровья теперь потери?
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01.08.2020 08:21 Відповісти
Ох уж ці копірайтери від штабу оос...
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01.08.2020 08:23 Відповісти
Питання вирішується просто. Синів влади треба на передову. Щоб служили серед звичайних солдатів.
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01.08.2020 08:33 Відповісти
Сьогодні бєс патєрь, а завтра? Може кваталівці з себе почнуть грати в рускаю рулєтку?
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01.08.2020 08:33 Відповісти
"ета не то! ета не системно! ета не нарушение перемирия! ета поодиноки пострилы!"
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01.08.2020 08:40 Відповісти
А чо никто не пишет, шо мусорылые убили полтавского Рэмбо?
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01.08.2020 08:46 Відповісти
Втрат немає, а борти з важкопораненими прибувають до Києва. Це як кажуть, всього два обстріли, а їх аж 111...
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01.08.2020 08:47 Відповісти
мені здається , що зараз наші військові мають команду приховувати втрати та поранення ! Тільки згодом ті люди, що допомагають військовим у шпиталях напишуть правду! З жахом думаю на які ще "компроміси" нас готує Зе в лиці 86-річного Кучми ! І не пригадую за ці роки війни ЖОДНОГО компромісу зі сторони окупантів РФ !
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01.08.2020 12:10 Відповісти
86-річного Кравчука , хоча прізвище не змінює суті!
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01.08.2020 12:11 Відповісти
Ворог за добу 4 рази порушив перемир'я, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 6931
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01.08.2020 08:48 Відповісти
Кругом враньё.
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01.08.2020 08:57 Відповісти
Нарушить перемирие можно только 1 раз, дальше перемирия уже не существует.
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01.08.2020 09:01 Відповісти
В цирке все возможно...
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01.08.2020 09:05 Відповісти
при всеобъемлющем перемирии это не считается, бл
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01.08.2020 09:44 Відповісти
Хватит называть блеф перемирием! Это мозговое воспаление у отдельных руководителей опровергается с первой секунды подписание Зеленским документов для уголовного преследования! ВОЙНА! Передайте ему, кто там вхож....
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01.08.2020 09:18 Відповісти
https://prefiks.co.ua/20309/maestro/
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01.08.2020 09:49 Відповісти
"Вражеские провокации из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия отмечены в районе населенных пунктов Водяное, Пивденное и Луганское. Единичные неприцельные обстрелы не несли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали"
===========
Где-то подобное я уже слышал. В московских историях про начало ВОВ.
А ответку не давали, потому что нечем (всё отвели или забрали) да и пугают уголовной ответственностью
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01.08.2020 09:55 Відповісти
ну вот...по-нарастающей и пошло...
ни для без одиночных и провокационных...
а так...устойчивое и стабильное перемирие
(бурные аплодисменты... занавес.. башку страуса отройте а то дышать не чем... нам)
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01.08.2020 10:04 Відповісти
Штаб ООС дуже переживає за окупантів, аж за їх здоров'я стає страшно, щоб не було нових небойових втрат. А неприцільно в них - це коли ні в кого не попали, мабуть?
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01.08.2020 10:42 Відповісти
Так що змінилося???
Фєдєрасти як обстрілювали, так й обстрілюють, а українцям заборонено відповідати й навіть розвідку робити... І все це зветься перемірря???
На кого працює зє бубочка???
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01.08.2020 10:42 Відповісти
Вы неправильно называете"враг нарушил перемирие", лупатый, виноват Резник, называет это нарушил тишину, просто эксцес.
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01.08.2020 10:59 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html
https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html
https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html

https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html

https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html Леусенко (з криївки)


https://twitter.com/leusenko1?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html @leusenko1
https://twitter.com/leusenko1/status/1289469429772935168?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1289469429772935168%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Foleg-leusenko.livejournal.com%2F13096590.html

Міноборони Таран обіцяв, що перемир'я скасують після перших обстрілів окупантів. Зеленський це теж казав. В 1-ий день т.з. тиші ОБСЄ зафіксувало 111 порушень. Сьогодні агресори 4 рази обстріляли позиції ЗСУ Брехло Зеленський, йди нах з посади або надягни цей шлем, він тобі личить

Ворог за добу 4 рази порушив перемир'я, у ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 9043
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01.08.2020 11:31 Відповісти
Уряяаа..!!!!! НЕ попали!
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01.08.2020 12:58 Відповісти
Но это полный и всеобьемлющий мир, если стреляли и не попали? Или всё же нет... Как вы считаете, а?
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01.08.2020 13:51 Відповісти
Что мешает выполнять минские соглашения? Отвод вооружнний на 70 км и все.
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01.08.2020 14:02 Відповісти
А что тебе мешает думать головой, а не жопой?
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01.08.2020 15:49 Відповісти
Какой только ху...ней все эти пресслужбы нас только не кормят только чтобы не растраивать Бубочку, который увидел в глазах ***** мир.
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01.08.2020 15:47 Відповісти
Решили не открывать огонь в ответ почему ответ напрашивается что выстрелы может вообще в воздух были потому что на войне тишина настораживает.
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01.08.2020 15:56 Відповісти
Интересно, что пообещал Путину Зеленский за это так называемое "перемирие"?, что даже Кучма в ужасе сбежал с ТГК, что бы не портить себе старость.
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01.08.2020 17:20 Відповісти
Кучма почти доказано что причастен к убийству Гонгадзе ведь только исполнитель забыл как его понес ответственность но а дальше что зачем было исполнителю убивать Гонгадзе то есть был заказ и единственный кто мог зделать этому заказчику это Кучма. Отсюда вывод что великие мира сего почему то не несут ответственность за свои преступные действия. А насчет перемирия для боевиков невыгодно вообще могут посокращать. А может Путину выгодно меньше затрат а донбасс не Украина. А может и какие-то санкции снимут.
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01.08.2020 19:55 Відповісти
та дрібниці всього 4 рази. та і жаби там нема. а хлопці нехай з рогаток відстрілюються
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01.08.2020 21:05 Відповісти
 
 