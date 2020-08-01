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Новини
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Суд визнав мертвим зниклого безвісти харківського активіста, що мав конфлікт з "Оплотом"

Суд визнав мертвим зниклого безвісти харківського активіста, що мав конфлікт з

Київський райсуд Харкова визнав мертвим зниклого безвісти активіста, якого у 2015 році викрали в центрі міста озброєні злочинці.

Про це йдеться в постанові Київського райсуду Харкова від 22 липня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд розглянув заяву цивільної дружини громадянина, яка просила визнати її чоловіка померлим. Вона підтвердила, що невідомі особи викрали його у квітні 2015 року, тоді ж було відкрито провадження за фактом викрадення або незаконного позбавлення волі (ч. 1 ст. 146 КК України). За її словами, є свідки викрадення її чоловіка. Вважає, що викрадення пов`язане з його громадською діяльністю, оскільки він був активним учасником подій у Харкові на початку 2014 року і мав особистий конфлікт з активістами громадської організації "Оплот", тому викрадення загрожувало йому смертю", - йдеться в документі.

Як зазначається, розшук зниклого був безрезультатним. Мати чоловіка також нічого про можливе місце його перебування не знає.

Під час досудового розслідування, за даними поліції та СБУ, встановлено, що зниклий за медичною допомогою до медичних установ Харкова не звертався, до кримінальної відповідальності не притягувався, державний кордон не перетинав, актові записи цивільного стану про зміну імені та смерть відсутні.

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Товариш зниклого на допиті в суді пояснив, що знав його 15 років, і в момент викрадення був поруч. Ввечері 20 квітня 2015 року в центрі Харкова на вулиці Бажанова на них напали п'ятеро невідомих, які були озброєні автоматами, пістолетами та кийками. Тоді зниклий побіг у бік Академії міського господарства, нападники побігли за ним. Відтоді  свідку не відомо про його місце перебування.

Суд задовольнив заяву вдови і визнав чоловіка померлим.

Заявнику пояснили, що в разі, якщо фізична особа, яку було оголошено померлою, з'явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування, суд за заявою зацікавленої особи скасовує рішення про оголошення фізичної особи померлою.

Автор: 

смерть (6779) суд (11740) Харків (5698) активіст (314)


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Топ коментарі
+43
Общественной организации оплот! Вы понимаете смысл того что вы пишите? Бандой убийц из преступной группировки оплот.Или я ошибаюсь.Это не они убили сотни наших патриотов и воинов в Донбассе?
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01.08.2020 09:10 Відповісти
+18
Аваков, а де рослідування? Життя українця має значення?
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01.08.2020 09:03 Відповісти
+11
С каких пор сепарский "Оплот" стал общественной украинской организацией а рашистские у.**.аны активистами ?
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01.08.2020 09:57 Відповісти
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Аваков, а де рослідування? Життя українця має значення?
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01.08.2020 09:03 Відповісти
якщо посеред центру Харкова викрадають українського патріота, то це - саме для Рюкзакова! ЗЕбіли, ваш "найефективніший міністр"! хоча-а-а, і при Мальдіському Баризі теж солодко було Рюкзакову
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01.08.2020 09:43 Відповісти
Заткнись,коментатор сран...й. Сам то що зррбив для України,пузирь диванний!?
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12.08.2020 04:17 Відповісти
Общественной организации оплот! Вы понимаете смысл того что вы пишите? Бандой убийц из преступной группировки оплот.Или я ошибаюсь.Это не они убили сотни наших патриотов и воинов в Донбассе?
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01.08.2020 09:10 Відповісти
Ты это знаешь или придумал на ходу? Прошло 5 лет.Не надо всех людей судить по своим действиям и мечтам!
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01.08.2020 09:28 Відповісти
ты еврей?
\\\\\\\\Суд признал мертвым пропавшего без вести харьковского активиста, имевшего конфликт с "Оплотом"\\\\\\

он был Нашим!
возьми пивка, как вот я например и на пиши дурниць.
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01.08.2020 09:30 Відповісти
*нЕ
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01.08.2020 09:31 Відповісти
было бы очень здорово, если твой выкидыш исчез бы именно так и с такими последствиями! а мы с удовольствием скажем - коллекторы за долгом приходили
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01.08.2020 09:46 Відповісти
Возможно очередная жена рэпера. Наверняка под шумок тех событий многие избавились от ненужных людей.
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01.08.2020 09:43 Відповісти
С каких пор сепарский "Оплот" стал общественной украинской организацией а рашистские у.**.аны активистами ?
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01.08.2020 09:57 Відповісти
Было бы неплохо узнать контактные данные родни Жилина, главы этого самого Оплота. Мамы, папы, жены, детей...
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01.08.2020 10:35 Відповісти
К стати, эту организацию создали Кернес и Допкин. Вопрос: почему они ещё живы?
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01.08.2020 10:38 Відповісти
https://censor.net/user/283967
К стати, эту организацию создали Кернес и Допкин. Вопрос: почему они ещё живы?

====================
Петро Порошенко їх прикрив і витяг з дупи. Як, власне, і поголовно всю наволоч, проти якої і виступив народ у 2014 році. Для чого, власне, Петра і делегували на цю посаду на сходняку у Відні від Фірташа - для консервації і реставрації олігархічної системи в Україні, яка, було, похитнулася.
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01.08.2020 17:50 Відповісти
Мозг и памперс с утра смени ,идиот.
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03.08.2020 09:47 Відповісти
Йди в сраку, проплачене шикаладне чмо. Я просто виклав факти. Загальновідомі. Є що заперечити проти фактів? Немає? Ну і йди.
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03.08.2020 20:17 Відповісти
В голові "вава" чи "вова"? Чи все разом? Ще один " портнов із жванією та верещущкою" знайшовся! Хто яам таку срань в мізки вкладає?
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12.08.2020 04:26 Відповісти
Таке враження що пишуть не про кримінальний злочин, не про вбивство беззбройного патріота, озброєним злочинним угрупуванням "оплот", а про якусь битовуху.
Вже більше року "правосуддям" рулить кацапський злочинець портнов. Наголосували. Поздоровляю.
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01.08.2020 10:43 Відповісти
Суд признал мертвым пропавшего без вести харьковского активиста, --------- если физическое лицо, объявленное умершим, появилось или если получены сведения о месте его пребывания, суд по заявлению заинтересованного лица отменяет решение об объявлении физического лица умершим.Источник: https://censor.net/n3211381

Я фигею, от таких формулировок суда --- признать мёртвым --- отменяет решение ---- захотели умертвили захотели воскресили.
А может просто ------ считать мёртвым, ---- и ---- в связи с открывшимися новыми сведениями.
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01.08.2020 12:35 Відповісти
Суд признал мертвым пропавшего без вести харьковского активиста, --------- если физическое лицо, объявленное умершим, появилось или если получены сведения о месте его пребывания, суд по заявлению заинтересованного лица отменяет решение об объявлении физического лица умершим.Источник: https://censor.net/n3211381

Я фигею, от таких формулировок суда --- признать мёртвым --- отменяет решение ---- захотели умертвили захотели воскресили.
А может просто ------ считать мёртвым, ---- и ---- в связи с открывшимися новыми сведениями.
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01.08.2020 12:35 Відповісти
"з активістами громадської організації "Оплот", тому викрадення загрожувало йому смертю", - схоже автор любить руцький мир, міг би ще назвати ху@ла миротворцем і спасителем для України. Якщо сцикотно називати речі своїми іменами, для чого взагалі писати щоб тебе потім паскудили?.Джерело: https://censor.net/ua/n3211381
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01.08.2020 14:30 Відповісти
Оплот общественная организация !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.08.2020 21:59 Відповісти
Дані на 12.08.20. Відмічені активні пересування комплексів та систем військового пр значення по областям: Саратовська,Ставропілля, Краснодарський, Північна Осетія, схід та південь Ростовської, Тульська( на 13.08.20), Орловська. Хто скаже,що робить зараз наш главком я де він сам?
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12.08.2020 04:32 Відповісти
 
 