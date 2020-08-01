Суд визнав мертвим зниклого безвісти харківського активіста, що мав конфлікт з "Оплотом"

Київський райсуд Харкова визнав мертвим зниклого безвісти активіста, якого у 2015 році викрали в центрі міста озброєні злочинці.

Про це йдеться в постанові Київського райсуду Харкова від 22 липня 2020 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Суд розглянув заяву цивільної дружини громадянина, яка просила визнати її чоловіка померлим. Вона підтвердила, що невідомі особи викрали його у квітні 2015 року, тоді ж було відкрито провадження за фактом викрадення або незаконного позбавлення волі (ч. 1 ст. 146 КК України). За її словами, є свідки викрадення її чоловіка. Вважає, що викрадення пов`язане з його громадською діяльністю, оскільки він був активним учасником подій у Харкові на початку 2014 року і мав особистий конфлікт з активістами громадської організації "Оплот", тому викрадення загрожувало йому смертю", - йдеться в документі.

Як зазначається, розшук зниклого був безрезультатним. Мати чоловіка також нічого про можливе місце його перебування не знає.

Під час досудового розслідування, за даними поліції та СБУ, встановлено, що зниклий за медичною допомогою до медичних установ Харкова не звертався, до кримінальної відповідальності не притягувався, державний кордон не перетинав, актові записи цивільного стану про зміну імені та смерть відсутні.

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Товариш зниклого на допиті в суді пояснив, що знав його 15 років, і в момент викрадення був поруч. Ввечері 20 квітня 2015 року в центрі Харкова на вулиці Бажанова на них напали п'ятеро невідомих, які були озброєні автоматами, пістолетами та кийками. Тоді зниклий побіг у бік Академії міського господарства, нападники побігли за ним. Відтоді свідку не відомо про його місце перебування.

Суд задовольнив заяву вдови і визнав чоловіка померлим.

Заявнику пояснили, що в разі, якщо фізична особа, яку було оголошено померлою, з'явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування, суд за заявою зацікавленої особи скасовує рішення про оголошення фізичної особи померлою.