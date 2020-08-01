За добу в Україні зафіксували 1 172 нові випадки COVID-19, померло 16 осіб, загалом - 71 056 інфікованих
Станом на ранок 1 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1 172 нові випадки захворювання на коронавірус, 16 осіб померли.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО).
Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 71 056 людей, одужали 39 308, померли від початку пандемії від COVID-19 1 709 осіб.
Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 30 039 осіб.
Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (145), Івано-Франківській (123), Одеській (101) областях і в Києві (101).
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Нагадаємо, 30 липня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1 197 нових інфікувань.
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В то же время, в Украине, люди не могут выкристаллизовать, что именно суть происки Кремлина - отрицание вируса, или же борьба с ним.
"Маску одевают рабы!" - "Маску не одевают шпионы Кремлина!"
(Ах да, забыл, нужны ещё матерщина, миллион скобок или даже имоджи, да ещё и десткое коверкание слов (рюзке ***** ))))). Я горд Украиной.)
https://d.radikal.ru/d26/2008/27/cbe72c3e4c0a.jpg
Мне эти глашатаи и зачинщики "пандемии" напоминают персонажа с какого -то фильма где чукча говорит- счастье,это когда много-много мяса...
И нынешние власть имущие от него ни чем не отличаются,разве что слово мясо меняется на слово деньги. Недоумки какие-то! Тьфу!
Какие вы наивные- сколько попросили ( приказали) сколько и написали.
бумага терпит.
(на самом деле, не выплачивают и единственную, которая 7 тысяч гривень - денег нет, все слуги растащили)
И я думаю,что у кого температура под 40,режущий бзостановочный кашель и тд-булет рад,если его силой затянут в больницу.
ТНК греют руки на панике, продаже тестов,обнищании народов и ускоренном сокращении численности престарелых.Маскируют все под "пандемию"
Зарплаты наших врачей позволяют им быть на ступеньку выше бомжа
Операционная сестра в запорожской областной больнице получает на руки 3 900гр.
Это все придумал Черчилль в 18-году!...
Зачётный стёб!
А еду как - подвозить, или с газонов соберете, что Бог пошлет, травку там какую?
Мельбурн (Австралия) закрыт 2 недели.
Число заболевших только растет/
Как Вы думаете, что будет с Киевом, если, как в Мельбурне, не смогут существовать без государственной поддержки 3 бизнеса из 4-х?
Какую поддержку оказывает правительство Украины бизнесам и почему оно должно содержать бизнесы Киева, а не иных городов (в Австралиии то платят всем)?
Как думаете, когда в Киев начнется голод, если закроются 3 бизнеса из 4-х?
Через месяц или уже через 2 недели?
Предсказываю будущее: "банду 8" (так называют правительство штата Виктория в комментариях в австралийских СМИ) таки повесят.
Как я уже говорила, сделают это именно их избиратели.
"Банда 8" бесчинствует уже с марта(!) этого года.
Может, дедушка Ротшильд не те маски выпустил?
А, может, на Премьера Эндрюса скафандр надеть да запульнуть его в безвоздушное пространство?
С марта (!) этого года про-китайская прокладка Эндрюс бесчинствует.
Ничего, как закончат федералы деньги за ковид платить, так с вилами избиратели к оффису Эндрюса и придут, самоизоляция или не самоизоляция. А куда же им еще идти, дороги в Канберру закрыты и закрыла их не Канбера, а Эндрюс, а жрать то надо, да и по счетам платить.
Как там с вилами в китайском магазине Bunnings?
Как же быстро слетела обертка демократии то.
Nаш Премьер Эндрюс вообще не собирал никаких сессий Парламента штата Виктория уже сколько времени, правит единолично, со своей бандой 8-ми. Человек, отличающийся хоть малой толикой разума, попытался бы размазать ответственность на всех, а этот один за всех ответить хочет.
Не будем ему мешать, предоставим товарищу Эндрюсу (именно товарищу) такую возможность за всех одному ответить.
Если Лейбористкая партия штата Виктория хочет вообще хоть как-то сохратниться, сместите его сами.
На этих выборах я напишу, что в "демократию" в штате Виктория я больше не играю, раз Премьер штата может НЕ собирать сессии Парламента, а править единолично, то какая разница, кто мой кандидат?
(заметьте, что голосуют не за Премьера, а за кандидата от партии)
Напишу на бюллетене именно так, как ясказал, укажу причину (так как проголосовать я обязана по закону) и распишусь: число, подпись.
Когда откроют границы, из Мельбурна начнется исход.
Если уже сейчас, без 4-го уровня ограничений, 75% бизнесов, то есть 3 бизнеса из 4-х, существуют за счет поддежки федералов, то после ограничений 4-го уровня таких бизнесов будут 9 из 10. Как вы думаете, что будет делать население, когда федералы прекратят платить? А они прекратят, у них кошелек не бездонный.
С2едят они премьера штата или не съедят?
Правлению Эндряса приходит законный конец. Экономика Виктории за последнии 10 лет, то есть время правления Эндрюса, существовала за счет кредитов из Китая, их Эндрюс набрал на 70 миллиардов. Сейчас этот канал перекрыт, и платить населению Эндрюсу нечем.
Какие районы Мельбурна грохнутся первыми?
Новостройки на окраинах, ясное дело, там население закредитовано по самые кончики ушей, и иних источников дохода, кроме зарплаты отродясь не имело. Достаточно будет мааааааленього "толчка" в каком-нибудь "лавертоне" - и понесется, и рванет.
Будем посмотреть.
Лейбористкая партия штата Виктория, "выносите козла"(С) сами, иначе вы прекратите свое существование, как партия.
Кто должен это сделать?
Кокус, конечно:
"Australian Labor Party Caucus
The federal Australian Labor Party Caucus comprises all the elected members of the https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Labor_Party Australian Labor Party (ALP) in both Houses of the national Parliament. The https://en.wikipedia.org/wiki/Caucus Caucus determines some matters of policy, parliamentary tactics, and disciplinary measures against disobedient MPs.
The Caucus is also involved in the election of the federal https://en.wikipedia.org/wiki/Leaders_of_the_Australian_Labor_Party parliamentary leaders from among its members, as well as his or her dismissal"
(Wikipedia)
Какого еще хрена нужно для нарушений, если Парламент штата Викториа вообще не заседает???
Детям до 12 лет официально(!) раазрешено не носить масок!.
Ну, представьте себе: в стране эпидемия оспы, родители в масках, дети - нет. Верите вы в такое???
Велосипедистам и бегунам официально(!) разрешено не носить масок!
Они и не носят, по 10 человек велосипедистов стоят рядышком и разговоры ведут.
Кто бегал, те в курсе, КАК именно дышит бегущий человек.
Тка почему же детям, бегунам и велосипедистам официально разрешено не носить масок?
Да потому, чтобы денежных компенсаций родственникам не платить, если дети, бегуны или велосипедисты окочурятся в масках из-за нагрузки на дыхательную систему или сердце, вот почему!
Ведь в Китае двое детей умерли от гипоксии из-за масок на уроках физкультуры в школе, оттого и разрешение в Мельбурне данным категориям граждан масок не носить.
Все поняли про "самоизоляцию" в штате Виктория?
Все поняли, про премьера-фуфлыжника?
Еще пример вам?
Власти закрыли не только детские площадки, но и велосипедные площадки, где по искусственным "холмикам" на великах молодежь и пОдростки гоняли. Но, поскольку такие велосипедисты без любимого развлечения жить не могут, то выход они еще с марта нашли: в переулках города, где никто не хотит, установили доски, завалили их землей, утрамбовали - и создали себе трассу с препятствиями, где и гоняют компаниями по 10 человек.
Ну что, Премьер Эндрюс, получил?
Никому и никогда не удавалось изменить природу человека, не удастся и вам, коммунякам
С огромным интерсом я слежу за развитием этого спектакля "макароновирус в Мельбурне".
Правда, страшно представить, сколько было бы смертей, если бы был настоящий вирус/бактерия, а не это сезонное фуфло с таким то уровнем умстевенного развития властей штата и их лохтората.
Премьер штата Викотория, карьера которого закончится на нарах (бо к тому все дело идет) из-за сезонного гриппа, не перенесла карьера премьер гриппа сезонного. Это заслужвает книги Гинесса.
Страшно, что можно подставить любое правительство, у которого нет ни денег, ни подчиняющейся ему армии, устроив такую "засаду' с макароновирусом, что этот вирус локализовать нельзя.
И тогда контроль над страной/щтатом/городом берет ВСУ (для Украины).
Ну, прими что нибудь успокоительное, арсеник какой или яд крысиный.
Золотые слова!
"Корона" заслуживает, как всемирное надувательство доверчивых,недалеких , впечатлительных и умственно отсталых
на велосипедах можно кататься группами без масок, стоять и киздеть группами по 10 человек хоть сколько угодно часов (без масок!!!), но в супермаркет по двое из одной семьи заходить за покупками нельзя?
А Премьер Эндрюс башкой не *бнулся окончательно, случаем???
То, что у него больпие проблемы с интеллектом, можно сказать по его всегда открытому рту (типа "бубочка"), но, судя по последним событиям, он совсем ку-ку?
P.S. Как написал один йчеловек в комментариях к статье в австралийских СМИ :диктаторы сами не уходят, их сносят", то, судя по всему, премьер штата Виктория очень таки хочет, чтобы его снесли (или вынесли).
Интересно, у него есть вертолет, как у ПроФФесора и хватит ли ему горючего до Новой Гвинеи?
Скот китайский.
Меня спросили:
- А ты ими профессионально владеть умееешь?
А я ответила:
- А кто-то захочет проверить, насколько я ими профессионально владею?
P.S. Вилы у меня старые, но острые, сделаны в Австралии потому что.
Нынче такие не купишь.
Сегодня китайская прокладка, CEO сети хозмагов Bunnings (про-китайская сеть), взмолился:
- Не закрывайте нас, мы хорошие
собаки,мы не переживем карантина, разоримся.
Забыл, ****, как провокации устраивал.
А ведь и пары недель не прошло, а оба-на - прилетела гавнюку ответка.
Разорится сеть, для них онлайн торговля не подходит, товары тяжелые, объемные, доставка - пол-цены товара, кому нужно?
Вот и с тобой так, котик.
Кому ты нужен,
Вы отдаете себе отчет, сколько стоит доставка шкафа для кухни или нескольких литров краски?
Не срамитесь, не демонстрируйте публично, что руками Вы ничего делать не можете.
P.S. На кой и китайский Алиэкспресс (никогда не покупала я там китайские дешевки), ни Bunnings (тоже китайский, но таки и с австралийскими товарами, удобрениями и растениями, например), когда есть
- австралийские садовые магазины
- австралийские магазины, продаюэие краску
- lumber yards
- а также магазины для сантехников и прочих tradies
Да из Китая даже кирпичи не возят, а не то что навоз.
Это можно сказать о правительстве очень многих стран...
Модель называется "буратино говорящий с вечно раскрытым ртом", или "всемирный бубочка",
Бессайзовый, безрамерный, интернациональный, всемирный "бубочка".
Что будут очаги макароновируса, неизвестно откуда взявшиеся, так, что инфекцию не остановить и контроль над страной возьмет ВСУ, поскольку правительство с инфекцией справиться не способно?
Ну, прими 300 капель валерьянки.
800 тисяч людей на акції проти фальшивої пандемії в Берліні
а Ви й далі сидіть у зонах
а Ви й далі сидіть у зонах
Все идет к тому, что зачинщиков"пандемии" начнут вешать на столбах, если не образумятся...