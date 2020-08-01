За добу в Україні зафіксували 1 172 нові випадки COVID-19, померло 16 осіб, загалом - 71 056 інфікованих

Станом на ранок 1 серпня в Україні лабораторно підтверджено 1 172 нові випадки захворювання на коронавірус, 16 осіб померли.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок п'ятниці 71 056 людей, одужали 39 308, померли від початку пандемії від COVID-19 1 709 осіб.

Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 30 039 осіб.

Найбільшу кількість виявлених випадків захворювання на COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській (145), Івано-Франківській (123), Одеській (101) областях і в Києві (101).

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Нагадаємо, 30 липня було зафіксовано абсолютний антирекорд - 1 197 нових інфікувань.