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Кулеба про кроки щодо Донбасу: контроль за кордоном, роззброєння найманців і збереження унітарності України

Кулеба про кроки щодо Донбасу: контроль за кордоном, роззброєння найманців і збереження унітарності України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про речі, які залишаться незмінними в переговорах щодо повернення окупованого РФ Донбасу.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню  "Главком", передає Цензор.НЕТ.

"Перше - повний контроль за кордоном України. Друге - статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей визначено законодавством і у межах широкої форми децентралізації, відсутність будь-якого права вето на загальнонаціональні рішення", - сказав він.

Кулеба зазначив, що Україна - унітарна держава, децентралізована.

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Також глава МЗС нагадав слова Зеленського про обов'язкове виведення з Донбасу іноземних угруповань, техніки та роззброєння бойовиків.

"Тобто всіх, хто незаконно озброєний, мають роззброїти. А вони можуть себе називати хоч "нацгвардією", хоч "міліцією", хоч "поліцією" чи "внутрішніми військами". Про те, як буде забезпечуватись порядок на цих територіях під час деокупації, треба домовлятись. Можна підходити креативно, спираючись на досвід інших країн. Але, зрештою, там має висіти український прапор, має функціонувати українська поліція, українські суди і українські органи правопорядку", - додав він.

Автор: 

Донбас (22357) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+20
ТОЛЬКО РАЗОРУЖЕНИЕ ? А УБИЙЦ УКРАИНЦЕВ СУДИТЬ БУДЕМ ? ИЛИ ОНИ В КИЕВ БУДУТ НА ДЖИПАХ ПРИЕЗЖАТЬ ЗА ДАНЬЮ ?
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01.08.2020 10:18 Відповісти
+19
Кулеба о шагах по Донбассу: контроль за границей, разоружение наемников и сохранение унитарности Украины - Цензор.НЕТ 9552
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01.08.2020 10:25 Відповісти
+16
А имеет ли значение откуда эта фраза и кто ее сказал?? Разве от этого изменится ен смысл??
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01.08.2020 10:34 Відповісти
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https://www.youtube.com/watch?v=gOf1FAlkn1A
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01.08.2020 16:05 Відповісти
А має бути: Перше - подальша і назавжди історія невозєднання... України.... окремих регіонів Донецької та Луганської областей... та Крим." бо, хатєлі русскій мір - жрітє.
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01.08.2020 16:54 Відповісти
Надо прежде всего понимать, что Роssия это вечный враг Украины, столетиями уничтожавшая украинскую культуру и язык, и не будет нам не мира не покоя, пока она существует в нынешнем виде. Только распад Роssии на отдельные "царства" даст Украине возможность развиваться и стать полноценной европейской страной.
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01.08.2020 17:42 Відповісти
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