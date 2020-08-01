Кулеба про кроки щодо Донбасу: контроль за кордоном, роззброєння найманців і збереження унітарності України

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів про речі, які залишаться незмінними в переговорах щодо повернення окупованого РФ Донбасу.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Главком", передає Цензор.НЕТ.

"Перше - повний контроль за кордоном України. Друге - статус окремих регіонів Донецької та Луганської областей визначено законодавством і у межах широкої форми децентралізації, відсутність будь-якого права вето на загальнонаціональні рішення", - сказав він.

Кулеба зазначив, що Україна - унітарна держава, децентралізована.

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Також глава МЗС нагадав слова Зеленського про обов'язкове виведення з Донбасу іноземних угруповань, техніки та роззброєння бойовиків.

"Тобто всіх, хто незаконно озброєний, мають роззброїти. А вони можуть себе називати хоч "нацгвардією", хоч "міліцією", хоч "поліцією" чи "внутрішніми військами". Про те, як буде забезпечуватись порядок на цих територіях під час деокупації, треба домовлятись. Можна підходити креативно, спираючись на досвід інших країн. Але, зрештою, там має висіти український прапор, має функціонувати українська поліція, українські суди і українські органи правопорядку", - додав він.