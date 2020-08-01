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Фокін говорив, що в 2014-му "повстав трудовий Донбас", - журналістка Бесперстова

Фокін говорив, що в 2014-му

Журналістка Ольга Бесперстова стверджує, що 2 роки тому перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін переконував її, нібито навесні 2014 року "повстав трудовий Донбас".

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Два роки тому брала у нього інтерв'ю. Три години переконував мене в тому, що навесні 2014 року "повстав трудовий Донбас". Які росіяни? Аж втрачав рівновагу: "Я краще за вас знаю, що там було". Сперечалась із ним відчайдушно. Багато чого розповідала. Все дарма", - написала Бесперстова.

Інтерв'ю з Фокіним зрештою так і не вийшло.

"Загалом дуже вдалий і правильний вибір. Вітаю. Не підведе", - саркастично зазначає журналістка.

Читайте також: Перший прем'єр-міністр України Фокін може увійти до складу делегації в ТКГ, - Кравчук

Нагадаємо, раніше новий глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що до складу делегації може увійти перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. За словами Кравчука, Фокін "із 16 років у шахті" і "його знає Донбас". Фокіну 87 років.

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+69
Фокин говорил, что в 2014-м "восстал трудовой Донбасс", - журналистка Бесперстова - Цензор.НЕТ 5072
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01.08.2020 11:46 Відповісти
+62
Фокин говорил, что в 2014-м "восстал трудовой Донбасс", - журналистка Бесперстова - Цензор.НЕТ 3204
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01.08.2020 11:49 Відповісти
+61
Фокін говорив, що в 2014-му "повстав трудовий Донбас", - журналістка Бесперстова - Цензор.НЕТ 4045.
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01.08.2020 12:57 Відповісти
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Ну при Осле Оманском все старые совкодрочеры решили , что они еще хоть кому то нужны. Нормальные дедули на рыбалке время проводят или в парках на лавочках молодость вспоминают , а этим старым мудакам очень хочется и правнуков вернуть в ту жопу в которой они жили.
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01.08.2020 21:21 Відповісти
Давайте, скребите по сусекам, может ещё какого-то колобка накребёте. Блин, ну действительно таки кадровый голод. По сути ТКГ превращается в дом престарелых.
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01.08.2020 21:47 Відповісти
это какой то трешь .зе баран откопал из нафталина маразматиков краснопузых))))
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01.08.2020 21:52 Відповісти
Ооо помню помню эту суку фокина в 90 е тварь комуняцкая карманы набил нехило когда был премьером
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01.08.2020 22:00 Відповісти
кОгда-то мне рассказали, как ежи змей едят... Придавит лапами с хвоста и начинает есть. змея кидается ... об иголки стукается .. и так пока он её всю не сожрёт.... даже не знаю: зачем я вам это арссказал....
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01.08.2020 22:17 Відповісти
Если сказать прямо и честно...
Главой надо Обаму. Он эту "кашу" заварил , пусть и расхлебывает.
Кацапы негров боятся. Результат переговоров с Ху будет в течении 24 часов.
Переговоры - Не хотите ? Отключим газ, воду, свет, нефть, интернет, Визу, Свифт и т.п. и т.п.. (Брилиантовая рука).
Но ... они , *****, припалзут , .. потом ... и будут ...
А потом .... опять все по новой. .. Это кацапы.
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01.08.2020 22:23 Відповісти
Всё нормально, малороссы! Добро пожаловать взад, к матушке рассее! С поклоном,б...ди, а потом на колени, а лучше сразу - на четыре кости! И портки снять, суки!..
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01.08.2020 22:34 Відповісти
Кацап он и в Африке кацап, но эта устоявшаяся практика журналистского доносительства не делает чести украинским медиа.
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02.08.2020 02:22 Відповісти
Кравчук і Фокін - двійко червоно-сраких кремлядських маразматиків. Вони вбивали нашу надію і віру на краще майбутне України без ординського велико-російського шовінізму.
За правління крави, кучми і інших - Україна мала меншу незалежність ніж УССР. Всі ці прези виконували забаганки Москви і все співали про безкровне здобуття "незалежно сті".
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02.08.2020 08:45 Відповісти
Глузували з нашого довірливого народу, їх треба було страчувати, як зрадників нації, а їх обирали президентами. Отака муйня ребяти -демократи.
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02.08.2020 08:54 Відповісти
Фокін говорив, що в 2014-му "повстав трудовий Донбас", - журналістка Бесперстова - Цензор.НЕТ 9787

https://drama.kropyva.ch/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%8F,_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0 Отака *****, малята
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02.08.2020 12:20 Відповісти
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