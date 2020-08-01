Фокін говорив, що в 2014-му "повстав трудовий Донбас", - журналістка Бесперстова

Журналістка Ольга Бесперстова стверджує, що 2 роки тому перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін переконував її, нібито навесні 2014 року "повстав трудовий Донбас".

Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Два роки тому брала у нього інтерв'ю. Три години переконував мене в тому, що навесні 2014 року "повстав трудовий Донбас". Які росіяни? Аж втрачав рівновагу: "Я краще за вас знаю, що там було". Сперечалась із ним відчайдушно. Багато чого розповідала. Все дарма", - написала Бесперстова.

Інтерв'ю з Фокіним зрештою так і не вийшло.

"Загалом дуже вдалий і правильний вибір. Вітаю. Не підведе", - саркастично зазначає журналістка.

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Нагадаємо, раніше новий глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що до складу делегації може увійти перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. За словами Кравчука, Фокін "із 16 років у шахті" і "його знає Донбас". Фокіну 87 років.