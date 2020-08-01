Фокін говорив, що в 2014-му "повстав трудовий Донбас", - журналістка Бесперстова
Журналістка Ольга Бесперстова стверджує, що 2 роки тому перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін переконував її, нібито навесні 2014 року "повстав трудовий Донбас".
Про це вона написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Два роки тому брала у нього інтерв'ю. Три години переконував мене в тому, що навесні 2014 року "повстав трудовий Донбас". Які росіяни? Аж втрачав рівновагу: "Я краще за вас знаю, що там було". Сперечалась із ним відчайдушно. Багато чого розповідала. Все дарма", - написала Бесперстова.
Інтерв'ю з Фокіним зрештою так і не вийшло.
"Загалом дуже вдалий і правильний вибір. Вітаю. Не підведе", - саркастично зазначає журналістка.
Нагадаємо, раніше новий глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що до складу делегації може увійти перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. За словами Кравчука, Фокін "із 16 років у шахті" і "його знає Донбас". Фокіну 87 років.
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Главой надо Обаму. Он эту "кашу" заварил , пусть и расхлебывает.
Кацапы негров боятся. Результат переговоров с Ху будет в течении 24 часов.
Переговоры - Не хотите ? Отключим газ, воду, свет, нефть, интернет, Визу, Свифт и т.п. и т.п.. (Брилиантовая рука).
Но ... они , *****, припалзут , .. потом ... и будут ...
А потом .... опять все по новой. .. Это кацапы.
За правління крави, кучми і інших - Україна мала меншу незалежність ніж УССР. Всі ці прези виконували забаганки Москви і все співали про безкровне здобуття "незалежно сті".
https://drama.kropyva.ch/%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D1%85%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%8F,_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B0 Отака *****, малята