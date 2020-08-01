Коронавірус у Києві за добу виявили у 101 людини, 40 видужали, - Кличко. КАРТА
За минулу добу ще у 101 жителя Києва підтвердили захворювання на Covid-19, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Днем раніше повідомлялося про 110 нових інфікованих киян.
За минулу добу дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 134 киян.
"Наразі в столиці вже 8 342 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - поінформував мер.
Серед нових хворих 39 жінок віком від 19 до 84 років, 59 чоловіків віком від 18 до 81 року, три дівчинки - 12, 16 і 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 40 осіб. Загалом за період пандемії хворобу здолали 2 981 киянин.
Найбільше випадків захворювання виявили в Печерському районі (16), у Дарницькому (15), у Солом'янському районі (14).
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Чет кажется что либо кто-то трендит, либо кто-то кого-то считает за .... ну да