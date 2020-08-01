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Новини Коронавірус і карантин
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Коронавірус у Києві за добу виявили у 101 людини, 40 видужали, - Кличко. КАРТА

Коронавірус у Києві за добу виявили у 101 людини, 40 видужали, - Кличко. КАРТА

За минулу добу ще у 101 жителя Києва підтвердили захворювання на Covid-19, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Про це він написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Днем раніше повідомлялося про 110 нових інфікованих киян.

За минулу добу дві людини померли. За весь період коронавірус забрав життя 134 киян.

"Наразі в столиці вже 8 342 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - поінформував мер.

Серед нових хворих 39 жінок віком від 19 до 84 років,  59 чоловіків віком від 18 до 81 року, три дівчинки - 12, 16 і 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнтів. Решта - на самоізоляції, під контролем лікарів.

Читайте також: За добу в Україні зафіксували 1 172 нові випадки COVID-19, померло 16 осіб, загалом - 71 056 інфікованих

Одужали за добу 40 осіб. Загалом за період пандемії хворобу здолали 2 981 киянин.

Найбільше випадків захворювання виявили в Печерському районі (16), у Дарницькому (15), у Солом'янському районі (14).

Коронавірус у Києві за добу виявили у 101 людини, 40 видужали, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19663) Кличко Віталій (3527) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Люди завжди вмирали, але не знали, що від коронавірусу. Тепер знають, що від смерті захищає маска.
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01.08.2020 11:59 Відповісти
Бокс, а как так шо по стране 1100 заболели и чет только 20 умерли?
А остальные 1180 что?
Чет кажется что либо кто-то трендит, либо кто-то кого-то считает за .... ну да
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01.08.2020 11:59 Відповісти
*на выборы(крайние) не ходил и не пойду!
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01.08.2020 12:00 Відповісти
І це ще не червона зона?!
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01.08.2020 12:18 Відповісти
Девочек отдельно считает, извращенец.
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01.08.2020 12:58 Відповісти
гарний мер - єдиний хто хоч якось переймається проблемами громадян
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01.08.2020 13:07 Відповісти
 
 