Іранці хочуть провести наступний раунд переговорів щодо компенсації за збитий літак МАУ в жовтні в Тегерані, - МЗС

Іранська сторона підтвердила зацікавленість у якнайшвидшому завершенні переговорів, пов'язаних зі збитим літаком рейсу PS752 авіакомпанії МАУ.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану з юридичних питань та міжнародного права, глава делегації Ірану на переговорах в Україні Мохсен Бахарванд на зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Він (Бахарванд. - Ред.) підтвердив, що іранська сторона бере на себе відповідальність за збиття українського літака та серйозно поставиться до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань щодо встановлення обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати необхідних компенсацій", - сказано в повідомленні.

Кулеба вказав на позитивну позицію Ірану під час перемовин 30 липня. Він запевнив, що Україна й надалі будуватиме переговорний процес конструктивно, і висловив сподівання на дотримання Іраном цієї позиції впродовж перемовин.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.