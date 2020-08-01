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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іранці хочуть провести наступний раунд переговорів щодо компенсації за збитий літак МАУ в жовтні в Тегерані, - МЗС

Іранці хочуть провести наступний раунд переговорів щодо компенсації за збитий літак МАУ в жовтні в Тегерані, - МЗС

Іранська сторона підтвердила зацікавленість у якнайшвидшому завершенні переговорів, пов'язаних зі збитим літаком рейсу PS752 авіакомпанії МАУ.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Ірану з юридичних питань та міжнародного права, глава делегації Ірану на переговорах в Україні Мохсен Бахарванд на зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Він (Бахарванд. - Ред.) підтвердив, що іранська сторона бере на себе відповідальність за збиття українського літака та серйозно поставиться до виконання своїх міжнародно-правових зобов’язань щодо встановлення обставин трагедії, притягнення винних до відповідальності та виплати необхідних компенсацій", - сказано в повідомленні.

Кулеба вказав на позитивну позицію Ірану під час перемовин 30 липня. Він запевнив, що Україна й надалі будуватиме переговорний процес конструктивно, і висловив сподівання на дотримання Іраном цієї позиції впродовж перемовин.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

Автор: 

Іран (2069) компенсації (705) МЗС (4173) перемовини (3010) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+2
очевидно что там будет удобнее подмасливать переговорщиков украинской делегации, а если надо то и провокацию какую нибудь устроить в Тегеране им будет проще.... Ну и очевидно что идет сознательная затяжка времени.
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01.08.2020 12:08 Відповісти
+1
кто-нибудь верит сумасшедшим фанатикам?... там нет мозгов, только ненависть
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01.08.2020 12:08 Відповісти
+1
Сказать - миллиард евро. и все.
ибо Восток, как грится, дело не толстое.
Ну там же Москва за Тегераном, т.е. будут подкупать и т.д.
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01.08.2020 12:08 Відповісти
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кто-нибудь верит сумасшедшим фанатикам?... там нет мозгов, только ненависть
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01.08.2020 12:08 Відповісти
Сказать - миллиард евро. и все.
ибо Восток, как грится, дело не толстое.
Ну там же Москва за Тегераном, т.е. будут подкупать и т.д.
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01.08.2020 12:08 Відповісти
очевидно что там будет удобнее подмасливать переговорщиков украинской делегации, а если надо то и провокацию какую нибудь устроить в Тегеране им будет проще.... Ну и очевидно что идет сознательная затяжка времени.
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01.08.2020 12:08 Відповісти
Та давайте уже лет через 10 проведем переговоры
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01.08.2020 12:11 Відповісти
Вы сначала заплатите виру за убиённых, говоруны.
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01.08.2020 12:14 Відповісти
А почему не в Северной Корее через 20 лет? Надеются что родственники и свидетели скопытятся и некому будет судиться?
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01.08.2020 12:18 Відповісти
Обязательно участие Коломойского в переговорах.У Ирана ему есть шекотливые вопросы.
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01.08.2020 12:25 Відповісти
Еврей персу не друг
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01.08.2020 12:40 Відповісти
время тянут как могут....
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01.08.2020 14:17 Відповісти
Следующий раунд переговоров в октябре. Они же не сказали в каком году.
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01.08.2020 20:18 Відповісти
 
 