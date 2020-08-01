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Поїздки Кравчука в Білорусь іноді закінчуються в інтересах України. Наприклад, розвалом СРСР, - Кулеба

Поїздки Кравчука в Білорусь іноді закінчуються в інтересах України. Наприклад, розвалом СРСР, - Кулеба

Другий президент України Леонід Кучма роздумував над тим, щоб піти із посади глави української делегації в Мінську, щонайменше з лютого 2020 року.

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Коли я ще працював на посаді віцепрем’єр-міністра, якось зайшов до Офісу президента в один кабінет, а там якраз перебував Леонід Кучма. Це було десь наприкінці лютого цього року. Він сказав, що, напевно, вже час йому іти... Я його запитав: "Як же так, невже ви нас покинете?" Він відповів, що розмірковує про те, аби таки піти. Однак до останнього часу Леонід Данилович продовжував виконувати свою функцію, за що ми йому дуже вдячні", - зазначив міністр.

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Він додав, що перший президент Леонід Кравчук, який замінив Кучму, також має великий політичний досвід.

"Думаю, це тільки посилить роботу української делегації в контактній групі. Взагалі якщо згадати минуле, поїздки Леоніда Кравчука в Білорусь іноді закінчуються несподівано в інтересах України. Наприклад, розвалом Радянського Союзу... Жартую", - сказав Кулеба.

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Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.

Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) СРСР (347) Кулеба Дмитро (3604) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+23
Та поездка закончилась подписанием документов, привезённых российской стороной.

В этот раз закончится тем же.
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01.08.2020 13:10 Відповісти
+13
Стара ГНИДА кгб-шної закваски, в грудні 1991 року затягнув Україну в "Союз Ніщих і Голодних" - СНГ. Не дав Україні бути незалежною. Тільки Литва, Латвія і Естонія послали цей "саюз..." НАХ! і де сьогодні Прибалтика і де ми... До сих пір випутується Україна з цього кацапського павутиння СНГ, куди її затяг цей коммуняка хитродупий. Сиділа б ГНИДА вже тихо, так йому, як вовку з анекдоту "шоу, блін, захотілось!"
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01.08.2020 13:39 Відповісти
+11
Коммуняцкие секретари вроде Кравчука дерибанили совок ради своей выгоды, а не ради каких-то идеалов.
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01.08.2020 13:13 Відповісти
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Кучмовоза замінили кравчучкою.
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01.08.2020 13:43 Відповісти
Сборная солянка "компромиссных" достижений Кравчука.
- Он сдал ядерное оружие в обмен на "будапештский меморандум" (его приготовили при Кравчуке, а Кучма только подписал).
- Это он разрешил черноморскому флоту РФ остаться и потерял контроль над Севастополем.
- Это он же разрешил Сбербанку ******* всех со всеми советскими сбережениями на счетах во время гайдаровской реформы и в ходе обмена денег.
- Это он подписал отказ от прав на имущество СССР за рубежом в котором явно была и наша доля.
- Это Кравчук завел сюда московский патриархат и отдал им все храмы и Лавры.
- Развалил торговый флот.
- Самое главное, что запомнится всегда - это инфляция и ручная тележка на колесиках - кравчучка.
По факту его судить нужно. Мало кто сделал для Украины так много плохого. И мало кто сдавал интересы Украины так сильно как этот старый подлец.
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01.08.2020 22:26 Відповісти
Не для хайпу, а насправді.
Я тихенько і спокійно до Вашої думки приєднуюсь.
Перечитую свої минулі коментарі і пов'язані з ними.
Майте гарний день.
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12.08.2020 17:11 Відповісти
никакого отношения к развалу совка эта гадость не имеет .. за это проголосовало под 90% граждан ..
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01.08.2020 13:31 Відповісти
Стара ГНИДА кгб-шної закваски, в грудні 1991 року затягнув Україну в "Союз Ніщих і Голодних" - СНГ. Не дав Україні бути незалежною. Тільки Литва, Латвія і Естонія послали цей "саюз..." НАХ! і де сьогодні Прибалтика і де ми... До сих пір випутується Україна з цього кацапського павутиння СНГ, куди її затяг цей коммуняка хитродупий. Сиділа б ГНИДА вже тихо, так йому, як вовку з анекдоту "шоу, блін, захотілось!"
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01.08.2020 13:39 Відповісти
https://twitter.com/5AllanLeVito

https://twitter.com/5AllanLeVito vAnilla Love t https://twitter.com/5AllanLeVito @5AllanLeVito https://twitter.com/5AllanLeVito/status/1289536977453363200 2 ч

"На недельку до второго
Закопаем Горбачева,
Откопаем Брежнева -
Будем жить по прежнему"

- Владимир Александрович, а Вы уверены, что именно так нужно обновлять состав Минской ТГК ?
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01.08.2020 17:30 Відповісти
То був природний процес, а кравчук був лише свідком.
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01.08.2020 13:43 Відповісти
кравчук развалил совок, а сейчас развалит Украину.
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01.08.2020 13:47 Відповісти
Кулеба - "Поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются в интересах Украины. Например, развалом сср"

Нагадайте Кулебі, що 1-го грудня 1991 року відбувся референдум щодо проголошення Незалежності України. «За» тоді проголосувало більше 84% населення.
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01.08.2020 13:49 Відповісти
... Шучу", - сказал Кулеба. Жарт зовсім недоречний, бо підключивши старих маразматиків до переговорів, можемо отримати розпад України. Пригадаємо події серпня 1991 року. Союз розвалив аж ніяк не Кравчук, він якраз цьому розвалу опирався. Союз розвалили народи Естонії, Латвії, Литви і України. А комуняки на чолі з Кравчуком проголосували за Акт Незалежності України під тиском народу і з переляку, щоб не загриміти в каталажку після поразки ГКЧП у Москві, бо київські комуняки мовчки підтримували ГКЧПістів. Після прийняття Акту про Незалежність України, комуняки з Кравчуком призначили референдуму на 1 грудня 1991 року, бо сподівались, що народ у своїй більшості проголосує проти. А коли 90,32% сказали "ТАК", рівно за тиждень у Біловезькій Пущі, не маючи на те мандата, він втягнув Україну в СНД, який мав би стати оновленим союзом. За це і за повний розвал економіки України його треба судити. Але дасть Бог, ця стара падлюка здохне, перш ніж поставить підпис під капітуляцією.
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01.08.2020 13:52 Відповісти
писав писав І :
\\\\\\\\\Але дасть Бог\\\\\\\\\\\\

"бох" "дав" голодомори, війни та інше, тобі ще треба такої "данини"? мені - ні.
тьху!
отай і живемо "як Боб "дасть""
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01.08.2020 14:13 Відповісти
Мені здається, що вираз ''бог дасть '' попереднім коментатором був вжитий у розумінні '' я сподіваюсь''...
Чи можете зі мною згодитись?
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02.08.2020 01:32 Відповісти
який "бог"?
бог чого? примітивні віруни вже дістали зі своїм божком, не читаючи що він наробив. тупо в писанині пише про такі звірства божка, шо Сралін тихенько курить люльку в куточку
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02.08.2020 08:00 Відповісти
Я Вашу точку зору розумію.
І не буду з Вами сперечатись.
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12.08.2020 17:14 Відповісти
Дуже добре пам'ятаю той день коли московськи комуняки хотіли взяти владу. Це був понеділок 19 серпня, його початок. Кравчук тоді страшенно перелякався та з'явився на ТБ України аж на четвертий день. Думаю що це старе опудало в той день 19 .08 .1991 таки обісрався. Чому я пам'ятаю той день? Мав доручення по роботі, та ніяк до полудня не міг зрозуміти що коїться в Україні. Зато мій дід коли побачив на телеекрані пельку кравчука ,то взяв та плюнув в телік. Кравчук -продажна комуняцька курва!!!
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01.08.2020 19:13 Відповісти
До сказаного мером Дніпра Борисом Філатовим, додати нічого.
https://krainanews.co.ua/filatov-napysh/ Філатов: Напишу правду. Нічого святого. Вічний флюгер, падлюка і негідник, що зрадив і продав всіх і вся.
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01.08.2020 13:59 Відповісти
че там дальше будет х.з. но Леонид Макаровичь время точно задинамит.
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01.08.2020 14:02 Відповісти
о б****** ..... это просто п..............(полный конец)
тварей таких даже я не хочу говорить таки за кое-какую страну, но и там такого нет.
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01.08.2020 14:10 Відповісти
Співавтор Декларації про державний суверенітет України, народний депутат I - VI скликань, нині заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий: "Я хочу з усією відповідальністю заявити, що на той час секретар ЦК КПУ з ідеології Кравчук жодного стосунку до ухвалення декларації не має, окрім того що він натиснув кнопку "за". Прийняття Декларації відбулось всупереч тій позиції, яку займав головний комуністичний ідеолог Леонід Кравчук. Кравчук доводив, що тризуб - це бандерівський знак, що не треба синьо-жовтого прапора, бо на радянському червоно-синьому все українське: червоне то не червоне, а малинове, синє то не синє, а лазурове, а серп і молот, то золоте... Комуністи підготували свій проект декларації про оновлений союз, де росія об'єднається з іншими народами"…

див. відео з хв. 14:16 https://www.youtube.com/watch?v=Qv9el3INMzY
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01.08.2020 14:11 Відповісти
Это только в том случае если заинтересованной выступала рашен сторона.. Тогда это был Ельцин. Что бы взять власть в РФ, он решил кинуть Горбачева и ликвидировать СССР, и думал что все как то потом само собой обратно склеится... Но все пошло немного по другому сценарию. А Кравчук ( без особого сопротивления с рашен стороны.. она была в тот момент кровно заинтересована свалить Горби просто оседлал сложившуюся ситуацию.) Ну вот так сложилось, тем была поддержка народа на суверенитет. Ну а когда прижали по настоящему и Раша и зап. партнеры то сдал третий в мире ядерный потенциал.. за просто так. ( а сейчас лепит лабуду что мол они все равно управлялись из Москвы.. а стратегическая авиация, а тактическое ядерное оружие и т.д. ( это не межконтинентальные шахты) почему это не сохранили. Нам же не угрожала война с западным полушарием.. если и была бы война то с ближним и соседним зарубежьем и вот тут ряд элементов ядерного вооружения могли стать сдерживающим фактором. Так что "победы" Кравчука в Беловежье это так... просто всех в тот момент это устраивало.
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01.08.2020 14:28 Відповісти
Я был вынужден подчиниться большинству во время провозглашения независимости Украины.
То, что мы решали в Беловежской пуще - мы говорили о государстве. Да, союзе государств, но фактически о едином государстве.
Идём дальше.
15 лет назад кум Путина Медведчук вместе с Кравчуком и Шуфричем агитировали против НАТО и за Россию. "НАТО в Украине не будет", - прямая речь Кравчука.
Я не считаю Медведчука врагом - он умный и образованный человек… Я поддерживаю Тимошенко. Она - один из лучших менеджеров в Украине… Я горячо поддерживаю партию "Слуга народа" и то, что делает Зеленский…
Эти высказывания также принадлежат старому лису. Совковый приспособленец, будучи в душе за СССР, постоянно примыкал к тем политсилам, которые были ориентированы на потерю Украиной государственности. Честолюбивый и беспринципный. Эти два качества в полной мере характеризуют Кравчука. Они, помноженные на старческий маразм, образуют ту гремучую смесь, которая как будто создана для того, чтобы сдавать в словоблудной упаковке интересы Украины.
История помнит каждый шаг. У деда была возможность уйти на покой более-менее достойно. Он выбрал другой путь. Но мне пофуй, что он выбрал, главное, что мы с вами выбираем свободу. История Украины перемолола не одного кравчука-коллаборанта, перемелет и этого. А пепел развеет над украинским Донецком.
https://tverezo.info/post/119784
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01.08.2020 14:28 Відповісти
"Поездки Кравчука в Беларусь иногда заканчиваются в интересах Украины. Например, развалом СССР, - Кулеба"
О чем теперь жалеют 70% тех, кто в 1991 голосовал за развал.
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01.08.2020 14:33 Відповісти
Бредишь? Так поезжай в вяликую - там досих пор савок.
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01.08.2020 15:50 Відповісти
Даже не знаю, кто из них больший πιταρ, Кравчук или Кулеба.
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01.08.2020 15:37 Відповісти
Инсайдер 🇧🇾, [01.08.20 16:14]
⚡️По нашей информации Лукашенко несколько дней назад перенёс инфаркт
Пресс-служба хранит молчание и в спешном порядке ищет старые видеокадры, чтобы показывать активность президента. Отменены все мероприятия с его участием.
В последний раз Лукашенко показывали три дня назад
Информация уточняется.
Инсайдер (https://t.me/joinchat/AAAAAEv2egRkZ3sk-u16zw)
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01.08.2020 16:32 Відповісти
...Вместе с задержанным Сергеем Тихановским были задержаны ещё четыре россиянина, которые оказались кадровиками ГРУ. И, невероятно, но все четверо работали в команде видеоблогера. Совпадение? Политтехнолог, работавший с Ксенией Собчак, ГРУши в команде супруга одного из оппозиционных кандидатов, чего ещё не хватает? Ах да, диссонанс, ГРУ и ЧВК "Вагнер".
А диссонанса, на самом деле, никакого нет. Ведь задержанные боевики и вправду могли быть наёмниками "Вагнера", но сейчас, будучи на вольных хлебах, стать сборной солянкой для дестабилизации РБ. Причем, их участие в боевых действиях на Донбассе, так или иначе, но приплетает украинский след. Ведь мало кто из потребителей информационного фаст-фуда углубляется в подробностях этого самого "участия в боевых действиях", на чьей стороне - главное нарратив.
В копилку созданного эфемерного образа собраны: призывы о "точке сбора", звучавшие от одиозного куховара, и политтехнолог, работавший в западных командах и олицетворяющий собой "западный след". Вот только без особого упоминания того, кто был у этого политтехнолога одним из последних клиентов и, что задержали его в компании с коллегами из ГРУ.
А потому, история на самом деле не настолько сложная и загадочная, да и конспирологией здесь не пахнет и близко. И главное, в очередной раз кирзачи провалили свой очередной государственный переворот. Очередная "Черногория 2.0" в беларуском исполнении. - https://uc.od.ua/news/politic/1228406
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01.08.2020 16:38 Відповісти
Це такий гумор від Кулеби?
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01.08.2020 18:40 Відповісти
Та перестаньте, раша раніше за нас вийшла. Воно розвалилось тому що було зшите гнилими нитками, заслуги Кравчука в цьому немає.
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01.08.2020 20:33 Відповісти
От придурки,клоуни ПетяШарія-стара ******* ще більший патріот виявився,ніж уся ваша ненажерлива свинота поросяча. Кравчук недаром тряхнув вас стариною об кісяк разом із Схуубеєвою,бо нездатні ви,виродки до утворення держави.А раз не здатні-то й мати її не будете,мов курди-хто в фашню,а хто в комуну.Ще щоб ЕС та Америка вас більше не підтримували-то ви б посегілися між собою до виздиху на радість окупанта,якщо навіть шутки не розумієте.
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01.08.2020 21:27 Відповісти
Флюгер иногда тоже может повернуться в нужную сторону, а он еще и флюгер-шахматист , не ровня клоуну с его мизком
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01.08.2020 22:10 Відповісти
КГБ-шна агентура ніколи не виходить на пенсію. Її використовують до кінця - до деменції, до смертного одра. Сказала ж ця стара наволоч Кравчук, що діятиме до останнього подиху...
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01.08.2020 22:25 Відповісти
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