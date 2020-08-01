Поїздки Кравчука в Білорусь іноді закінчуються в інтересах України. Наприклад, розвалом СРСР, - Кулеба

Другий президент України Леонід Кучма роздумував над тим, щоб піти із посади глави української делегації в Мінську, щонайменше з лютого 2020 року.

Про це в інтерв'ю "Главкому" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Коли я ще працював на посаді віцепрем’єр-міністра, якось зайшов до Офісу президента в один кабінет, а там якраз перебував Леонід Кучма. Це було десь наприкінці лютого цього року. Він сказав, що, напевно, вже час йому іти... Я його запитав: "Як же так, невже ви нас покинете?" Він відповів, що розмірковує про те, аби таки піти. Однак до останнього часу Леонід Данилович продовжував виконувати свою функцію, за що ми йому дуже вдячні", - зазначив міністр.

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Він додав, що перший президент Леонід Кравчук, який замінив Кучму, також має великий політичний досвід.

"Думаю, це тільки посилить роботу української делегації в контактній групі. Взагалі якщо згадати минуле, поїздки Леоніда Кравчука в Білорусь іноді закінчуються несподівано в інтересах України. Наприклад, розвалом Радянського Союзу... Жартую", - сказав Кулеба.

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Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.

Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.