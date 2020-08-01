Режим тиші в зоні ООС за поточну добу не порушували, - Міноборони

За поточну добу станом на 12:00 порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що триває оголошений із 27 липня 2020 року повний і всеосяжний режим припинення вогню.

За даними розвідки, за минулу добу в складі 9-го окремого механізованого полку 1-го АК російсько-окупаційних військ є небойові втрати: одна безповоротна та одна санітарна.

Дивіться також: Журналісти ВВС знайшли могили російських військових, які загинули на Донбасі. ФОТО

Як повідомлялося, у п'ятницю російські найманці на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню.