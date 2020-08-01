1 141 28
Режим тиші в зоні ООС за поточну добу не порушували, - Міноборони
За поточну добу станом на 12:00 порушень режиму припинення вогню на Донбасі не зафіксовано.
Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що триває оголошений із 27 липня 2020 року повний і всеосяжний режим припинення вогню.
За даними розвідки, за минулу добу в складі 9-го окремого механізованого полку 1-го АК російсько-окупаційних військ є небойові втрати: одна безповоротна та одна санітарна.
Як повідомлялося, у п'ятницю російські найманці на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню.
Топ коментарі
+6 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар01.08.2020 13:32 Відповісти Посилання
+6 q4ma
показати весь коментар01.08.2020 13:35 Відповісти Посилання
+3 Ан Мур
показати весь коментар01.08.2020 13:26 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Розпочалося активно анонсоване перемир'я. Через годину після цього, ворог продовжує обстрілювати наші позиції. Нащо забороняти відповідати? Пам'ятаєте реакцію Пескова: "А до чого тут Росія? Нехай ведуть перемовини з "Л\ДНР"". Росія цими угодами так званими, все одно починає втягувати українське керівництво в прямі стосунки з їхніми маріонетками, з якими спілкуватись взагалі не варто", - заявив Турчинов.
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
01.08.20 08:12 Враг за сутки 4 раза нарушил перемирие: в ВСУ без потерь
01.08.20 13:22 Режим тишины в зоне ООС за текущие сутки не нарушался, - Минобороны
Сегодня до 12-00 нарушений не было.
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
01.08.20 08:12https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter
https://censor.net/news/3211379/vrag_za_sutki_4_raza_narushil_peremirie_v_vsu_bez_poter