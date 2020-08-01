Ліквідація "полтавського терориста" відбувалась у межах повноважень поліції, - попередні висновки ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) за результатами першочергових слідчих дій встановило, що поліцейські діяли в межах своїх повноважень під час спецоперації із знешкодження "полтавського терориста" Романа Скрипника.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Як передбачено законом, ДБР розслідує обставини загибелі "полтавського терориста" під час затримання. Поки підстав вважати дії поліцейських неправомірними немає", - сказано в повідомленні.

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Зокрема, згідно з результатами першочергових слідчих дій, поліцейські діяли в межах своїх повноважень.

Водночас, як наголошується, остаточні висновки про правомірність дій правоохоронців будуть зроблені за результатами досудового розслідування.

Раніше Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом заподіяння тілесних ушкоджень, які спричинили смерть 32-річного громадянина під час затримання співробітниками ГУ Нацполіції в Полтавській області.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 365 і ч. 1 ст. 115 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу та умисне вбивство).

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Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Сьогодні вночі Скрипника знайдено і ліквідовано.