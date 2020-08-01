Спецслужби РФ намагаються розпалити в Україні "війну всіх проти всіх" для зміни керівництва держави, - глава СЗР Кондратюк

Російські спецслужби проводять в Україні спеціальні операції, спрямовані на створення додаткових конфліктів, роз'єднання і поляризацію українського суспільства, підрив основ державності.

Про це заявив у своїй статті для інтернет-видання ZN.UA глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ставка робиться на системну дискредитацію української національної ідеї і західного цивілізаційного вибору, демонстрацію "штучності української ідентичності та держави". Москва активно маніпулює фактором тимчасово окупованих територій, намагаючись протиставити народ України і "київську владу", що нібито зрадила передвиборчим обіцянкам стосовно довгоочікуваного миру на Донбасі", - зазначає Кондратюк.

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Голова СЗР підкреслює, що політична мета РФ - це дестабілізувати суспільно-політичне життя в Україні до такого рівня, щоб Кремль зміг порушити питання необхідності "гуманітарної допомоги" і "перекрити кисень Україні "братніми" обіймами".

"Фактично йдеться про спроби розпалювання на території нашої держави "війни всіх проти всіх" і проведення на цьому тлі політично-диверсійної та/або силової операції зі зміни керівництва держави у середньостроковій перспективі", - додав він.

Кондратюк підкреслив, що "фірмовими інструментами" спецслужби РФ найчастіше стають провокації, використання агентури впливу, терор і політичні вбивства.