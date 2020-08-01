Спецслужби РФ намагаються розпалити в Україні "війну всіх проти всіх" для зміни керівництва держави, - глава СЗР Кондратюк
Російські спецслужби проводять в Україні спеціальні операції, спрямовані на створення додаткових конфліктів, роз'єднання і поляризацію українського суспільства, підрив основ державності.
Про це заявив у своїй статті для інтернет-видання ZN.UA глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.
"Ставка робиться на системну дискредитацію української національної ідеї і західного цивілізаційного вибору, демонстрацію "штучності української ідентичності та держави". Москва активно маніпулює фактором тимчасово окупованих територій, намагаючись протиставити народ України і "київську владу", що нібито зрадила передвиборчим обіцянкам стосовно довгоочікуваного миру на Донбасі", - зазначає Кондратюк.
Голова СЗР підкреслює, що політична мета РФ - це дестабілізувати суспільно-політичне життя в Україні до такого рівня, щоб Кремль зміг порушити питання необхідності "гуманітарної допомоги" і "перекрити кисень Україні "братніми" обіймами".
"Фактично йдеться про спроби розпалювання на території нашої держави "війни всіх проти всіх" і проведення на цьому тлі політично-диверсійної та/або силової операції зі зміни керівництва держави у середньостроковій перспективі", - додав він.
Кондратюк підкреслив, що "фірмовими інструментами" спецслужби РФ найчастіше стають провокації, використання агентури впливу, терор і політичні вбивства.
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А где ж СБУ? Спит в оглоблях?
«Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились, а воины голодные и босые.
Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно...
Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в княжестве Вэй пасет скот.
Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, и глупые начнут жаловаться и проклинать свою родину.
И тогда мы пройдем через открытые ворота» (Китай, 5 ст. до н.э.)
Не делай из кого-то того, кем он не является.
Здесь делают тоже самое.
А также канал Г+Г...и говноквартал 95..
Это шоб не перенапрягать перзиндента анализами импорта, экспорта, инвестиционной экспансии прессингом или демпингом на энергорынке.
По-гиниральски прямо и коротко: "Возьмут за яйка и в дверь!"
Росіянців не хвилюють конкретні деталі західних соціальних та політичних проблем, коли вони тролять американців. Їх метою є протиставляти людей одне одному незалежно від їх ідентичності й політичних уявлень.
З цієї причини росія намагається проникнути одночасно і в Black Lives Matter, і до білих націоналістів онлайн.
Ми не відаємо, як спрацюють ці зусилля, але знаємо, що росія намагається розділити американське суспільство, породжуючи екстремістські погляди.
******* політичне середовище разом з особливостями соцмедій роблять боротьбу з цими зусиллями не надто простою. - Posard M.N. a.o. How You Can Fight Russia's Plans to Troll Americans During Campaign 2020 https://www.rand.org/blog/2020/07/how-you-can-fight-russias-plans-to-troll-americans.html
це здебільшого лише масовка..справжні мутили більш прагматичні та нечисленні..
грать назад в совок-2 но на условиях сохранения должностей и доступа к распилам потомушо
если случится триумф законности и прозрачности то очень многие "бизнесмены" раззорятся и
очень многие чиновники навсегда потеряют должности и возможность использовать админре-
сурс.... для них это реально будет шторм которого многие не переживут.