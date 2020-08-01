УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11022 відвідувача онлайн
Новини
12 650 176

Спецслужби РФ намагаються розпалити в Україні "війну всіх проти всіх" для зміни керівництва держави, - глава СЗР Кондратюк

Спецслужби РФ намагаються розпалити в Україні

Російські спецслужби проводять в Україні спеціальні операції, спрямовані на створення додаткових конфліктів, роз'єднання і поляризацію українського суспільства, підрив основ державності.

Про це заявив у своїй статті для інтернет-видання ZN.UA глава Служби зовнішньої розвідки Валерій Кондратюк, передає Цензор.НЕТ.

"Ставка робиться на системну дискредитацію української національної ідеї і західного цивілізаційного вибору, демонстрацію "штучності української ідентичності та держави". Москва активно маніпулює фактором тимчасово окупованих територій, намагаючись протиставити народ України і "київську владу", що нібито зрадила передвиборчим обіцянкам стосовно довгоочікуваного миру на Донбасі", - зазначає Кондратюк.

Читайте також: Рада ухвалила закон про Службу зовнішньої розвідки

Голова СЗР підкреслює, що політична мета РФ - це дестабілізувати суспільно-політичне життя в Україні до такого рівня, щоб Кремль зміг порушити питання необхідності "гуманітарної допомоги" і "перекрити кисень Україні "братніми" обіймами".

"Фактично йдеться про спроби розпалювання на території нашої держави "війни всіх проти всіх" і проведення на цьому тлі політично-диверсійної та/або силової операції зі зміни керівництва держави у середньостроковій перспективі", - додав він.

Кондратюк підкреслив, що "фірмовими інструментами" спецслужби РФ найчастіше стають провокації, використання агентури впливу, терор і політичні вбивства.

Автор: 

росія (66080) СЗР (126) спецслужби (271) Кондратюк Валерій (21)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
Пуйло просто хочет вернуть старину Порошенко на пост президента вместо этого злогого гнусавого карлика наподеона зеленского который патриот Украины не навидит парашу и садил Кадырова на бутылку😁😁😁
показати весь коментар
01.08.2020 14:06 Відповісти
+15
пока не будет национализации всех телеканалов, все это пустые разговоры..
действовать нужно предельно решительно и на опережение..
показати весь коментар
01.08.2020 14:05 Відповісти
+14
ПаРашка стабильна в своем стремлении утопить всех соседей в дерьме, в котором сама постоянно находится...
показати весь коментар
01.08.2020 14:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Якщо Україна залишиться Україною.
показати весь коментар
01.08.2020 18:27 Відповісти
Российские спецслужбы проводят в Украине специальные операции, направленные на создание дополнительных конфликтов....

А где ж СБУ? Спит в оглоблях?
показати весь коментар
01.08.2020 14:23 Відповісти
Обложили со всех Сторон и уже разлагают изнутри .А кто же будит бороться , вы получаете деньги налогоплательщиков , а Они в лице Волонтеров будут работать за Вас . Народ выбрал , будте добры защищайте суверенитет и целостность Украины , а не сопли жуя жалуясь .
показати весь коментар
01.08.2020 14:25 Відповісти
А кто разлагает? Инопланетяне что ли? Кто постоянно бегает за своей свиноматкой и кричит "зрада"?

«Пусть на улицах вражеской столицы шепчутся, что князь обворовывает народ, советники его предали, чиновники спились, а воины голодные и босые.
Пусть жители калечат имя своего князя и произносят его неправильно...
Пусть им при сытой жизни кажется, что они голодают. Пусть состоятельные жители завидуют тем, кто в княжестве Вэй пасет скот.
Разжигайте внутренний пожар не огнем, а словом, и глупые начнут жаловаться и проклинать свою родину.
И тогда мы пройдем через открытые ворота» (Китай, 5 ст. до н.э.)
показати весь коментар
01.08.2020 14:28 Відповісти
Хороший Пост .Его можно трактовать по Обе стороны Баррикады и везде имеет Место Быть.Но те которые живут в Украине и поносят землю которая их Носит и проклинают свою Родину и наровятся открыть ворота , - не место на этой Земле , даже удобрение их с большим содержанием Яда.Они травят друг на друга , клевещут и заражают Ненавистью.Сначала было Слово , -но они превратили в Пропаганду, скупая телеканалы и радиоэфиры как Горячие пирошки и запихивают в Глотки не жуя, а те давятся но глотают и поносят на сем свет Стоит.Но не все и есть адекватные и питают с Других источников. Все есть .
показати весь коментар
01.08.2020 14:45 Відповісти
Как написано в писании не сотвори себе кумира.
Не делай из кого-то того, кем он не является.
показати весь коментар
01.08.2020 14:54 Відповісти
Та по харе видно, что жуёт не сопли, а что-то более калорийное
показати весь коментар
01.08.2020 17:29 Відповісти
Однако, какой смысл Кремлю менять руководство Украины, если любое будет бегать за инструкциями к послу США? Пока у наших олигархов на Западе заныкано в 5 раз больше капитала, чем у них есть в Украине, пока США могут в любой момент это бабло отобрать, до тех пор Украина будет через олигархо-политические кланы управляться посольством США и все чаще - напрямую.
показати весь коментар
01.08.2020 14:26 Відповісти
если валерчик и сам верит во что говорит то психиаторы всех стран безсильны
показати весь коментар
01.08.2020 14:27 Відповісти
Странно...
Здесь делают тоже самое.
показати весь коментар
01.08.2020 14:28 Відповісти
То же самое тут делали и делаю зебилы и зрадоботня всех мастей с 2014-го года не переставая...
А также канал Г+Г...и говноквартал 95..
показати весь коментар
01.08.2020 14:34 Відповісти
Шатунов развелось,как моли.
показати весь коментар
01.08.2020 14:29 Відповісти
Как прохффесионально и емко выразился "перекрыть кислород"!
Это шоб не перенапрягать перзиндента анализами импорта, экспорта, инвестиционной экспансии прессингом или демпингом на энергорынке.
По-гиниральски прямо и коротко: "Возьмут за яйка и в дверь!"
показати весь коментар
01.08.2020 14:42 Відповісти
Хорошо что есть 0,3% не пророссийских. Если бы не они, то туши свет.
показати весь коментар
01.08.2020 14:43 Відповісти
Это такая хитрая леща, да ещё и под "американским флагом", но прямо из Ольгино ? Каких "0,3% не проророссийских"? Забудьте и мечтать, москали- даже русскоговорящие в Украине - проукраинские в своем большинстве!"Пророссийских" маргиналов в Украине - меньшинство.И в бан пригожинского провокатора.
показати весь коментар
02.08.2020 08:47 Відповісти
Разобщает и дестабилизирует Украину прежде всего власть Зеленского и его банды, нагло игнорируя все требования патриотической, проукраинской части населения страны, веру и язык нашего народа. Думают,что им все сойдет с рук и они вовремя смоются.
показати весь коментар
01.08.2020 14:44 Відповісти
в твого народу навіть прапора немає
показати весь коментар
01.08.2020 15:48 Відповісти
V alter B erwalter с тобой согласен.
показати весь коментар
01.08.2020 16:01 Відповісти
ой, ой , тролю, я тебе не впізнала, бо ти певно із зором маєш проблеми, якщо літери плутаєш )))
показати весь коментар
01.08.2020 16:04 Відповісти
зачьотна харя у глави развєдкі.
показати весь коментар
01.08.2020 14:49 Відповісти
где то я уже єту куйню слышал
показати весь коментар
01.08.2020 14:52 Відповісти
для разжигания вражды и всякой прочей дестабилизационной хрени во всем мире рашистские спецслужбы всегда используют"местных и локальных слуг"
показати весь коментар
01.08.2020 14:54 Відповісти
Наши, штатовские спецслужбы, в этом коварном деле им конечно не переплюнуть. Но пытаются.
показати весь коментар
01.08.2020 15:00 Відповісти
что уже в Минске есть кум Байдена . который представляет интересы Украины,прикупив тройку каналов...?
показати весь коментар
01.08.2020 17:50 Відповісти
Where are you from, man?
показати весь коментар
01.08.2020 18:09 Відповісти
He is from Kozlostan
показати весь коментар
01.08.2020 18:14 Відповісти
I know. He's my "old buddy". Just checking
показати весь коментар
01.08.2020 18:33 Відповісти
Твои ФСБшные спецслужбы.Думаешь, ослиные ушки Кремля не видны в твоих постах ?
показати весь коментар
02.08.2020 08:55 Відповісти
Я! Натюрлих.
показати весь коментар
01.08.2020 16:23 Відповісти
Мета росії - створити ілюзію глибинного розколу між такими людьми, як ви, і людьми, котрі не такі, як ви, щоб ви ні в чому не змогли дійти згоди.
Росіянців не хвилюють конкретні деталі західних соціальних та політичних проблем, коли вони тролять американців. Їх метою є протиставляти людей одне одному незалежно від їх ідентичності й політичних уявлень.
З цієї причини росія намагається проникнути одночасно і в Black Lives Matter, і до білих націоналістів онлайн.
Ми не відаємо, як спрацюють ці зусилля, але знаємо, що росія намагається розділити американське суспільство, породжуючи екстремістські погляди.
******* політичне середовище разом з особливостями соцмедій роблять боротьбу з цими зусиллями не надто простою. - Posard M.N. a.o. How You Can Fight Russia's Plans to Troll Americans During Campaign 2020 https://www.rand.org/blog/2020/07/how-you-can-fight-russias-plans-to-troll-americans.html
показати весь коментар
01.08.2020 16:51 Відповісти
так вот ано че михалычь, барыги то аказываются на стороне лишнехромасомно-скрепного биоматериала.
показати весь коментар
01.08.2020 14:57 Відповісти
Сменять руководство государства лучше до капитуляции, чем после капитуляции.
показати весь коментар
01.08.2020 14:59 Відповісти
Та иди ты в жопу аналитик хренов. Они все гавно на Пороха вылили чтоб абы кто был только не Порошенко.
показати весь коментар
01.08.2020 15:00 Відповісти
Какая адекватная оценка ! хотя эти выводы может сделать каждый думающий украинец.
показати весь коментар
01.08.2020 15:01 Відповісти
Зелений плагіат, соєвий барига, чуть що, кричав, фуйло нападе.
показати весь коментар
01.08.2020 15:20 Відповісти
Цікаво, невже зелена сопля про це не чув?
показати весь коментар
01.08.2020 15:16 Відповісти
Та ну. Українці двічі в одне і те саме гівно не ступають.
показати весь коментар
01.08.2020 15:18 Відповісти
так зване "керівництво держави", само дуже охоче сприяє кремлівським бажанням
показати весь коментар
01.08.2020 15:24 Відповісти
Це нормальна стратегія країни-агресора. Розпалити суспільний безлад, а в цей час щось поцупити і урвати для себе. Так, наприклад провели спецоперацію із захопленням Криму і Донбасу, так діють імперіалісти при захваті - нафтопромислів, прісноводних джерел, стратегічних об'єкті типу проливів, каналів, золотих і алмазних копалень, , тощо. Цей шлях є самий безкровний для агресора і окупанта. А поставити собі на службу колаборантів щоб їх обкрадати, а вони ще й скандували во славу окупанта і лизали радо московський чобіт, та говорили, а зачем нам мова, свобода, просто надо нам пєрестать стрєлять, а какая разніца..., ну це пік досягнень .
показати весь коментар
01.08.2020 15:33 Відповісти
А нафиг им напрягаться. Наша власть сама всё для этого делает, нету резона рашке её менять.
показати весь коментар
01.08.2020 17:18 Відповісти
А чому в таких органах,такі мордаті працюють? Я особисто вважаю,що в таких органах.такі не повинні працювати.Тепер щодо теми,це раніше московити намагалися дискредитувати все українське.Тепер їх майже все влаштовує.Бо йде за їх планом.
показати весь коментар
01.08.2020 15:34 Відповісти
і хто ж ці шатуни - дестабілізатори..? кожна проблема має прізвище..
показати весь коментар
01.08.2020 15:40 Відповісти
сектанты "Дякулы" и "Свидетели второго прихода"
показати весь коментар
01.08.2020 17:10 Відповісти

це здебільшого лише масовка..справжні мутили більш прагматичні та нечисленні..
показати весь коментар
01.08.2020 17:19 Відповісти
ага, и зеля в этом сильно преуспел
показати весь коментар
01.08.2020 15:43 Відповісти
опять штормит опять качает лодку.... я так понимаю что весь наш истаблишмент не прочь оты
грать назад в совок-2 но на условиях сохранения должностей и доступа к распилам потомушо
если случится триумф законности и прозрачности то очень многие "бизнесмены" раззорятся и
очень многие чиновники навсегда потеряют должности и возможность использовать админре-
сурс.... для них это реально будет шторм которого многие не переживут.
показати весь коментар
01.08.2020 15:50 Відповісти
Тут и без мацковии "проигравшие гетьманы" спят и видят себя в кресле президента!
показати весь коментар
01.08.2020 15:52 Відповісти
Кресло же пустое. Жалко что ли?
показати весь коментар
01.08.2020 16:08 Відповісти
Заявление нашей СВР относительно того, что "спецслужбы РФ пытаются разжечь в Украине "войну всех против всех" для смены руководства государства", кажутся преувеличенными. Особенно если учесть и взвесить "продукцию" отечественных олигархических СМИ. Столько негатива, сколько выплескивается разноцветной оппозицией на действующую власть, не наскрести из однообразных рупоров Москвы. В стране ведется ожесточенная война так называемой "элиты" с "новыми лицами". Эта война за самое дорогое, за подступы к государственному бюджету, к государственной власти и к управлению страной.
показати весь коментар
01.08.2020 16:03 Відповісти
Всех против всех это кого против кого?
показати весь коментар
01.08.2020 16:07 Відповісти
"Ставка делается на системную дискредитацию украинской национальной идеи" - це ніби про наших лідерів сказано, про Зеленського, Разумкова і всю їхню гоп-компанію.
показати весь коментар
01.08.2020 18:02 Відповісти
головный розвиднык наверна так же харашё кушяет как и разведывает...
показати весь коментар
01.08.2020 18:11 Відповісти
разведывает...где еда...
показати весь коментар
01.08.2020 18:12 Відповісти
А ніфіга тим спецлужбам РФ в Україні після 21.04.19 робити не потрібно. Все за них вже зробили 73% ідіотів, разом.
показати весь коментар
01.08.2020 18:12 Відповісти
Ви би ще за кравчуком слідкували. Старий гедзь вже ********* в Київ запросив.
показати весь коментар
01.08.2020 18:15 Відповісти
Я так понимаю, что у нас нет другого выхода , кроме как только вокруг булочки консолидироваться .?
показати весь коментар
01.08.2020 18:19 Відповісти
"создание дополнительных конфликтов, разобщение и поляризацию украинского общества, подрыв основ государственности", - разве не этим занимается сама нынешняя власть?
показати весь коментар
01.08.2020 22:55 Відповісти
Генерале, твій ******* для сопливих бурсаків. Ти скажи хто разжигает ? Підказую рабіновічі, мєдвєдчуки, а далі сам шукай .. ***, теж мені пророк-ясновідящій. А хто по твоєму ЗЄля, може самий главний разжигатель
показати весь коментар
01.08.2020 23:21 Відповісти
Головний показник стану в країні- це показник дій самого голови держави по укріпленню державності і Конституції. Без цього не можливо щось і на щось надіятись. Ось це зараз і є тим критерієм безпеки і стабільності взагалі. А вона на....
показати весь коментар
02.08.2020 01:15 Відповісти
Судя по количеству троллей под этой статьёй, СВР говорит правду.
показати весь коментар
02.08.2020 02:29 Відповісти
а когда это внешняя разведка начала подменять СБУ в вопросах защиты государственности... или уже и сказать нечего, кроме этой "новости"...обнищали разветчики, обнищали...
показати весь коментар
02.08.2020 03:51 Відповісти
Интересно, почему большинство начальников из "силовиков", такие мордатые?
показати весь коментар
02.08.2020 11:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 