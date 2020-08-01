Окупанти на Донбасі силою змушують місцевих жителів вступати до своїх лав, - розвідка

За даними розвідки Об'єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі істотно недоукомплектовані і хочуть вирішити цю проблему використавши потенціал мирного населення чоловічої статі, але безуспішно.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликають довіри у місцевих жителів.

"Окупаційна влада, не маючи підтримки і авторитету, просто вселяє страх чоловікам призовного віку. До свого війська вони тепер силоміць набирають поповнення, використовуючи погрози, змушують укладати контракти зі своїми збройними формуваннями. Залякуваннями також намагаються контролювати і решту населення", - уточнюють в розвідці .

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Крім того, комплектація особовим складом з'єднань і частин окупантів триває за рахунок найманців із РФ.

"Про бойовий дух у підрозділах окупаційних військ РФ говорити не варто, він давно зломлений. Про це свідчить дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства і дезертирства особового складу. Вживання алкоголю і наркотиків у них стає нормою, і їхні ватажки втрачають контроль над підлеглими", - роблять висновок у розвідці.