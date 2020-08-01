Окупанти на Донбасі силою змушують місцевих жителів вступати до своїх лав, - розвідка
За даними розвідки Об'єднаних сил, підрозділи збройних формувань РФ на Донбасі істотно недоукомплектовані і хочуть вирішити цю проблему використавши потенціал мирного населення чоловічої статі, але безуспішно.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що агітаційна кампанія і заклики йти служити до війська псевдореспублік не викликають довіри у місцевих жителів.
"Окупаційна влада, не маючи підтримки і авторитету, просто вселяє страх чоловікам призовного віку. До свого війська вони тепер силоміць набирають поповнення, використовуючи погрози, змушують укладати контракти зі своїми збройними формуваннями. Залякуваннями також намагаються контролювати і решту населення", - уточнюють в розвідці .
Крім того, комплектація особовим складом з'єднань і частин окупантів триває за рахунок найманців із РФ.
"Про бойовий дух у підрозділах окупаційних військ РФ говорити не варто, він давно зломлений. Про це свідчить дуже низький морально-психологічний стан. Не припиняються самогубства і дезертирства особового складу. Вживання алкоголю і наркотиків у них стає нормою, і їхні ватажки втрачають контроль над підлеглими", - роблять висновок у розвідці.
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а може з них виросла котлета з Г ?
А еще пули неплохие получатся, из го..на отличные пули ...
ЭТО - бянзин па 4 коп., калбаса па 2.20., пламбир па 20 коп. и вова пукин - 0.
Уря тащи!
Говно, а не пломбир.
Натуральный пломбир (рецепт) был привезен в ссср из США в 30-х годах специальной делегацией во главе с Анастасом Микояном. И ещё несколько сортов: эскимо, фруктовое и т. д..
Тогда всё казалось таким вкусным! И колбаса по 2:20 тоже.
Впечатления детства. Моей тетке (её тогда лет 5 было) немецкий шоколад в 1943 запомнился.
Никогда больше такого не пробовала...
гаду 45 лет давке в «сакольниках» - 21 погибший, десятки пастрадавших... давка тада началась из-за враждебной для ссср жвачки... каторую савок не спасобен был наделать, так как
презервативы, а презервативы вроде были, но сексу ж не было, а страна , так нуждалась в различных хероях, чтобы атправлять их «памагать спасать»
какую- нибуть забугорную галытьбу в какой нибуть дыре от не дай бог какого - нибудь развития и прагресса…
Специально для тех кто "не хотел умирать в войнах НАТО".