Ляшко про причини потрапляння Луцька до "червоної" зони: Є перевищення норми за останні 5 днів
Київ потрапив до "зеленої" зони епідемічної небезпеки, бо його показники не перевищували прийняті норми 5 днів поспіль.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 1 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Журналісти запитали, чому більшість України 31 липня віднесли до "зеленої" зони, тобто найбільш безпечної щодо поширення COVID-10, навіть Київ, хоча столиця останнім часом - у лідерах за приростом нових хворих, як і Львівська область.
Ляшко відповів, що "зелена", "жовта", "помаранчева" або "червона" зони визначаються за 4 національними показниками, які обраховуються за 5 днів поспіль.
"Тому Київ сьогодні - в "зеленій" зоні, бо немає перевищення 5 днів поспіль", - сказав він.
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а ведь Антиколорадос поумней тебя и тем более меня, правда?
"умник", ты слишком широко шагаешь - на таком примитивном вопросе и я - "спалился"?.... (поправляет лапти, протирает матрешку)
Золотые слова! Слушайте умного человека!
2020 рік.
Сепаратисти повертаються.
https://twitter.com/baraban088/status/1289260377230831617/photo/1
Все эти цветные зоны придуманы для подавления инакомыслия и сдерживания протестов.
Карантин ограничен во времени. Это узурпация власти .
Когда народ кого не любит- его войска и деньги - прах!
Ближайший пример - Барыга.
Зробіт вибіркову перевірку діагнозу по ковід, думаю будете здивовані, а бо ви і так в долі...
800 тисяч людей на акції проти фальшивої пандемії в Берліні
а Ви й далі сидіть у зонах
И пока уходит лето превратим страну всю в гетто!
Я поражаюсь тупости власти и покорности подопечных!...