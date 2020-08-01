Ляшко про причини потрапляння Луцька до "червоної" зони: Є перевищення норми за останні 5 днів

Київ потрапив до "зеленої" зони епідемічної небезпеки, бо його показники не перевищували прийняті норми 5 днів поспіль.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 1 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Журналісти запитали, чому більшість України 31 липня віднесли до "зеленої" зони, тобто найбільш безпечної щодо поширення COVID-10, навіть Київ, хоча столиця останнім часом - у лідерах за приростом нових хворих, як і Львівська область.

Ляшко відповів, що "зелена", "жовта", "помаранчева" або "червона" зони визначаються за 4 національними показниками, які обраховуються за 5 днів поспіль.

"Тому Київ сьогодні - в "зеленій" зоні, бо немає перевищення 5 днів поспіль", - сказав він.

Читайте також: Луцьк, який потрапив у "червону зону" не зупинятиме транспорт і не закриватиме кафе і ресторани, - радник мера Поліщук