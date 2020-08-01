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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про причини потрапляння Луцька до "червоної" зони: Є перевищення норми за останні 5 днів

Ляшко про причини потрапляння Луцька до

Київ потрапив до "зеленої" зони епідемічної небезпеки, бо його показники не перевищували прийняті норми 5 днів поспіль.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 1 серпня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Журналісти запитали, чому більшість України 31 липня віднесли до "зеленої" зони, тобто найбільш безпечної щодо поширення COVID-10, навіть Київ, хоча столиця останнім часом - у лідерах за приростом нових хворих, як і Львівська область.

Ляшко відповів, що "зелена", "жовта", "помаранчева" або "червона" зони визначаються за 4 національними показниками, які обраховуються за 5 днів поспіль.

"Тому Київ сьогодні - в "зеленій" зоні, бо немає перевищення 5 днів поспіль", - сказав він.

Читайте також: Луцьк, який потрапив у "червону зону" не зупинятиме транспорт і не закриватиме кафе і ресторани, - радник мера Поліщук

Автор: 

карантин (18172) Київ (19665) Луцьк (426) Львів (3091) Ляшко Віктор (1517) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
ни кого не волнует нужно народу запретить выходить на улицы и митинги как при принятии закона о продаже земли и разрешении казино ...
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01.08.2020 16:09 Відповісти
+5
Ляшко о причинах попадания Луцка в "красную" зону: Есть превышения нормы за последние 5 дней - Цензор.НЕТ 9612
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01.08.2020 16:22 Відповісти
+4
Для рабов сделаны эти зоны, чтобы много не трындели, не митинговали. И пандемия с карантином для этого придумана. Когда такое было? Что этот коронавирус чума? Обычный вирус, типа гриппа, смертность не повышает ни на копейку. А теперь зоны придумали. Будете возбухать - намордник и в красную зону, будете мычать и молчать - в зеленую. Давно нужно этих сатанистов гнать, а не смотреть на их эксперименты по превращению людей в рабов.
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01.08.2020 16:12 Відповісти
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А якщо в наступні 5 днів кількість хворих зменшиться, а ми місяць будемо жити в червоній зоні ?
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01.08.2020 16:07 Відповісти
ни кого не волнует нужно народу запретить выходить на улицы и митинги как при принятии закона о продаже земли и разрешении казино ...
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01.08.2020 16:09 Відповісти
А народ разрешил зеленой сатанве землю раздать по дешевке, даже не митинговали. Его все устраивает. Нахрена ему земля? Пусть зеленые рептилии разбирают всю.
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01.08.2020 16:16 Відповісти
Для рабов сделаны эти зоны, чтобы много не трындели, не митинговали. И пандемия с карантином для этого придумана. Когда такое было? Что этот коронавирус чума? Обычный вирус, типа гриппа, смертность не повышает ни на копейку. А теперь зоны придумали. Будете возбухать - намордник и в красную зону, будете мычать и молчать - в зеленую. Давно нужно этих сатанистов гнать, а не смотреть на их эксперименты по превращению людей в рабов.
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01.08.2020 16:12 Відповісти
Антиколорадос говорит шо вирус опасен. даже у переболевших детей есть патологии в мозге, чет такое исследовали то.
а ведь Антиколорадос поумней тебя и тем более меня, правда?
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01.08.2020 18:01 Відповісти
Ходи в маске и бойся, до конца жизни.
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01.08.2020 20:06 Відповісти
тока шо ходил по "боярку", маска в кармане, но на улицах люди даже иногда в масках, я в аптеку - без нее зашел, аптекарша в маске за стеклом. так шо мне вирус, кхи-кхи, о б*же(бросается к ыконкам с мантрами)
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01.08.2020 21:10 Відповісти
Боря, ты спалился кацап "Боярка" в Украине не продается
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02.08.2020 00:00 Відповісти
любая аптека, только спроси. "настоянка глоду"
"умник", ты слишком широко шагаешь - на таком примитивном вопросе и я - "спалился"?.... (поправляет лапти, протирает матрешку)
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02.08.2020 07:58 Відповісти
Для рабов сделаны эти зоны, чтобы много не трындели, не митинговали.

Золотые слова! Слушайте умного человека!
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01.08.2020 21:23 Відповісти
Дніпро.
2020 рік.
Сепаратисти повертаються.

Ляшко о причинах попадания Луцка в "красную" зону: Есть превышения нормы за последние 5 дней - Цензор.НЕТ 375

https://twitter.com/baraban088/status/1289260377230831617/photo/1
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01.08.2020 16:07 Відповісти
Західну частину України перекрили.В мене є думки з цього приводу,та й в багатьох напевне,також є.
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01.08.2020 16:11 Відповісти
Перекрыли, потому что на западной Украине патриоты, а они, сатанисты, их боятся. Будет Запад в красной зоне постоянно, пока не поймут что их за быдло держат.
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01.08.2020 16:13 Відповісти
Перекрыли, потому что на западной Украине патриоты, а они, сатанисты, их боятся.

Все эти цветные зоны придуманы для подавления инакомыслия и сдерживания протестов.
Карантин ограничен во времени. Это узурпация власти .
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01.08.2020 21:20 Відповісти
Ляшко о причинах попадания Луцка в "красную" зону: Есть превышения нормы за последние 5 дней - Цензор.НЕТ 9612
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01.08.2020 16:22 Відповісти
В фильме "Война и мир" эпический пожар москвы отражен. Но нечисть от своего гнезда так просто не откажется.
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01.08.2020 16:28 Відповісти
Печерский район Киева в какую зону попал?
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01.08.2020 16:29 Відповісти
В свободную от беспристрастного правосудия.
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01.08.2020 16:43 Відповісти
Выступил Ляшко. Рассказал о достижениях Украины за последние 30 лет. Сразу все понятно.
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01.08.2020 16:40 Відповісти
Шо у Луцьку террик все таки фон подпортил, пердаки подшмалил некоторым функционерам.
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01.08.2020 16:42 Відповісти
ляшко-дурко.
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01.08.2020 16:55 Відповісти
ясно шо дурко, но побогаче таких 100 как вы и таких 1000 как я
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01.08.2020 18:03 Відповісти
ясно шо дурко, но побогаче таких 100 как вы и таких 1000 как я

Когда народ кого не любит- его войска и деньги - прах!
Ближайший пример - Барыга.
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01.08.2020 21:27 Відповісти
Ляшко, скоро лікарів почнуть бити за так званих безсимптомних хворих, що звернулися всього навсього з піднятим тиском...
Зробіт вибіркову перевірку діагнозу по ковід, думаю будете здивовані, а бо ви і так в долі...
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01.08.2020 18:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WLafQIIHKjU

800 тисяч людей на акції проти фальшивої пандемії в Берліні
а Ви й далі сидіть у зонах
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01.08.2020 18:13 Відповісти
... когда тебя, долбодятла, уже в мусорную корзину выкинут, Ляшко
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01.08.2020 19:55 Відповісти
https://censor.net/news/3211418/lyashko_o_prichinah_popadaniya_lutska_v_krasnuyu_zonu_est_prevysheniya_normy_za_poslednie_5_dneyi

И пока уходит лето превратим страну всю в гетто!
Я поражаюсь тупости власти и покорности подопечных!...
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01.08.2020 21:15 Відповісти
"Ничего не понял, но очень интересно" (с).
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01.08.2020 22:02 Відповісти
 
 