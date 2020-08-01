Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, що розподіл на зони ввели з політичних міркувань. Мер Тернополя Сергій Надал заявляє, що його місто хочуть взяти "в карантинну блокаду".

Свої позиції мери озвучили на сторінках у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше місто хочуть взяти в карантинну блокаду. Не гнівіть тернополян!" - написав Надал.

Рішення Центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій він вважає "суто політичним".

"Уряд хоче драконівськими обмеженнями знищити економіку Тернополя. Доки я міський голова, я не дозволю недолугим чиновникам позбавляти тернополян заробітку", - пише мер.

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За словами Надала, за останні дні показники захворюваності на COVID-19 в місті пішли на спад.

"Якщо рішення про посилення в Тернополі карантину буде залежати від обласної комісії, то я дуже сподіваюся, що їм вистачить розуму не приймати рішення про ізоляцію Тернополя. ... Якщо ж не буде розуміння від уряду, ми залишаємо за собою право звернутися до представників громадськості щодо захисту Тернополя в умовах економічної і політичної блокади", - написав мер.

З Надалом згодний і мер Івано-Франківська Марцінків, місто якого розташоване в "помаранчевій" зоні.

"Це поділ на зони є дуже суб'єктивним і вже пахне політичною доцільністю!" - вважає він.

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Марцінків закликає центральну владу врахувати думку місцевого самоврядування при введенні обмежень у тому чи іншому місті.

Раніше міська влада Луцька заявила, що всупереч розпорядженню центральної влади не зупинятиме громадський транспорт і не закриватиме кафе і ресторани міста, яке потрапило в "червону" зону.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони в залежності від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.





