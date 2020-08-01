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Новини Коронавірус і карантин
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Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон

Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, що розподіл на зони ввели з політичних міркувань. Мер Тернополя Сергій Надал заявляє, що його місто хочуть взяти "в карантинну блокаду".

Свої позиції мери озвучили на сторінках у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Наше місто хочуть взяти в карантинну блокаду. Не гнівіть тернополян!" - написав Надал.

Рішення Центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій  він вважає "суто політичним".

"Уряд хоче драконівськими обмеженнями знищити економіку Тернополя. Доки я міський голова, я не дозволю недолугим чиновникам позбавляти тернополян заробітку", - пише мер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послаблення карантину почали діяти з 9 липня в Тернополі

За словами Надала, за останні дні показники захворюваності на COVID-19 в місті пішли на спад.

"Якщо рішення про посилення в Тернополі карантину буде залежати від обласної комісії, то я дуже сподіваюся, що їм вистачить розуму не приймати рішення про ізоляцію Тернополя. ... Якщо ж не буде розуміння від уряду, ми залишаємо за собою право звернутися до представників громадськості щодо захисту Тернополя в умовах економічної і політичної блокади", - написав мер.

З Надалом згодний і мер Івано-Франківська Марцінків, місто якого розташоване в "помаранчевій" зоні.

"Це поділ на зони є дуже суб'єктивним і вже пахне політичною доцільністю!" - вважає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міські лікарні Івано-Франківська не прийматимуть інфікованих коронавірусом через епідеміологічну ситуацію, - мер Марцінків

Марцінків закликає центральну владу врахувати думку місцевого самоврядування при введенні обмежень у тому чи іншому місті.

Раніше міська влада Луцька заявила, що всупереч розпорядженню центральної влади не зупинятиме громадський транспорт і не закриватиме кафе і ресторани міста,  яке потрапило в "червону" зону.

Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони в залежності від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів. 

Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до червоної тапомаранчевої зон 01
Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до червоної тапомаранчевої зон 02
Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до червоної тапомаранчевої зон 03

Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до червоної тапомаранчевої зон 04

Івано-Франківськ (523) карантин (18172) Тернопіль (409) Марцінків Руслан (100) Надал Сергій (45) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+11
А нікому не здається дивним,що саме західну Україну перекривають? Після інциденту у Луцьку поліція посилила патрулювання.
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01.08.2020 16:08 Відповісти
+8
Я теж вважаю що на Західній Україні взялися закручувати гайки.
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01.08.2020 16:31 Відповісти
+6
Чему тут удивляться, если делами в стране заправляют узурпаторы.
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01.08.2020 16:33 Відповісти
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На майдані коло церкви
революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,-
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гей, на коні, всі у путь!
Закипіло, зашуміло -
тільки прапори цвітуть…


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та світи ж ти їм дорогу,
ясен місяць угорі!


На майдані пил спадає.
Замовкає річ…
Вечір.
Ніч.
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01.08.2020 16:08 Відповісти
Мэры возмущаются красной зоне? А чего вы не возмущались карантину с потолка? А зачем людей закрывали? А зачем маски заставляете носить? Скоро вам прививки сделают, чтобы передохли и чипы поставят, а вы будете только возмущаться.
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01.08.2020 16:19 Відповісти
а чего вы возмущаетесь..болейте себе на здоровье..
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01.08.2020 21:37 Відповісти
А нікому не здається дивним,що саме західну Україну перекривають? Після інциденту у Луцьку поліція посилила патрулювання.
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01.08.2020 16:08 Відповісти
Більшість конспірологічних теорій, ймовірно, є хибними і не мають достатніх надійних доказів, щоб сприймати їх серйозно. Це піднімає цікаве питання про механізми їх виникнення і розповсюдження в поп-культурі. Соціологи, психологи й експерти фольклору займалися пошуком відповіді на це питання починаючи з 1960-х років, коли вбивство президента США Джона Ф. Кеннеді породило безпрецедентну кількість чуток.
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01.08.2020 16:10 Відповісти
https://censor.net/user/20870 Це не конспірологічна теорія.
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01.08.2020 16:12 Відповісти
но Славянск со своими 360 больными на 106 тысяч человек (при средних 50 чел по Украине) находится в зелёной зоне
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01.08.2020 16:23 Відповісти
Две пары цвай, и оба дураки.
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01.08.2020 16:29 Відповісти
Я теж вважаю що на Західній Україні взялися закручувати гайки.
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01.08.2020 16:31 Відповісти
а може все простіше? Може це через те, що саме у Західній Україні вирує захворюваність? Якщо судити з цифр і статистичних даних, то так воно і є.

Якщо що, я теж із Західної України, і мені дико як тут всім "начхати" на прості правила.
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01.08.2020 17:26 Відповісти
Нема ніякого вірусу на Західній Україні...не морочте людям голови...
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02.08.2020 01:47 Відповісти
Ну-ну...
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02.08.2020 10:06 Відповісти
Скорее всего да. Близость к границам ЕС, снующие туда-сюда трудовые мигранты, автоматически делают западные области зоной риска.
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02.08.2020 09:03 Відповісти
Конечно, закручивают. Там бубочку не любят.
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01.08.2020 21:07 Відповісти
Пора уже всем областям объявить зону свободной от короны - РБ вам для примера!
Когда уже эта галиматья от власти закончится?
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01.08.2020 21:43 Відповісти
Чему тут удивляться, если делами в стране заправляют узурпаторы.
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01.08.2020 16:33 Відповісти
Може хоч західняки зрозуміють нарешті, що являють собою зебандити.
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01.08.2020 16:35 Відповісти
Зелена влада, точніше кодло, не буде допомагати заходу України. Вся її допомога направлена на схід, сєпарам, їхнім виродкам та їхнім прокацапленим старим.
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01.08.2020 16:38 Відповісти
Иренка,или как тебя там?Ну при чем тут Запад и не Запад.Кто кого хочет щемить?Космические рассужденияс космической глупостью.Данные о заболевших в области и городе подают в МОЗ именно мэры и подчиненные им облздравы.И,на минуточку,на каждого заболевшего на область выделяется СХОДУ,по 23 тыс. гривен.Эти мэры решили заработать вместе с врачами,а обратки не ждали?
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01.08.2020 19:32 Відповісти
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01.08.2020 19:56 Відповісти
центральная прокремлевская власть пытается изолировать Западную Украину
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01.08.2020 16:41 Відповісти
Местные царьки зажирели, обленились, жопами к креслам прикипели. А виновата "злочинна влада" естественно.. ((
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01.08.2020 16:42 Відповісти
Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон - Цензор.НЕТ 9769
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01.08.2020 16:47 Відповісти
😁
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01.08.2020 17:25 Відповісти
"Правительство хочет драконовскими ограничениями уничтожить экономику Тернополя."

Я не сторонник Ляшко/Степанова, но я не понимаю, зачем правительству, по словам мэров этих городов, уничтожать экономику Тернополя и Ивано-Франковска. Даже если мэры Тернополя и Ивано-Франковска пытаются вести относительно независимую от Киева политику, ссылаясь на право самоуправления, это не настолько может повредить политике центральной власти, чтобы у неё появилось желание вообще уничтожать экономику этих городов. Трудно поверить в то, что в Киеве этого хотят даже если кто-то из киевских преследует личные цели смещения этих мэров. Мэры призывают не верить статистике, несмотря на большое количество заболевших, которая отправляет их города в красную зону.
Врач - пациенту: "У Вас температура 38 градусов". Пациент - врачу: "Это Ваше политическое решение!"
Легче поверить в то, что мэры этих городов просто хотят, чтобы экономика этих городов не пришла в упадок из-за вируса даже ценой некоторого повышения уровня заболеваемости и смертности. Вопрос дискуссионный: готовы ли мы сохранить экономику страны при условии некоторого повышения количества заболевших и опасности их резкого увеличения.
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01.08.2020 17:17 Відповісти
А там є економіка?
Крім базарів і генделиків?
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01.08.2020 17:23 Відповісти
Багато країн у світі не мають важкої промисловості і непогано тримаються за рахунок, наприклад, туристичної галузі. Не можна допускати втрати навіть такої можливості. Інша справа в тому, що Зе-команда не має жодної уяви про те, як розвивати важку або легку промисловість у будь-яких районах. Бо ця горе-команда має знання лише у сфері шоу-бізнесу. Нас чекає втрата не лише стратегічних підприємств, а й будь-яких.
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01.08.2020 17:42 Відповісти
А там є економіка?
Крім базарів і генделиків?

Больше казино на душу населения, а вы за какую-то экономику!...
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01.08.2020 21:46 Відповісти
Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон - Цензор.НЕТ 3574
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01.08.2020 17:19 Відповісти
А чого "возмущатися"? Мер Франківська ще хай дякує, що його місто не у червоній а в помаранчевій зоні. Як на мене то в червону зону треба було заганяти і Франківськ, і Львів, і Ужгород, і Рівне, і столицю. З таким байдужим ставленням громадян до елементарних правил гігієни, носіння масок у людних громадських місцях, до соц. дистанції, ми з карантину не вийдемо ще найближчих півроку точно.
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01.08.2020 17:23 Відповісти
На носу, що? Вибори (с)
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01.08.2020 17:23 Відповісти
Все делают что хотят, так что ничего хорошего из этого не выйдет.
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01.08.2020 17:35 Відповісти
Про це одразу й казали. Перекриватимуть регіони з найбільшим протестним потенціалом.
Очевидно,Зєльою підписані певні зобов'язання перед рф,щодо здачі суверинітету до кінця року.
До речі,той режим ще не відмінили ?:https://mvs.gov.ua/ua/news/32765_Nacpoliciya_posilyu_zahodi_bezpeki_u_devyati_regionah_derzhavi.htm Задля забезпечення безпеки громадян керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.
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01.08.2020 17:48 Відповісти
Да,Макаренко,приедь в Киев там на каждом заборе подписаны эти твои обязательства перед кацапами.Самые популярные ПТН ПНХ вместе с Макаренко Юрой.Где ты видишь протестные настроения?На вырубке леса Карпат?На челноках на границе?На рытье янтаря?Или съездь во Львов,там никто не пользуется и не носит масок.Ни в транспорте ни в общественных местах.Это ты называешь протестом?
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01.08.2020 19:39 Відповісти
Ти можеш пояснити розширення повноважень поліції в цих регіонах ?
Потрудись.У охякогоміністра тільки на тебе вся надія.
А протестом я називаю протест,до якого й готується кремлівсько-коломойсько-аваківська шайка.
Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон - Цензор.НЕТ 4444
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01.08.2020 19:53 Відповісти
Не бреши, козломорде. Я тиждень тому була у Львові. Майже всі носять маски у магазинах, на вулицях, обслуговуючий персонал всі у масках.
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01.08.2020 19:55 Відповісти
...що РАДУЄ .. кількість ТРОЛІВ ( бувше мінСРЕЦЬ - перейшло до Зе ..ко ) .. по САМИМ самим ТОЧНЯКАМ .. викликає тільки СМІХ ...


ШАНОВНІ Українці - Ви ВСЕ бачите і РОЗУМІЄТЕ ... на гарячому - МІСЦЕВІ вибори - ось ТОДІ Нам треба дати ОЦІНКУ Зе ..По ..і іншим АНТИукраїнцям ..НАСНАГИ
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01.08.2020 18:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WLafQIIHKjU https://www.youtube.com/watch?v=x9_inV7Gy7U

800 тисяч людей на акції проти фальшивої пандемії в Берліні
а Ви й далі сидіть у зонах
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01.08.2020 18:16 Відповісти
долбоепские решения центральной влады расшатывают страну!
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01.08.2020 19:39 Відповісти
страну гробят политики причем всех мастей.меры долбодятлы в том числе.
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01.08.2020 20:36 Відповісти
...пост для ВСІХ .. ..СІОНІСТСЬКА БАНДА злодійського племені ..доморощених і Світових МАФІОЗІ....що захопила ВЛАДУ в Україні - ГРАБИТИ Україну і ВБИВАТИ Українців різними геноцидними способами .. сама НЕ ЗУПИНИТЬСЯ ...

Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон - Цензор.НЕТ 9644
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01.08.2020 23:33 Відповісти
Ковид это намордник, теперь укаждого своего цвета и больше ничего. И с этим надо бороться, а то ярмо появится на шее. Яким чином? А кожный будинок снаряжает себе тиутушку или героя и отправляет отстаивать свои права. Самооборона называется. Или всех будут грабить по одному.
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02.08.2020 07:45 Відповісти
 
 