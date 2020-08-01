Мери Тернополя й Івано-Франківська обурені, що їхні міста віднесли до "червоної" та"помаранчевої" зон
Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, що розподіл на зони ввели з політичних міркувань. Мер Тернополя Сергій Надал заявляє, що його місто хочуть взяти "в карантинну блокаду".
Свої позиції мери озвучили на сторінках у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Наше місто хочуть взяти в карантинну блокаду. Не гнівіть тернополян!" - написав Надал.
Рішення Центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій він вважає "суто політичним".
"Уряд хоче драконівськими обмеженнями знищити економіку Тернополя. Доки я міський голова, я не дозволю недолугим чиновникам позбавляти тернополян заробітку", - пише мер.
За словами Надала, за останні дні показники захворюваності на COVID-19 в місті пішли на спад.
"Якщо рішення про посилення в Тернополі карантину буде залежати від обласної комісії, то я дуже сподіваюся, що їм вистачить розуму не приймати рішення про ізоляцію Тернополя. ... Якщо ж не буде розуміння від уряду, ми залишаємо за собою право звернутися до представників громадськості щодо захисту Тернополя в умовах економічної і політичної блокади", - написав мер.
З Надалом згодний і мер Івано-Франківська Марцінків, місто якого розташоване в "помаранчевій" зоні.
"Це поділ на зони є дуже суб'єктивним і вже пахне політичною доцільністю!" - вважає він.
Марцінків закликає центральну владу врахувати думку місцевого самоврядування при введенні обмежень у тому чи іншому місті.
Раніше міська влада Луцька заявила, що всупереч розпорядженню центральної влади не зупинятиме громадський транспорт і не закриватиме кафе і ресторани міста, яке потрапило в "червону" зону.
Нагадаємо, 31 липня комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) розділила Україну на 4 карантинні зони в залежності від рівня захворюваності на COVID-19. Луцьк потрапив у "червону" зону. Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.
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революція іде.
- Хай чабан! - усі гукнули,-
за отамана буде.
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Закипіло, зашуміло -
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На майдані коло церкви
постмутились матері:
та світи ж ти їм дорогу,
ясен місяць угорі!
На майдані пил спадає.
Замовкає річ…
Вечір.
Ніч.
Якщо що, я теж із Західної України, і мені дико як тут всім "начхати" на прості правила.
Когда уже эта галиматья от власти закончится?
Я не сторонник Ляшко/Степанова, но я не понимаю, зачем правительству, по словам мэров этих городов, уничтожать экономику Тернополя и Ивано-Франковска. Даже если мэры Тернополя и Ивано-Франковска пытаются вести относительно независимую от Киева политику, ссылаясь на право самоуправления, это не настолько может повредить политике центральной власти, чтобы у неё появилось желание вообще уничтожать экономику этих городов. Трудно поверить в то, что в Киеве этого хотят даже если кто-то из киевских преследует личные цели смещения этих мэров. Мэры призывают не верить статистике, несмотря на большое количество заболевших, которая отправляет их города в красную зону.
Врач - пациенту: "У Вас температура 38 градусов". Пациент - врачу: "Это Ваше политическое решение!"
Легче поверить в то, что мэры этих городов просто хотят, чтобы экономика этих городов не пришла в упадок из-за вируса даже ценой некоторого повышения уровня заболеваемости и смертности. Вопрос дискуссионный: готовы ли мы сохранить экономику страны при условии некоторого повышения количества заболевших и опасности их резкого увеличения.
Крім базарів і генделиків?
Крім базарів і генделиків?
Больше казино на душу населения, а вы за какую-то экономику!...
Очевидно,Зєльою підписані певні зобов'язання перед рф,щодо здачі суверинітету до кінця року.
До речі,той режим ще не відмінили ?:https://mvs.gov.ua/ua/news/32765_Nacpoliciya_posilyu_zahodi_bezpeki_u_devyati_regionah_derzhavi.htm Задля забезпечення безпеки громадян керівництво Національної поліції України прийняло рішення про посилення заходів із забезпечення публічної безпеки та порядку на території Вінницької, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.
Потрудись.У охякогоміністра тільки на тебе вся надія.
А протестом я називаю протест,до якого й готується кремлівсько-коломойсько-аваківська шайка.
ШАНОВНІ Українці - Ви ВСЕ бачите і РОЗУМІЄТЕ ... на гарячому - МІСЦЕВІ вибори - ось ТОДІ Нам треба дати ОЦІНКУ Зе ..По ..і іншим АНТИукраїнцям ..НАСНАГИ
800 тисяч людей на акції проти фальшивої пандемії в Берліні
а Ви й далі сидіть у зонах